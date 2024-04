“LA POLÍTICA BIEN ENTENDIDA ES UNA HERRAMIENTA DE CAMBIO IMPORTANTÍSIMA”

Dialogamos con el Lic. Daniel Dauria, Delegado municipal de San Justo, ciudad cabecera del distrito, a más de un año de su creación y, a su vez, al frente de la misma.

Dauria tiene, junto a su familia, una actividad comercial donde muchos vecinos matanceros lo conocían por la misma y, a su vez, es Presidente del Centro de Comerciantes de San Justo, pero la invitación de Fernando Espinoza a sumarse a la gestión municipal lo impulsó a trabajar en otro ámbito muy diferente.

QP: Daniel Dauria, cumplió ya un año de gestión al frente de la Delegación de San Justo. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted?

DD: “Mirá, es una experiencia nueva, una experiencia productiva. Realmente me encontré con un gran apoyo del municipio para con los vecinos para aquellos pedidos que se fueron gestionando y realizando. Ha habido un notable crecimiento de la delegación, del acompañamiento de la gente que a diario viene y se suma. Esto es producto de mucho trabajo en las redes, se ha trabajado en las redes para que la gente conozca lo que nosotros hacemos. Y se ha transformado en un espacio para los vecinos, un espacio donde el vecino viene, conversa, y conversamos no solamente de aquellas cosas que necesita, sino de aquellas cosas que le preocupan. Entonces se ha hecho un lugar donde habitualmente podés pasar, me vas a ver a mí o a uno de los colaboradores que están conmigo, conversando con los vecinos, escuchando, en esta escucha activa que creo que es algo fundamental que proponemos dentro de la delegación. Y tratando de, bueno, de día a día crecer, tratando de que esta localidad tenga lo que el intendente me pidió en su momento de asunción, que podamos lograr para nuestro vecino una mejor calidad de vida. Así que estamos trabajando en vía del cumplimiento de ese objetivo.”

QP: ¿Cómo lo ha modificado en lo personal? Usted venía de una actividad comercial donde la gente lo conocía. Presidente de una institución como el Centro de Comerciante de San Justo, que tenía relación con el vecino. Y de repente ahora es funcionario. ¿Ha cambiado la relación del vecino con usted?

DD: “Mirá, yo te cuento, creo que se ha optimizado la relación. Porque, de hecho, la posibilidad que te permite la gestión pública es la posibilidad de darle soluciones. A veces de las instituciones cuesta un poco más, si bien este municipio tiene una gran apertura para las instituciones, es diferente cuando vos estás dentro de un equipo donde vos básicamente podés rápidamente llamar y resolver. Creo que en esta interacción se ha mejorado la relación. Si bien los pedidos son distintos, una cosa es el pedido del sector comercial y otra cosa es el pedido del vecino, digamos, que pide por una luz, que pide por un asfalto, que pide por una reparación, que pide por una vereda. Pero bueno, creo que de a poco vamos creciendo, de a poco se va mostrando el trabajo, de a poco vamos incorporando personas que se van sumando, que realmente les interesa el proyecto. Realmente fue un acierto del intendente que era necesario, este espacio era necesario porque la gente lo está tomando como propio. Esta es la casa del vecino. Y bueno, esperemos renovar este año, renovar el compromiso con la comunidad y seguir trabajando. La verdad que es un trabajo arduo, es un trabajo que no tiene horario, del cual yo ya estaba acostumbrado también. Creo que esa es la ventaja de ingresar a un lugar donde yo trabajaba sin horario. Acá es lo mismo, trabajar sin horario. La función pública realmente es algo que me motiva muchísimo, estar cerca de los vecinos, cerca de las necesidades. Creo que ha optimizado mi relación y mi vínculo con mi zona, con mi área, con mi lugar, con mi lugar de trabajo.”

QP: ¿Cómo está San Justo hoy? Porque la gente, la mayoría de otras localidades, hablamos de San Justo y piensan que es la calle Arieta y aledaños, pero San Justo tiene varios barrios circundantes.

DD: “Mirá, San Justo, como bien decís vos, no se limita solamente a la peatonal o a los centros comerciales. Hoy tenés centros comerciales alternativos, como Villa Constructora, San Nicolás, que también tienen un crecimiento importante, Villa Sahores también tiene un crecimiento. Los barrios, la gente, tenés mucha gente que tiene muchos años viviendo, mucha gente que vive en San Justo y elige seguir quedándose en San Justo, que demanda cosas como demandan todos los barrios. San Justo tiene las necesidades y se trabaja bastante para solucionarlas”

QP: Pero tienen problemas de inundaciones y otros más

DD: “Pero tenemos problemas, problemas por resolver, con el tema de la gestión de la basura, tenemos grandes generadores de basura en la zona, que tenemos que, de a poco, ir buscando la forma de cómo hacer para que se incorpore en un sistema de recolección de residuos más eficiente. No hubo inundaciones, sino hubo anegamientos en algunos lugares donde las bocas de tormenta estaban tapadas por la basura que se genera día a día; por eso vimos hasta la General Paz inundada.”

QP: Hoy San Justo no se inunda, pero se ve anegada por falta limpieza.

DD: “Hay anegamiento, hay vecinos que la han pasado muy mal, hay zonas donde sí, digamos, el agua ha subido mucho más de lo habitual. Si bien Defensa Civil estuvo al momento trabajando de la mejor manera posible, siempre se pide también colaboración al vecino, porque lo que estamos haciendo hoy con diferentes grupos de vecinos, es tratar de adelantarnos a ese tipo de cuestiones que han venido para quedarse. Este tipo de cambio climático ya está, no podemos negar el cambio climático, ya lo tenemos encima. Entonces estamos trabajando en cómo gestionar la emergencia de los vecinos, y de alguna manera llegar más preparados para lo que se pueda venir.”

QP: Usted venía de una actividad institucional, comercial, era reconocido, y de repente ahora es un funcionario, pero también está la parte política. ¿Cómo es abrirse camino dentro de este mundo político?

DD: “Bueno, la política creo que no solamente es un ámbito que genera cambios en la sociedad. Creo que es una herramienta importantísima. Creo que la política bien entendida es una herramienta de cambio importantísima, como en La Matanza, hablar de política en La Matanza, es hablar de La Matanza directamente. Esta incursión en el ámbito político estamos en una etapa de aprendizaje, la política gremial – empresaria es diferente a la política, tiene otros actores. Pero creo que el enriquecimiento que se genera a partir de la utilización de la política como herramienta de conducción, de cambio, es algo fundamental. Creo que es un lugar donde me siento muy cómodo.”