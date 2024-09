“SIN MOSQUITOS NO HAY DENGUE” (y no es solo un slogan)

Entrevistamos al Secretario de Salud del municipio matancero, el Dr. Alejandro Collia, sobre cómo se está preparando el estado municipal para enfrentar el brote epidemiológico del dengue. El año pasado hubo 12 mil casos de esa enfermedad en nuestro distrito y se proyecta, para este año cerca de 40 mil casos y, de los cuales, el 3% puede ser dengue hemorrágico.

Collia remarcó la importancia del trabajo comunitario y del compromiso individual para la prevención de la enfermedad.

QP: Dr. Alejandro Collia, ¿cómo se está preparando La Matanza para enfrentar al dengue?

AC: “En materia sanitaria, como en otros temas, hay que tratar de planificar y, para hacerlo, hay que saber qué nos espera. En el caso del Dengue hay que estar estudiándolo permanentemente su ciclo biológico, viendo si hay huevos, si hay larvas, etc. Brasil tiene más de 2 millones de casos por año y hay muchas zonas que ya son endémicas. En el norte y en la zona mesopotámica de nuestro país se está transformando en una zona endémica con respecto al Dengue. Se ha hecho un amplio estudio respecto a la población del Aedes Aegypti (mosquito que transmite el dengue) y se determinó que es muy resistente al clima de nuestro país. Se han encontrado huevos hasta en Río Negro, es decir, el mosquito se adaptó al clima de nuestro país y, sin darle mucha vuelta al asunto, esto es una consecuencia directa del cambio climático. Por eso es muy importante el descacharrado, hay que trabajar mucho en la toma de conciencia sobre el trabajo en la casa, donde no hay que dejar elementos donde se estanque agua para que el mosquito no deposite sus huevos. Esto es mucho más importante que el veneno, que el repelente o la vacuna; obviamente no significa que lo mencionado no sea importante, pero la prevención es fundamental en esta etapa. Si evitamos los lugares dónde el mosquito deposita sus huevos.

Sin mosquitos no hay dengue y hay que trabajar mucho en este tema: el descacharrado en las casas, los neumáticos abandonados, los floreros, etc. Para hacer esto hay que trabajar y comprometerse con todos los sectores de la comunidad. La Matanza tuvo alrededor de 12 mil casos y la proyección que tenemos es que haya más de 40 mil casos el 3% de eso puede ser dengue hemorrágico que requiere internación y pone en serio riesgo la vida del paciente. Por eso tenemos que trabajar mucho en la promoción, que es informar a la gente, después en la prevención que es el descacharrar, usar repelente, el tul para los chicos. Descacharrar es muy importante porque se ataca directamente el ciclo biológico del mosquito. También es muy importante trabajar con el sistema educativo para generar conciencia en los más chicos para que ellos les transmitan la información y el compromiso a sus padres. Los docentes deben estar permanentemente hablando del tema, no es solo una clase, se debe trabajar en forma constante sobre el tema para generar una verdadera concientización sobre el tema”

QP: Cuando asumió usted, por primera vez. como Secretario de Salud del municipio se realizó una enorme campaña de concientización sobre el Dengue y como resultado de dicha campaña no hubo tantos casos de esta enfermedad, ¿están esperando ahora un resultado parecido?

AC: “Nosotros estamos arrancando muy temprano en la promoción y en la prevención de la enfermedad porque el clima cambió; el calor no empieza en octubre – noviembre, arranca ahora y los vecinos deben estar informados y deben comenzar a tomar las medidas pertinentes respecto a la prevención de esta enfermedad. La lucha contra el dengue no se hace en pleno brote epidémico, sino que se debe hacer con antelación. El clima está cambiando y esto agrava la situación endémica de Brasil y el norte de nuestro país. El mosquito Aedes Aegypti se adaptó al cambio climático. Hay que generar una enorme concientización respecto a que la gente no tenga en sus domicilios lugares donde se almacene agua para, reitero, romper el ciclo bilógico del mosquito. La semana que viene, junto al Intendente Espinoza y con todos los sectores de la comunidad y del estado municipal, vamos a lanzar un plan de lucha y prevención del dengue. Todo esto va respaldado con una Ordenanza que faculta al Intendente a tomar decisiones y resolver situaciones más expeditivamente. Toda la comunidad debe comprometerse con esto tanto hacia dentro de sus hogares como hacia afuera de los mismos. También vamos a trabajar y controlar a los micros y otros medios de transporte, que vengan de lugares donde la enfermedad es endémica. Tenemos que trabajar y empoderar a la comunidad para combatir esta enfermedad”

QP: La cuestión de las vacunas, ¿cómo se está trabajando es eso?

