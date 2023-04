“LA GENTE SABE QUE EL GOBIERNO DE ESPINOZA TRABAJA PARA ELLOS”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó al Concejal (m/c) Josemaría Caruso sobre la actualidad política y económica del distrito.

Caruso señaló que “Lo veo muy bien al intendente, al armado del intendente, al espacio, está trabajando mucho” y agregó, en referencia a algunos mensajes publicitarios, que “son cosas normales en la campaña, cuando alguien no tiene nada para mostrar, pero tiene mucho para ocultar”

QP: Caruso, ¿cómo ve la situación política en el distrito?

JC: “La situación política, según veo yo, pasa lo que siempre pasa en todos los años electorales; hay movimientos, hay mucha gente que aprovecha como para instalarse políticamente pero no creo que sea muy diferente a otros años electorales. Lo veo muy bien al intendente, al armado del intendente, al espacio, está trabajando mucho. Según las encuestas que vimos, se recuperaron muchos votos desde la última elección, debido a las obras que se están haciendo, que están en ejecución en toda La Matanza. Yo puedo hablar por mi barrio, puedo hablar por otras localidades que también veo por ejemplo Laferrere, se están haciendo muchas obras en mi barrio Madero también. Se hicieron muchas obras en estos últimos 2 años así que la situación política no la veo muy diferente a otros años. Creo que el intendente está muy bien de cara al vecino.”

QP: ¿Usted ve que la mayoría del peronismo matancero está encolumnado detrás de Fernando Espinoza?

JC: “No sé si la mayoría o todos, la verdad no sé eso, lo que sí como pasa todos los años electorales hay jugadores políticos que aprovechan estos momentos como para posicionarse, intentar enfrentarlo como para tener un poquito de posición, pero después a la hora de los votos de la gente, de las urnas, hace ya muchos años que la gente ratifica a este gobierno y es algo que no pasa en todos los distritos. La gente está muy conforme en general con el trabajo del equipo del intendente, pero bueno, te repito, tiene que pasar, tiene que haber siempre enfrentamientos electorales, siempre está bueno que haya mucha gente que tenga intenciones de ser intendente de La Matanza, pero la realidad es que la gente termina ratificando siempre a este gobierno por el trabajo que hace.”

QP: ¿Usted cree que algunas opciones que se están planteando hoy, como oposición al oficialismo, tienen algún asidero o son una expresión de deseo de algunos aventureros de la política?

JC: “No, sinceramente yo no sé, más allá de que entiendo que estamos en política y nos gusta, es lindo estar por unos meses creyéndose que uno puede ser candidato a intendente o con la ilusión de ser intendente, por lo menos los candidatos que veo hasta ahora que son los que públicamente dijeron o demostraron que quieren ser intendente de La Matanza no los veo con ni con la capacidad ni con – tanto los dirigentes del partido opositor al gobierno ni ningún otro – la estructura, más bien tienen buenas intenciones de ser un buen intendente. Creo que es más que nada un juego político que hacen como, te dije recién, para posicionarse. Porque la realidad es que La Matanza siempre es un distrito que aporta muchos votos al gobierno provincial y al nacional debido a que bueno, lo dicen los números, no le digo yo, la gente ratifica siempre a este gobierno, más allá de algunas críticas, con cosas por mejorar, pero no tiene mucha rivalidad. No hay nadie que pueda hacerle sombra a un gobierno que hace mucho tiempo que está y que trabaja muy bien.”

QP: En el contexto de la crisis económica y política que estamos viviendo a nivel nacional, ¿usted cree que eso va a afectar hacia abajo, hacia la elección del intendente?

JC: “Yo creo que esta vez va a ser al revés, es una opinión mía, yo creo que va a ser al revés que lo que pasa normalmente, que la boleta o el que encabeza la boleta a nivel nacional empuja para arriba o empuja para abajo. Yo creo que esta vez desde La Matanza se va a empujar para arriba. Yo creo que viene muy bien la respuesta de la gente más allá de cómo te decía recién, de los requerimientos del vecino normales, hablando de la inseguridad o del bolsillo, que muchas veces no es responsabilidad directa del gobierno municipal. Pero yo creo que esta vez se va a mejorar la elección sin duda del 2021, y va a estar muy parecida a la elección del 2019. Yo creo que el aparato político del intendente va a empujar para arriba.”

QP: Recién me hablaba de la gente, del vecino; usted ha hablado con los vecinos en las recorridas, en el trabajo que hace. ¿Qué ánimo noto en la gente?

