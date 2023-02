BOLAZOS PALACIEGOS: EL EFECTO RICCIUTI

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hace unos meses el Arq. Eduardo RICCIUTI fue nombrado al frente de la Secretaría General de Espacio Público y Servicios Públicos de la municipalidad matancera. Su designación produjo varios reajustes en el área, cambios de oficinas, discusiones varias y discutibles declaraciones (obviamente en off) del nuevo funcionario.

Ricciuti no es un improvisado en la administración pública (Arquitecto UBA – Posgrado en Administración y Políticas Públicas – Presidente de CEAMSE – subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del ministerio de Gobierno CABA – ministro de Ambiente y Espacio Público y subsecretario de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires – director del Programa Institucional de Medio Ambiente del Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI) – Presidente de la Corporación Antiguo puerto Madero, S.A., entre otros cargos) sabe de “papeles burocráticos” y, según algunos mentideros políticos, es hombre de “Papá Magario” (Padre de Verónica Magario, actual Vicegobernadora bonaerense y ex intendenta local) y señalan que en realidad “Verónica se lo sacó de encima como Jefe de gabinete en Senado de la Provincia de Bs.As. y se lo encajó a Fernando porque no lo aguantaba más”

Más allá de estos comentarios, su designación no fue muy bien recibida por la militancia y dirigencia del Palacio Municipal, pero su experiencia en la administración pública lo convirtió en un “experto en leer expedientes, memorandos, etc.”

No hace mucho andaba en esas cuitas y se encontró con un “importante solicitud de suministro y la boleta de la adquisición de lo solicitado en el mismo” (disculpen la falta de precisión del lenguaje burocrático, pero es algo que no manejo).

“Parece que el dato le quedó dando vuelta en el marote” me comentó un muy informado empleado municipal y me explicó que “Días después de leer esto se cruzó con un cooperativista del Plan Potenciar Trabajo o algo así y sin más le preguntó el motivo de por qué no tenía la ropa de trabajo”; sorprendido el hombre le contestó que no le habían entregado la misma.

Después de preguntar esto, el Arq. Eduardo Ricciuti, titular de la Secretaría General de Espacio Público y Servicios Públicos de La Matanza, volvió a su oficina y revisó nuevamente los papeles que le habían llamado la atención para verificar la data de los mismos; hecho esto levantó el teléfono para averiguar quién era el responsable de la entrega de la ropa de trabajo para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y le dijeron que era la Unidad Coordinadora de Ejecución de Programas con Cooperativas de Trabajo a cargo de Ricardo FRESCO.

“El pedido de suministro que tenía entre manos una cifra muy importante y lo solicitado ya había sido pagado y, según esos papeles, entregado” me susurro un empleado municipal y agregó que “Parece que se armó la que no te cuento porque Ricciuti mandó a llamar inmediatamente a Fresco y le reclamo la falta de entrega de la ropa en cuestión. Parece que Fresco no estaba enterado de las pesquisas del Arquitecto y contestó cualquier cosa. Nadie sabe qué pasó a ciencia cierta, pero seguramente, Ricardo quedó en evidencia. No sé sabe qué va a pasar con todo esto, pero el Arq. Eduardo Ricciuti va a comenzar a revisar bien los papeles de todos y marcarle la cancha a cada uno”

¿Entre bomberos se pisan la manguera o no hay códigos los integrantes de la misma banda?, me hago está pregunta porque si el Arq. Eduardo Ricciuti es “hombre de papá Magario”, por deducción elemental debe serlo de la ex intendenta y actual Vicegobernadora, Verónica Magario; de no ser así, ¿será que Don Raúl Magario volvió a tener algún lugar de responsabilidad política con el Intendente Fernando Espinoza y le anda acercando funcionarios para mejorar la gestión municipal?

Todas estas dudas surgen porque Ricardo Fresco (recordemos que Fresco fue, hace poco tiempo, noticia en nuestro medio: https://semanarioquintopoder.com/golpean-y-asaltan-a-funcionario-municipal-mensaje-mafioso/) es, desde tiempos inmemoriales, hombre de la ex intendenta y actual Vicegobernadora, Verónica Magario.

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO O…VENGO POR EL ORO Y EL BRONCE QUE SE LO QUEDE OTRO

Así como dicen una cosa, al toque, te dicen otra; parece ser el caso del Arq. Eduardo Ricciuti porque, apenas comencé a indagar un poquito sobre virtudes y defectos del nobel funcionario matancero, comenzaron a ventilarse cuestiones nada halagüeñas sobre el Arquitecto que había empezado a despertar simpatías por su proceder.

Varios “militantes palaciegos” se me acercaron y empezaron a despotricar Ricciuti. Uno arrancó diciendo que “Apenas llegó dejó un mes a todas las delegaciones sin combustible porque se lo gastó todo y nadie sabe en qué”.

Otro, sin que le tiemble la voz, aseguró que “Eduardo hace suministros grandes y lo cambia por plata” y agregó que “Por eso se está haciendo rico”

Ante esta oleada de chismes (o no tan chismes) intente rajar por la tangente lo más rápido posible, pero me paró una señora y sin mediar invitación se despachó diciendo que “A él lo mandaron para acá de castigo” y remarcó que “Pero tiene algo en particular: se ensaña con mujeres”; y sin respirar añadió que “Ojalá se vaya porque una cosa que robe como lo hacen todos, pero otra que haga daño. Se mete con las personas, los amenaza y después quiere arreglarlo todo con plata”

Más allá de estos dimes y diretes hay cuestiones que se están comenzando a divulgar sobre “negociados espurios en la zona de Gregorio de Laferrere” que en próximas ediciones estaríamos comenzado a develar.