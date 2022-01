“LAFERRERE ES UN CENTRO COMERCIAL QUE ESTÁ UBICADO COMO PARA REALMENTE SER UN MOTOR EN LA ECONOMÍA DE LA MATANZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Walter Conforti y Hugo Penella, presidente y vice del “Centro de Estudios Peronista por el Bienestar Social”, ambos nos hablaron de lo especial que fue el año que pasó, en lo político y en lo social con la agrupación que dirigen. Conforti, destacado empresario de la localidad de Gregorio de Laferrere, también nos contó como él y sus colegas toman el crecimiento de una localidad que lo vio crecer personalmente y empresarialmente, señalando su arraigo y su amor por Lafe, esto nos decía:

QP: Conforti; ¿cómo fue el 2021, después de las elecciones, con una pandemia en el medio, cómo fue el trabajo con su agrupación? Ahora encarando este 2022 que promete.

WC.: “Fue un año de mucho trabajo con el Centro de Estudios Peronistas por el Bienestar Social el balance es positivo con mucho crecimiento, experiencia, con vista a seguir creciendo y trabajando en equipo, nuestra consigna es trabajar en equipo con organización para lograr el bienestar social, tal cual el nombre que nos identifica como agrupación, y apostando a redoblar esfuerzo para este 2022 que estoy seguro que va a ser mejor que estos dos últimos años, se nota ese clima en las calles”

QP: Se los vio trabajar mucho en el barrio Lujan donde tienen una sede del centro, ¿junto a que referente trabajan en ese barrio?

WC.: “No solamente en ese barrio, Hugo Penella, es un referente social, es nuestro vicepresidente de la agrupación, y es el que está encargado de toda la organización, y todo el trabajo social, tanto en el barrio como en cualquier circunstancia que lo amerite, estuvimos colaborando en toda la etapa de vacunación en toda la emergencia desde que se desató esta pandemia que aun no termina, son dos años duros que ya llevamos con este virus, tenemos un gran equipo, y un gran compromiso, junto a Hugo Penella, Agustina en Juventud, y de cada uno de los compañeros y compañeras que hacen el trabajo diario, con mucho compromiso y amor”

QP: Penella, estamos en el barrio Lujan que ha sido un barrio postergado y olvidado por mucho tiempo, ¿hoy la realidad de las obras en ejecución nos marca un crecimiento, cree que esto va a cambiar la calidad de vida de los vecinos?

HP.: “Sin dudas, este barrio del lado sur de la localidad necesitaba estas obras de tamaña envergadura, los vecinos estamos muy contentos con estas obras, y es como que hay un aire de esperanza en las calles, el vecino lo comenta y está contento, nosotros con las compañeras y compañeros de la agrupación trabajamos en mantener limpio el barrio, para verlo más lindo, hablando con los vecinos, que están contentos, y colaboran mucho, porque ven que uno está comprometido, muchos vecinos también están preocupados por la posible inseguridad que va a traer una ruta, que va a traer gente de paso y de todo tipo al barrio, pero esto es algo que viene con el avance de la localidad, pero la realidad es que estamos haciendo un trabajo territorial con el vecindario, que se siente apoyado y contenido, articulamos con la delegación municipal, para los vecinos, estamos tratando de tener el barrio lindo limpio y ordenado, no siempre llegamos con todas las problemáticas, pero hacemos lo posible siempre con muy buena predisposición y voluntad, el delegado siempre fue muy amable con nosotros y nos dio respuesta en lo que se podía”

QP: Conforti, Ud. es un empresario y comerciante de la localidad, ¿cómo ve el tema de las obras en Lafe centro, la peatonal, las obras hidráulicas y demás?

WC.: “Estamos muy contentos con la inversión que se está haciendo en la zona, con la inversión que se está haciendo en el centro comercial, Lafe es un centro comercial que está ubicado como para realmente ser un motor en la economía de La Matanza, quizá la organización, el cómo desarrollar las obras es un tema a debatir, desde donde se comenzó, como se organizó el transito, como se organiza lo que es el flujo de gente que viene a la localidad, pero sin dudas es un crecimiento importantísimo que acompañamos y agradecemos, estas mega obras que pelearon nuestros gobernantes para la localidad”

QP: Conforti; ¿dialoga con los colegas de la zona, qué opinión tienen o al menos que puede decir Ud. de lo que todos reflexionan?

WC.: “Cuando hablamos de colegas en una ciudad que ha crecido tanto en lo comercial, muchos no son de la localidad, no viven en la localidad, somos pocos los que aun vivimos en la localidad, y tenemos nuestro emprendimiento con años, con trayectoria en la misma, algunos más, otros menos, pero todos estamos contentos con las obras, sobre todo los que tenemos nuestro corazón y pertenencia para con la localidad, pero mucha gente que viene a comercializar a la localidad, y su preocupación es que le aumenten el alquiler por todos los beneficios que puede llegar a tener la peatonal, que podemos llegar a competir como shopping a cielo abierto con otras zonas que no tienen estas posibilidades”

QP: ¿El tema de vendedores ambulantes y manteros es algo que preocupa al frentista?

