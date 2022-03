“SI QUEREMOS VIVIR DISTINTO EN ESTE MUNICIPIO, HAY QUE CAMBIAR DE INTENDENTE”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal de Juntos y creador de “Alternativa Vecinal”, Eduardo ‘Lalo’ Creus, quién nos contó como vivieron la apertura de sesiones ordinarias, también analizó el discurso del intendente Espinoza, nos contó sobre cómo está el espacio de Juntos en el distrito y cómo avanza el armado de su propio partido político, esto nos decía:

QP: Creus hace unos días fue la apertura de sesiones en el HCD, ¿cómo arrancó el año legislativo?

LC.: “El año arranca mostrando que no hay ningún cambio de parte de la gestión municipal, con respecto a la lectura de la realidad, en primer lugar nos encontramos que la oposición tenía 5 minutos para hablar, y el intendente habló 2 horas y media, y además cuando la oposición hacia uso de la palabra había mil militantes silbando, insultando, una actitud soberbia hacia las expresiones diferentes, lo que se nota es que el intendente no se enteró el resultado electoral, no se entero que de 10 matanceros 3 no lo votaron, no se está enterando el rechazo que tiene su gestión y su imagen, yo creo que tendría que prestar más atención a los que opinan distinto que a los que opinan igual, porque ahí no vas a ver la realidad o la verdad. Evidentemente no hay nada que escuchar de los que opinamos distinto porque no nos escucharon, y no nos dejaron hablar. El intendente habló 2 horas y media contando una película que no era de La Matanza, Espinoza dijo cosas que sorprenden y que lo muestran como un mentiroso, él dijo que todos los jardines de La Matanza tienen computación desde los tres años, cosa que no existe, no hay computación en los jardines de La Matanza, y después dijo que las estadísticas en materia de seguridad son mejores que la de zona norte, lo cual también es asombroso, y falaz, y justamente en ese momento cuando el intendente mentía descaradamente, casi le quitan la vida a una vecina de Ciudad Evita, casi en simultaneo con las palabras del intendente Espinoza. Este hecho de inseguridad provocó una marcha histórica que termina en corte de la Richieri porque los vecinos están muy enojados con este tema, el intendente le contesta a la gente que eso no es verdad, que lo que la gente está viendo es un invento de los grandes medios nacionales, (lo dijo cuatro veces) y lo dice convencido que lo que la gente está viendo no es verdad y esta hipnotizada por los medios de comunicación. El grado de distancia entre el discurso del Intendente y la realidad de los vecinos es mayor cada año, el año pasado los anuncios que hizo fueron más o menos los mismos, las obras que anuncia, las inversiones, pero esta vez fue más allá, llegó a decir que la realidad de la gente es una mentira de los grandes medios, esto superó la sensación de inseguridad de Aníbal Fernández. Prácticamente trata a sus vecinos como tarados que repiten y creen lo que dice la tele. Lo que podemos sacar en conclusión es que no va a cambiar nada, la plata que guardó, en el plazo fijo y que correspondía a la partida presupuestaria de seguridad, siguen ahí, no va a haber grandes cambios, evidentemente él no sabe que esos carteles que hablan de 2mil cámaras que dicen cámara de seguridad mienten, esta creído que son cámaras de seguridad y en realidad son lectores de patentes, son cámaras para recaudar con foto multas, o le están mintiendo o él está mintiendo consciente de que se están haciendo inversiones en seguridad y que eso no es verdad, y defendió el plazo fijo, y se jactó entre él y Magario quién dejó más plata, siguen diciendo que nos están cuidando y que guardan plata para cuando las cosas estén mal, que es otra forma de negar la realidad y lo que la gente les está diciendo. La apertura de sesiones fue como un dejavú, fue como la apertura del año pasado con las mismas mentiras y la grandiosidad que no está por ningún lado, solo que ahora le agrega la palabra Mega a todo como si vendiera combos de hamburguesas, pero el anuncio es el mismo, las cloacas la anuncio dos o tres veces, lo de las cámaras lo hace todos los años.

QP: ¿Cómo ve al vecino del distrito con el tema de seguridad, cuál es el humor social?

