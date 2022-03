STMLM: UN AUMENTO COMPLICADO Y LA INTERNA A LA VUELTA DE LA ESQUINA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Ayer adelantábamos lo siguiente: “¿Están negociando paritarias o están esperando indicios del ejecutivo municipal para aceptar un aumento salarial? Según fuentes bien informadas el Departamento Ejecutivo municipal estaría a días de anunciar un aumento de sueldo para los trabajadores municipales matanceros. Todavía no está definido el mismo pero, según nos comentaron, el mismo estaría en el orden del 40% al 45% en dos tramos y retroactivo a marzo”

La situación sigue igual sin muchas variantes porque la municipalidad matancera no tiene Jefe de Prensa o alguien que, por lo menos, comente algo. Nunca saben nada y se enteran de muchas cosas por los medios locales.

A ciencia cierta nadie sabe si están negociando o están esperando que, Fernando Espinoza, haga o diga algo y esto es muy penoso porque los sueldos de los municipales matanceros son muy escuálidos, hay familias que viven con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El sueldo promedio va de los 25 mil a los 32 mil pesos y la canasta básica total (CBT) aumentó 6,6% durante febrero, por lo cual esa misma familia tipo requirió percibir ingresos por $ 83.807 para no caer debajo de la línea de la pobreza (https://www.telam.com.ar/notas/202203/586723-canasta-basica-alimentaria-suba-febrero-indec.html)

Aún con los valores del aumento anunciado la mayoría de los trabajadores municipales de La Matanza seguirá estando por debajo de la línea de la pobreza.

LA REALIDAD RECALIENTA LA INTERNA

Las elecciones para renovar la conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza se está recalentando por la realidad que viven los trabajadores; bajos salarios, pocas prestaciones, una obra social en crisis, una enorme cantidad de trabajadores municipales no se sienten representados, en fin, hay muchas cuestiones que llevan a construir un cóctel explosivo que, posiblemente, estalle o no.

Para esta elecciones ya se han lanzado, hasta el momento, 3 posibles candidatos para conducir, por los próximos 4 años el STMLM. Todos han sido entrevistados por nuestro medio.

Más allá de las ideas y proyectos que tengan los candidatos el Intendente Espinoza sigue siendo el gran elector pero para mantener esa prerrogativa debe recomponer el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores municipales matanceros.

Espinoza no ha tomado posición alguna en lo que respecta a la interna del STMLM. Daniel Troncoso, el actual Sec. Gral. del gremio le es funcional pero lo mira muy de reojo, no le tiene confianza y todavía no le perdona que a Rubén “Cholo” García, del FeSiMuBo, le haya declarado un paro en un acto en la puerta del municipio. Si bien muchos admiten que Troncoso no tuvo mucho que ver en los dichos de García ese día, Espinoza no deja de desconfiar del mismo.

En menor medida pero, todavía, con poder de fuego y jugando desde la sombras, lo tenemos al histórico dirigente de los municipales, Juan Carlos Sluga que, desde sus “vagancy europeas”, sigue influyendo en los armados, tanto del oficialismo como de la oposición, de cara a la interna municipal.

Sluga nunca se fue del todo del STMLM siempre estuvo cerca para “pispiar y vigilar sus intereses económicos” dentro del gremio y, en función de eso, sus relaciones con la conducción del gremio siempre estuvieron directamente relacionadas con la evolución de los mencionados intereses: “es un marrullero de primera, hoy es oposición, mañana es oficialista y pasado juega con Fernando” nos comentó un experimentado dirigente sindical.

El otrora gerenciador de la obra social del STMLM, Walter González, también quiere terciar en la pulseada y ya presentó un candidato de ocasión, si leen bien tiene un candidato para esta primera etapa y, luego, lo va a cambiar por otro; esto sin desmerecer (desde nuestra parte) a quién haya puesto el rostro, nombre y honra. González de alguna manera, dejó trascender la jugada.

Juan Carlos Sluga y Walter González siempre tuvieron intereses económicos comunes y esa relación de tantos años y muy beneficiosa, no se rompe así nomás.

Sin ir más lejos fueron socios, minoritarios, de la Clínica “Los Cedros” de San Justo durante todo el tiempo que la misma estuvo atendiendo a los trabajadores municipales. Eso sí, la relación se rompió cuando la clínica reclamó judicialmente el pago de 5 millones de pesos y el STMLM no tenía idea de esa deuda. A partir de este incidente tanto Sluga como González dejaron de ser parte del conglomerado societario de la clínica “Los Cedros”, ustedes saquen sus propias conclusiones.

Entre los trabajadores municipales matanceros todavía no hay clima electoral y esto se da por obvias razones pero los días pasan e, inexorablemente, en algún momento próximo el calendario electoral se pondrá en marcha y se abrirán las gateras.