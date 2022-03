LA GUERRA DE LOS ROCES…Y VOS… ¿DE QUÉ LADO ESTÁS?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

La guerra de los Rose es una película estadounidense de comedia de 1989, dirigida por Danny DeVito y protagonizada por Michael Douglas, Kathleen Turner y DeVito en los papeles principales

Del verbo rozar: roce, presión ligera entre dos superficies, que se produce cuando se desliza una sobre otra / Señal que queda al rozar una cosa con otra / Trato o comunicación frecuente con algunas personas / Discusión pequeña

¡!!Qué quilombo¡¡¡ me sorprendió mi vieja hace unos días apenas entraba al rancho y me explicó todo lo que había estado viendo en los informativos ese día respecto al voto del kirchnerismo en el tema de acuerdo del FMI.

Realmente estaba más confundida que Confucio pero una mujer de 85 años, casi postrada, que no se engancha con casi nada y anduvo mirando noticieros todo el día, me dice eso, es que algo entendió para sentirse así.

Mi papá falleció hace 10 años y me contaba sus experiencias de vida (entre las que había dos o tres guerras, militancia política en su país, exilios y desencuentros varios, etc.) y siempre me decía que los argentinos somos sobrevivientes, que vayamos al país que vayamos vamos a salir airosos (me decía que en un 80%) y tenía razón el viejo porque no paramos de tener problemas tras problemas y, esos problemas, son reiterativos y, si guardamos las respectivas distancias, los escenarios sociales, económicos y políticos generalmente son parecidos.

Hoy tenemos una crisis política que se viene gestando desde la asunción de este gobierno, tenemos una crisis económica heredada y, a su vez, más complicada por la pandemia y el no tener un plan económico consensuado entre los integrantes del oficialismo y, aún menos, con la oposición.

Entre la falta de dialogo y posicionamientos políticos, una discusión importante se convirtió en algo berreta, algo de la vieja política que ahora, parece, es la nueva política.

El conflicto del acuerdo con el FMI ya pasó, todos los gobiernos tuvieron siempre que firmar un acuerdo con el FMI, salvo Cristina Fernández de Kirchner porque su marido y ex Presidente, Néstor Carlos Kirchner, le había pagado al FMI y no tenía posibilidad del que el FMI opinase ni monitorease la política económica del país.

El debate político sigue en los medios y, en la calle, también se está debatiendo porque nosotros, la gente común, estamos preocupados porque nadie sabe, a ciencia cierta, cómo termina estos “quilombos”. Algunos saben cómo se empieza pero nadie sabe cómo terminan.

Algunos andarán esperando definiciones políticas o, en su lugar, algún análisis de la situación política del momento pero, lamento defraudarlos, porque no hay forma de analizar sincera y objetivamente lo que pasó, lo que está pasando y lo que viene; esto lo resumo en un par de preguntas: ¿realmente el Frente de Todos era de todos?, ¿se juntaron solo para ganar las elecciones?, ¿no están todos los sectores del Frente de Todos representados en el gabinete nacional?… y puedo seguir preguntando un par de días más porque no hay nadie que pueda responderme ni una solo pregunta, pueden darme su opinión pero nadie tiene la respuestas certera a estos cuestionamientos.

Y VOS… ¿DE QUÉ LADO ESTÁS?

Después de los desencuentros políticos de las últimas semanas dónde el oficialismo se quedó sin presupuesto porque a último minuto el Presidente de la bancado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, decidió priorizar y ensanchar la grieta, provocando que la oposición retire su apoyo al proyecto de ley del presupuesto nacional. A esto hay que sumarle lo que pasó hace unos días donde el acuerdo con el fondo que, lo negoció el Ministro de Economía con la anuencia del Presidente, tuvo que ser aprobado con el apoyo de la oposición y, muchos del oficialismo votaron en contra como si fueran opositores, operando entre bambalinas (para encontrar votos para el NO) el ex Presidente de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

¿Estuvieron bien o estuvieron mal?, quién sabe, cada uno sacara sus conclusiones y obrará en función de eso pero, sin ser muy sagaz, empecé a intentar ver cómo vendría todo a partir de ahora; lo primero que se me vino a la cabeza es una pregunta: y vos… ¿de qué lado estás?

