“LOS PERONISTAS TENEMOS QUE LLEGAR A VOLVER A SER LA OPCIÓN QUE LA GENTE NECESITA PARA VIVIR MEJOR”

Entrevistamos al Consejero Escolar, Daniel Jouan, que más allá de cumplir sus funciones para las que fue electo, colabora intensamente con la Secretaría de Producción matancera en el ámbito de la formación de los jóvenes organizando cursos de capacitación que tengan una rápida salida laboral.

Jouan señaló que “Nosotros, en La Matanza, tenemos la mejor militancia del mundo” y sostuvo que “Tenemos que escuchar al vecino, ver cuáles son las necesidades que tiene, cuáles son sus inquietudes y trabajar sobre eso. Es trabajar fundamentalmente, construir un plan de gobierno sobre las necesidades concretas y reales del vecino”

QP: Daniel Jouan, ustedes desde el peronismo están militando en una zona que no siempre ha resultado favorable al peronismo matancero, que es Ramos Mejía, Loma de Millón y toda esa zona. En las últimas elecciones el peronismo hizo muy buena elección en esa zona ¿A qué se debió? ¿Cómo fue el trabajo de campaña que hicieron? ¿Cómo charlaron con los vecinos? ¿Cuál fue el mensaje?

DJ: “Lo que se ve en Ramos Mejía, es que en realidad es así en todos lados, que el vecino es muy pragmático. Si uno le responde lo que le tiene que responder, el vecino va a acompañar. Obviamente ideológicamente la mayoría no es afín al peronismo, pero si es afín, que si uno, como te decía recién, le responde va a estar. Como bien lo decías vos, Ramos Mejía se compone de Ramos Mejía Centro, Villa Don Bosco y lo que sería Loma del Millón, que es más barrio y que ahí sí tenemos un acompañamiento un poco más importante del vecino. Más allá que la elección anterior fue media atípica y se discutieron dos modelos muy fuertes, antagónicos de mucha profundidad. Entonces el vecino, sabiendo lo que se podía llegar a venir, acompañó más al peronismo que a lo que sería el anti peronismo.”

QP: Hicieron una buena elección en el sentido de que ganaron uno de los circuitos y el otro prácticamente fue una victoria porque perdieron por 500 votos cuando generalmente el porcentaje es más amplio.

DJ: “Sí, el circuito donde está Loma del Millón es un circuito que casi siempre es favorable. Como decías, lo que es Ramos Centro y Villa Don Bosco es más complejo. La derrota de la elección pasada fue por pocos votos, cosa que es una suma muy importante porque la cantidad de votos que suma Ramos Mejía va compensando a otras localidades. Cuando nosotros sacamos muy pocos votos nos sumamos obviamente a los votos que se van perdiendo en otras localidades. El trabajo que se fue haciendo en Ramos Mejía hace unos años es empezar a trabajar con algo que nos hablaba Perón, que era la comunidad organizada a través de las organizaciones libres del pueblo. Tenemos un trabajo muy interesante con las cooperadoras de las escuelas, con las instituciones, con las ONGs que hay en Ramos. Hay bastantes y el vecino participa mucho de los clubes que hay en la localidad. Tenemos una afinidad bastante interesante con ellos y a través de ahí llegamos a los vecinos.”

QP: Después de la última elección general, en la primera vuelta anduvo muy bien el peronismo, estamos hablando de ese tema, pero en la segunda vuelta como que se volcó más hacia Milei. Ya han pasado ocho meses de gobierno, nueve. Al hablar con el vecino, ¿notan algún cambio en el mensaje? ¿Qué sensación y qué ánimo tiene el vecino con respecto al gobierno nacional?

