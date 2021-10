Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el dirigente territorial Adolfo Vázquez quien analizó las elecciones PASO en el territorio sur del distrito, nos contó cómo están trabajando con los vecinos con mira a las elecciones de noviembre, esto nos decía:

QP: Vázquez ¿cómo vivió las PASO en el territorio, en el barrio?

AV.: “Bien, lo que es en Virrey del Pino en la escuela 194 donde trabajamos con los compañeros y compartimos el trabajo con la compañera Patricia Chávez, fue una elección tranquila, los resultados nos acompañaron a pesar de que no asistió mucha gente a votar, hablamos con los vecinos en el barrio, y muchos nos dijeron que no fueron a votar porque creían que no era obligatorio votar en esta elección por el tema de la pandemia, y que están con la angustia del resultado, si bien se gano en el territorio, muchos vecinos piensan que sus votos hubieran servido para fortalecer este resultado adverso que se tuvo en la provincia, porque sabemos que La Matanza siempre define elecciones a nivel provincial y nacional”

QP: ¿Qué porcentaje tiene de estas mesas que han concurrido a votar?

AV.: “En el colegio teníamos 8 mesas, y más o menos tuvimos un 55% de asistencia a votar, en general rondaba entre el 55% y el 60%”

QP: Los resultados de las mesas, ¿se ganó en todas?

AV.: “A pesar de la cantidad de gente que votó – que fue muy bajo -, se ganó en todas las mesas, con un promedio de 100 votos en un total de votos de 145, 150 votos, hay que pensar que esos casi 50 votos que no fueron al FdT, se divide en las otras fuerzas políticas que compitieron”

QP: ¿Qué le transmiten los vecinos después de estas PASO?

AV.: “Los vecinos también están sorprendidos por el porcentaje en el distrito, y aducen esto a que muchos no fueron a votar, y dicen que van a ir a votar en las de noviembre, ‘los vecinos no quieren volver al pasado macrista que tanto mal nos hizo’, y reconocen que a este gobierno le tocó bailar con la más fea como quien dice, que es la pandemia, muchos vecinos tienen esperanza de que el presidente saque a flote el tema económico, ahora que estamos casi todos vacunados, hay mucha fe y esperanza”

QP: ¿Hubo mucho corte de boleta en este colegio o en la zona?

AV.: “A comparación con elecciones anteriores hubo un crecimiento, pero no mucho, un promedio de 3 votos por mesa, eso en este colegio, en otros se que hubo más cortes, pero si mas corte que lo habitual, hoy estamos militando para que el vecino vote lista completa, y el vecino recepciona muy bien el mensaje”

QP: ¿Cómo se continúa trabajando en el barrio?

AV.: “Como siempre, desde nuestro pañol, seguimos el día a día, con las tareas que podemos hacer, siempre para mejorar el barrio, muchas veces con la ayuda de los vecinos, con la asistencia del obrador, y el compañero Gabriel Miranda, que siempre está dispuesto a ayudar y colaborar con nosotros”

QP: ¿Cómo están con el tema de los materiales para trabajar, con la nafta para las maquinas, con las tanzas, palas, rastrillos, y demás insumos y herramientas?

AV.: “Hoy tenemos dos máquinas que nos prestó Gabriel Miranda, que son de mucha ayuda, tenemos otras dos máquinas que aportamos junto con los compañeros al igual que las palas, los escobillones, los materiales van llegando de a poco, a veces tenemos que poner para el combustible, porque el pasto crece y hay que cortarlo rápido, por seguridad, por los mosquitos y por la limpieza del mismo barrio”

QP: ¿Qué les está faltando para trabajar mejor y poder cubrir mejor las necesidades del barrio?

AV.: “En realidad nos faltan muchas cosas, el material humano lo tenemos, nos falta insumos, que muchas veces, como te decía, lo compramos nosotros, porque el barrio no puede esperar”

QP: ¿Están trabajando en algún proyecto con los vecinos?

AV.: “Sí, estamos hablando con los vecinos a raíz de sus demandas, como por ejemplo hacer una plaza, o acondicionar algún espacio verde con juegos para los pibes, aunque sean juegos que se hayan cambiado por roturas, nosotros tenemos herreros que pueden arreglarlos, y pintarlos para que se puedan volver a usar, en nuestro pañol tenemos pintores, carpinteros, herreros, albañiles, que están dispuestos a trabajar por el bienestar del barrio, solo nos faltan los recursos materiales, el recurso humano y la mano de obra está”

QP: ¿Los vecinos que dicen acerca de esta demanda?

AV.: “Los vecinos son parte de esta demanda, y se lo piden al municipio, los mismos vecinos están dispuestos a colaborar, a trabajar para tener estos espacios para sus hijos, saben y comprenden que estamos en tiempos difíciles, y que nunca alcanzan los recursos, pero saben que se puede, con un poco de voluntad entre todos, notamos que el barrio tiene esa necesidad y tenemos confianza en el municipio que pronto vamos a poder, humildemente, empezar a transitar estos caminos del hacer, en comunidad”

QP: ¿Qué otras cosas les está haciendo falta?

AV.: “Acá todo es poco son 63 manzanas, imagínate lo que hace falta solo para cortar el pasto y pintar cordones, que es lo mínimo a la demanda de la gente, del vecino, tenemos mucho pasto para cortar, y a veces se rompen las máquinas, o falta combustible, esto lo hemos planteado con las autoridades que corresponde y nos dijeron que no hay recursos, pero si nos quedamos con eso de que no hay recursos, ¿nos cruzamos de brazos y no hacemos nada?, digo esto sin intención de que se ofenda ningún compañero, estamos todos del mismo lado, los recursos los necesitamos para trabajar para el barrio y los vecinos, no es un capricho nuestro ni un apriete, porque a veces estas cuestiones se mal interpretan, ese no es nuestro fin, venimos a sumar no a restar ni poner piedras en el camino”

QP: Este resultado en las PASO los obliga a Uds. A redoblar el esfuerzo que vienen realizando en el barrio

AV.: “En el barrio no sacamos malos resultados, pero sin dudas estamos dispuestos a redoblar esfuerzos para que el vecino en noviembre vaya a votar y vote el FdT lista completa, en el territorio hablamos todos los días con el vecino, y escuchamos sus demandas, mientras seguimos con nuestras tareas de corte de pasto, limpieza, ordenamiento. El vecino ve nuestro trabajo y sabe que lo hacemos de corazón por el barrio, por eso no duda en acercarse a nosotros con cualquier inquietud, porque en nuestro pañol encuentra a otro vecino que quiere vivir en un barrio lindo, ojala tengamos más recursos para volcarlo en el barrio para el bien de todos, confiamos en nuestros funcionarios que van a solucionar estas demandas por el bien de los vecinos”