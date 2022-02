“LA MATANZA DE PUNTA A PUNTA ES UNA ZONA LIBERADA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal de ‘Juntos por el Cambio’ Eduardo “Lalo” Creus, quien no para de trabajar con los vecinos haciendo nuevas propuestas, nos habló del lanzamiento de un nuevo partido distrital en un principio que lleva el nombre de “Alternativa Vecinal”. El Concejal Creus se mostró muy preocupado por la inseguridad que sufren los vecinos del distrito, y desafía al intendente Espinoza a que les cuente a los matanceros que hace con el dinero de los vecinos en materia de seguridad; esto nos decía:

QP: Concejal, no se para en el verano, se lo ve trabajando mucho este año que recién comienza

LC.: “Venimos y entramos en un año movido, con problemas viejos, además de la pandemia que es un problema mundial y global que nos viene afectando, La Matanza sigue teniendo los mismos problemas que nos siguen afectando y se siguen profundizando, Este año que recién comienza por la falta de obras se vieron inundaciones, falta de luz, que es un drama de muchos barrios, y la inseguridad que es un tema que viene golpeando muy fuerte al distrito y no discrimina socialmente a nadie, ni ningún barrio de La Matanza, esto sumado a que sigo trabajando en toda La Matanza, y la gente me pide por las luces, por la basura, por el asfalto, por el bache, por los semáforos, por los reductores de velocidad, por las veredas, y hasta las cuestiones más pequeñas, siguen sin poder resolverse, es asombroso la gente no pide mega proyectos, está pidiendo que por lo menos le hagan el asfalto, le arreglen la calle o le pongan una luz para que no le afanen en la parada de colectivos. Están pidiendo que haya más líneas de transportes que entren a los barrios, hoy la gente con el tema de transporte está afectada por una decisión de las empresas de transporte de dejar de funcionar a la noche y eso, para nuestro municipio, que es un municipio dormitorio donde la gente sale desde muy temprano y llega muy tarde de trabajar nos afecta muchísimo, el quedarse sin transporte significa caminar más en las calles matanceras con el riesgo que esto implica, más hechos de inseguridad que vamos a lamentar todos, porque sabemos que hay lugares que son tierra de nadie. Empezamos un nuevo año lleno de problemas viejos, y en el marco de eso la decisión de no aflojar y de profundizar una construcción política que a la gente le dé expectativa, que le demuestre que no está sola, y que de ese intercambio con la gente la gente se participe de la solución para los problemas del vecino, y para cambiar estas cuestiones la gente va a tener que esperar a que cambiemos el intendente, porque tiene que ver esas soluciones con un nivel de recursos que solo siendo intendente se podrían lograr, solo desde el gobierno municipal, y otra tratando de dar respuestas cotidianas, porque la gente no puede esperar hasta las elecciones porque se le quemo la casa y poder resolver o no tiene ayuda, o no tienen acceso a alarmas vecinales, o que les arreglen las luminarias o una calle, entonces combinando las respuestas que uno pude dar la de todos los días, con una búsqueda que por fin la gente en el 2023 con su voto pueda cambiar la historia de una vez por todas, todo este esfuerzo de trabajo lo vivo con una enorme satisfacción de cumplir mi labor como concejal y sentirme útil desde ese lugar, pero ahora doble satisfacción porque con un montón de vecinos en La Matanza lanzamos Alternativa Vecinal, que es un partido político vecinal como su nombre lo indica, que por primera vez en La Matanza se lanza y se crea un partido de y para los vecinos. Es una fuerza política nueva, innovadora, lejana a los partidos políticos tradicionales, vamos a darle el lugar a los vecinos que quieran ser dirigentes, referentes, representantes, y seguramente en un futuro cercano van a ser funcionarios y van a ocupar lugares de representación pública, cosa que no sucede en la política de La Matanza, por eso este sábado pasado hicimos publico algo que empezamos a construir junto a los vecinos que están artos, que no quieren vivir más como están viviendo, e invitamos a todos a transformar ese descontento por la gestión municipal, esa impotencia, en algo positivo y renovador, los invitamos a sumarse, porque todos pueden aportar a este cambio”

QP: ¿Esto nace como un proyecto de una nueva Matanza?

LC.: “Exactamente, es un proyecto global para toda La Matanza, el distrito no tiene desde finales de los noventa un proyecto de municipio, no se sabe hacia dónde va, lo único claro en el oficialismo es organizar un caos, para utilizar los beneficios económicos para sus socios políticos, y con un claro beneficio electoral, porque la gente no tiene resuelto los problemas y necesita pedir favores a la política, que después tienen que pagar en las elecciones, siendo rehenes eternos del látigo del gobierno municipal y sus secuaces aliados y propios”

QP: Creus, en sus recorridas por los barrios ¿cómo ve la gestión municipal, qué le dicen los vecinos?

