“ES EL MOMENTO DE DIRIGENTES SABIOS Y PRUDENTES”

Semanario “Quinto Poder” entrevisto a Marcelo Barreiro, Sec. Gral. de las “62 Organizaciones Peronistas”.

Barreiro manifestó que “lo que dividió siempre el movimiento obrero fue la política” y remarcó que “al movimiento obrero se lo tiene que respetar como lo respetaba Perón que era el único indiscutible y sin embargo nos respetaba más que nadie”

QP: Barreiro el 1° de Mayo han desarrollado una actividad virtual donde participo el intendente por el Día del Trabajador

MB.: “En realidad participamos en dos actividades, una que se hizo al mediodía en la Plaza de los Trabajadores que fue virtual con solo 6 o 7 personas presenciales. Participó Hugo Benítez Secretario General de las 62 Organizaciones a nivel nacional, y el Sec. Gral. de la CGT Héctor Daer y cerraron ellos, vía zoom el acto. A la tarde participamos en un acto con el Intendente porel Día del Trabajador. En realidad cuando se hizo este acto no había salido este último DNU, si había salido el que no se podía juntar más de 10 personas, pero no este último que por 9 días se va a ir a un cierre total, donde quedan solo las actividades esenciales. Hasta ese momento en Matanza veníamos con todas las actividades abiertas con protocolos, sin problemas, todas las organizaciones están trabajando muy pegadas no solo a la secretaria de Comercio e Industria que eta a cargo de la compañera Débora (por Giorgi), sino también a la subsecretaria del Trabajo del compañero Darío Butera y la Dirección de Trabajo de la compañera Gladys Pereyra, y a través de ella nos reunimos cuando hay problema en alguna de las empresas, industria o comercio, los mismos compañeros de los sindicatos se comunican con la secretaria de trabajo o la dirección de trabajo, para hacer cumplir los protocolos o que vayan a verificar cómo lo están haciendo cumplir.

En ese sentido, desde el movimiento obrero, venimos haciendo un buen trabajo en conjunto, con el municipio, con los muchachos que ocupan cargos en el municipio por el movimiento obrero y los sindicatos que son los que denuncian la falta de protocolo o algún problema en la industria, fabrica empresa o comercio. Se venía trabajando bien con todas las actividades abiertas, si bien pertenezco a un gremio de servicios, en las mesas nuestras hablamos con los compañeros de industrias y todos, vía zoom y en algunos sectores como los textiles o los metalúrgicos. Se había hecho una apertura de más actividad tomando más gente, y dando horas extras pero, desgraciadamente, esta pandemia que es no solo en la Argentina sino en el mundo, nos agarró la segunda ola, los casos cada vez suben más y, desgraciadamente, el presidente consensuando con los expertos y los 24 gobernadores, toma la decisión de ir a un cierre total por estos 9 días. Esperemos que después de los 9 días la curva baje, y podamos retomar las actividades para no tener el problema del año pasado, que tuvimos cierre de fábricas, compañeros despedidos, suspendidos, compañeros cobrando solo el ATP porque las empresas no se podían hacer cargo de la otra parte, comercios cerrados, que no solo representa a la familia del comerciante, sino que algunos comercios tiene dos o tres empleados que también dependen de ese trabajo. Esperemos no llegar a eso, que los cierres sean cortitos y que se vaya reactivando, para que la gente pueda comer y mantener las puertas de las empresas abiertas, para no perder las fuentes de trabajo. La pandemia a la Argentina la agarro muy mal parada, no solo desde el sistema sanitario que sabemos todos que de un ministerio de salud había bajado a secretaria, no se había inaugurado un solo hospital, es más el ejemplo clarito está en La Matanza: 3 hospitales a punto de inaugurarse y se dejaron abandonados. Recién con este gobierno se pusieron nuevamente en marcha, y se volvió a tener un ministerio y, al margen de eso, nos agarró la pandemia en lo económico, de cuatro años de un gobierno que económicamente, sobre todo a los trabajadores y a la pequeña y mediana empresa que ya venía mal parada y le había hecho mucho daño, porque no fue casualidad la cantidad de cierres que hubo antes de la pandemia, desde el 2015 al 2019 la cantidad de cierres de PyMES y de trabajadores que ya habían quedado en la calle, y a 4 0 5 meses de haber agarrado el gobierno Alberto Fernández, como dice el refrán: Sobre llovido mojado. Esperemos que de a poquito se reactive todo y que esto sea momentáneo estos cierres, hasta que baje la ola y aparezcan las vacunas, como lo que está pasando en Europa, ya la gente vacunada, la vida empieza a cambiar”

