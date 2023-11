EL LIBRO DE LOS ABUELOS

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hace rato que venimos siguiendo la construcción colectiva de un libro que escribieron más de 100 adultos mayores de nuestro distrito con la colaboración y apoyo de la Secretaria de la Tercera Edad a cargo de Marisa Guerin (https://semanarioquintopoder.com/almafuerte-tiene-ya-su-libro/).

El pasado viernes 10 de noviembre – 19 h; en el “Patio de las Américas” de la Universidad Nacional de La Matanza, El intendente Fernando Espinoza participó de la presentación del libro “Palabras Mayores de La Matanza” (ver video: https://youtu.be/hA-eTdaGaY4).

Este libro es una compilación de obras literarias inéditas de 100 autores, todos ellos personas mayores de diferentes localidades del distrito.

Este compendio es el resultado de las tareas llevadas a cabo por el Municipio de La Matanza, a través de la Secretaría de la Tercera Edad, dentro de un marco de inclusión y aprendizaje, logrando devolverles a nuestras personas mayores el protagonismo dentro del área cultural.

MARISA GUERIN: LA CONSTRUCTORA DE SUEÑOS

QP: Marisa Guerín ¿Cómo se prepararon ustedes para el acto de la entrega de los libros?

MG: “Bueno, ya hacía un tiempo que estábamos esperando ese momento tan importante para la Secretaría y para los autores y para los centros. Pero bueno, nos encontramos con una gran lluvia inesperada, pero gracias a Dios la gente estuvo igual presente. Fue insólito. Yo venía desde Ciudad Evita y creí que me quedaba en Arieta, porque era una laguna. Pero llegué temprano a la universidad y cuando empecé a ver cómo llegaba la gente, no solamente los centros de jubilados, los jubilados, sino los familiares, los autores, fue emocionante.”

QP: ¿Cómo se sintió la entrega del primer libro y que el autor se sienta realizado junto a toda su familia?

MG: “Para mí fue muy emocionante ver cómo se le caían las lágrimas a algunos autores, rodeados de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos. No, no, fue un momento no solamente importante culturalmente, sino fue muy emotivo.”

QP: ¿Cómo lo notó al intendente?

MG: “Yo creo que nuestro intendente estaba muy contento. Si llegamos a este estado de escribir y sacar y entregar el libro, yo tuve mucho el acompañamiento de él. Siempre me estuvo apoyando. Me dijo: Marisa, tenés que hacer el libro, cuando le mostré en un momento, las fotocopias que tenía de los originales.”

QP: También esto muestra toda una política de Estado en un sector etario de edad, que por ahí antes no se le daba tanta importancia. Porque el libro no fue lo único que se hizo en el año.

MG: “No, no, no. El viernes entregamos, fue la presentación de nuestro hijo, como le decimos nosotros, pero el lunes en Ciudad Evita tuvimos una caminata de más de mil jubilados, de toda La Matanza. Fue maravilloso.”

QP: Pero desde que asumió vienen trabajando y aplicando una política muy importante en el área de la tercera edad.

MG: “Hace un año y medio que estoy en la Secretaría con este equipo hermoso, que son compañeros, que yo ya conozco, que sé su compromiso. Acá la gente que me acompaña, si tenemos que trabajar a veces sábado o domingo, estamos junto a los centros. No solamente ponemos el cuerpo, las ganas, sino ponemos el corazón y acompañamos a nuestros adultos mayores de La Matanza.”

QP: Le vuelvo a insistir con la pregunta en cuanto a la política Estado diseñada por el Ejecutivo Municipal. Usted cuando asumió, ¿qué le dijo el intendente para trabajar en esta área?

MG: “Bueno, el intendente me dijo que tenía que estar al lado de los centros, de los adultos mayores. Y en este caso en particular, que es el libro, él estuvo acompañando y me dijo, me dice: Marisa este libro tiene que salir. Y bueno, me sentí muy acompañada con él, porque no fue fácil. No es fácil sacar un libro, y menos un libro con tantos autores.”

QP: Aparte se nota un compromiso de la gente que trabaja junto a usted.

MG: “Sí, sí. La gente acá, estamos toda la semana trabajando con los centros y muchas veces o nos invitan, o ellos quieren compartir un almuerzo, un sábado, un domingo, un aniversario del centro. Y acá también le dedicamos sábados y domingos. Este equipo no solamente pone su tiempo, sino pone su corazón. Es maravilloso. Hay que estar acá para darse cuenta lo que responden todos los compañeros de la Secretaría.”

QP: Ha sido un año especial este. En medio de una campaña electoral muy dura, que todavía no se definió, se define el domingo, y haciendo política, como usted es una mujer política, y haciendo política de Estado, desde un organismo del Estado. Debe haber sido un año terrible e inolvidable, creo que también.

MG: “Si, es un año bastante duro, comprometido, no solamente los que estamos en la Secretaría, también estamos en el territorio, pero contentos, contentas, porque por lo menos el sector que nos corresponde, y en general los compañeros, el peronismo está respondiendo muy bien.”

QP: Bueno, y no le puedo dejar de preguntar, ¿qué perspectiva tiene para el domingo?

MG: “Bueno, por supuesto, estoy segurísima que va a ganar Massa. Va a ganar porque nos merecemos los argentinos vivir tranquilos, no vivir amenazados, no tener miedo. Queremos un país mejor y estamos convencidos de que con Massa lo vamos a tener.”

QP: Bueno, ¿deseas agregar algo más?

MG: “Bueno, que ya estamos terminando el año. Estamos felices por todo el trabajo, no solamente institucional, sino también el político, porque soy una mujer de la política, y la mejor política es hacer las cosas bien. Y no te olvides que yo me hago cargo de una secretaría después de una pandemia donde la población más afectada fueron los adultos mayores, los centros estaban cerrados, habían muerto los presidentes, algunos. Era todo como un caos, nos encontramos con los centros cerrados y salimos, formamos grupos para salir a caminar la Matanza. Yo sentí que teníamos como que construir una casa desde los cimientos. Hacer unos buenos cimientos para poder llegar a esto, a lo que logramos hoy, después de un año y medio. Hemos logrado un montón de cosas, por el poco tiempo, porque si uno se pone a ver el tiempo, es poco por todas las cosas que hemos hecho.”

QP: O sea, estás cerrando un año con mucha felicidad

MG: “Estoy feliz y voy a ser siempre una agradecida a Fernando por la confianza que me tiene, por el acompañamiento que él hace conmigo, por eso terminamos el año sumamente feliz.”