LC.: “La gestión la veo ausente, acá alguien pidió el voto a la gente con promesas y se borró, veo la gente en muchos barrios luchando por su supervivencia, no solo económica, sino humana, la gente que llega o sale de su casa, cruza la puerta o baja del colectivo y empieza la supervivencia, no sabes lo que te puede pasar, y viven rodeados de temor, porque el vecino no tiene auto blindado, ni custodios ni seguridad privada, el vecino de la matanza vive en constante supervivencia en cuestión de salud, economía, y seguridad, el vecino siente que le puede pasar algo en cualquier momento y está solo”

QP: Es como que el verano y el nuevo año suavizan las cosas, pero en estos días pasados en el distrito en dos localidades distintas: González Catán y Rafael Castillo, con diferencia de horas hubo dos muertos en hechos de inseguridad, el ultimo un policía retirado

LC.: “Exacto, es como que nada pasa, la gente sigue denunciando y el gobierno municipal está en otra cosa, el intendente mintió cuando dijo que las 2200 cámaras iban a ser instaladas para dar mayor seguridad a los matanceros, y la realidad es que la mayoría son cámaras de foto para multas de tránsito, el Intendente estuvo más interesado en crear 4 juzgados de falta para comenzar a juntar el dinero de las multas que en tener una iniciativa concreta en materia de seguridad, hasta hubiera hecho con mejores cámaras el mismo trabajo de foto multas y seguridad y prevención, monitoreando; los centros de monitoreo están cerrados, no hay cámaras monitoreadas las 24 hs. Y las pocas que están no son monitoreadas, como si el delito tuviera horario, la guardia urbana sigue siendo el ‘flete’ de la política partidaria, no es una fuerza que este ejerciendo prevención en materia de seguridad, la gendarmería desapareció, desaparecieron los controles, y la plata que recibió el municipio, el 40% fue a parar al plazo fijo, y no sabemos qué se hizo con el otro 60% el municipio está en emergencia en seguridad y esta votada por el HCD, el municipio debería actuar para tal efecto sabiendo de la emergencia en seguridad, no puede ser esto usado solo para comprar directamente, sin pasar por licitaciones públicas que es lo que permite una emergencia”

QP: Han cambiado las autoridades de la seguridad en el municipio, ¿tienen pensado desde el HCD, como concejales, pedir una audiencia con el nuevo secretario, para que les diga cuáles van a ser las políticas de seguridad que se van a implementar en el distrito y cómo lo van a hacer?

LC.: “Desde ya tenemos conformado un nuevo bloque también están los concejales de la izquierda, hay una nueva composición en el HCD, vamos a reiterar propuestas que ya hemos hecho, hemos propuesto que venga el secretario de seguridad para ser interpelado, nos dieron solo una reunión privada, reclamamos varias veces que venga el intendente a dar explicaciones, nunca nos prestaron atención, después propusimos respuestas concretas, propuse crear con los fondos que llegaron de nación y provincia más el plazo fijo tres centros de monitoreo, colocar lectores de patente, el intendente inauguro un lector de patentes que es el único y que creyó haber instalado, y es un lector de patentes de la municipalidad de Morón, es increíble la falta de respuestas a este problema que afecta a todo el distrito, me parece que la emergencia en seguridad amerita que el HCD se convoque y no esperar a la apertura de sesiones de marzo y creo que el HCD debería crear una comisión de concejales que trabajen en este tema de seguridad, el HCD tiene 9 comisiones de distintas temáticas y no tiene una de seguridad que es el problema número uno en el municipio, incluso para sus votantes, y entre otras cosas convocar al secretario de seguridad a que nos cuente su plan de acción e inversión para prevenir el delito en La Matanza, hace poco se cumplió el aniversario del asesinato del cajero del banco nación en Casanova, todavía Casanova no tiene una cámara de monitoreo para prevenir el delito, desafío al intendente para que en un mapa publique donde están instaladas las cámaras de monitoreo que prometió, y dice haber instalado, y lo que va a descubrir la gente es que en realidad son las camaritas para levantar multas de tránsito”

QP: ¿Se ven en las calles la cantidad de patrulleros que fueron anunciados en época de campaña?

LC.: “No, por darte un ejemplo; los vecinos de Ramos Mejía que en estos días contaron que en tres días hubo una serie de más de 10 delitos, contaron que el patrullero tardó una hora porque en la comisaria tienen un solo patrullero disponible, esto en Ramos Mejía donde la mayoría de los matanceros cree que los vecinos de Ramos nadan y sobran recursos, esto marca que La Matanza de punta a punta es una zona liberada, no están los 450 patrulleros que anunciaron el intendente con Kicilof y Berni, es mentira no están”

QP: Durante la campaña y las elecciones se pudo ver a gendarmería en las calles del distrito haciendo controles y operativos, ¿hoy están?

