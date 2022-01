UN VASCO DESLENGUADO, MENTIROSO Y QUE “SE LA COME SOLITO”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

No es fácil ser periodista pero hay veces que tiene su recompensa.

Hace unos días, a raíz de una nota publicada por nuestro medio que género bastante controversia en el peronismo local (https://semanarioquintopoder.com/todo-bien-perono-queda-bien/) apareció, haciendo comentarios muy fuera de lugar, Gustavo Marticorena, Subsecretario de Servicios Públicos – zona sur.

Marticorena posteo (ante un comentario de nuestro colega Gustavo Bustamante): “Si los imberbes volaran muchos serían aviones”, un comentario sin relación alguna con lo que estaban debatiendo y ante una respuesta irónica de Bustamante, “El Vasco” Marticorena suelta una frase que pretende ensuciar a nuestro medio, al señalar que “jajaja y los que tratan de extorsionar detrás de un pasquín? Uf ni hablemos”.

El tema quedo ahí pero Gustavo Marticorena, Subsecretario de Servicios Públicos – zona sur, parece que no entendió bien las notas que hemos publicado sobre su gestión frente al área municipal que tiene a cargo y, a modo de consejo, debería llamarse a un saludable silencio dado que dichas notas no son precisamente halagos sobre su gestión ni nada parecido.

En esas notas denunciamos algunos de los negociados que estaba haciendo (en ese momento) y su falta de acción ejecutiva frente a los innumerables reclamos de los vecinos de González Catán y Virrey del Pino

Para recordarle a Gustavo Marticorena, Subsecretario de Servicios Públicos – zona sur solo vamos hacer mención de algunas de las mismas como: “MARTICORENA & CÍA: ALQUILANDO EL TRACTORCITO SE HACE UNOS PESITOS” (https://semanarioquintopoder.com/marticorena-cia-alquilando-tractorcito-se-unos-pesitos/), o “NO PEDIMOS NADA DEL OTRO MUNDO, SOLO QUE HAGAN LO QUE TIENEN QUE HACER” (https://semanarioquintopoder.com/no-pedimos-nada-del-mundo-solo-hagan-lo-tienen/)o “PONGO UNOS CAÑITOS, ME HAGO UNOS PESITOS, VENDO CASCOTES, ALQUILO UN CAMIONCITO” (https://semanarioquintopoder.com/pongo-unos-canitos-me-hago-unos-pesitos-vendo-cascotes-alquilo-camioncito/).

No son notas halagadoras ni nada parecido, me daría vergüenza que me señalen de esa forma pero la única defensa de “Vasco” Marticorena es agredir gratuitamente y denunciar ¿extorsión?, cuando hace años que no habló con él. Lo conozco hace más de 20 años y nunca le pedí un peso ni un aviso. Nunca dio la cara después de publicar las mencionadas notas y ¿ahora habla de extorsión?; ¿quién lo asesora?, ¿no sabe que tiene (como vulgarmente se dice) “el culo sucio”?

Hace rato que hemos dejado de hablar de él no porque no tengamos data para hacerlo como por ejemplo: no investigamos la denuncia sobre (algo pusimos en una nota) la compra de 4 mil litros de aceite para los camiones y máquinas viales de repartición que maneja y que llegaron la mitad y, de esa mitad, una importante cantidad de los bidones de aceite de 200 litros estaban vacíos.

Tampoco ahondamos, en profundidad, denuncias hechas por vecinos dónde decían que después de que la Intendente Verónica Magario y, después, Fernando Espinoza inauguraran asfalto es esas localidades matanceras, personas enviadas por “El Vasco” pasaban tratando de cobrar el asfalto o, en su defecto, “ofreciéndole, a los vecinos, hacerles las veredas, a un alto costo” cuando las mismas estaban programadas hacerlas con recursos municipales en forma gratuita.

¿Debemos seguir hablando de su gestión Gustavo Marticorena, Subsecretario de Servicios Públicos – zona sur?

Nosotros nunca le hemos pedido ni favores, ni prebendas y, aún menos, dineros para hablar bien de usted porque se dificultaría mucho hacerlo y, de hacerlo, inmediatamente nuestros lectores se darían cuenta que nos hemos “vendido barato” a uno de los “Jefes de la Municipalidad Paralela” que tanto criticamos.