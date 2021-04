“LA INSEGURIDAD NO DISCRIMINA, HOY ES NECESARIO QUE EL INTENDENTE SE PONGA AL FRENTE DE LA DEMANDA DE LA GENTE”

Contra muchos pronósticos negativos, el Dr. Gustavo Barresi ganó la Presidencia del Comité de Distrito de la UCR matancera. Si bien la elección aún no está definida a nivel provincial, en La Matanza ya están los resultados finales (más allá alguna que otra cuestión menor aún en debate).

Barresi dialogó con Semanario “Quinto Poder” y afirmó que “Tenemos que liderar el proyecto y tenemos que liderar Juntos por el Cambio” y aseguró que “En estos cuatro años hemos sufrido el apriete el PRO, el ninguneo del partido en estos años donde no nos dieron cabida”

QP: Barresi ¿cómo tomó este triunfo en la interna radical?

GB.: “Para nosotros fue un triunfo importantísimo, y para el radicalismo en esencial, y en La Matanza en particular, luchamos no solamente en una interna partidaria, sino también en esa interna jugaron otros factores externos, la verdad que la mesa de Juntos por el Cambio ayudo demasiado tanto a la lista de Gustavo Romeo, en otra circunstancia, así que eso tiene que ver un poco con lo que estábamos jugando, como hablamos la semana pasada, seguir con el partido como esta, un partido sumiso, sin tener vos ni voto, lo que apuntamos es a que justamente el radicalismo sea protagonista, lo que procura esta conducción es que el radicalismo rompa todos los moldes, rompa el statu quo y podamos llegar a confluir en agosto o cuando sea, en unas PASO y con candidatos propios, esa es la idea, y el hecho de poder haber ganado en esta circunstancia y con todo lo que pasó en el comité provincia, con certificados de escrutinios medio dudoso que paso acá en La Matanza, con afiliaciones que entraron en último momento, con afiliaciones anteriores que no tenían nada que ver con el afiliado y el sentimiento del partido, Lalo militando la campaña como el que más, como si fuera un afiliado al partido, visitando dirigentes, apretando referentes, llamados telefónicos prebendas, etc. Acá se ha jugado y han dicho que iban a entregar cierta cantidad de dinero, contratos en Martin y Martin, y eso el afiliado lo vio, lo sintió y decidió que esto no podía seguir. El radicalismo no pude ser más una comparsa, como decíamos la otra vez, tenemos que liderar el proyecto y tenemos que liderar Juntos por el Cambio, o como se llame el día de mañana. Lo del concejal es lamentable, lo de Guido Goluccio, que en una interna radical haya barras que aprieten a fiscales, que estén delante de los colegios diciendo que iban a hacer una encuesta, y según como venía el afiliado decirles está en el padrón, no está en el padrón, eso no debe existir, esto no puede seguir, tenemos que dar un coto a esto. Hay que comprar cemento arena y ladrillos y empezar a construir de nuevo el partido, no podemos siempre depender de terceros y levantar candidatos de terceros, ‘Toty Flores’ ‘Mariano Álvarez’ son todos candidatos que me merecen el mayor de los respetos pero no representan a la UCR., ahora vamos a tener en agosto renovación de bancas de concejales, el radicalismo ya lo han expresado varias veces que representan para ellos nada más que 500 afiliados, y 500 fiscales; el radicalismo es mucho más que eso, que hoy lo ha demostrado en La Matanza y en la provincia de Buenos Aires, más de 100 mil afiliados han votado en la interna, cosa que no pasaba hace mucho tiempo y en La Matanza podían votar muchos más, si nuestra logística hubiera llegado a donde teníamos que llegar con información. La verdad fue todo muy rudimentario, y eso se vio también en otros distritos, escuchaba declaraciones de Turri Torres, en Vicente López, que ellos decían que habían menospreciado la movilización de afiliados radicales, y que ellos habían militado la campaña como un candidato más de un comité de distrito, quiero expresar que Turri Torres viene el peronismo, Ritondo lo trajo al PRO y es militante del PRO en Vicente López, lo mismo pasa en Quilmes con Mayra Mendoza, con el que fue el ex intendente, digo han jugado a favor de Maximiliano Abad para que el radicalismo siga siendo un mascaron de proa, esperemos que Maxi se dé cuenta de toda esta opereta el día de mañana y pueda entender que no es el sector del radicalismo donde tiene que estar, si realmente quiere candidatos radicales, en los concejos deliberantes, si quiere candidatos radicales en la gobernación y si quiere que en el 2023 tengamos candidatos propios para la presidencia”

QP: ¿Está planteando la posibilidad de que no exista Juntos por el Cambio?

