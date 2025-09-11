LAS “GOMAS” DE FRESCO & CÍA.

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El pasado 17/07 publicamos la nota: LA PATOTA DE FRESCO ARRASA CON EL CORRALÓN MUNICIPAL N°1 (https://semanarioquintopoder.com/la-patota-de-fresco-arrasa-con-el-corralon-municipal-n1/) donde informamos de algunos “sucesos pocos claros que estaban ocurriendo en el corralón N°1”, entre algunas cosas que comentamos estaba la situación de los “trabajadores municipales del Corralón N°1 – Sección Transporte de la Municipalidad de La Matanza, realmente no la están pasando bien porque desde que asumió Ricardo “Ricky Ricón” Fresco

, nombró como Coordinado – Gerente – Interventor y/o Patotero al mando a Osvaldo Bodego” y señalamos que “Apenas llegó, Ricardo Fresco lo presentó como Coordinador General o Interventor, pero no sabemos si es municipal ni si está nombrado para dicha función”

En la mencionada nota también sostuvimos que “Apenas llegaron se llevaron, por orden de Fresco, las dos camionetas que teníamos a cargo, varios tambores de aceite para camiones (calculamos 40 tambores) y no sabemos dónde fueron a parar”, y agregamos que “También se llevaron todos los repuestos que teníamos para reparar los vehículos municipales, baterías nuevas y usadas, varias herramientas nuevas o en buen estado. También se llevaron butacas y otros elementos, en buen estado; de las patrullas municipales y de la policía que tenemos guardadas en el estacionamiento. Tampoco sabemos dónde la llevaron”

El mal genio y la falta de educación de Osvaldo Bodego “produjeron varios enfrentamientos y hasta hubo alguna que otra escena de pugilato”, ante esto, según informamos oportunamente apareció “Ricardo Fresco, como Subsecretario de Gobierno, se acercó al Corralón N°1 y conversó con los empleados municipales del mismo. Les dijo que algunas cosas iban a cambiar para bien, que ellos venían para sumar, que se iba a poder trabajar correctamente, que los vestuarios se iban a arreglar y que los mismos tendrían duchas, que nos iban a dar la ropa de trabajo, que iba a poner a su secretaria al tanto y que íbamos a poder contar con ellos”

Pero parece que lo dicho no se cumplió y las cosas van de mal a peor, a tal punto que “pusieron una media sombra en las rejas de entrada para que no se vea desde afuera lo que sucede en el interior con la excusa de que no había policía para custodiar el lugar y cerraron los portones con candados, pero parece que tenía pánico que viniera Leila Gianni (cand. A Concejal de LLA) a filmar un video”

“Si viene un móvil policial o municipal para alguna reparación, lo mandan al taller de un tal Horacio porque, en el corralón N°1 desarmaron todo lo que había para reparar vehículos. Obviamente esto está terciarizado y deben recibir algún retorno porque para los arreglos mandan todo ahí cuando en el corralón teníamos todo para hacer esos trabajos” nos comentaba una fuente muy informada del tema (Para ver el video haga click en el siguiente link: https://youtube.com/shorts/rDWzQLiftx8).

Esa fuente nos contaba que “Son varios compañeros municipales que no quieren venir al Corralón N°1 y, según cuentan que, si van para cambiar una rueda para el vehículo municipal, Osvaldo Bodego los encierra en la oficina y les dice: vos venías por una rueda, pero tenés que firmar por dos porque una es para mí. Ante esto muchos trabajadores municipales de otras dependencias municipales no quieren ir para evitar ser apretados por Bodego” y agrega que “Bodego tiene un curro con la gente de los seguros de los vehículos municipales, los talleres dónde lleva a reparar los mismo y el tema de las cubiertas”

“También curran con los móviles policiales” nos asegura la fuente mencionada y explica que “Viene un patrullero o camioneta de la policía de cualquier comisaría con una hoja de ruta donde figura los desperfectos a arreglar. Si hay cuestiones mecánicas lo mandan a los talleres donde tienen arreglos y si el móvil necesita llantas o gomas nuevas, buscan entre los patrulleros y camionetas que tienen guardadas en el corralón, las limpian bien y se las ponen al móvil en cuestión, eso sí, la facturan como nuevas. Es decir, están canibalizando las camionetas y los patrulleros para hacer negocios”

“Acá nadie lo quiere a Bodego y ya no confían en Ricardo Fresco porque son muchos los negocios que hacen y están perjudicando mucho al municipio y a los trabajadores municipales” sostienen los trabajadores municipales.

Más allá de lo expuesto hay algo que le pone un tinte de color; según el Coordinador Gral. de Cementerios, Eduardo Zaracho, “anda probándose traje ajeno dado que con quien se cruza le adelanta que va a ser el próximo Subsecretario de Gobierno porque Ricardo Fresco dejaría dicha función y la asumiría él”.