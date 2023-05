“EL PERONISMO GOBIERNA HACE 40 AÑOS Y EL VECINO ESTÁ HARTO DE QUE LE SIGAN MINTIENDO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Enzo Gioia dirigente radical de gran trayectoria en el distrito y pre candidato a intendente de La Matanza. Gioia nos habló de cómo están caminando el distrito en la campaña, de cómo el vecino necesita ser escuchado, de la gestión municipal, y cómo ve el futuro de las próximas elecciones en un panorama complicado para todos los argentinos. Esto nos decía:

QP: Gioia, ¿cómo están caminando La Matanza en este comienzo de campaña?

EG.: “Estamos caminando con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con muy buena repercusión, estamos caminando los barrios desde Gral. Paz hasta Virrey del Pino, priorizando el contacto personal y también vía redes utilizando estas herramientas de campaña, que nos posibilitan llegar a todos los lugares de este amplio distrito, y la verdad con más repercusión de la que esperábamos, arrancamos esta etapa hace apenas un mes, y nos sentimos contentos y satisfechos y como digo estamos aplicando el sistema de la triple E que es Escuchar, Entender, y Explicar, escuchar mucho al vecino, que está muy cansado, hay mucho hartazgo, no solo por la situación de La Matanza que faltan un montón de cosas, sino también por la situación del país que está muy comprometida, con mucha inflación, mucha inseguridad, mucha desocupación, el tema económico y el tema de la inseguridad pega muy fuerte. Escuchamos y cuando vemos que muchos están desanimados y dicen que no van a ir a votar, explicamos que el voto es importantísimo para la democracia, que quedarse en su casa no es el camino, y que hay que manifestar lo que piensan en las urnas”

QP: ¿Cuál es el común denominar entre los vecinos de los distintos barrios de La Matanza?

EG.: “Hoy hay muchísima preocupación entre los vecinos, incluso de vecinos que votan al oficialismo, la situación económica pega mucho, la inseguridad pega muchísimo, hay mucha incertidumbre, entre los chicos jóvenes hay muchas ganas de irse del país, y esto pasa en los tres cordones del distrito, tanto el pibe de ramos, como el pibe de Lafe, Castillo, Catán o Virrey del Pino, lamentablemente te dicen: si me pudiera ir me voy, por eso creo que los dirigentes tenemos la responsabilidad de cambiar esta situación y volver a generar esperanza, pero no una esperanza que termine en un salto al vacío, tenemos que tener un proyecto razonable, y racional, afrontamos una situación muy compleja a la cual La Matanza no es ajena. Por eso decimos: Los Matanceros merecemos vivir mejor no puede ser que todavía hay barrios que la gente tenga que caminar más de 20 cuadras para tomar el colectivo, a la madrugada, con lo que esto conlleva, falta de iluminación, sin veredas, sin asfaltos, con barro, y todo esto trae más inseguridad a estos vecinos que no lo están pasando bien, si no te roban en el trayecto a la ruta, les roban en las paradas de colectivos. Así como también pensamos que hay lugares en el distrito donde esta todo resuelto como en el primer cordón, y de repente te encontrás con calles intransitables, como en Ramos Mejía, incluso con calles todavía de tierra, sabemos que es un distrito grande, y que hay mucho que mejorar. Los vecinos están muy preocupados por la salud, es inentendible que hoy La Matanza no haya adherido al SAME, todo el mundo te dice que en el distrito es más fácil ir caminando con la pierna rota que esperar una ambulancia y esta es una de las medidas que vamos a tomar si ganamos la provincia y ganamos en La Matanza, vamos adherir al SAME en el distrito, es un sistema recontra probado, que funciona en CABA y en un montón de distritos que dieron un muy buen resultado, el tema del hospital del km 26 que vienen prometiendo su apertura desde hace años, un edificio que no se está utilizando en un área clave, es increíble que no funcione, se inauguro varias veces y todavía está en veremos”

QP: Ud. es vecino de Laferrere, ¿cómo está la seguridad en Lafe sur que es donde vive con su familia?

EG.: “Mal, muy mal, y eso que soy medido en mis palabras, pero siendo sincero está muy mal, me extraña que el oficialismo matancero haya perdido el territorio, mi propia familia fue víctima de la inseguridad, hay bandas organizadas que hacen entraderas, hay filmaciones, videos de autos con utilitarios de apoyo, hombres que entran todos de negro, rompiendo puertas, rejas, en casas que generalmente son de viejos y conocidos vecinos de la zona, esperemos que las autoridades tomen nota y se llegue a buen puerto en este tema que es realmente preocupante, están robando mucho a cualquier hora y no solo en Lafe sur, esto es común en todos los barrios, estuve estos días hablando con vecinos de Ciudad Evita y la gente está muy enojada y preocupada con este tema, en Catán es tremenda la inseguridad y no solo en el centro, en Virrey del Pino tomar un colectivo es una actividad de riesgo, lo vimos con el caso del colectivero, hace poco en Oro Verde tuve una reunión y me quede viendo como en frente de un colegio había un basural y los pibes en las esquinas, es tierra de nadie, la falta de presencia del estado se nota y mucho”

QP: Con respecto a esta banda organizada ¿qué respuesta tuvieron de la comisaría de Laferrere?

EG.: “En mi caso particular, la policía se movió posterior al robo, en los otros casos no estoy tan al tanto, pero todo lo que se está haciendo desde el estado y las fuerzas policiales no alcanza para nada. Acá se nota y estamos hartos de la pelea entre Berni con el intendente, con Aníbal Fernández, basta, acá están matando gente, están golpeando a viejitos, le están robando los ahorros a gente que trabajo toda su vida, agente que sale a laburar a las 4 de la mañana que le roban el celular y 500 pesos que llevan para comer un sanguche, es terrible lo que está pasando, y esto viene desde hace años atrás, y hoy se agudizó”

QP; La noche en Laferrere es un tema del que se quejan muchos vecinos, ¿cómo la ve?