WC.: “Lo que debería tener control es la venta por internet donde realizan puntos de encuentro, como lo hacen en el Mac Donal y que esto no perjudique la economía, creo que AFIP y ARBA tendrían que tener un control sobre eso, el vendedor ambulante es más complicado que el mantero que esta todo el día y, en muchos casos, son organizaciones que lucran con empleados entre comillas, porque es personal en negro dentro de una ilegalidad, y descontrol comercial, no tenemos que poner el acento en el mantero sino en estas organizaciones cuasi mafiosas, los comerciantes conocemos a quien viene a lucrar con la localidad y a quien viene a ganarse el mango vendiendo algún artículo, lo que hay que sacar son estas mafias”

QP: Estamos ya hace unos meses que se abrieron las actividades comerciales en su mayoría, después de la cuarentena, ¿nota un crecimiento y avizora un crecimiento de acá para adelante?

WC.: “Yo soy optimista aunque los medios nacionales nos intentar llevar hacia otro punto, porque hay un montón de puntos positivos que no se muestran con respecto a europa o países desarrollados, y la realidad es que en nuestro país hay montones de cosas positivas que hizo este gobierno, como el plan de vacunación que es exitosísimo, ya no pueden ni decir o seguir insistiendo con el vacunatorio VIP, el plan de vacunación está funcionando a la perfección, esto trae aparejado un montón de cosas positivas, como que decreció el número de muertos, se pudieron abrir muchas actividades, no está saturado el sistema de salud, y así podríamos enumerar un montón de otras tantas cosas más, hoy se puede apreciar mas movimiento comercial un crecimiento importante sobre todo en la economía interna, y en el turismo interno, por eso digo que tenemos que ser optimistas y mantener la esperanza de que todo va a ir mejorando”

QP: ¿Cree que con respecto al covid, podemos volver atrás a los tiempos de cuarentena y encierro?

WC.: “Creo realmente que eso no va a suceder, porque si no alcanzamos ya la inmunidad del rebaño, estamos a punto de lograrlo, tenemos que seguir trabajando y hablando con el vecino que no se vacuno, y decirle que la vacuna funciona que los resultados están a la vista, que es efectiva, y que con los malos agoreros de siempre del no se puede y que ven todo mal, hay que ignorarlos y seguir adelante porque vamos por un buen camino”

QP: ¿Cómo ve a la gente al ciudadano común?

WC.: “Este es un gobierno que tuvo y tiene una contención social importantísima, siempre hay grupos que están inconformes, pero la gente común es muy agradecida, y eso se vio reflejado en estas últimas elecciones los vecinos de Lafe están contenidos y se sienten contenidos con la presencia del estado, sobre todo del estado municipal que es el más cercano a nuestros vecinos”

QP: Penella, ¿cómo está el tema de la demanda social, el vecino hoy tiene menos necesidades que hace un año atrás?

HP.: “En plena pandemia hubo muchas necesidades que el gobierno supo afrontar y contener en este caso al vecino, hoy eso gracias al trabajo realizado desde el estado nacional, provincial y municipal, decreció muchísimo, sigue habiendo casos que necesitan de la asistencia del estado pero en menor medida, la contención del estado como dice Walter es importantísima, y en lo local se está trabajando muy bien dando respuestas al vecino que necesita, eso se puede implementar gracias a los compañeros que están en las distintas áreas del municipio que siempre están a la altura con nuestros vecinos”

QP: Conforti un mensaje para los vecinos para este 2022 que recién comienza

WC.: “A los vecinos, los vemos todos los días, siempre estamos presente de una manera u otra, solo enviarles un abrazo fraternal, con mucha esperanza, con esperanza de mucha felicidad, esperanza de crecimiento, esperanza de mas trabajo, y que dios ilumine a nuestro único conductor e intendente de todos los matanceros Fernando Espinoza, para poner a los mejores hombre y mujeres en los lugares del ejecutivo municipal, desde acá seguiremos acompañando con este grupo de militantes para que La Matanza siga creciendo y tenga el crecimiento que nos merecemos todos, aun mas de las ultimas mejoras de estos tiempos, un abrazo grande a todos los vecinos de Lafe en particular que tenemos que trabajar en conjunto para que este 2022 sea mejor que estos años pasados, que si trabajamos todos juntos y tiramos para un mismo lado el país va a arrancar y nos vamos a ver beneficiados todos como sociedad”