DJ: “Y la verdad es que el impacto es muy fuerte para el vecino de Ramos. El vecino de Ramos, en su gran mayoría, es clase media, clase trabajadora. Muchos son comerciantes o profesionales. El comercio le afecta, primero, fundamentalmente, por la caída del consumo, que es bastante, y después también por los elevados servicios, impuestos que se están cobrando, o sea, luz, gas, agua. A raíz de eso se está trabajando, obviamente, tanto Fernando como Verónica están trabajando en la presentación de un amparo, como se hizo cuando Verónica era intendenta. Se está haciendo algo similar, se está trabajando con los vecinos en la recolección de firmas que avalen el amparo y también en que el vecino nos pase las facturas del año 2023 y del año 2024 para hacer la comparativa del aumento. Y la verdad, en muchos casos, el aumento de luz y de servicios es casi de un mil por ciento. Entonces, obviamente, empieza aquellos que han votado, no por una cuestión, digamos, ideológica, sino por una cuestión de que quizás les convenció un poco más el discurso a darse cuenta de que lo que decían no era la realidad de lo que están haciendo.”

QP: Claro, los aumentos de los servicios es algo increíble. En lo personal no encuentro explicación de esos valores que están manejando. Y supongo que, en la localidad, clase media, clase media alta, sufren un poco más el impacto que otros sectores.

DJ: “Sí, sí, el impacto, según lo que estamos trabajando sobre ese tema, cae sobre la clase media, media – media y media alta. Porque las grandes empresas, por ejemplo, tienen algunas otras opciones que fueron desarrollando con el tiempo para poder hacer frente a los impuestos. Y a eso sumándole, digamos, las ganancias que tienen, que quizás no es un impacto tan grande. La pyme es donde más se ve afectado, porque te pasa de valores y los clubes. Por ejemplo, el Club Almirante Brown creo que pasó de 400.000 pesos a 3 o 4 millones de pesos incluso en la sede. Y bueno, los clubes, las pymes son afectadas, la mayoría de las pymes tienen que consumir gas para su producción. Entonces el impacto se está dando muy focalizado en la clase media – media, media alta, media baja en ese sector.”

QP: En los centros comerciales de la localidad, ¿ustedes notan que bajó la actividad, que hay recambio en los comercios?

DJ: “Hay bastantes comercios que van cerrando, que recambian. Es medio complejo, pero hay algún que otro recambio. Pero sí comercios cerrados y sí se ve que los comercios están vacíos. No hay consumo. Quizás se ve un poco más de consumo en lo que tiene que ver con la gastronomía. La gente, bueno, eso quizás no ha caído tanto, pero en lo que tiene que ver con ropa, accesorios y demás, el consumo ha caído bastante. No tengo el número, pero sí ha caído mucho, digamos, por transitar la zona y mirar te darás cuenta que los locales están vacíos.”

QP: ¿Se está dando dentro del peronismo matancero un debate respecto a lo que fue la derrota y cómo salir de ese clima?

DJ: “Se está trabajando, obviamente por una iniciativa de Fernando, en la reconstrucción de esa mística del peronismo, empezar a charlar con los compañeros, encontrarse, empezar a ver cuáles son los errores que fuimos teniendo, no solamente a nivel nacional y provincial, sino también local, de metodologías. Hay un resurgir. Yo creo, en lo personal, que esta crisis política que estamos sufriendo, no lo digo en el peronismo, sino en política en general en el país, tenemos una gran posibilidad de salir muy fortalecidos, si podemos reencontrar el camino de la reconstrucción de la mística del peronismo, de volver a ese legado doctrinario de Juan Domingo Perón, de volver a poner sobre la mesa las 20 verdades. Pero, y yo también desde lo muy personal, creo que hay dos etapas. Una es el trabajo hacia adentro, que es lo que te decía recién, trabajar sobre la formación, trabajar sobre recuperar la mística del peronismo, fortalecer al militante. Yo soy un convencido y creo que en otras notas que hemos hecho, te lo dije, nosotros en La Matanza tenemos la mejor militancia del mundo. No existe otra militancia así que esté comprometida con el peronismo, con una causa. Nosotros tenemos compañeros, todos, quizás en alguna acción estamos dándole algo al vecino y cuando esos compañeros vuelven a su casa no tienen eso, que lo dieron y lo dieron de corazón. Pero a esa militancia hay que darle formación, hay que darle contención y eso se está haciendo y fundamentalmente me parece que después está el otro trabajo que es hacia afuera, que es obviamente lo que nunca tiene que dejar de pasar, porque la política es eso, tenemos que escuchar al vecino, ver cuáles son las necesidades que tiene, cuáles son sus inquietudes y trabajar sobre eso. Es trabajar fundamentalmente, construir un plan de gobierno sobre las necesidades concretas y reales del vecino. Estamos en el año 2024. Nosotros, no voy a hacer un análisis doctrinario porque no soy quien ni tengo la capacidad, pero más allá de que, como te decía recién, el doctrinario de Perón, para mí es perfecto, en la transmisión al vecino tenemos que llevarlo en una forma de decirlo que esté adaptada al 2024.”

