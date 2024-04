“LO QUE MÁS ME MOLESTA ES QUE NO HAY UN DIÁLOGO CIERTO Y FRUCTÍFERO”

Entrevistamos a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM y dialogamos sobre la apertura de las paritarias de los trabajadores municipales matanceros para el 2024. Troncoso, como en otras ocasiones, señala “actitudes del ejecutivo municipal” que no ayudan a poder establecer negociaciones serias para abordar los problemas de los municipales matanceros-

QP: Daniel Troncoso. ¿Ustedes ya cerraron la paritaria de 2023?

DT: “Exacto.”

QP: Ahora, ¿abrieron ya la paritaria para este año, 2024?

DT: “No, en el mes de febrero, cuando habíamos firmado el acta de acuerdo, quedamos que los primeros días del mes de marzo nos íbamos a reunir para empezar a tratar diversos temas. Existieron algunas reuniones que fueron bastante fructíferas, no lo que nosotros hubiésemos querido, pero bastante fructíferas con otros temas como empezar a estudiar un listado de compañeros que pasen a planta, como las corridas de categoría, como tratar de conectarnos con el IPS en forma conjunta con el Ejecutivo Municipal para tratar el tema por el cual están pasando los compañeros jubilados. Lo que sí no se tocó es el tema del aumento del sueldo. Recién hemos tenido, en estas últimas horas, algunos ofrecimientos que son vergonzosos y que, por supuesto, rechazamos. Así que, bueno, estamos insistiendo nosotros y esperando a ver si tenemos respuesta de parte del Ejecutivo Municipal como para tener una respuesta a esta problemática que es más que dramática, no sólo ya para los trabajadores municipales, ya para los argentinos, por la crisis que se está viviendo. Habría que buscar mucho en el tiempo para encontrar precedentes con estas características.”

QP: Troncoso generalmente se dice que una vez que termina la paritaria provincial, que el gobernador cierra la paritaria con los trabajadores estatales de la gobernación, en base a eso se hace la paritaria municipal. ¿Ha ocurrido algo de eso? El gobernador cerró con los principales gremios estatales, ¿A partir de eso se ha podido lograr algo?

DT: “No, porque si nos llegan a ofrecer lo que se habló a nivel estatal anda rondando un 13% y el sueldo del trabajador municipal no es el sueldo de un trabajador provincial. Si nosotros tuviésemos el sueldo de un trabajador provincial, primero que nos suban a esos sueldos y después podríamos empezar a hablar de qué porcentaje, pero que te den el porcentaje de lo que dieron en provincia, teniendo una diferencia importante en los básicos de los sueldos y en la forma que se pagan. Nosotros tenemos un sueldo que es un tercio de, en realidad, el básico, el resto es todo bonificaciones y realmente no se puede arreglar de esa forma.”

QP: ¿Todo esto cómo impacta en la diaria de los municipales? Me imagino que tienen una cola acá todos los días de gente solicitando ayuda, soluciones y demás.

DT: “No solamente en los compañeros, porque podemos hablar de problemas de alquiler, problemas de alimentación, problemas de salud, como afecta también a la institución, porque tenemos el tema de la obra social, sabemos que las obras sociales de todos los sindicatos están pasando por un momento crítico y nosotros no somos la excepción. Hay que sostener el sindicato, la estructura, las estructuras sindicales, yo casualmente hoy vengo ahí de estar con los compañeros de la UOM, que están en una empresa acá en la calle Santamaría, en San Justo, que está despidiendo a los compañeros de la UOM, sabemos que en este momento están despidiendo a los compañeros del ANSES, digamos, se está cayendo la estructura laboral muy, muy, muy rápidamente, muy de golpe y en muy poco tiempo.”

QP: ¿Cómo ve la actitud del municipio?

DT: “Lo que más me molesta es que no hay un diálogo cierto y fructífero, excepto alguna persona o algunas personas que son muy pocas y contadas con los dedos. Sentimos, a veces, que no haya diálogo, porque realmente sería importante que exista el diálogo, porque es la base de cualquier acuerdo, porque todos podemos entender las situaciones por las que está pasando el país. El trabajo nuestro es explicar la situación por la cual estamos pasando y están pasando los trabajadores municipales, que repito, es desesperante, y bueno, pero a partir de ahí poder hablar. Pero existen cuestiones esquivas, cuestiones que nosotros desde el primero de mes estamos intentando hablar, comunicaciones que hemos tratado de tener y que los mandamos a través de distintas personas, distintos llamados telefónicos, y recién a último momento, como está pasando en los últimos meses, cada vez que tenemos un paritario ocurre esto, que a último momento hay ofrecimientos vergonzosos de parte del Ejecutivo.”

