“ESPINOZA ES EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DEL POBRISMO E IGNORANCIA EN LA MATANZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Javier Márquez referente del partido Unión Por Todos y del espacio de Javier Milei en La Matanza, La Libertad Avanza. Márquez nos dio su visión de la política matancera ya que se define, a sí mismo, como nuevo en esta materia, nos habló de la gestión del intendente Espinoza y del crecimiento de los libertarios en el distrito, esto nos decía:

QP: Márquez ¿cómo están trabajando políticamente en el distrito?

JM.: “Soy coordinador distrital de La Matanza del partido Unión Por Todos, y secretario general de una agrupación, que estamos en 20 distritos, que lleva por nombre Somos Libertarios. En estos momentos conformamos la mesa política de Javier Milei en La Matanza, con un coordinador del frente de La Libertad Avanza y junto a un equipo de trabajo donde hay dirigentes como Antonio Argento que fue presidente de Almirante, esta Daniel Martínez que es el presidente de la agrupación en La Matanza, que es colectivero, esta la Dra. Liliana Mochini como parte del equipo más las agrupaciones que se van sumando al espacio para intentar llevar a Javier Milei a ser presidente de la nación”

QP: Hace unos días inauguraron un local político en Isidro Casanova

JM.: “Si, inauguramos un local en Casanova, de nuestro partido Unión Por Todos junto con las agrupaciones que están incluidas, en la calle Cristianía, que es de donde pensamos dar batalla acá en La Matanza”

QP: ¿Qué pasé luego de la inauguración, sufrieron un ataque?

JM.: “Tuvimos un episodio en el cual nos quisieron prender fuego el local, a través del ventiluz del baño, que al estar cerrado no pudo hacer combustión para el resto del local, solo se quemó parte del inodoro y la pared, por suerte no agarró fuego la puerta porque ahí si hubiera sido otro el daño por el techo de machimbre y elementos como banderas que son de materiales inflamables”

QP: Márquez ¿cómo ve al distrito, como ve la realidad de La Matanza?

JM.: “Me preocupa mucho la situación del distrito, primero la inseguridad, todos los días nos levantamos con la noticia de que mataron a un trabajador, como a un vecino mío hace unos días, lo mataron para robarle el coche, el tema es muy preocupante, la gente está muy desilusionada con la política que no da respuestas, veo una Matanza en terapia intensiva, por decirlo de alguna manera”

QP: Ud. ¿Es un hombre de la política?

JM.: “La verdad que nunca participe en política, y no me lo imagine jamás, pero acá estoy, porque un día me harté y dije si no me involucro esto no cambia más, por eso digo a todos que se involucren para cambiar la realidad que vivimos en el país, en la provincia y, fundamentalmente, en La Matanza, soy ficha limpia como digo siempre, soy un hombre de trabajo, y mi decisión de participar en política es porque no me siento representado por ningún político tradicional, o de los mismos que están siempre”

QP: Márquez Ud. es un vecino de La Matanza, ¿vivió toda su vida en el distrito?

JM.: “Viví más de la mitad de mi vida en La Matanza, nací en González Catan, hoy vivo en González Catan, desde hace mas de 20 años, desde que me puse de novio y formé una familia vine a vivir en La Matanza, y me da pena que vivamos como vivimos en el distrito”

QP: ¿Cómo ve la gestión del Intendente Espinoza?

JM.: “La gestión del intendente Espinoza es pésima, está basada en el clientelismo político, siempre digo que Espinoza es el director de la escuela del pobrismo e ignorancia en La Matanza, se dedican a eso, a no dar esperanza a la gente, y así los últimos 20 años”

QP: ¿Cómo es el trabajo en el territorio?

JM.: “Estamos haciendo un trabajo territorial, donde vamos a los barrios, nos reunimos en las plazas, y nos damos a conocer, estamos caminando mucho los kilómetros desde el 47.700 hasta el 30 donde charlamos con los vecinos que están abandonados a su suerte y la buena de Dios, hay mucha desidia de nuestros gobernantes, si se camina un poco se ve: falta de trabajo, inseguridad, delitos, basurales, calles intransitables, territorios narcos, realmente un distrito en terapia intensiva”

QP: ¿Porque Javier Milei?