QP: ¿Cómo se acercó a militar peronismo?

DJ: “Yo empecé a militar en el centro de estudiantes de mi escuela, allá por el año ‘95. En la primaria ya había sido delegado del aula y demás, pero en el año 95-96, en la técnica 5, empezamos a trabajar sobre todo lo que tenía que ver con el desarrollo del edificio de la escuela. Eran momentos complicados porque se venía un cambio de política de lo que era el financiamiento a las escuelas técnicas y el desfinanciamiento a las escuelas técnicas. Obviamente en un modelo donde la producción nacional no era central, no eran necesarias las escuelas técnicas. Entonces empezamos a militar sobre, obviamente, fortalecer, cuidar y tener, digamos, en la primera línea, esa formación. La Matanza tiene 14 escuelas técnicas donde hay variedad de tecnicaturas que apuestan a la formación de los jóvenes para el trabajo. Obviamente en los ‘90, el trabajo nacional no era central y bueno, entonces venía medio en baja eso y empezamos a militar en el centro de estudiantes, articulando con la escuela, no es que era un centro de estudiantes que era hacer, digamos, acciones encontradas con las autoridades, sino que trabajamos en pos de mejorar los talleres, de pintar las aulas, de ir acompañando esa falta de financiamiento que no nos daba el Estado porque no tenía el recurso. Ir acompañando eso con la organización de los estudiantes, con la participación de los padres. Me acuerdo que habíamos trabajado sobre los comercios y empresas que estaban alrededor de la escuela y colaboraban con nosotros. Pudimos terminar la cancha de fútbol que está en la parte de atrás de la escuela. Pudimos hacer fuerza para que se presente en provincia la ampliación de la escuela que varios años después se dio. Y, de hecho, ya que lo mencionas y me viene a la mente, nosotros, desde el consejo escolar que es donde yo estoy hoy, a través de una iniciativa del presidente del consejo, Fabio Sosa, estamos teniendo todas las sesiones una vez por mes, como tiene que ser, y las estamos desarrollando en distintas escuelas del territorio. La idea es llevar el consejo escolar a las escuelas, debatir, que los chicos puedan ver cómo es el funcionamiento legislativo del consejo escolar, que participen los docentes. Las hemos hecho en distintos lugares, desde 20 de junio, Virrey del Pino, Catán, Ciudad Evita. Yo empiezo a militar ahí y después me acerco a la unidad básica, tendría 15 años. Yo vivía en el barrio Luz y Fuerza, la unidad básica del barrio, digamos, un barrio muy politizado porque el 95% de los vecinos eran del gremio Luz y Fuerza. Y bueno, de ahí en más, empecé a militar, me acerqué a la agrupación Ramón Carrillo, conocí a Alberto Balestrini, lo conocí a Fernando, y de ahí en más, es un poco más de lo que ya hemos hablado. Cuando conocí a Alberto y a Fernando me di cuenta de que era por ahí. Y nosotros en este momento, la agrupación era una agrupación pequeña pero que trabajaba para el crecimiento de La Matanza y que siempre apuntaron a generar un proyecto Matanza. Nunca la agrupación tenía como objetivo final ser algo más, sino que desde ahí Alberto nos planteaba que tenía que salir el proyecto Matanza que se ha implementado desde que él fue intendente del año ‘99.”