LC.: “No, no está la gendarmería ni los 450 patrulleros que se tenían que comprar con la plata que Alberto Fernández le sacó a la Ciudad, las patrullas municipales están para apoyar a las iniciativas políticas de los punteros del intendente Espinoza, la estructura política de Espinoza, las cámaras de monitoreo nunca se instalaron, son cámaras de foto multas, hay que estar atentos porque en cualquier momento van a contratar, ojala que no sea por contratación directa, para darle a un amigo del poder la contratación de las grúas, el acarreo, y el estacionamiento por las foto multas”

QP: ¿Cómo avizora la apertura de sesiones ordinarias del HCD?

LC.: “Creo que va a estar interesante la nueva composición del HCD, me parece que la diversidad enriquece y el HCD tiene hoy una diversidad que no tenía. Nosotros, como oposición, tenemos un rol contundente, estamos en la vereda de enfrente de lo que es una gestión que en nombre de la justicia social, y en nombre del pueblo mantiene 15 mil millones de pesos en un plazo fijo, no hay nada que hablar, no se puede ante tanto sufrimiento y tanto drama seguir manteniendo inversiones especulativas con plata de la gente, no encuentro cual dialogo en común se puede construir, y no hablamos de diferencias políticas, estamos hablando de diferencias morales, gran parte de lo que pasa en La Matanza es un daño moral, están destruyendo todo, están destruyendo la sociedad, esto solo beneficia a una sola parte que es la que administra el poder en el distrito, que la mitad del distrito este en la ilegalidad y todo lo trucho, es negocio para unos pocos que son socios en la política, y la otra parte que aguanta, que está en regla, que paga los impuestos y tiene todo en blanco y que cada vez reciba más alto los impuestos, es una cuestión cada vez más injusta, están destruyendo nuestra comunidad, cada vez hay más resentimiento social, porque aquel que paga y tiene todo en regla empieza a odiar al otro que tienen de rehén dentro de la precariedad, ambas parte son víctimas del estado municipal una parte es rehén porque siempre va a estar debiendo un favor a la misma política que no le resuelve ninguno de los problemas, y la otra parte es rehén para ser exprimido por el poder político con cada vez más impuestos”

QP: ¿Cuándo se empezó a gestar la ida de formar un partido político nuevo como alternativa en La Matanza?

LC.: “Hace muchos años empecé a darme cuenta en todo el trabajo que hicimos con nuestra organización vecinal que es Identidad Vecinal, me di cuenta que hay mucha gente que no espera nada de arriba, hay mucha gente que quiere solucionar las cosas que les está pasando, primero pide a los gobernantes, y cuando no hay respuesta pone mano a la obra y las cosas a lo mejor tardan más pero se hacen, la gente está cansada y descreída de los partidos tradicionales, y de los gobernantes y sus funcionarios, hay gente que cuando no tiene respuesta por las vías que deberían ser, empieza a buscar soluciones haciéndose cargo del problema y poniendo manos a la obra. Nuestra ONG hizo mucho durante años en distintos barrios, dando respuestas a cosas o problemas que debería haber resuelto la municipalidad, y me di cuenta que cuando la gente se pone a buscar soluciones se compromete, esto es lo primero que me impulso para la formación de este partido, lo segundo es que no podemos vivir haciendo lo que no hace el intendente porque siempre falta, no alcanza nunca, ahí me di cuenta que la solución tiene que abarcar a toda La Matanza, y eso es político, ahí me comprometí y di un paso más, el paso a involucrarme en la política partidaria, nunca me imagine ocupar un lugar de representación, acepte un lugar de concejal, al ser concejal empecé a descubrir que la gente en toda La Matanza está dispuesta a que esto cambie, si el concejal está dispuesto a trabajar la gente lo apoya, y si el concejal apoya a esta gente se forma una fuerza importantísima, después descubrí una tercer cosa, que es que la oposición en La Matanza, nunca ha logrado ser una oposición de todo el distrito, a la oposición en la Matanza le cuesta mucho en sus propuestas hacer eco de las problemáticas del vecino, y a la hora de pedir el voto plantean mas problemáticas a nivel nacional y provincial que distrital, cuando deberíamos tener propuestas para mejorar la calidad de vida de cada vecino de cada rincón del distrito, y por lo general la oposición tiene una representación de un sector de La Matanza, y el distrito necesita tener representantes a lo largo y ancho de La Matanza, que sabemos que es muy diversa en sus problemáticas, el partido vine a trabajar con los vecinos que transformen su realidad y todos los que quieran ser parte de la misma, con esta herramienta política que es del vecino y para el vecino, apuntamos a ser un partido político de toda la gente a lo largo y ancho del distrito, donde el vecino sea el protagonista y no los dirigentes, queremos lograr un partido que defienda un proyecto nuestro, de acá, de La Matanza, para La Matanza y los matanceros”