JM.: “Porque Javier Milei es la persona que dice lo que todos queremos decir y del modo en que lo queremos decir, y no lo quiero poner como el mesías, pero creo que es la última oportunidad que tiene Argentina para salir de esta crisis a la que nos llevaron los políticos”

QP: Márquez ¿que proponen desde su espacio para el distrito?

JM.: “Primero lo que proponemos es la reactivación de las empresas en La Matanza, tenemos el potencial en el distrito para que este no sea solo un dormitorio, creemos que es posible generar trabajo de calidad en el distrito, tenemos un lugar estratégico y la gente que quiere trabajar y vivir mejor, hay mucho campo para activar el agro en el distrito, tenemos que hacer un trabajo grande en educación, reconstruir montones de escuelas que se caen a pedazos, tenemos equipos de maestros, de médicos y profesionales en cada rama para poder cambiar el destino de La Matanza, gente que de verdad quiere trabajar con un compromiso genuino por La Matanza. En mi caso soy constructor de seguridad, soy especialista en el tema, y quiero poner mi granito de arena, necesitamos que el laburante pueda tomar el colectivo tranquilo, y regresar del trabajo tranquilo, que es lo mínimo que tenemos que garantizarles a nuestros vecinos, nuestro objetivo es cambiar esta realidad que nos agobia”

QP: ¿Qué reciben de los vecinos en los barrios cuando van con sus propuestas?

JM.: “Los vecinos están muy desencantados de la política y de los políticos, yo los entiendo porque a mí me pasa lo mismo, y les explico que no vengo de la política, que soy un vecino cansado igual que ellos y que se pudrió de todo lo malo que ocurre en La Matanza, estoy harto de que mis hijos no puedan salir a dar una vuelta en bicicleta, o llevar un celular encima por miedo a que le roben y los lastimen o maten, es entendible que el vecino este enojado, vas a un hospital, y no hay ni una curita, no hay médicos, te dan turnos para tres meses con suerte, las salas de salud son un desastre, cerradas, o hay una enfermera, o un medico unas horas, y cuando hablas con el vecino son más las coincidencias que tenemos que las diferencias, por eso creo que este espacio tiene seria chances de ganar, y que Javier Milei va a ser nuestro próximo presidente”

QP: ¿Porque cree que, en La Matanza, a pesar de lo que describe de los barrios, en las elecciones sigue ganando el peronismo?

JM.: “Ganan porque tienen la caja, usan el clientelismo político, tienen a la gente de rehén, los aprietan con los planes sociales, y la gente por temor a perder lo poco que ganan los vota, pero esto no es nuevo acá los hago responsables a todos, a Juntos por el Cambio, al radicalismo, al peronismo, no es solo el Espinosismo en La Matanza, porque acá son todos socios y cómplices”

QP: ¿Cómo viene el crecimiento que Uds.? Se observa que, más allá de las encuestas, crecen día a día, el espacio de Milei

JM.: “Venimos creciendo un montón, afortunadamente, lo vengo viendo en la juventud sobre todo, por ejemplo en Berazategui mi coordinador de la juventud tiene 16 años, obviamente con el permiso de los padres, y esta juventud es la que empuja y que quiere un cambio y que no se quiere ir del país y entienden que la libertad es el camino, lo otro lo conocemos son los que nos gobiernan hoy con la promesa de que van a solucionar lo que ellos mismos rompieron, después estamos creciendo mucho en las redes, la gente comenta pregunta, se suma a trabajar, pregunta si pueden fiscalizar”

QP: ¿Van a presentar lista en el distrito?

JM.: “La intención está, estamos trabajando para llegar a eso, todavía no tenemos un candidato definido, sabemos que tenemos una posibilidad muy grande de ganar en el distrito, La Matanza puede darle a Milei el envión que necesita para ser presidente, y creo que en los próximos meses se va a definir cómo vamos a presentar las listas en el distrito con el mejor candidato del espacio”