EG.: “Si, la noche en Laferrere tiene muchas quejas de los vecinos, y hay muchos vecinos que se fueron, se mudaron por ese motivo, la nocturnidad en Laferrere esta descontrolada, hay algunos controles que esperemos se profundicen, hay quejas por las ventas de alcohol y drogas y el descontrol que esto conlleva, es un tema que se tiene que trabajar mucho”

QP: Con respecto a la guardia urbana, las patrullas negras, ¿Qué opinión tiene?

EG.: “Creo que con tener una patrulla parada en un lugar no alcanza, creo que el delincuente sabe que no tienen armas, que no los pueden combatir, y esto da mucha ventajas y tiempo para el delito, creo que hay que dotarlas de más herramientas, trabajar sobre un mapa del delito, poner más cámaras en serio, acá hubo anuncios que nunca se concretaron con respecto a las cámaras de seguridad, tendríamos cámaras en cada esquina con la cantidad que se viven anunciando, y sin embargo, ¿alguien las vio?, no porque no están, la mayoría de las cámaras que se utilizan para esclarecer casos, son las cámaras particulares de los vecinos, esto muestra la incapacidad del estado que va detrás del delito, se vive anunciando cámaras hace muchísimo tiempo, y no se cumple, como casi con nada, por eso hay un hartazgo con el gobierno municipal de parte de los vecinos, el peronismo gobiernan hace 40 años y el vecino está harto de que le sigan mintiendo”

QP; ¿Cómo ve la gestión municipal de estos últimos tiempos?

EG.: “Creo que trata de mejorar, ha incorporado a personas que no vienen de la política que refrescan un poco, pero en líneas generales la gestión es muy mala en todo el distrito, no podemos negar las obras, sobre todo en Laferrere, donde muchas obras se hacen con inversión de la nación y la provincia, no esto oro lo que brilla, sobre todo en cuestión de seguridad este gobierno municipal viene haciendo agua en todos lados y ahí es donde se ve el fracaso de la gestión, de la gestión de la provincia y de la gestión de la nación, el tema de la seguridad es una responsabilidad y decisión política de las tres patas del estado que nos gobiernan, y el intendente tiene que dar la cara porque también es responsable”

QP: ¿Cómo está el espacio de JUNTOS en La Matanza?

EG.: “Bien, trabajando mucho, los pre candidatos están trabajando mucho, tenemos las visitas de los pre candidatos a gobernadores y a presidentes, estamos en una oportunidad histórica, nadie tiene el triunfo asegurado, y cada elección se achica más la diferencia, creo que la gente tiene que saber que el único espacio que puede gobernar el país, la provincia y La Matanza, es el espacio de JUNTOS que es la única alternativa al cambio, nuestro espacio es el único que puede disputar el territorio y es el único que puede dar gobernabilidad, sobre todo en La Matanza, que seguramente tenemos que mejorar no hay dudas, y que el radicalismo debe tener más protagonismo dentro del espacio, por eso hemos salido con esta candidatura, para ensanchar a JUNTOS, venimos a aportar y también a competir legítimamente en las PASO”

QP: ¿Qué observa de los vecinos en cada charla, sobre la imagen del actual intendente Fernando Espinoza?

EG.: “No está bien, el vecino no tiene una buena imagen del intendente Espinoza, creo que es el peor momento del intendente, al igual que todo el Frente de Todos, el vecino está muy enojado por la inflación, por la inseguridad y un montón de cosas, por el estado en que viven en los barrios y los diversos problemas que atraviesan en la vida cotidiana, incluso el mismo votante de ellos está desilusionado por el gobierno que hicieron y están haciendo. El votante que está desilusionado debe comprender que la solución no es un salto al vacío, sino que es votar a JUNTOS que es el único espacio que puede dar gobernabilidad”

QP: ¿Cómo ve la lucha por la nación, los pre candidatos a presidentes?

EG.: “Según las encuestas que manejamos, esta primero JUNTOS, segundo el Frente de Todos, y tercero el espacio de Milei, por eso quiero dejar en claro que el espacio de Milei no es una opción, los chicos tienen que entender que no se van a poder atender en ningún hospital público, que no van a poder estudiar en la escuela pública, que no van a poder ir a la universidad pública, no tienen que tirar su voto. Desde mi óptica veo a JUNTOS ganando, pero falta mucho y tenemos que seguir trabajando para ello y prepararnos para lo que viene, el espacio tiene que mejorar y ser más atractivo de lo que es hoy para el electorado”

QP: ¿Cómo tomo la renuncia del presidente de la nación Alberto Fernández a ser candidato nuevamente?

EG.: “Con absoluto respeto, creo que es un síntoma del fracaso absoluto de la gestión, creo que se le limitaron las chances, tampoco veo otro candidato con posibilidades dentro de ese espacio, lo que sí es claro que la gestión fracaso por todos los wines. Aunque sabemos que al peronismo no hay que darlo por muerto nunca, van a dar pelea hasta lo último, quizás estemos frente al peor gobierno de la democracia. Me parece increíble que los sindicalistas recién ahora empiecen a reaccionar, durante 3 años ¿Dónde estuvieron, la CGT, la CTA? No ven lo que está pasando, es terrible el rol de los dirigentes sindicales, se puede adherir a un partido político, pero no se puede ser cómplice”