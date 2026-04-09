“VENGO POR TODO… EL NEGOCIO ES MÍO”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El pasado 05/03 publicamos la nota: “GRECO: EL ORDEÑADOR DE PATRULLEROS” (https://semanarioquintopoder.com/greco-el-ordenador-de-patrulleros/) donde informamos sobre “el negociado de algunos funcionarios municipales con respecto a la carga de combustible de la Guardia Urbana».

En uno de párrafos de la mencionada nota señalamos que “El ignífugo el Crio. Gral. (r) Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad de La Matanza, junto a varios secuaces sigue siendo noticias por algunos descalabros que se cometen en el manejo de las Patrullas Municipales”

En dicha nota marcamos que “La flota de patrulleros de la Guardia Urbana está compuesta por móviles marca Nissan, móviles marca Ford Ranger y motos, muchos de los cuales están estacionados en los dos puntos o bases que tiene la Guardia Urbana, una en el norte y la otra en el sur del distrito. Es importante la cantidad de móviles que dispone la Guardia Urbana, pero a la hora de salir a patrullar, más allá de los dispuesto de que tienen que salir a las calles la mayor cantidad de móviles, más de la mitad de los mismos se quedan en las respectivas bases” y mencionamos que “No salen por problemas mecánicos ni por falta de personal, simplemente no salen porque hay un negocio y muy lucrativo detrás de estás irresponsables acciones: que es la venta de combustible”

La carga de combustible se hace en diferentes estaciones de servicio, en las cuales, el municipio tiene cuenta corriente.

Dichas estaciones son: ESTACIÓN TABLADA SRL, ubicada en Diego Maradona y Godoy Cruz; también está la ESTACIÓN SHELL, ubicada en Avda. Illia y Rincón. A estas se le suman otra ESTACIÓN SHELL, ubicada en Polledo y Carlos Casares y la ESTACIÓN AXIÓN cuya dirección es Larre y Ruta 21.

La nota que mencionamos al principio hizo reaccionar a las más altas autoridades municipales, que agregaron controles adicionales para cortar “el curro de algunos rapaces y angurrientos que manejaban la carga de combustibles”.

No es la primera vez que publicamos sobre esta operatoria, pero si fue donde se tomaron las primeras medidas para cortar con el “curro” (https://semanarioquintopoder.com/standard-oil-greco-company-un-choreo-de-guantes-blancos/).

VOLVER A MENEJAR EL CURRO

Con las medidas mencionadas el municipio se ahorró varios miles de mangos (por no hablar de millones), pero siempre hay gente que no quiere dejar de currar y ejercen todo tipo de presiones para volver a manejar el negocio.

Este es el caso del Crio. Gral. (r) Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad de La Matanza, apodado PULPO NEGRO porque tiene sus “tentáculos” detrás de todos los negocios turbios de la Patrulla Municipal y/o Guardia Urbana.

Según altas fuentes municipales, “El Sr. Greco debería haber dado un paso al costado hace bastante tiempo, pero el tipo no se da por aludido porque recauda para funcionarios muy bien posicionados en la estructura política de municipio”

“Es por estas relaciones tan fructíferas es que Carlos Greco sigue siendo funcionario municipal y, por esas mismas relaciones, esta apretando fuertemente para volver a tener el manejo total de la carga de combustible de las patrullas municipales y/o Guardia Urbana” sostiene la fuente antes mencionada y agrega que “Estamos hablando de un negocio multimillonario al mes y Greco quiere volver a manejar el tema. Las amenazas son serias y algunas son tipo mafiosas”

“GRECO & CÍA. LIBERAN ZONAS PARA EL DELITO”

Hace menos de un mes el asesinato del docente Cristian Pereyra generó mucha indignación y dolor en la comunidad matancera (https://tn.com.ar/policiales/2026/04/06/un-policia-detenido-y-un-viaje-sospechoso-como-avanza-la-causa-por-el-crimen-de-un-docente-en-virrey-del-pino/).

El fiscal Adrián Arribas, quién investiga el caso, le preguntó al área de seguridad del municipio de La Matanza si tenías cámaras propias en la zona del crimen y le dijeron que sí. Es más, respondieron que “Había tres cámaras, una de Tótem de seguridad, otra cámara de una parada segura y otra en un poste y le aseguraron que a escasos 50 metros del lugar del crimen había un mini-com, que es un centro de monitoreo de las cámaras de seguridad de la zona a cargo de un efectivo de la Guardia Urbana con una camioneta”.

Ni lerdo ni perezoso el fiscal Adrián Arribas solicitó las imágenes para analizarlas y sumarlas a la causa, pero cuando llegó el momento de verlas “nadie pudo hacerlo porque las del Tótem de seguridad no funcionaban porque día antes habían chocado el Tótem y no funcionaba. La cámara que estaba en un poste miraba para otro lado y la cámara de la parada segura tampoco esta en el ángulo correcto para filmar el asesinato, pero sí grabó el sonido de los disparos”.

Ante esto, el fiscal Adrián Arribas citó al personal a cargo del mini-com porque supuso que al estar tan cerca del lugar donde se cometió el crimen, podría aportar elementos valiosos a la causa, pero se llevó una enorme sorpresa “al escuchar la declaración del uniformado municipal dado que esté aportó un certificado médico dónde un médico certificado que, en el momento del crimen, al susodicho le estaban aplicando una dosis de insulina por haberse olvidado de hacerlo en su casa”

Obviamente esto supuso una enorme pérdida de tiempo, pero “dejó al descubierto algunas cosas que se estaban ventilando internamente”

Greco, en su momento, “nombró como DIRECTOR de la POLICÍA MUNICIPAL O GUARDIA URBANA a ALBERTO CUADRADO un policía que investigó al municipio e inventó una causa mediática y apócrifa y le dan poder. Esto es patético, porque algunos “cráneos del ejecutivo municipal meten al enemigo dentro de la casa. Es como meter un lobo en un corral de ovejas” (https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/07/20/el-insolito-viaje-del-narcopolicia-de-la-bonaerense-acusado-de-vender-100-kilos-de-marihuana-en-una-camioneta-de-la-ddi/).

Indagando un poco más, nos topamos con el dato de que “Es habitual dejar determinadas zonas sin que anden las cámaras de seguridad o no transiten las patrullar de la Guardia Urbana. Es como una suerte de liberar zonas para que se cometan ilícitos”

En definitiva, parece que no solo apagan las cámaras de seguridad, sino que también liberan zonas.

Parece que el Crio. Gral. (r) Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad de La Matanza, es un hombre “dispuesto a todo con tal de hacerse unos mangos”