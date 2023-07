¡!!HASTA SIEMPRE AMIGO¡¡¡

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hace una semana partió, imprevistamente, el amigo Jorge Villordo.

Me entere sobre la hora y no pudimos escribir nada respecto a él. Después de unos días masticando el tema me pareció lo más sensato que sus compañeros y amigos de la militancia peronista lo despidan públicamente a través de nuestro medio.

Gracias Jorge por los innumerables cafés que tomamos y las valoradas charlas que hemos tenido. Un enorme abrazo y mis más profundas condolencias a tu familia.

FALLECIÓ EL MÁS PERONISTA DEL BARRIO

Murió Jorge Villordo.

Imborrables recuerdos y lindas anécdotas de este bohemio que profesaba tanto la amistad como la militancia política con absoluta pasión y lealtad.

Fanático hincha de Boca como de nuestra música nacional (tango y folklore – una muestra de su pasión: https://youtube.com/shorts/bYV6wNNr7K4); criado en Tapiales, en un hogar de trabajadores y, por supuesto, peronista.

Desde muy joven comenzó a militar en la JP (Juventud Peronista), en ese devenir del “Luche y Vuelve”, lo encuentra acercándose al CdO (Comando de Organización).

Eran épocas difíciles. Exilio, proscripción, persecución, pero el objetivo era el regreso del General.

Por esas épocas Jorge ingresa a trabajar en la vieja ENTEL y al poco tiempo es elegido delegado de base y se entrega a la defensa de los trabajadores. Lo impulsan a la conducción del gremio (FOETRA) como Delegado Regional.

El Golpe Genocida del ‘76 lo encuentra, como siempre, del lado de los trabajadores y, la intervención, lo cesantea. Era abril de 1976, pero los años más duros estaban por llegar.

Esos años lo encuentran luchando, militando y resistiendo para mantener vivo al peronismo. Nunca bajo los brazos.

Con el retorno de la democracia fue un generador de políticas (muchas veces mal valoradas); lo caracterizaba una frase, cuando la cosa venía mal, él decía: “Hay que redoblar el esfuerzo”.

Lo demás es muy reciente y no hace falta contarlo porque todos lo sabemos. Juntos desde siempre y disfrutando de su amistad y militancia peronista; no vale contar cómo murió sino cómo vivió.

SUBCOMANDO TAPIALES – MADERO