JC: “Es inevitable cuando hablas con cualquier vecino que todas las obras que se hacen, por lo menos en nuestros barrios como dije recién acá de Maderos, Tapiales, hicieron muchas obras hidráulicas, mucho el tema de la iluminación, se está haciendo un montón de asfaltos, la plaza, pero la realidad es que siempre la gente no está tranquila a fin de mes, esas cosas un poco opacan lo que se hace. Obviamente que la gente te reclama, te comenta como nos pasa a todos porque nosotros no estamos exentos de la situación económica, a todos nos ha pegado la inflación. Uno cuando se pone a hablar intenta comentarle a la gente que muchas veces no estaba al tanto que más allá de la inflación que tenemos histórica en este país de toda la vida, hoy tenemos una inflación que tiene que ver mucho con el contexto mundial. Pasa que muchos medios lo ocultan, pero la realidad hoy es que tenés a Estados Unidos con bancos que quebraron, tenés muchos países en situaciones complicadas y a nosotros el tema de la inflación nos pega muy duro, esto sumado a que la seguridad no mejora. Hoy le resulta muy fácil a los pibes salir a robar, se juntan en una motito 2 pibes y salen a robar. Esas son las dos cosas que sin dudas lo hablamos siempre. Hace poquito tuvimos una convocatoria al intendente, llamó a varios referentes territoriales para preguntarnos sobre esto y todos terminamos diciéndole lo mismo la inseguridad y la inflación opacan todo lo que se trabaja, pero es el ánimo de la gente. Después a la hora de la elección siempre la gente sabe que el gobierno de Espinoza trabaja para ellos.”

QP: Se han dado algunos episodios de lo que se te tilda de campaña sucia haciendo hincapié en Fernando Espinoza, ¿cómo lo ven ustedes a eso? ¿Han identificado de dónde vienen estas cosas?

JC: “Si, yo no vi mucho sinceramente, vi un spot publicitario simplemente que me apareció en una red social, pero me causó gracia. Más gracioso que otra cosa, yo creo que hoy la gente que se encarga de estas campañas publicitarias apuntan a más que mostrar las características buenas que puede tener un candidato en que pegue un spot para que todo el mundo esté hablando de la payasada que hicieron, pero son cosas normales en la campaña, cuando alguien no tiene nada para mostrar, pero tiene mucho para ocultar. Intenta que se hable de un spot que es poco serio y así en general porque también hay otro candidato que pinta paredes con lemas que son graciosos o sea que no tiene ningún tipo de explicación. Yo creo más que nada a buscar eso, instalarse, que la gente hable de ellos un ratito y bueno después pasa la elección y quedan en el olvido.”

QP: Esto de caminar la calle y demás, estamos hablando de los problemas que plantea la gente, pero lo que yo también le pregunté es que cuál es el humor de la gente. ¿Hay bronca, hay resignación, hay algo de revancha, de castigo?

JC: “Eso es muy variado. Yo creo que la gente hoy en general no hay un buen humor porque ya te digo la inflación vos cobras y a fin de mes sabes que te cuesta en llegar con la inflación tan alta, obviamente la gente no está contenta pero también sabe que es muy difícil poner las esperanzas de revertir esto en otros espacios políticos que no sea el peronismo. Eso la gente lo sabe, mira la vereda enfrente ve que del otro lado tampoco la oposición responde a lo que la gente requiere. Hoy se tomaron muchas medidas de la mano del ministro Sergio Massa, pero la realidad es que como te decía recién, más allá de la inflación histórica que tenemos, hay un contexto mundial pero bueno eso la gente sinceramente muchas veces no le importa, pero el humor no es bueno. No es bueno, pero yo creo que es mejor, mucho mejor, que el humor de la última elección del 2021. Yo creo que hay un sector de la población por lo menos donde nosotros hablamos, que tratamos de hablar con todos los vecinos, hay quizás una esperanza de poder revertir esto.”

QP: ¿Cómo ve la figura de Cristina instalada en la gente?

JC: “Yo creo que la figura de Cristina nunca cambió ni va a cambiar. Creo que ya tiene el sector que la va a apoyar incondicionalmente y tiene un sector que la va a odiar incondicionalmente. Creo que, por supuesto, hay también mucha gente supo reconocer que antes quizás no estaba tan metida en lo que es el tema de la política, supo reconocer que es una figura que le atacaron mucho, que la quisieron bajar, hasta quisieron asesinarla, y hay un sector de la población que entendió eso. Pero yo creo que hoy para la visión de mucha gente, podría volver a ser candidata y volver a ganar. No sé si ella está dispuesta pero más allá de cómo te decía recién, de su sector incondicional que tiene que la votaría en cualquier circunstancia, yo creo que estaba un poco mejor en otros momentos.”

QP: Acá gana Fernando según las encuestas, por amplia diferencia. Si no fuese Fernando y el candidato o candidata fuese otra persona. ¿Usted cree que el proyecto ganaría igual en Matanza?

JC: “Sí, ya se demostró con la figura de quien hoy es vicegobernadora, fue candidata a intendente por el espacio del peronismo en La Matanza y ganó de la misma manera, con el apoyo del intendente o la conducción del intendente mejor dicho ganó. Sin duda yo creo que o sea Fernando Espinoza o sea una persona que sea de su entorno yo creo que no va a variar mucho la elección, aunque siempre por supuesto a nombre de Fernando Espinoza levanta un poco más.”