LC.: “Creo que lamentablemente el vecino matancero está llegando a una situación límite de enojo y hartazgo, el año pasado tuvimos varias situaciones donde vecinos linchaban delincuentes, hubo una marcha multitudinaria que obligó al intendente a vallar la municipalidad, hubo hechos de justicia por mano propia que después los propios vecinos tienen que soportar el acoso de familias de delincuentes o guerra entre vecinos, el panorama, la realidad es que no cambio nada, por el contrario la inseguridad en La Matanza esta desbocada, el distrito sigue siendo zona liberada, no porque la policía libera la zona, sino que no hay patrulleros, recursos, monitoreos cámaras, no hay quién controle el territorio, y creo que la gente está harta, el intendente cada vez que hay una protesta lo único que cree ver es a TN o los grandes medios manejados por algún opositor, él no está entendiendo que la protesta es genuina, no está percibiendo que su propia militancia está sufriendo este flagelo: El año pasado hubo un robo muy violento en Rafael Castillo contra un concejal del oficialismo, me parece que los delincuentes y las balas no preguntan a quien votaste, para el intendente esto no es real, me imagino todos los familiares que han perdido su gente con los delitos o fueron despojados de sus bienes en todo este tiempo, creo que esa gente está indignada al escuchar al su intendente decir que estamos bien y que es solo una mentira de los medios calculo que para todos esos vecinos debe ser bastante chocante”

QP: ¿Han podido hablar con el secretario de protección ciudadana nuevo para ver qué estrategia se va a tomar en tema de seguridad en el distrito?

LC.: “En verdad no, lamentablemente con todos los problemas que tenemos los vecinos en materia de seguridad, el HCD no ha empezado a trabajar, entonces hasta el momento solo fue el inicio de sesiones que es escuchar el discurso del intendente, las comisiones donde los concejales tienen que discutir los temas todavía no se armaron, y la primer sesión donde vamos a poder discutir estas cosas va a ser por abril. Lamentablemente en el ámbito del HCD no se empezó a tomar ningún tema en el contexto de que el vecino está sufriendo, institucionalmente no hay como pedir que venga el secretario de seguridad y que informen lo que se está haciendo, lamentablemente como concejal no tengo la oportunidad de ir a entrevistarme con secretarios municipales, es una disposición muy extraña que se toma desde lo municipal, y solamente puedo hablar con las autoridades del HCD. Tenemos que esperar a que el HCD se ponga en marcha para ver si obtengo información al respecto”

QP: ¿Cómo está el espacio de Juntos en La Matanza?

LC.: “Por ahora estamos en un mismo bloque, y por suerte. Es muy difícil luchar por la unidad, mantener la unión, siempre es más fácil dividir, así que las presiones son muchas y la cola del diablo siempre está ahí tratando de dividir a la oposición, pero estamos en un mismo bloque, unidos, somos fuerzas políticas distintas y eso significa que tenemos diferencias en muchas cosas, al igual que en la nación y la provincia, en La Matanza también tenemos discusiones, pero estamos unidos trabajando por un mismo objetivo y tirando para el mismo lado. Tenemos mucho que aprender y mejorar, hemos crecido mucho duplicamos nuestra fuerza, estamos en un camino que en 2023, aun perdiendo la elección si fuera el caso, terminamos siendo la mitad del HCD, estamos creciendo ahí, y tenemos que aprender a dominar nuestros egos, nuestras miserias personales que todos tenemos, y poner por delante el objetivo: que es cumplir con la responsabilidad que nos dieron los vecinos, no votar cosas que se nos ocurran a nosotros y trabajar, y recorrer para que cuando nos expresemos en el HCD esté más cerca de lo que piensa la gente, que de un laboratorio político”

QP: Hoy, ¿hay un conductor dentro del espacio de Juntos en La Matanza?

LC.: “A nivel local sucede lo mismo que a nivel nacional o provincial, nuestro espacio ha desarrollado muchos liderazgos, no hay un solo conductor, esto es nuevo y novedoso, es la primera vez que existe un frente político más allá del frente electoral, sabemos que todos tenemos ambiciones pero estamos juntos que es lo importante. No hay un conductor, tenemos la asignatura pendiente de crear un espacio territorial donde tengan una silla todo aquel que represente un sector de la población del distrito, y que claramente quieran ser parte de una construcción para el bien de La Matanza. Nuestro frente tiene una deuda con la apertura, la lista del 2023 tienen que ser muchos más amplias, y tienen que haber tantas listas como la diversidad demande, lograr en La Matanza lo que se ha logrado en otras zonas, incorporar, abrir, fusionar, con toda la gente honesta que se reconoce opositora a lo que se vive y como se vive en La Matanza, ese es el desafío, la deuda, es una crítica que vengo haciendo hace mucho tiempo, nuestro espacio tiene que mostrar de verdad que no es un espacio de pocos pero buenos, que no somos sectarios, ni cerrados, y garantizar la participación de todos los partidos políticos que están en nuestro frente”

QP: ¿Cómo viene el armado de Alternativa Vecinal?