No es una pregunta retórica ni está direccionada hacia nadie en particular pero es una pregunta se ya han comenzado a hacerse los militantes del Frente de Todos y, también los peronistas.

Según fuentes inobjetables desde el poder político nacional ya comenzaron a hacer la pregunta mencionada y las respuestas son muy variadas y, la mayoría de esas respuestas tienen una explicación a modo aclaratorio.

¿Se rompe el Frente de Todos?, hasta ahora no pero por ahí ya rompieron y no le dijeron a nadie o después se juntan de nuevo para tratar de ganar las próximas elecciones. Esto es política ficción pero si de algo estoy muy seguro es que los problemas económicos lo debe arreglar política y si la política está más ocupada en jugar la interna que en resolverle los problemas a la gente… ¡!!Creo que estamos al horno con papas¡¡¡

Si se rompió la juntada o amontonamiento político que es el Frente de Todos, eso debe cristalizarse en acciones concretas para qué, los que están en el gobierno gobiernen y no se ocupen tanto de la interna.

Leandro Santoro “Volvió a pedirle a los camporistas que dejen sus cargos luego de votar en contra del acuerdo con el FMI en Diputados” (https://www.lapoliticaonline.com/politica/santoro-insiste-en-que-los-camporistas-dejen-los-cargos-si-no-estuviera-de-acuerdo-yo-me-iria/?utm_source=V%C3%ADncolo%20CMS&utm_medium=Newsletter), no me parece descabellado su pedido porque si el gobierno está partido no se puede gobernar; tomemos aires y hagamos un ejercicio de memoria: la situación ¿no es parecida al desgobierno de la Alianza? (salvando, obviamente, las enormes diferencias de tiempo y contexto), recordemos que el Vicepresidente se fue puteando al Presidente pero nadie de su espacio se fue del gobierno porque seguían apoyando al gobierno… y todos nos acordamos cómo termino el asunto y nadie quiere que vuelva a pasar.

Mi abuela siempre decía: cría cuervos y te comerán los ojos; no sé si tiene mucho sentido el comentario con lo que voy a señalar a continuación pero me gusta el dicho y lo decía mi abuela.

El ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque señaló que “Estamos viviendo una peligrosa autoproscripción” (https://www.lmneuquen.com/larroque-reavivo-la-interna-estamos-viviendo-una-peligrosa-autoproscripcion-n893965)… El “Cuervo” Larroque será ministro y “corta el queso en La Cámpora” pero le pido que tenga a bien que explique esta “pelotudez” que dijo (disculpen el exabrupto, no hay otra forma de darle contexto) porque realmente no es una frase inteligente ni nada parecido, es simplemente una “pelotudez” que, por ahí, le suene lindo a algunos tan capacitados como él.

LA MATANZA: CAPITAL NACIONAL DEL PERONISMO AUTÓCTONO

Autóctono, autóctona: (adjetivo) Que ha nacido en el mismo lugar en que reside / Que es propio de la población autóctona de un lugar.

La Matanza es la “Capital Nacional del Peronismo AUTÓCTONO” porque el peronismo matancero es muy diferente al peronismo de otros lados y, a eso hay que sumarle que tenemos a Verónica Magario (Vicegobernadora) como Presidenta del mismo y, a su vez, tenemos a Fernando Espinoza como el conductor del peronismo vernáculo.

Deben haber sido varios los que llamaron a Fernando y le hicieron la pregunta de moda: y vos… ¿de qué lado estás?. Nadie sabe la respuesta exacta pero algunos finos analistas políticos del distrito señalaron que “Fernando debe haber dicho: Soy hombre del proyecto; y esa respuesta se la debe haber dado a los dos sectores que llamaron” y aclaró que “También puede haber dicho que no va a armar contra nadie sino que va a trabajar por la unidad”

Espinoza es muy capaz de haber escapado por la tangente con este argumento porque suele hacerlo seguido con otros temas menos peliagudos.

