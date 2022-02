“ALBERTO BALESTRINI, FERNANDO Y VERÓNICA HAN TRAÍDO A LAFERRERE MÁS CRECIMIENTO QUE EN LOS 100 AÑOS ANTERIORES”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Daniel Videla, Delegado municipal de Gregorio de Laferrere, localidad en la que se están ejecutando un plan de obras de gran magnitud e importancia que van a transformar la vida cotidiana de los laferrerenses. El Delegado municipal nos puso al corriente de las obras que se están haciendo y de las que vienen para la localidad, esto nos decía:

QP: Videla un año muy movido el 2022 con muchas obras en la localidad de Laferrere, ¿en qué estado se encuentran la obra de la peatonal y Comodoro Py, están avanzadas cumpliendo con el tiempo estipulado?

DV.: “Las obras se están ejecutando en tiempo y forma, tanto la peatonal como la obra de Comodoro Py vienen bien, cumpliéndose plazos y términos, pese a los días de lluvia que tuvimos se viene trabajando bien, y los vecinos van viendo un conjunto de resultados muy positivos para la localidad en cuanto a la magnitud de las obras, son obras muy importante que llevan su tiempo, y un proceso de acomodamiento de la vida cotidiana de la sociedad, estas obras van a traer un conjunto de mejoras, y esas mejoras se tienen que traslucir en cada vecino de la localidad”

QP: Con respecto a la obra de la peatonal ¿ha hablado con la cámara de comercio y los comerciantes para avizorar el futuro desarrollo de los mismos, y qué opinión tiene al respecto dichos comerciantes?

DV.: “Estamos permanentemente hablando con los comerciantes y con la cámara, es un dialogo muy fluido de casi todos los días, hablamos por diferentes cuestiones, es un centro comercial muy grande e importante, y el común denominador es el tiempo, y que obviamente es una ciudad muy dinámica, y eso hace que todos los días o día por medio tengamos un trato con todos ellos, obviamente que es una obra que es grande, es incomoda en sentido del tránsito de la gente, los estacionamientos, el tránsito, son cosas normales cuando se hace una obra de esta envergadura en la vía pública, y el ciudadano junto con los comerciantes también hacen el esfuerzo porque saben que esta obra es algo lindo y prospero para la localidad porque va a quedar mejor y eso va a traer mejores condiciones de vida para todos”

QP: Ud. Habló de lluvias, ¿hubo muchos inconvenientes o inundaciones en la localidad con estos temporales?

DV.: “Inundaciones no, anegamientos hubo bastantes, llovió mucho y en muy corto plazo, tuvimos muchas caídas de árboles, alrededor de 30, muchas columnas de alumbrado también se han caído, postes de Edenor, de Telefónica, ha sido un temporal que trajó aparejado muchas dificultades a las cuales se dieron respuesta inmediata”

QP: ¿Están trabajando con Acumar para lograr mejoras en los arroyos de la localidad?

DV.: “Sí, estamos trabajando con Acumar, hemos logrado después de muchos años que la gente del Acumar realice algunas tareas sumamente importante en la localidad, como el dragado de las bocas de los arroyos, por ejemplo en barrio Giardino, tenemos un puente que estaba tapado casi en un 90%, hoy podemos decir después de 10 días de trabajo intenso hemos logrado destapar casi un 70% del arroyo, hemos hecho un buen trabajo, y eso va a permitir que el agua drene más rápido y no provoque anegamientos”

QP: Aparte de las obras que ya se están ejecutando, ¿Se vienen muchas obras más para la localidad, se viene el PROCREAR y otras obras importantes?

DV.: “Se viene la obra del Procrear, ya está muy avanzado el estudio de la misma, van a ser aproximadamente 2500 viviendas, lo hace el Procrear, son viviendas muy lindas, y también con la creación y potencialidad de un espacio público arbolado de 15 hectáreas, donde va a haber un gran parque para recreación deportiva, social en el corazón de Laferrere, que va a ser tremendamente favorable para los vecinos de la localidad y localidades vecinas, también están diagramados en el conjunto de viviendas dos espacios verdes o plazas que van a ser muy importantes para el barrio, que estas mejoras van a invitar a mejorar la calidad de vida de toda la zona, que es generalmente una zona de vecinos que son gente de trabajo, así que estas obras van a favorecer a una gran cantidad de vecinos y vecinas de la localidad”

QP: ¿Cuál es la impronta del intendente Espinoza para con la localidad de Laferrere?