QP: Barreiro, ¿cómo han salido las paritarias?

MB.: “La paritaria gracias al consejo directivo nacional, y nuestro Sec. Gral. Roberto Fernández, salió bien en el mes de septiembre, se va a estar cobrando un sueldo inicial de un chofer, sin el viatico incluido, va a estar en 90 mil pesos. El aumento fue de un 37%, más un bono de 30 mil pesos pagaderos en 5 cuotas, la primer cuota de 10 mil y las otras de 5 mil y, a partir del 10 de noviembre, la cláusula de revisión por el tema de diferencia con lo que se anuncia de la inflación. A partir del 10 de noviembre se vuelve a sentar el consejo directivo, con nuestro Secretario general, para volver a charlar este tema. Sabemos que la plata no alcanza y por eso lo dije el 1º de mayo cuando estuvimos con el intendente, que era el momento de dirigentes sabios y prudentes, es muy difícil pelear paritarias en un país que se encuentra en estas condiciones, en una crisis sanitaria como la que hay, hay que ser sabio y prudente para llegar a esos acuerdos, y desgraciadamente sabemos que tenemos no solo una oposición sino también una prensa que le vive llenando la cabeza a la gente y, desgraciadamente, es lo que provoca que la gente en la calle este irritada como está, no solo a nivel gremial y político, pasan cosas que se agarran en la calle a trompadas por cualquier estupidez. La plata no alcanza, es tanto el malestar que existe y si a esto le sumamos los dichos de los periodistas, si ayuda el gobierno y le da a la maquinita, que la gente no va a tener que comer, si se cierra todo, que todo genera inflación y que no para, y que cada vez hay más pobres, o sea tenemos una prensa y una oposición que no traen una sola idea para construir, hablando a nivel nacional, no todos pero una gran mayoría donde pasan estas cosas”

QP: Lo que llamó la atención de los autos convocados era que pedían un plan de vacunación para los chóferes

MB.: “El plan de vacunación para los chóferes esta hecho, todas las empresas han entregado el listado al Ministerio de Transporte con la cantidad de personal que tienen para poder vacunarse, es más, inclusive desde antes que empezó el problema con el transporte. Recuerdo que dije que era bueno que los compañeros se puedan vacunar, en las empresas no están trabajando el 100% del personal, porque el DNU no lo permite y porque hay compañeros de riesgo, cobran el sueldo como corresponde y están en la casa, claro que es bueno que los vacunen a todos. Eso se pidió bajo la organización sindical por nota como corresponde ante los entes nacionales y provinciales como se debe hacer, y las empresas han entregado los listados para ver si se pueden vacunar, también sabemos que teníamos un problema: que no hay vacunas. Esto no es culpa de la organización ni de los dirigentes gremiales, ni de los trabajadores, ese es el problema, nosotros dependemos del gobierno, estamos mirando la aplicación vacúnate esperando el turno para cuando nos toque, esperemos que pronto tengamos la vacuna y poder vacunar a todos los choferes que es importantísimo, que el transporte no solo es foco de contagio, pero es un trabajo esencial, somos los que llevamos a los médicos, enfermeras, y todo el mundo a trabajar para que el país siga funcionando aunque sea con lo mínimo e indispensable, seria buenísimo que tengamos las vacunas, pero dependemos del gobierno”

QP: Salvando las distancias, en algunos casos estamos como el 2001, en el cual los gremios, más allá de defender el tema laboral, lo que defendían y trataban era conservar eran los puestos de trabajo, que las empresas no cierren y demás, ¿hoy hay situaciones parecidas, salvando las distancias, lo ve un poco así?