AC: “El tema de la vacunación es un punto a considerar. Las vacunas, al día de hoy, deben ser adquiridas por farmacias y haciéndose cargo el ciudadano del costo, tanto la primera dosis como la segunda dosis a los tres meses. Hasta hoy el Gobernador Kicillof ha comprado 500 mil vacunas. Adquirir vacunas en grandes cantidades es muy complejo porque no hay una producción ilimitada para poder hacerlo, pero tampoco no existen los recursos para poder compra una cantidad de vacunas para vacunar a toda la población. Estas 500 mil vacunas está dirigidas a las personas que puedan llegar a tener una evolución complicada de la enfermedad y esos, precisamente, son los que ya han tenido dengue y que hayan sido registrados en el SISA (sistema de información sanitario) oportunamente para que corran el riesgo de adquirir el dengue hemorrágico. Más allá de todo esto de la vacunación hay que trabajar en la promoción (información sobre la enfermedad) y en la prevención porque esta demostrado que es la mejor manera de prevenir la enfermedad. El sistema sanitario del municipio junto al de provincia y nación están alertados para realizar un diagnóstico temprano para tratar la enfermedad y evitar que se complique la misma. También quiero aclarar que la fumigación es importante como para contener, de alguna forma, el brote en una zona determinada, dado que la fumigación mata al mosquito adulto, pero no a los huevos o las larvas del mosquito, sin detener el ciclo biológico del mosquito, por eso es importante que trabajemos en el descacharrado porque está ahí la clave. Hay países que han triunfado sobre esta enfermedad sin vacunas y muchos sin recursos. Uno de esos países es Cuba, con sus brigadas contra el dengue, que consistían en equipo que iban casa por casa, informando sobre la enfermedad y ayudando en el descacharrado y han tenido éxito. Esta es una enfermedad socio-sanitaria. Si a la comunidad no la empoderamos y no participa de este esquema, la enfermedad va a seguir”

QP: Hasta ahora hablamos de las acciones del gobierno municipal y provincial. El estado nacional ¿ha hecho algo al respecto?

AC: “Nación ha comprado 1.6 millones (sobre 44 millones de habitantes) de vacunas y, según tengo entendido, esas vacunas van a estar destinadas a la población del norte de nuestro país. Hoy por hoy nadie del gobierno nacional nos ha avisado que nos vayan a proveer de vacunas contra el dengue. Es importante que aquellos vecinos que tienen la posibilidad económica de adquirir las vacunas en forma privada lo hagan y se apliquen la primera dosis y dentro de tres meses se apliquen la segunda dosis para que cuando llegue el brote epidémico que esperamos estén vacunados. Todo indica que la situación epidemiológica del dengue este año va a ser peor que la del año pasado”

QP: ¿Puede ser que ser convierta en endémica la enfermedad en La Matanza o en la provincia de Buenos Aires?

AC: “Creo que en algún momento puede darse, hoy no creo que pueda darse esa situación. Es endémica en el norte de nuestro país y en los países limítrofes, Sobre esto me gustaría hacer algunas reflexiones. En materia sanitaria, como en otros temas el estado debe estar presente. Cuando uno ve que se destruye el Ministerio de Ciencia y Tecnología o la Agencia de Innovación e Investigación o el CONICET, donde se ha desarrollado una vacuna contra el Covid o todas las innovaciones tecnológicas sobre lo que han avanzado; todo ese trabajo se interrumpió. Nuestro trabajo es que aquel que está sano siga estando sano y para que eso ocurra hay que respetar el calendario de vacunación. Tenemos un amplio calendario de vacunación y eso evita que tengamos que esperar a la gente en los hospitales porque están enfermos. La vacunación evita esto en un alto porcentaje. La vacunación es muy importante al igual que una buena alimentación y el consumo de agua segura y el tema de las cloacas. Todos aquellos que piensan que debemos tener un estado pequeño o ausente impide que el ciudadano pueda ejercer un derecho constitucional que es el acceso a una buena atención médica y, según tengo entendido, los Presidentes juran sobre la Constitución Nacional. Tenemos un Presidente que no cree en el estado y que cada uno se la debe arreglar como puede, él mismo lo ha dicho”