GB.: “En realidad, lo que nosotros vamos a tratar de procurar es trabajar con todas las fuerzas y liderar Juntos por el Cambio, pero en ese sentido no nos vamos a sentar en una mesa simplemente a participar, en una mesa que hace 5 años que no nos invitan, vamos a trabajar desde el día 1 para en las PASO presentarnos con lista radical, eso en primer lugar y después vamos a liderar seguramente el espacio y las reglas de juego cambiaran, este status quo no puede seguir”

QP: Por lo que he escuchado en la interna, Uds. ¿No están de acuerdo con lo que hizo el PRO o Juntos por el Cambio a nivel nacional cuando fue gobierno?

GB.: “Para nada, ni en el gobierno nacional, ni en el provincial, ni como se estuvo actuando a nivel municipal, han tenido la posibilidad de tener 8 concejales en el concejo, y tuvieron la posibilidad de tener los medios de contralor en el gobierno de la provincia de Buenos Aires en lugares específicos y concretos, para hacer política en serio y buscar crecer y que todos se sientan contenidos, y lo que simplemente han hecho es una colectividad, en la cual ellos se manejaron con un grupo de personajes los cuales nada tienen que ver con la política tradicional de La Matanza y han ninguneado a un partido que tiene más de 130 años de historia”

QP: ¿Van por cambiar el perfil también?

GB.: “Si, totalmente nuestro perfil es centro izquierda, estamos totalmente en desacuerdo con las palabras de Pichetto, no compartimos la temática de Patricia Bulrich, no compartimos muchas cosas que no tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestras ideas y con nuestros ideales; le vamos a imprimir al frente más humanismo y sobre todas las cosas políticas públicas que necesita la gente, en el 2019 los vecinos ¿Por qué tenían que votar a Juntos por el Cambio, que es lo que proponía de diferente? Más allá que el oficialismo municipal tampoco proponía otra cosa, pero nosotros tampoco teníamos una propuesta superadora para la gente, en este caso el radicalismo lo que le puede dar a la conducción de ese espacio, a ese 25%, es alternativa y poder ser la alternativa de cambio real, que es lo que buscamos. No podemos ser meros espectadores, tenemos que ser protagonistas, para que haya más igualdad, más humanidad, más desarrollo, esa es la propuesta que venimos trabajando. En estos cuatro años hemos sufrido el apriete el PRO ,el ninguneo del partido en estos años donde no nos dieron cabida cuando planteamos la creación de nuevos municipios, cuando planteamos un montón de cosas y fuimos proscriptos en el 2017 fuera de termino, y apelando a amigos de jueces para que posterguen las definiciones y resoluciones y no nos dejen competir como debería ser en un partido que nació al fragor revolucionario pidiendo el sufragio universal y del voto secreto, entonces me parece que eso no puede volver a suceder”

QP: ¿Estamos hablando de volver al viejo radicalismo, que fue históricamente segunda fuerza en La Matanza y que siempre ejerció una oposición muy dura y firme frente al oficialismo y peronismo de La Matanza?

GB.: “Justamente, no ser una política de la crítica por la crítica misma, a lo largo de este tiempo hemos presentado un montón de proyectos de ordenanzas, los cuales son vitales para la política y la institucionalidad del municipio de La Matanza, y para tratar de ir al grano con políticas públicas que tienen que ver con la violencia en todas sus fases, que tiene que ver con la transparencia en muchas otras cosas, eso el día de mañana que no va a faltar mucho nos sentaremos con las autoridades del municipio, no solamente hablaremos de nuestras exigencias, para que no sean tan sectarios de lo que realiza el estado municipal al vecino, sino decirles tenemos propuestas, vamos a compartirlas, vamos a mejorarlas, vamos a cambiarlas, pero en definitiva vamos a buscar un beneficio para el vecino que es de lo que se trata, uno es vecino de La Matanza, trabaja en La Matanza, convive en La Matanza, me parece que ese compromiso debe existir, en un partido tradicional como el radicalismo no puede estar ajeno y riéndose de las cosas que pasan que son las desgracias que nos pasan en cosas cotidianas, involucrarse también es eso. Tenemos que participar y buscar soluciones, después vamos a dirimir en unas PASO o en una general, qué propuesta es mejor, la propuesta de 38 años de gestión municipal, de mismo perfil o una gestión que proponemos de mayor transparencia, mayor control de la gestión, y políticas públicas que estén orientadas a la gente, medio ambiente, salud, es desastroso lo que vemos en materia de salud, el radicalismo viene proponiendo estado de emergencia sanitaria ya para La Matanza, y políticas publicas orientadas a todas las patologías que tiene el municipio, en el cual es mucho y tenemos que orientar en mejora la calidad de vida de la gente”