Otro analista vernáculo señaló que “de Magario no sabemos qué dijo porque su opinión no tiene peso aunque esto no es cuestión de peso, pese a que es la Vicegobernadora y próxima Presidenta del PJ matancero”. En realidad no entendí mucho y lo asoció más a los excesos mañanero de ingesta de café a que cualquier otra cosa (desde ya les digo que no es la persona que ustedes creen).

Pero hay señales que no le creen mucho a “Fernando Espinoza cuando da respuestas tan contundentemente evasivas” como las que dio y eso tiene un vuelto y ya le mandaron fruta con una encuesta que “huele mucho a interna” en lugar de ser un informe serio sobre la opinión pública.

Dicha encuesta, realizada por CB Consultora (https://www.cbconsultora.com.ar/) midió la imagen de los jefes comunales y el impacto de dirigentes nacionales en cada uno de los distritos del Gran Buenos Aires. En el informe de la encuestadora situó a Fernando Espinoza como segundo Intendente con peor imagen del conurbano bonaerense, detrás de Mayra Mendoza, Intendente de Quilmes.

Infobae (https://www.infobae.com/politica/2022/03/14/encuesta-en-el-conurbano-quienes-son-los-5-intendentes-con-mejor-imagen-y-quienes-son-los-5-peores/?fbclid=IwAR0exp1unhOt8dUgOrWpCdlD5XDe7zuyS7-3m1t2w6bznC-CmVe3GVMaHIc) publicó el mencionado informe y sostuvo que “En tanto, los peores valorados durante marzo son Mayra Mendoza, de Quilmes (-10,3); Fernando Espinoza, de La Matanza (-6,7); Andrés Watson, de Florencio Varela (+4,9); Mario Ishii, de José C. Paz (+7,8); y Alejandro Chornobroff, de Avellaneda (+11,7).”

No me suena muy creíble este estudio porque La Matanza es tan extensa y tiene tanta población (más de dos millones de habitantes) que, por experiencia propia, hay que encuestar en la calle a una enorme cantidad de gente porque si no los datos no son porcentualmente representativos.

Ante tantas novedades políticas salí a buscar data para ver cómo se reflejaría, en el distrito, la interna desatada en el gobierno nacional.

Si bien Espinoza tiene a la mayoría de los dirigentes del peronismo con él y detrás de Verónica, hay unos cuantos sueltos y los busqué con la esperanza de ver si habían tomado posición respecto al este candente tema. Nadie quiso hablar pero fueron varios que me miraron de reojo porque saben que tienen que esperar ver que hace o dice Espinoza y me explicaron que “Yo quiero enfrentarlo a Espinoza pero cuando uno va a tomar una posición política contraria a la suya nos encontramos que él ya habló en la superestructura y tiene todo atadito y con moño y todo”

Fueron muchos que expresaron su bronca militante contra el gobierno de Alberto Fernández, apoyando a Cristina y Máximo (¿no son parte del gobierno?). Expresaron opiniones muy beligerantes y, uno de ellos, fue el dirigente del grupo Uturuncos en La Matanza, Pablo Ayala al cual contactamos para hacer una nota; en una primera instancia aceptó hacer la nota pero después “hubo arrugue de barrera” como se decía en la cancha y declino el compromiso.

