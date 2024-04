SOBRERO: DE POLLO A CORRECAMINOS

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El 18/08/2022, publicamos la nota: “LOS DELINCUENTES NOS MATAN Y ELLOS QUEMAN PATRULLEROS PARA HACER NEGOCIOS” donde poníamos en manifiesto (https://semanarioquintopoder.com/los-delincuentes-nos-matan-y-ellos-queman-patrulleros-para-hacer-negocios/) maniobras muy dudosas sobre la inseguridad en el distrito, el incendio de patrullas de la Guardia Urbana municipal y, principalmente, que dichas patrullas no fueron dadas de baja del patrimonio municipal y que estaban juntando óxido en un predio municipal.

Por esta nota, de hace un par de años, se comunicaron con nuestra redacción empleados de una fiscalía bonaerense para averiguar de cómo venía la mano dado que, a partir de la investigación de una causa que nada tenía que ver, encontraron en un teléfono incautado varias llamadas cruzadas entre el titular del celular que estaban investigando y el ex Jefe Departamental del distrito (que, actualmente, cumple funciones en la Secretaría de Protección Ciudadana de la municipalidad matancera) el Crio. Mayor (R), Enrique Sobrero.

Según nos comentaron “en las llamadas hablaban de darle una solución ordenada” al tema que habíamos difundido nosotros hace dos años y, también señalaban “que al escuchar las conversaciones y ver algunos chats” les habían entrado la duda dudosa “sobre la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito en perjuicio del erario municipal matancero”; en esa misma charla nombraron, en reiteradas oportunidades, al Crio. Mayor (R), Enrique Sobrero.

Toda la historia comenzó por diciembre de 2017 cuando se incendió un predio municipal en San Justo donde había varias patrullas de la Guardia Urbana a la espera de ser ploteadas.

En la mencionada nota sostuvimos, a partir de testimonios recogidos en el lugar del siniestro, que “El incendio de los patrulleros no fue casual ni fue un accidente, muy al contrario, fue totalmente intencional” y agregamos que “Un bombero comentó que la destrucción fue total, se quemó todo, pero cuando comenzamos a remover los escombros para extinguir todas las llamas o las brasas notamos que la mayoría de esos patrulleros estaban faltos de piezas” y me aseguró que “Levantamos un par de capot y nos encontramos que alguien había sacado piezas de los motores y en más de uno, directamente, no tenían motor”

Todo quedó medio parado, no pudimos seguir indagando por haber perdido el hilo de la investigación, pero meses después nos llegó el dato que los mencionados patrulleros estaban amontonados en playa de caución que pertenece al municipio matancero ubicada en Jofré y Urdaneta, cerca de Carlos Casares y Ruta 3.

Fuimos al predio y pudimos observar que realmente estaban los patrulleros convertidos ahora, en “chatarra oxidada”. Nos pusimos a investigar un poco más y descubrimos que esos patrulleros no habían sido “dados de baja en el patrimonio municipal” y eso significa que “aún se estaba pagando el combustible, las patentes, los seguros y el mantenimiento de esos móviles”

En ese momento “Nuestra indagación armó algún revuelo y trascendió, que el Secretario General de Protección Ciudadana, Dr. Eduardo Salomón BARCAT, tomó el asunto en sus manos y comenzó el proceso administrativo para dar de baja a esos patrulleros desaparecidos e iniciar la investigación interna pertinente”.

Hoy, dos años después de la destrucción total de los vehículos los mismos siguen figurando “como operativos y algunos funcionarios municipales entongados con otros funcionarios, también municipales, se estaban embolsando el presupuesto de esos vehículos, es decir, con el combustible y el mantenimiento”

Estamos hablando de más de 130 vehículos que siguen tirados en el predio mencionado párrafos arriba, donde se ve, en varios sectores, que el pasto casi llega al techo de los móviles que mencionamos y que siguen gastando “algunos mangos importantes por los mismos y hay varios vivos que se están quedando con esa plata”