QP: Dr. Barresi estamos en una situación complicada con la inseguridad, ¿Cuál es la posición de Uds. cómo lo ven?

GB.: “La seguridad es un tema preocupante, nos afecta a todos los vecinos, y lo que vamos a hacer es llamar a todas las fuerzas políticas. Creo que tenemos que obligar que el intendente agarre la fuerza necesaria para que luche y consiga lo necesario en fuerzas de seguridad, los efectivos que hacen falta, los chalecos anti balas, son cosas que al ciudadano, más allá de la ideología política, nos toca a todos por igual. La inseguridad no discrimina, hoy es necesario que el intendente se ponga al frente de la demanda de la gente, el radicalismo va a pedir un encuentro con el intendente, para hablar de las problemáticas que existe y esto en particular, dándole un claro apoyo, y que diriman su interna donde la tengan que dirimir, pero que la seguridad pública, tiene que ser a favor de la gente, lo que vamos a exigir al intendente y acompañar también es para que esto sea un tema de estado, que nos compete a todos por igual, sin discriminación, por lo tanto es un deber indelegable que tiene toda fuerza política para tratar de cambiar la calidad de vida y exigir al gobernador, y al ministro de seguridad un montón de cuestiones que tienen que ver con la justicia para que el efectivo que realiza la labor cotidiana en contra del delito, no se encuentre con la puerta giratoria de que el delincuente entra por una puerta y sale por la otra, me parece que eso también es medular, el plan de seguridad tiene que ser integral desde la fuerza de seguridad hasta la justicia hasta tener un plan de contención social que el pueblo espera, por lo tanto nos ponemos al frente de la demanda pero también a disposición, no podemos estar los matanceros a merced de una interna política, a merced de que nos maten, violen, secuestren, y un montón de cuestiones que van en detrimento de la calidad de vida del matancero”

QP: Volviendo a la interna del radicalismo, Ud. ¿Ve la posibilidad cierta (más allá del deseo de construir ese radicalismo que supo ser segunda fuerza en el distrito) de ser gobierno?

GB.: “Es una de las cosas que más me desvela, todo militante político lo que quiere es tratar de servir al partido, yo empecé a militar desde muy pibe en Franja Morada secundaria, y creo que el partido me dio mucho en el sentido formación personal, de saber cómo me tengo que parar ante un determinado hecho o evento. Hoy es el momento de devolverle al partido todo lo que el partido nos dio, ese caso es trabajar entre todos para levantar el radicalismo y que este vuelva a tener el peso específico que debe para volver a tener representación en el HCD como se debe, y también tener peso específico dentro del comité provincia, y porque no en un tiempo no muy lejano volver a tener legisladores provinciales y legisladores nacionales, este es el compromiso al que nos tenemos que aferrar. Eso también tiene que ver con la renovación de cuadros, que no tiene nada que ver con una renovación etaria, simplemente es darle la oportunidad a los militantes, a los afiliados de que puedan ingresar al partido y tener la oportunidad de ejercer el pensamiento que tiene para que el partido que es nacional y popular vuelva a tener la trascendencia que en algunos años atrás tuvo, y que nunca debió perder, en la senda del progresismo, frentista sí, pero progresista, de reformismo, eso sí vamos a estar trabajando en un partido humanista y popular que interprete la necesidad de todo el pueblo”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GB.: “Simplemente, que convoco a todos los amigos, a los radicales que nos votaron, a los que no nos votaron, he recibido muchos llamados telefónicos de gente que no nos apoyó el domingo, para estar a disposición para levantar a este partido y vamos a hacer todo lo posible para que eso se lleve a la practica con humildad, con entereza, siendo fraterno, solidario, y sobre todas las cosas manteniendo los tres pilares fundamentales, que es la equidad, la justicia, y sobre todo la igualdad”