Más allá de eso, en su muro de la red social Facebook, publicó que “Alberto Fernández nunca hubiera sido ni concejal de la Ciudad de Buenos Aires si Cristina no lo hubiera puesto de Presidente, pero el viejo lobbysta de las corporaciones no tiene ni códigos, ni gratitud, ni lealtad y en la primera de cambio salió corriendo una vez más a venderse a los grupos económicos. Ahora naufraga entre armar el Albermacrismo, sostener el Frente de Todos con sus diferencias o terminar como su amado Alfonsín en medio de una catástrofe social y repudiado por todo el mundo”

y señaló que “Acabo de ver la lista de votación de anoche en Congreso y la verdad no me sorprende el voto de muchos diputados que provienen de gobernadores que durante el macrismo también levantaron la mano incluso para el endeudadamiento y sinceramente uno sabe que como los autos viejos transcurren por la vida política con un tachito en la cabeza, a la venta. La tristeza: ver en el listado de afirmativos los nombres de las diputadas peronistas matanceras Liliana Yambrún y Brenda Vargas, el de Edu Tonioli y Leo Grosso y el de Cacho Bárbaro de Misiones. Lo de Mara Brawer también me entristeció. Las abstenciones, y no la negativa, de Itaí Hagman, Hugo Yasky, Pablo Carro, Daniel Gollán, Vanesa Siley y María Rosa Martinez, me parece una manera olímpica de no jugársela después de mucho biri biri. La sorpresa: el voto negativo de Gisela Marziota. La no sorpresa: el voto afirmativo de Leandro Santoro. No sabría cómo clasificar el voto afirmativo de Carlos Heller si sorpresa o no sorpresa, ya que se trata de un banquero es cierto pero que hizo casi toda su vida política en el Partido Comunista. Evidentemente ganó el banquero”

Un ex dirigente del peronismo matancero, hoy afincado en Ituzaingó, el Concejal (m/c) Walter Elías afirmó que “Saben todo y les importa un carajo….más con Alberto trabajamos juntos unos años con el actual Presidente y jamás de los jamases lo escuche hablar de la pobreza o de la gente….en función social….!!!jamás¡¡¡, siempre hablando del poder y ahora que lo tiene no sabe cómo usar ese poder…la verdad una vergüenza como se engaña en nombre del Peronismo y de la Patria y el pueblo o una gran mayoría…sigue sin entender de qué se trata como el 25 de mayo de 1810…”

Rescato la opinión del Concejal (m/c) Walter Elías porque realmente trabajó en muy estrecho contacto con Alberto Fernández y se alejó cuando el mismo estaba en conversaciones para ser candidato a Presidente con el apoyo de Cristina, Massa, Solá y otros.

Después de mis maratónicas recorridas por el distrito y de innumerables llamados telefónicos me encontré que, en La Matanza, nadie está armando el “Albertismo” pero es por ahora y, en un par de semanas, les cuento como sigue la historia.

¿EL RETORNO DEL GATO?

Casi me olvidaba, sepan disculpar, pero creo que ayuda mucho al análisis político la aparición “entre los vivos” del ex Presidente, Mauricio Macri, quién, hasta no hace mucho tiempo estaba sellado y sepultado (políticamente hablando) después del desastroso final de su gobierno.

Hoy está asomando la cabeza en algunas encuestas y, eso, está ocasionando serio trastornos en la internas de su espacio político.

Más allá de la interna política del PRO – Juntos por el Cambio – Cambiemos, creo que el crecimiento de Macri no se da por la valoración de su trabajo político sino más bien lo veo que ha crecido como contraste del protagonismo de Cristina y Máximo Kirchner.

La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es uno de los cuadros políticos más importantes de este siglo, es algo innegable y hay que reconocerlo. Tiene muchas virtudes y talentos pero, a su vez, genera muchos enconos sus opiniones porque siempre apuntan a agrandar la grieta.

En medio de todo este vorágine política “Cristina tuvo la sagacidad de poner sobre la mesa el nombre de Macri” me explicaba un funcionario del riñón del poder y señaló que “Cristina no tiene un pelo de tonta, ella sabe que a quién señala como enemigo o contrincante político, ese comienza a aparecer o a crecer en las encuestas. Todo el despelote que se armó por el tema del acuerdo con el FMI, ella puso de fondo el nombre y la figura de Mauricio Macri. Más allá de cualquier consideración política, una de sus jugadas fue volver a instalar al Gato Macri en el escenario político para empiojar la interna de la oposición… ¡!!Una Genia Total¡¡¡”