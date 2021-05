“LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO PERDIERON EL NORTE, SOLO PIENSAN EN RECAUDAR Y NO PIENSAN EN EL COLEGA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Diego Rivas MMO, Secretario de Juventud del “Centro de Profesionales Técnico de La Matanza” quien nos contó de las actividades que vienen realizando con la entidad, y la participación política dentro de “Alternativa Profesional” agrupación que conduce Mariano Borrás Sec. Gral. del mismo centro, con el objetivo de ganar las próximas elecciones del Colegio de Profesionales Técnicos de la provincia de Buenos Aires distrito II, esto nos decía:

QP: Rivas ¿cuándo comenzó las tareas en el centro?

DR.: “En lo particular empecé a colaborar cuando comenzó la nueva gestión hace más de un año, al comienzo de 2021, comienzo a participar como Secretario de Juventud del centro, siempre ayudando a los colegas en asesoramiento con una participación activa, ayudando en todo lo que se puede para que el centro vuelva a ser la casa de todos los técnicos del distrito”

QP: ¿Cómo están trabajando con esos temas?

DR.: “Hoy estamos trabajando con los colegas, sumando gente joven al equipo, que se acercan al centro buscando un espacio donde ser partes y sentirse parte de un proyecto, trabajamos mucho en la virtualidad por la pandemia, tenemos grupos de whatsapp, para ayudar al matriculado, asesorándolo en cómo realizar la matricula, cómo realizar un visado, sobre todos a los colegas que recién se inician en la actividad laboral, cómo gestionar en la municipalidad, o sea le brindamos herramientas que tenemos a nuestro alcance y que los nuevos técnicos desconocen por falta de experiencia, y acá en el centro tratamos de orientarlos y despejarle las dudas al colega que se inicia en el campo laboral, cosa que si van a buscar ese asesoramiento al colegio no lo tienen, esto lo digo por experiencia y experiencia de muchos colegas que sufren el destrato de parte del colegio que funciona solo como un ente recaudador y de visados”

QP: Esto me imagino es muy importante para el profesional técnico recién recibido que sale a la calle e intenta insertarse en el campo laboral

DR.: “Si a todos nos pasó alguna vez, necesitar quien te asesore en los primeros pasos, la idea es que el técnico recién recibido y todos los técnicos se sientan acompañados que no están solos, que hay un centro, como entidad, que los acompaña y que esta para respaldarlos en sus actividades, en lo particular me encargo de hablar mucho con los recién egresados que recién salen del colegio, para despejar dudas y acompañarlos en sus primeros pasos, y demostrarles que no están solos, y que pueden ser parte de esta familia que es el Centro de Profesionales Técnicos de La Matanza”

Q.P.: Hoy están en una fuerte lucha con el colegio enfrentados para ganar las próximas elecciones

DR.: “Si, es una lucha que viene desde hace más de dos años que venimos trabajando para cambiar la realidad del colegio que no representa al técnico hoy por hoy, la idea de Alternativa Profesional, es cambiar el trato que tiene el colegio para con el colega profesional, queremos que el profesional se sienta orgullosos del colegio, cosa que hoy no pasa por como esta manejado desde hace mucho tiempo, las autoridades del colegio perdieron el norte, solo piensan en recaudar y no piensan en el colega, no trabajan para el colega, trabajan para ellos y sus familias y amigos, hoy el técnico se siente desprotegido por parte del colegio que no le aporta nada, y lo único que le importa es la recaudación, el matriculado se siente solo y abandonado por una entidad que tendría que acompañar y proteger al profesional técnico”

QP: ¿Cuáles son las falencias que reclaman los matriculados al colegio, y que les comentan a Uds. cuando plantean este cambio?

DR.: “Primero que nada la burocracia que existe en el colegio desde hace mucho tiempo, la tardanza en entregar la documentación, y más hoy, por la pandemia esto es peor, cuando debería ser más ágil de forma virtual. Acá en el colegio la virtualidad alargo los plazos, hoy pedir un turno al colegio tardan tres semanas en contestarte, más una semana hasta que tenes que ir, y después tenes que esperar el trámite, y así un sinfín de cosas que los técnicos nos cuentan, hoy por hoy el técnico no se siente ni apoyado, ni respaldado por el colegio esa es la realidad”

QP: El año pasado en lo más duro de la pandemia ¿cómo se comportó el colegio con sus matriculados?

DR.: “El año pasado, en lo peor de la pandemia, el Colegio de Técnicos brindó un subsidio de 2500 pesos a los técnicos, no a todos porque exigían tener la matricula al día, cuando la matricula supera ampliamente la suma de 2500 pesos que dieron como subsidio, esto teniendo en cuenta la situación del colega que estaba sin facturar por no poder trabajar por dicha pandemia. El subsidio fue más una burla que otra cosa, hasta en estos momentos duros al colegio lo único que le interesa es recaudar, y no la situación o los problemas del matriculado, inclusive hubo casos de colegas que no pudieron cobrar ese subsidio porque le dijeron desde el colegio que no tenían los mail actualizados, buscaron cualquier excusa como para no pagar el miserable subsidio, una verdadera vergüenza, pero ese es el colegio que tenemos y que pretendemos cambiar con el aporte de todos los colegas que están cansados de estos manoseos”

QP: ¿Actualmente están realizando alguna actividad con la juventud en el centro?

DR.: “Casualmente el 25 de Mayo hicimos una comida solidaria con la Juventud, donde entregamos viandas a las personas que tiene la necesidad de llevar un plato de comida caliente a sus mesas, sean colegas o no, es una tarea que creo tenemos que hacer por ser parte de esta sociedad, esto lo hacemos con recursos propios, y la colaboración de muchos colegas que se acercan al centro y ven que se están haciendo las cosas bien, y quieren que el centro vuelva a ser el lugar de contención para todos los técnicos del distrito”

QP: Hay un caso de un colega de Uds. que falleció., y el colegio como que no dio respuesta ante esta desgracia

DR.: “Si un caso muy particular, muy conocido que es el de Humberto Schiavo, el colega teniendo la matricula al día, estando en el padrón para votar le negaron el subsidio, por haber pagado la matricula fuera de termino, estamos hablando de un subsidio que la familia del colega necesita en esta situación dolorosa y lamentable para todos”

QP: Esto es como un seguro de vida, ¿de cuánto es la suma?

DR.: “Es de 40 mil pesos, la ley 19411 dice que el colegio debe representar y en uno de sus puntos debe interferir en la acción social del colega, hoy el colegio alejado de la problemática del matriculado, hace caso omiso a la letra chica demostrando que no tiene ni un poco de empatía con el matriculado y su familia, en este contexto de pandemia y de escases de trabajo, se aferra a la letra chica y buscan escusas, es lo que pasa en todo el colegio, no les importa nada, ni lo que piense el matriculado, en realidad al matriculado solo se lo ve como un aportante para la recaudación”

QP: ¿Cómo los encuentran parados estas elecciones que se atrasan una semana para el 2 de junio?

DR.: “Nos encuentra de la mejor manera, nos encuentra trabajando mucho de la mejor forma, con los profesionales técnicos y matriculados que se sienten parte de este proyecto que es Alternativa Profesional, estas elecciones nos van a permitir mostrar nuestro trabajo de la mano de nuestros colegas, así como tenemos un centro que está volviendo a ser la casa del técnico, vamos a tener un colegio del cual cada matriculado sienta orgullo de pertenecer, porque es nuestro colegio, y el mismo tiene que velar por la integridad de cada profesional en todo sentido”