QP: Sí, Alberto me habla mucho del proyecto Matanza, antes de ser candidato siquiera, cuando era senador provincial. Hablaba del proyecto Matanza, hablaba del futuro, de lo que se iba a convertir. Es algo que recuerdo y que rescato también en cuanto a la gestión de Fernando en sus primeros años. Ahora bien, en lo local se puede decir que estamos bien. O sea, el peronismo ha logrado mantener el distrito y seguir conduciendo y no se ve la posibilidad de una derrota el año que viene. Pero sí, el año que viene están en juego muchas cosas. Hay que ganar La Matanza, hay que ganar la provincia, porque Milei está apostando fuerte para ganar estos distritos. Sabe que La Matanza es un distrito clave para ganar la provincia, la elección provincial y nacional. ¿Ustedes están viendo eso?

DJ: “Sí, por supuesto, obviamente recuperar el gobierno nacional es imprescindible, sostener el gobierno provincial es importantísimo. Nosotros hemos ganado las tres elecciones que nos presentaron. Hemos ganado la primaria, donde hubo un gran esfuerzo en la militancia, un esfuerzo descomunal de la militancia. Ya veníamos desde un trabajo de años anteriores sin parar. Después, bueno, ganamos la elección y en La Matanza ganamos el balotaje. El trabajo que nosotros podemos hacer o que nos ponemos es la recuperación de esa mística del peronismo, poner en funcionamiento toda la estructura que nosotros tenemos del PJ. Es algo personal, yo divido lo que es el peronismo con lo que es el PJ. El PJ es una herramienta electoral, el peronismo es mi forma de vida. Yo me acuesto, me levanto, sueño y hago siendo peronista. Y hay gente que vive de esa forma y que quizás no participa activamente en la política, por ende, quizás no es del PJ. Tenemos que reactivar el PJ, tenemos que recuperar el PJ como herramienta electoral, tenemos que volver a la mística del peronismo, a que ese movimiento vuelva a ser un movimiento y que nos corramos de esa ambivalencia entre partido y movimiento. Y nuestra cuota de colaborar es hacer todo para ganar La Matanza por la mayor cantidad de votos y ganando La Matanza es casi seguro que se gane la provincia. Por eso el trabajo nuestro es sostener La Matanza y reestructurar todo lo que sea necesario, cambiar todo lo que sea necesario para ser la mejor opción.”

QP: ¿Cómo ve el gobierno de Milei?

DJ: “El gobierno de Milei me parece que él dijo ciertas cosas que la gente compró esperanzada. Nosotros veníamos con muchísimos errores y que calculo que con el correr del tiempo la gente se va a empezar a dar cuenta de que la casta era la clase media, media – media, la clase baja, los trabajadores, de hecho, apunta todas las medidas en contra de los trabajadores, en contra de la gente. La quita de subsidios nosotros lo entendemos como una extensión del salario. El dinero que yo no gasto en el colectivo o en el combustible porque está subsidiado por el Estado, es dinero que va al almacén, a la verdulería o a la carnicería. El dinero que yo no gasto en la luz, gas o agua porque están subsidiados es dinero que va a la ropa de los chicos o a hacer algún arreglo en la casa. Entonces esa microeconomía es la que hace y da circulación. Cuando yo tengo más gasto en servicios y tengo más gasto en movilidad y bueno tengo que cortar de algún lado. Entonces me parece que la gente se va a empezar a dar cuenta que no es lo que votó. Después ellos tienen una forma totalmente distinta a la que nosotros entendemos como política para el bien común. Yo creo que ellos lo que están apuntando es hacer un cambio de paradigma en la Argentina que ya se empezó a ver en el resto del mundo que no tiene buenos finales.”

QP: El neoliberalismo.

DJ: “Sí, yo creo que es hasta más profundo que el neoliberalismo. Nosotros tuvimos un neoliberalismo quizás en los ‘90 pero esto es más profundo todavía. Me parece que no tienen empatía por el resto. No hay empatía.”

QP: Si, alguien me decía el otro día “sálvese quien pueda”. Y le digo no, no es eso. El “sálvese” es una clase, un grupo dirigente, creo que pasa por ahí.