MB.: “Desgraciadamente es así, es muy difícil pelear paritarias y sentarte a discutir beneficios en el momento de un problema mundial como es este, de una pandemia tan grande. Hoy lo que queremos es que la actividad se vaya abriendo, y no que estemos cerrados 100 días y se sigan cerrando industrias y comercios, el tema es no perder fuentes de trabajo, que los compañeros sigan trabajando como dijo el presidente el primer día, priorizar la vida más allá del trabajo, lo que hay que priorizar es que las fábricas no cierren y que los trabajadores conserven su trabajo, y una vez que estemos todos vacunados, el país se va a volver a reactivar y las fábricas van a empezar a funcionar como corresponde, por eso digo que es el momento de dirigentes sabios y prudentes como decía el compañero Rucci, porque a veces tenes que ceder algunas cosas para poder resguardar esas fuentes de trabajo que son el sustento de muchas familias”

QP: La actual crisis ha provocado que si bien hay 2 CGT y están las 62 Organizaciones, todas estén trabajando todas en conjunto como una sola organización

MB.: “Lo que a veces divide al movimiento obrero es la política, por lo menos antes de esta pandemia, y sobre todo en el 2019 se demostró en las elecciones que fuimos todos unidos. A veces nos divido más la política que la defensa a los trabajadores, los problemas gremiales y de cada sindicato y los que hay en las empresas son todos medio parecidos, todos los dirigentes gremiales queremos lo mismo, ningún dirigente gremial quiere trabajadores en negro o trabajo precarizado, salarios bajos; todos peleamos por lo mismo, no tenemos diferencias desde lo gremial, lo que dividió siempre el movimiento obrero fue la política, y lo que hoy tiene que aprender el movimiento obrero y nos tiene que quedar como enseñanza los dos periodos, el del 2015 al 2019, y el período de esta pandemia, que el movimiento obrero no lo puede dividir más la política, que tenemos que estar todos juntos y volver a ocupar el lugar que nos corresponde como movimiento obrero, que el que salvo siempre a la Argentina nos guste o no, más y allá de la ideología de cada uno, lo dice la historia, después de cada crisis tuvo que venir el peronismo a poner las cosas en su lugar.

El movimiento obrero tiene lo que tiene y es lo que es, gracias al peronismo y gracias a Perón, a partir de que llegó Perón a la Secretaria de Trabajo y luego a la Presidencia, el movimiento obrero tuvo las conquistas como el aguinaldo, las vacaciones, y montones de conquistas que ha logrado el movimiento obrero que hasta ahí no las teníamos, el poder sentarnos a una mesa a discutir políticas, cosa que antes de Perón ni por las tapas, era una elite los que hacían política. Creo que tenemos que volver a eso, a lo que nos enseñó Perón, lo que somos nosotros y el lugar que tenemos que ocupar, porque cuando se nos necesita, sea el gobierno que esté gobernando el país, al movimiento obrero, a los sindicatos y a los dirigentes nos piden que acompañen, porque son momentos difíciles, y siempre los platos rotos los pagamos nosotros, y los que tenemos que acompañar somos nosotros. Cuando no nos necesitan hay que reformar las leyes, hay que cambiar esto, lo otro, lo que tenemos que hacer es decir: se terminó muchachos, y volver a ocupar el lugar que nos enseñó Perón y para el que nos creó como movimiento obrero, de acá en más sea el político de turno que esté, al movimiento obrero se lo tiene que respetar como lo respetaba Perón que era el único indiscutible y sin embargo nos respetaba más que nadie”

QP: ¿Desea agregar algo más?

MB.: “Solo que los compañeros entiendan que estamos pasando un momento difícil para todos, que a nadie le gusta trabajar y no llegar a fin de mes, pero estamos pasando por una crisis que no solo afecta a la Argentina, es una crisis mundial, y que ojala salgamos lo más rápido posible y volvamos a tener los días más felices que siempre fueron peronistas, como decimos nosotros”