LC.: “Viene muy bien, el vecino tienen gran aceptación, el paso que dimos después de haber construido una ONG muy grande con miles de integrantes que es Identidad Vecinal, la misma gente, el mismo vecino nos hizo ver que quería una nueva herramienta política, y, la verdad, esa decisión fue un acierto, porque todos los días se suman nuevos vecinos, tenemos grupos constituidos en las 16 localidades, cosa que hasta el momento no ha habido fuerzas opositoras que tengan fuerza en toda La Matanza, en menos de un mes de lanzado tenemos grupos organizados en todos lados, estamos por abrir centros de participación vecinal en distintas zonas, estamos formando equipos, muchos profesionales, jóvenes, comerciantes, vecinos, adultos, todo el amplio abanico de gente que se siente defraudada por la misma política y que no se sentía acompañada ni escuchada, hoy en Alternativa Vecinal tiene su lugar y se siente escuchado respetado y parte de un proyecto colectivo, que igual de verdad porque son todos vecinos que quieren un distrito mejor porque entendimos que la alternativa es empujar todos para un mismo lado. Sabemos que estamos en el camino correcto porque los vecinos marcan la agenda. Estamos preparando las escuelas de formación política vecinalista, porque la gente tiene que saber que hace un concejal, que hace un consejero escolar, cuales son las obligaciones del Intendente, las obligaciones del municipio, y cuáles son los derechos de todos los que vivimos en La Matanza, esto está abierto a todos los vecinos, acá no importa la identidad política, sino el bien común para todos los vecinos, en definitiva para toda la comunidad, acá nos va a unir un proyecto de La Matanza, para La Matanza”

QP: La idea del espacio de Alternativa Vecinal ¿es también para eliminar la grieta, al menos en La Matanza?

LC.: “Y prácticamente sí, porque es un espacio donde no importa si sos radical, peronista, de izquierda, lo que importa es generar bienestar para La Matanza que vivimos todos y en eso estamos todos de acuerdo, lo claro es que hay mucha gente que está pensando en nuestro municipio más allá de los colores políticos nacionales, todos sabemos que hay muchos que son simpatizantes o militantes de Cristina y sin embargo no están para nada de acuerdo con la gestión municipal, y lo mismo ocurre con militantes de otros espacios. Argentina puede cambiar de presidente, de hecho va a cambiar de presidente, puede cambiar de gobernador, puede tener mejoras o deterioros en la economía, todo eso puede volver a pasar, y sin embargo si en La Matanza si no hacemos algo los matanceros va a seguir siendo igual, y eso es lo mismo para un kirchnerista, un radical, o un peronista, o sea si queremos vivir distinto en este municipio, hay que cambiar de intendente”

QP: ¿Por qué entonces sigue ganando Fernando Espinoza o su mismo color político, a pesar de cambiar presidentes y gobernadores?

LC.: “Porque creo que la oposición y me incluyo hasta acá, nos hemos equivocado concentrados en la agenda nacional o provincial, en las discusiones que hacen a la provincia y el país, y dejando de lado los problemas del vecino de La Matanza. Construíamos y nos uníamos con aquellos que están de acuerdo con nosotros sobre la opinión del país o de la provincia, y realmente eso en La Matanza no alcanza para cambiar, necesitamos una construcción más amplia desde lo distrital. Creo que Espinoza ha gobernado, en parte, por el mérito que tiene de manejar el caos, el desorden, lo precario, la necesidad extrema de la gente, y como él y su forma de hacer política aprovechan el sufrimiento del vecino, y eso le ha dado una base, y el otro poco es el fracaso de la oposición, hemos fracasado sistemáticamente en construir una fuerza que sea de La Matanza, en toda La Matanza, y para ganar en La Matanza. La última elección Espinoza sacó 300mil votos sobre 1 millón 150 mil, o sea que hay 850 mil que no lo votaron, y sin embargo nosotros sacamos 100 mil votos menos que él, tenemos que ir a buscar a 650 mil vecinos que están desencantados de la política y no lo votan ni a él ni a nosotros, es ahí donde está la esperanza que si les damos una propuesta que le dé seguridad, que le dé la certeza que va enserio, y que no es un amague para negociar como ha pasado muchas veces, de esos 650 mil, vecinos va haber una gran cantidad que nos van a ver con capacidad y fuerza suficiente como para en el 2023 ganar la elección”

QP: ¿Cómo avizora la interna en Juntos para el 2023, si es que ve una posible interna?

LC.: “Creo que en La Matanza vamos a tener varias listas dentro de Juntos, y mi desafío es; que pueda haber una apertura mayor todavía, me imagino y seria un desafío tener un frente municipal, donde Juntos sea parte, no que todos tengan que entrar a Juntos, a lo mejor es Juntos más una cantidad de socios locales armando un frente municipal, pienso no sé, estoy soñando en voz alta”