DJ: “A ver, ellos apuestan muy profundo y muy fuerte a la meritocracia, pero nosotros entendemos que el Estado, que el peronismo está para poder darle herramientas a aquel que quizás no tiene las mismas posibilidades, como lo dice Fernando. Nosotros trabajamos para que un nene de Virrey del Pino tenga las mismas posibilidades que un nene de Ramos Mejía. Por ende, se trabaja, por ejemplo, en el sector educativo, Fernando ha trabajado muy fuerte para que se instale el CUDI en González Catán. El CUDI se podía haber hecho o no y si se hacía se podría haber hecho instalarlo en Ramos Mejía o en Lomas del Mirador. Fernando apostó a que se haga en González Catán para darle la posibilidad a las personas que viven en esas zonas de tener acceso a una educación de calidad. ¿Por qué? Porque ya en ese momento, y sobre todo ahora, es muy difícil poder pagar el boleto. Estamos trabajando fuerte y yo colaboro con la Secretaría de Producción, con la secretaria Débora Giorgi y el subsecretario Ulises Delgado, que es el subsecretario de Formación, en poder potenciar las herramientas de los centros de formación profesional. Nosotros tenemos más de treinta y pico de centros de formación profesional, donde les dan herramientas a los vecinos, desde capacitarlos en arreglo del aire acondicionado, arreglo de moto, electricidad, carpintería, distintos oficios de salida laboral rápida. Y bueno, nosotros apostamos a que eso se vaya llevando cada vez más al tercer cordón y hacerlo cada vez más dentro de los barrios, para darle estas herramientas a la gente, que sean formaciones de corto plazo, para que tenga una rápida salida laboral y que eviten tener que viajar, porque casi todos los centros en algún momento estuvieron, digamos, en la parte céntrica de las localidades. Y vos capaz que en Virrey del Pino tenés que tomar un colectivo para ir a donde estaba el centro, y lo que estaba pasando también es que la mayoría de los centros estaban en el primer cordón. Y hoy un viaje de Virrey del Pino a Ramos, a San Justo, la verdad es un costo si lo llevas a que tenés que ir dos o tres meses por semana, y son cuatro semanas al mes.”

QP: Hablando un poco ya del tema específico de escuelas, ¿se intensificó la demanda de los chicos, de la familia, con respecto a los comedores y la merienda?

DJ: “Sí, sí, se intensificó, de hecho, tuvimos que pedir a la provincia que nos amplíen algunos cupos de las cajas de mercadería que retira la gente, obviamente en los comedores se ha intensificado, pero bueno, gracias al esfuerzo que se hace desde el consejo escolar y también a que la provincia de Buenos Aires entendió que hay que poder ampliar esa herramienta, estamos cumpliendo en todas las solicitudes que tenemos de alimentos.”

QP: Pero a la gente no se la ve bien.

DJ: “No, no, no, de hecho, hay cada vez más pedidos y a veces las cajas son para los papás de los chicos que van a esas escuelas, pero cuando se hacen las entregas a las escuelas a veces se suma gente que es del barrio, que obviamente si hay se les da, pero empezás a tener una demanda que excede a la misma matrícula que tienen las escuelas, y cada vez más escuelas piden más matrículas.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DJ: “Simplemente gracias por el espacio. Y bueno, me parece que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte en el consenso, en el consenso de los que pensamos igual, en el consenso de lo que queremos, tenemos que tener muy bien claro cuál es el objetivo del peronismo y trabajar sobre ese objetivo. Me parece que tenemos que empezar a hacer valer a esos anticuerpos que nos hablaba Perón, que tiene el movimiento, para los que realmente no están convencidos de que el peronismo es la herramienta y están dentro del peronismo, se empiezan a correr, o dentro del PJ, mejor dicho, se empiezan a correr, porque los peronistas tenemos que llegar a volver a ser la opción que la gente necesita para vivir mejor. Nosotros tenemos tres banderas, que es la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Y sobre todo como central es la justicia social y eso es a lo que nosotros tenemos que trabajar.”