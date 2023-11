LA REALIDAD TE LLEVA PUESTO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El radicalismo matancero no se manifestó orgánicamente sobre el apoyo, en el balotaje, a Javier Milei; pero la gran mayoría manifiestan un profundo rechazo al acuerdo entre Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza.

Su opinión es importante porque, hasta las elecciones generales, fueron socios del PRO en Juntos por el Cambio.

La jugada individual de Mauricio Macri y Patricia Bullrich no cayó bien en ningún lado y, si le sumamos el desplante de los personajes que manejan el espacio del “Peluca Libertario” en La Matanza, la cosa empeora.

Ante esto dialogamos con dirigentes radicales matanceros, de esa charla surgió una especie de documento al respecto:

“Lo que parece una difícil decisión dentro de las huestes de la UCR Macri-Milei Si o Macri-Milei No, la respuesta en el distrito cae por su propio peso Ni Macri, Ni Milei, trayendo un enorme alivio la casi ruptura de la alianza opositora a nivel nacional y Provincial, en Matanza no se puede romper lo que nunca existió. Matanza lugar emblemático para graficar el ninguneamiento de la dirigencia amarilla a la boina blanca. Nunca la dirigencia del PRO permitió una participación genuina para asumir responsabilidades de gobierno o legislativas.

Independientemente de lo que decidan en forma individual cada afiliado y dirigente radical de Matanza lo que haga lo hará sin ningún tipo de culpa,, habrá quienes voten a Milei, habrá quienes voten a Massa y habrá quienes voten en blanco o directamente no vayan a votar, una recorrida rápida por el espinel del partido nos muestra una tendencia a votar a Massa o en Blanco, los agravios del Libertario a Alfonsín y la tirria que le tienen a Macri nos muestra una postura mayoritaria que se inclina para ese lado.

Agrupaciones como Adelante Bs.As. que se referencian en la provincia con Maxi Abad Senador Nacional electo y presidente del Comité Provincia y en lo local lideran Mariana González, Manuel Atencio, Enzo Gioia, Dulce Martínez, o UCR tercer cordón una agrupación más independiente con una mirada crítica a lo hecho por las estructuras provinciales en materia de acuerdos dentro de Cambiemos referenciada por el ex concejal Alberto Depaoli o Convicción y lucha liderada por el ex presidente del Comité local Gustavo Barresi no se manifiestan a favor de Massa pero si hacen campaña y militan el No a Milei argumentando que esa opción es un salto al vacío que nos está haciendo rediscutir temas que la sociedad los tenía terminados.

El tándem Libertario Macri-Milei según ellos representa la recreación de los antagonismos, promueve el odio, entierra el concepto de igualdad de oportunidad y termina con los principios básicos del radicalismo que son la causa de los desposeídos, la defensa de la educación pública y la salud pública”