“LOS INTERESES DE LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONFRONTAN CON LOS INTERESES POPULARES QUE LLEVA ADELANTE FERNANDO ESPINOZA”

Entrevistamos a Alejandro Salomón de Compromiso Social quienes, recientemente y a través de un documento, anunciaron su incorporación al frente que conduce Fernando Espinoza en La Matanza.

Salomón y Compromiso Social venían trabajando junto a la Diputada prov. y precandidata a Intendenta matancera, Patricia “La Colo” Cubría, pero por cuestiones de índole políticos decidieron dejar de militar en dicho espacio político.

QP: ¿Qué los llevó a tomar la decisión de apoyar a Fernando Espinoza?

AS: “Creemos que Argentina está viviendo una situación extraordinaria. Hay una situación de carácter global, de la que Argentina no es ajena. Nosotros venimos desarrollándonos en el territorio de La Matanza, primero como Misioneros de Francisco y ahora como Compromiso Social (que es una organización de carácter social, político y ecuménico). En el mes de noviembre habíamos llegado a un acuerdo para sumarle más compromiso social a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, apoyando a Patricia Cubría. Ella nos dijo, en su momento, que eso era un frente vecinal, y realmente nos pareció importantísimo aportar desde ese lugar. Empezó a transcurrir el tiempo. En el mes de febrero comenzamos a detectar que se iba desdibujando un poco la situación que nosotros veníamos tratando. Quiero dejar en claro que Patricia Cubría es una gran persona y hay gente muy valiosa dentro del espacio de Patricia Cubría, pero lamentablemente lo que nos alejó de ese espacio es que se empezó a transformar en un espacio y una candidatura de carácter experimental. En esta situación que está viviendo el país no es sensato. Me parecía que había que deponer determinados tipos de actitudes, determinados tipos de candidaturas en pos de la unidad. Y la unidad tiene una situación, nos guste o no, de carácter escalafonario.

Si bien nosotros hemos sido y seguimos siendo críticos de gran parte de la gestión de Fernando Espinoza, eso no quiere decir que a la gestión de Fernando Espinoza haya que demonizarla. Llegó el 20 de mayo, cuando nosotros inaugurábamos el subcomando candidata Patricia Cubría intendenta. Le hicimos una serie de planteos, charlamos coloquialmente, y ahí empezamos a percibir que no había espacio para nosotros porque no se nos dejaba contar toda la tarea que venimos haciendo para tomar un punto de inflexión de cuatro años a la fecha en el territorio. Y veíamos que se estaban imponiendo otras personas, otras políticas que generaban una influencia alrededor de ella, y que eso iba a marcar una tendencia. Ya había dejado de ser algo de carácter vecinal, algo de carácter frentista para encolumnarse en un grupo. Esto fue lo que hizo que nos alejáramos del espacio de Patricia Cubría.”

QP: ¿Ustedes han podido hablar con el intendente, manifestarle su apoyo y acordar algunas cuestiones políticas o hacer un análisis de la situación?

AS: “Nosotros llegamos a través de la actitud del hoy Subsecretario de Culto, Miguel Ángel Narváez, quien siempre puso mucho esfuerzo, siempre nos escuchó sobre cuáles eran nuestras necesidades en términos comunitarios (nunca de carácter personal y mucho menos de organización). Estuvo siempre muy interesado y, desde hace un tiempo, nos sumaron a la mesa de diálogo interreligioso. Y ahí se vino profundizando una relación en paralelo. En el paralelo se dio algo paradójico porque por un lado se iba deteriorando nuestra relación en el espacio de Cubría y por el otro lado iba creciendo; ya que a medida que íbamos hablando en la Subsecretaría de Culto de cuáles eran las dificultades que teníamos, veíamos que había un acompañamiento, un interés por ver cómo podíamos resolver esas necesidades comunitarias. Esto desemboca el 6 de julio en la institucionalización de nuestra incorporación al espacio que conduce Fernando Espinoza.

Pero debo ser franco, fue Daniel Barrera el disparador para resolver esto. Daniel Barrera es un hombre con una formación política que nos entendimos en una baldosa. Barrera reconoció públicamente que cuando fui a su oficina no fui a pedir nada personal ni nada a cambio, sólo fui a graficar las necesidades de mi comunidad, sobre todo la comunidad de Villa Madero y Laferrere. Este también fue un motivo por el cual nos apartamos del espacio de Patricia Cubría, porque vimos que ella tuvo una tibia intervención para corregir esas desigualdades. Estas desigualdades se generaron en las comunidades como el merendero Los Pepitos, el barrio La Puma (con el que veníamos trabajando hacía dos años), el Club Villa Mosquito (que cuando llegamos nos sorprendió porque estaba bastante huérfano, no tenía buena relación con el gobierno municipal de Fernando Espinoza y hablaba peste de Patricia Cubría). En ese momento nosotros pensamos que podíamos dar una mano ahí. Lo mismo pasó en el Club Glorias Argentinas. Después apareció un dirigente territorial, con prácticas que tienen más que ver con el caudillismo que con una lógica más dinámica y más moderna de la política, y nos dijo en chiste y no chiste que nos estábamos metiendo en su territorio. En ese aspecto, nosotros somos Misioneros de Francisco y abrimos comunidades donde hay necesidades. Nunca fueron escuchadas nuestras necesidades, pero vimos que a nuestras comunidades las empezaron a caminar y les ofrecían cosas que nosotros no podíamos resolver a través de los pedidos que hacíamos al espacio que lidera Patricia Cubría. Esto nos cayó muy mal. Hay que diferenciar la dialéctica de la acción. Y la verdad es que la acción generó un conflicto muy grande en nuestra comunidad, y esto no se pudo sostener más. Vuelvo a decir, creo que Patricia Cubría es una persona con mucha capacidad y absolutamente honesta; pero creo que hoy representa un espacio experimental en la política.”

QP: Supongo que habrán analizado el cuadro de situación en ese momento. Usted me está planteando que no es nada personal sino de política, y es entendible. Si viene al espacio del actual intendente Espinoza, ¿qué rescata de la política de él y que no le gusta tanto de la política de él?

AS: “A mí me parece que tiene mucho para aportar, pero tiene que abrirse un poco más. Las políticas que lleva adelante Fernando Espinoza son políticas que, tal vez, no están acompañadas por los grandes medios de comunicación. Y es lógico que esto sea así porque los intereses de los grandes medios de comunicación confrontan con los intereses populares que lleva adelante Fernando Espinoza.

Creo que hay que hacer una política de más profundidad y acercamiento al vecino, y en algunos segmentos hay que agilizar el tema de trámites. A partir del 10 de diciembre, esto lo hemos hablado con Daniel Barrera, va a comenzar a notarse el cambio. En el documento de incorporación, que les hemos hecho llegar a ustedes, hemos ofrecido el equipo técnico (abogados, médicos, arquitectos, docentes) que tiene Compromiso Social.”