LA MATANZA: GUERRA DE MUJERES

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Pablo Moyano no tiene freno y si tiene que decir algo lo dice y que cada uno se haga cargo. Hace unos días, “El Gran Diario Argentino” (https://www.clarin.com/politica/fuerte-critica-pablo-moyano-interna-frente-cambalache-_0_JApkuW3wPG.html) publicó unas declaraciones de Don Pablo que levantaron polvareda respecto a la interna del Frente de Todos porque dijo lo que muchos piensan pero no se animan a decir. Habló de Cambalache, señaló que la gente está podrida, insistió que no hay conducción política y enarboló el fantasma de la derecha recalcitrante.

“Si Alberto habla o no habla, hace o no hace se arma bolonqui; la cosa no da para más” me comentaba un legislador nacional de estrechos vínculos con el Presidente Fernández y agregó que “Me parece que no es el hecho de que diga o haga o no haga, sino que quieren ponerlo en caja. La Cámpora, algunos Intendentes del conurbano, varios Gobernadores y Ministros nacionales y provinciales quieren que Alberto se vaya haciendo a la idea de que ya fue, que no va a tener injerencia alguna en el armado político de lo que viene, que la lapicera para el armado de las listas no la va a ver ni de lejos. Para ser claros: Cristina quiere que se haga a la idea de que ya es un ex Presidente y que va a ser ella quién defina lo que viene”

Algo de cierto debe haber en los comentarios de este legislador nacional porque las susceptibilidades de algunos dirigentes políticos del cuasi oficialismo (ya no la tengo tan clara si La Cámpora & Cía. son oficialistas u opositores) son tan extremas e histéricas que parecen acting bien ensayados para hacer embates públicos y discutir la interna gubernamental por los medios de comunicación; eso sí, después salen a hablar del valor de la unidad.

Obviamente todo esto perjudica al gobierno de Fernández y, principalmente, a la gestión del mismo. Las cosas no están bien y todo esto no ayuda para nada a mejorarlas. La política histérica no ayuda mucho a crear un ambiente óptimo para que la economía mejore y, si la misma, no se calma no hay chances de retener el gobierno nacional ni provincial (https://www.lapoliticaonline.com/politica/malestar-de-massa-por-las-internas-que-le-complican-la-gestion/).

Ahora bien, Alberto Fernández escuchó razones y lanzó la Mesa de dialogo que reclamaba La Cámpora para discutir la estrategia electoral y las candidaturas; pero eso no alcanza porque al toque le dijeron que quieren discutir las políticas del gobierno. Muy bien, pero me pregunto: ¿Ellos no son parte del Gobierno?, y si lo son: ¿No están al tanto de las políticas públicas que planifica y ejecuta el gobierno? (https://www.infobae.com/politica/2023/02/09/se-agudizan-las-diferencias-entre-la-casa-rosada-y-el-kirchnerismo-sobre-los-objetivos-de-la-mesa-politica/)

Alberto Fernández dijo algo muy cierto: “Si le seguimos pegando tiros al piso del bote nos vamos a hundir todos” (https://www.lanacion.com.ar/politica/la-advertencia-interna-del-presidente-si-le-seguimos-pegando-tiros-al-piso-del-bote-nos-vamos-a-nid08022023/)

Todo este ir y venir no ayuda, genera mucha incertidumbre en la gente; no me refiero a los especuladores financieros, sino al común, al laburante, al que todos los días sale a ganarse el mango para morfar. Todo esto genera bronca y eso repercute electoralmente.

Como señalé párrafos arriba, el mensaje es muy claro: Alberto Fernández debe darse cuenta que ya es Ex Presidente.

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner son los que quieren armar la estrategia electoral y tener la lapicera para el armado de las listas. Insisto en un concepto que ya lo he emitido en varias notas anteriores: Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están dispuestos a perder el gobierno, pero no el poder.

PARADOJAS E INTERNAS BONAERENSES

Paradoja: Figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción.

Las paradojas políticas argentinas generan escenarios que parecen increíbles. Una frase que escuché por ahí ejemplifica bien lo que quiero decir y, la misma, dice: “Estamos tan mal que por ahí ganamos la elección”.

Parece una terrible boludez, pero las cosas están así.

Ahora Kicillof decidió flexibilizar las condiciones para pasar de año en la secundaria y ya casi no habrá repitencia; esto solo pone contentos es a los pibes, más allá de que nivela para abajo grotescamente (https://www.infobae.com/educacion/2023/02/08/el-gobierno-bonaerense-flexibilizara-las-condiciones-para-pasar-de-ano-en-la-secundaria-y-ya-casi-no-habra-repitencias/), es algo burdo, no importa si sabes leer o no: pasas igual.

Jaime Perczyk (Ministro de Educación de la Nación) aseguró que la ciencia demostró que no sirve que los alumnos repitan contenidos que ya aprobaron años anteriores.

¿Con estos parámetros va a buscar su reelección Kicillof?; de ser así ahora entendemos porque Sergio Berni sigue siendo Ministro de Inseguridad en la provincia.