DV.: “Para mi es algo muy fuerte, porque desde siempre el intendente Espinoza tuvo y tiene en cuenta a los vecinos de Laferrere, y es una localidad que Fernando quiere mucho y eso me consta, hoy quizá parezca que es todo para Laferrere, pero estas obras van a traer aparejadas mejoras para localidades vecinas, y el intendente lleva tiempo planeando estas obras, que hoy se están ejecutando exitosamente, a pesar de los 4 años de macrismo que sufrimos y de esta pandemia que todavía no termino, otra de las obras importantísimas que se viene son las cloacas, que se van hacer hasta García Merou, y lo que falta hasta Federico Russo, ya está el predio y hay licitaciones en marcha para realizar las obras, en muy corto tiempo se comenzara a construir la planta que seguramente estará en Virrey del Pino, para que Virrey del Pino, González Catan y Gregorio de Laferrere tengan acceso a las cloacas. Lo que yo puedo decir por haber transitado este proyecto político que trae estas obras inmensas a la localidad es que; Alberto Balestrini, luego con Fernando y Verónica han traído a Laferrere más crecimiento que en los 100 años anteriores”

QP: ¿Cómo está la relación con las instituciones no gubernamentales de la localidad?

DV.: “Muy bien estrechando lazos permanentemente, estamos en concordancia con centros de jubilados donde el municipio está muy presente con nuestros abuelos, tenemos un programa muy accesible con los clubes para sus mejoras, trabajando mucho en ese sentido con las entidades, y también tenemos desde la delegación una abogada especialista en regularizar situaciones de estas entidades, que no solamente tiene que ver con las personerías jurídicas, sino también con reclamos de luz, gas, agua que muchas veces son excesivos , desde acá se los va ayudando para dar una mano, porque es en beneficio de los vecinos de nuestra localidad. Otra cosa importante que paso hace unos días, es la firma del convenio para el saneamiento del arroyo Dupuy que es muy importante para los laferrerenses porque pasa por la mitad de la ciudad, atraviesa toda la ciudad, esta obra es muy importante, es una obra que va a encarar la provincia de Bs. As. Es la etapa 2 del proyecto, y para nosotros es con mucha alegría porque es parte de nuestra y de los que vivimos acá, y donde están nuestros afectos y vecinos de toda la vida, para los laferrerenses es muy importante porque es donde una transita la mayor parte de nuestras vidas, yo crecí a 200 metros del arroyo Dupuy, y hoy ver estos avances es una alegría inmensa, no solo para mí, sino para el conjunto de vecinos que van a ver mejorar su calidad de vida, esta obra va a beneficiar cerca de 200 mil vecinos, es una obra de mucha envergadura , pensemos en la obra de la peatonal, la obra de comodoro py, el procrear, la obra del arroyo Dupuy, y la obra de las cloacas van a ser que Laferrere sea la segunda y no sé si la primera ciudad moderna que tenga La Matanza, porque vamos a contar con todos los servicios dentro de dos o tres años, por eso vuelvo a la visión de Fernando con Laferrere, yo creo que hoy y siempre no se puede hablar de Laferrere sin hablar de peronismo, me parece que también tiene que ver con eso, es devolverle al laferrerense un poco de ese amor incondicional que tiene el pueblo de Laferrere por el peronismo, por lo nacional y popular, y hoy el peronismo de La Matanza lo conduce indiscutiblemente Fernando Espinoza, este esfuerzo que hizo Fernando con estas obras en sentido estratégico, porque es una localidad que está en el medio del distrito, quizá no tenemos la dimensión de lo que va a ser Laferrere dentro de unos años, y esto va a terminar de destruir el estigma de que los que vivimos en Laferrere somos marginales y que todavía usamos tapa rabos, Laferrere también es una caja de resonancia política por su gran caudal de votos y su amor al peronismo elección tras elección”

QP: Hablando del peronismo de Lafe, ¿cómo está el peronismo de la localidad?

DV.: “El peronismo de Laferrere está en un buen momento, fortalecido y unido, hemos logrado salir de la pandemia en conjunto trabajando codo a codo, y la pandemia mostró lo mejor de cada uno, supimos estar en las calles sin egoísmos y trabajar por y para nuestra localidad y vecinos, hemos sufrido cada una de las bajas de nuestros compañeros y compañeras con mucho dolor, sin duda somos otros después de este virus que tanta vida nos costo y sigue costando, aunque en menor escala debido al exitoso plan de vacunación, yo en lo particular estoy orgulloso de mis compañeros y de pertenecer a este peronismo, a este proyecto y haber podido cumplir con lo que nos pidió Fernando que era acercar a todos los vecinos de la localidad lo que el estado tenia, en un momento el estado empezó a cocinar con el ejercito, trabajamos con el ejercito, después vino el detectar y ahí estuvimos sin descansar, luego vino el aguantemos en casa que nadie salga, y trabajamos en eso, en la segunda etapa vino la vacunación y trabajamos en eso, y militamos la vacuna en todos lados desde la difusión, desde los turnos y hasta puerta a puerta recorrimos toda la localidad hasta el último rencor, eso lo hizo el peronismo de Laferrere cada agrupación cada referente político estuvo a la altura de la problemática, en lo personal estoy orgulloso de ser peronista y ser parte de este proyecto que arranco con Alberto, Fernando y Verónica, y hoy nuevamente Fernando que es el conductor indiscutido de peronismo de La Matanza”