QP: ¿Tienen interlocutores? ¿Siempre son los mismos o van cambiando en cada reunión?

DT: “Lo que cambiaron fueron algunas mesas de trabajo, porque han cambiado algunas autoridades municipales de cargo, y bueno, entonces estamos teniendo diálogos con otras compañeras, con otros compañeros, y que tratamos de avanzar en las mesas que existe ese diálogo en acuerdo. El tema salarial, son las mismas personas, entonces bueno, se pone durísimo.”

QP: ¿Han podido hablar con el Intendente?

DT: “No, no, no, todavía no, con el Intendente no tuvimos la suerte.”

QP: Hay un comentario entre los trabajadores municipales que están convocando a muchos para jubilarlos, muchas jubilaciones en el sector municipal. ¿Cómo lo ven ustedes?

DT: “El achique que se está produciendo en las municipalidades del país viene ocurriendo, como decimos siempre, hace 15, 20 años, o sea, el hecho de no tomar compañeros en planta, el hecho de que un corralón que tenía 300 compañeros hoy tiene 60, o el corralón de limpieza, la cantidad de compañeros que tenían, y hoy quedan 5 o 6 compañeros trabajando. Esto ocurre en el país, y es un achique del Estado en forma paulatina, una metodología que han utilizado para evitar algún tipo de reacción de parte de las organizaciones, de parte de los compañeros, porque cuando en otras épocas echaban 600 y bueno, había una respuesta, había una reacción de parte de todos. Esto fue silencioso, fue de a poco, pasó en el país, pasó en la provincia de Buenos Aires, y es lamentable, hoy están jubilando gran cantidad de compañeros, sé que también están dejando de lado algunos contratos que tienen más que ver con cuestiones de acuerdos políticos, y también que están cortando las horas extras a los compañeros de los centros de salud. Centros de salud que no tienen personal, centros de salud que, en muchos de los casos, el Hospital del Niño, en su momento tuvo que cerrar la guardia, y ahora después la volvieron a abrir, con trabajadores, con compañeros monotributistas, y bueno, en una situación cada vez más endeble, y ahora encima del poco personal que hay, les están regulando para abajo las horas extras.”

QP: Esto genera un mal clima para cualquier tipo de negociación o discusión

DT: “Sí, por supuesto, porque imagínate que si nosotros tenemos que hablar de un tema en específico, que es el salarial, vos sabés que pasaron una cantidad importante de compañeros a planta permanente, vos sabés que las corridas de categoría se llevan a cabo no menos que en 15 días para otorgarle la categoría que le corresponde a los compañeros y que están dentro del presupuesto y que están cumpliendo esa función. Si sabés que viajamos o nos movilizamos a el IPS, a La Plata, para tratar de solucionar todos los problemas que suscitan, a veces por responsabilidad directamente del Ejecutivo Municipal, y vamos a La Plata en forma conjunta a tratar de solucionar los problemas, hay compañeros que tardan 3 o 4 años en que les llegue la jubilación y en muchos casos decimos que el compañero fallece antes realmente de que sea jubilado, o lo jubilan con una liquidación que la verdad no es la real. Entonces, bueno, digo, si todas estas cuestiones que son aleatorias las podríamos solucionar cuando uno se sienta en una mesa de diálogo y sabe que existe la buena voluntad, entonces uno se sienta de otra forma. Pero cuando ves que estas cuestiones no se van solucionando y a eso le sumas la negativa de formar una mesa de diálogo para hablar de la cuestión salarial, las condiciones son las peores.”

QP: ¿Qué perspectivas tiene?

DT: “Hoy por hoy, aparte es un día especial porque te digo vengo de una movilización con los compañeros de la UOM, vemos lo que está pasando en otras entidades que dependen del Estado y vemos lo que está pasando en el Estado y en lo privado y bueno, la perspectiva es muy preocupante porque se está deteriorando en forma muy muy rápida y muy de golpe lo que tiene que ver con los trabajadores del país y de la República Argentina.”