Un Intendente del interior bonaerense me confesó que “Axel no gobierna, hace un ejercicio teórico de cómo gobernar. No podemos hablar con él ni con sus ministros. No nos dan bola y ¿quiere que los banquemos en su reelección?” y agregó (ya bastante enojado) que “La Primera y la Tercera sección electoral están armando y desarmando todo esto y a nosotros no nos tienen en cuenta, ¿y si decidimos apoyar a otro candidato en las elecciones PASO?, algún Intendente de la Tercera sección electoral que ellos no tienen en cuenta. Van a venir corriendo a desarmar la movida, pero te aseguro, que no van a poder”

LA MATANZA: GUERRA DE MUJERES

El peronismo matancero va a definir a sus candidatos en elecciones PASO, de la misma forma que se hará a nivel nacional y provincial. Técnicamente no hay tiempo de anular las elecciones primarias y los números, en las cámaras legislativas nacionales, no le da quorum al oficialismo para sacarla en forma autónoma.

Parece nomás que el peronismo matancero va a las urnas para elegir a su… candidata. Si, estimados lectores, seguramente la próxima candidata a Intendente del peronismo vernáculo sea una mujer.

No sería la primera vez, ni nada de lo común, pero en esta oportunidad, tanto el oficialismo peronista como la oposición peronista estaría presentando a mujeres como candidatas.

Dentro del oficialismo se daba por sentado que Verónica Magario volvería a competir por la intendencia local (cargo que ejerció entre 2015 – 2019), pero parece que renueva la formula con Kicillof y estaría siendo candidata a Vicegobernadora nuevamente.

Esto le generó un disgusto a Fernando Espinoza, que ansía ampliar sus horizontes políticos, y estaba tentado de postularse a otro cargo electivo. Todavía no hay nada definido a nivel nacional ni provincial porque “la rosca anda muy complicada”.

Según fuentes inobjetables del entorno de Espinoza (aclaro que esas fuentes inobjetables suelen ir cambiando según el clima), “Fernando ya decidió quién va a ser la candidata”.

Este escenario interno del oficialismo matancero ya lo habíamos adelantado en la nota del 29 de septiembre del 2022 y que se titula: PESCANDO EN EL OMBLIGO MATANCERO (https://semanarioquintopoder.com/pescando-en-el-ombligo-matancero/)

Y parece que teníamos razón: la candidata a Intendente del oficialismo sería la actual Presidenta del HCD matancero, la Concejal Liliana Pintos.

En la nota mencionada, señalamos que “Pintos tiene una larga historia junto a Fernando Espinoza: fue su secretaria privada, fue Concejal, fue legisladora provincial, fue funcionario municipal y ahora Concejal y Presidenta del HCD. Más allá de sus responsabilidades protocolares al frente del cargo que desempeña está moviéndose por ámbitos donde ningún Presidente del HCD lo había hecho antes y eso anda generando comentarios sobre sus posibilidades de estar al frente del ejecutivo municipal” y agregamos que “Son varios (y varias) quienes la critican ácidamente (algunos con razón y otros sin ella) pero no se le puede negar su pertenencia y lealtad al proyecto político de Fernando Espinoza porque (este es un dato importante) es algo familiar dado que su esposo, Daniel Carrizo, quién también ocupó destacados lugares en el entorno cercano de Espinoza”.

Todo esto puede quedar en aguas de borrajas con un chasquido de dedos porque Espinoza tiene por costumbre no soltar prenda ni adelantar nada de nada. Por ahí se sale con alguna sorpresa que tiene escondida en la manga. Hay muchos antecedentes sobre esto y, a modo de ejemplo, les cuento una infidencia: La noche previa a la asunción de Verónica Magario como Intendenta; ella se tomó el trabajo de llamar (tipo 22 Hs.) a cada uno de sus futuros secretarios en el gabinete municipal y decirles el cargo que ocuparían.

Hubo uno que no tenía idea que sería designado y después de la conversación con Verónica salió corriendo a comprarse un traje. Imagen lo que tuvo que andar para comprarse un traje a las 22.30 Hs. Al otro día estaba en primera fila esperando que lo nombren y ante la sorpresa de todos se nombró otro gabinete totalmente distinto. Algunos lo tomaron con filosofía, pero a otros se les escapó alguna que otra lágrima ante tal desaire.

La candidata opositora, que ya hace bastante tiempo lanzó la misma, es la Diputada provincial (y esposa del funcionario y/o piquetero, Emilio Pérsico) Patricia “Colo” Cubría que anda de campaña hace varios meses con resultados diversos. Una de los anuncios importantes de su campaña es la incorporación a la misma del polémico Luis D’Elia.

Acá quiero hacer un paréntesis y le ruego a la gente de Cubría – Pérsico no lo tomen a mal ni se enojen por lo que voy hacer público.

“TGD Padres TEA La Matanza – Red Federal” es una Agrupación sin fines de lucro. De padres y familiares de personas con Trastorno del Espectro Autista. Quienes se ocupan de difundir, informar y concientizar (https://www.facebook.com/TGD-Padres-TEA-La-Matanza-Red-Federal-577960532896072/). Apenas comenzamos a adelantar las notas de hoy nos enviaron una denuncia porque habían pegado carteles en un refugio azul que construyo la entidad sobre la Ruta 3 – Km. 39.

En el link que compartimos cuentan al (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0G23p4KWT1oFPNnRJwG8gDiDdhMaRbKh33bUF3X79qhQNcYnMwkLNmQ1TnUS2g2NDl&id=577960532896072) detalle lo sucedido.

Si bien esto no está confirmado del todo y a pesar de haberlo adelantado oportunamente la Directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la ex funcionaria municipal, ex Concejal matancera y ex Legisladora provincial, María Laura Ramírez se estaría anotando en la carrera por la intendencia local con el apoyo de Victoria Toloza Paz, Ministra de Desarrollo Social de la Nación.

Obviamente que esto no es toda la info que tenemos, pero por hoy alcanza y sobra.