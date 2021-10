“LOS POLÍTICOS NO LES ESTÁN LLEGANDO A LOS PIBES, NO LOS BANCAN”

Por Nicolás Brandolini

Semanario “Quinto Poder” dialogó, en exclusiva, con Emiliano Federico Bondarchuk el joven adolescente matancero que se hizo famoso en las redes a través de un video tras su polémica exposición en la feria ExpoJoven.

“Estaban hablando sobre quiénes queremos ser a futuro y yo tengo una visión bien clara desde chico de quién quiero ser. Un sueño. Siempre soñé en ser chorro como la gente de acá y de muchos más por acá. Chorro y vago, el sueño de todo el mundo” ironizó el joven (https://www.perfil.com/noticias/actualidad/la-matanza-auditorios-discolos-quiero-ser-vago-y-chorro-como-muchos-de-los-que-estan-aca-expo-joven.phtml)

La ExpoJoven en La Matanza se realizó entre el 26 de Septiembre al 3 de Octubre en Villa Luzuriaga y en ese marco fue donde, a través de la Preceptora del curso de Emiliano, se les acercó la autorización para que su colegio, lo llevara de excursión junto a sus compañeros de curso, a la exposición municipal.

Bondarchuk nos cuenta que para él y muchos de sus compañeros la charla fue demasiado larga y que se dio en dos partes o etapas: una parte de media hora y una segunda de una hora y media de duración.

Fue al término de esa segunda parte donde habrían participado Débora Giorgi (Secretaria de Producción de La Matanza), Nicolás Ritacco (Director General de Audiencias Presidenciales), Ezequiel Mercado (Empresario y Primer candidato a Concejal Suplente de la lista del Frente de Todos en La Matanza).

Ritacco es parte del equipo de trabajo diario del Presidente de La Nación, estudió junto a Facundo Moyano, en Madrid, la maestría en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política. La polémica estalló ya que con 27 años figura en el listado de personas vacunadas a partir de gestiones del exministro de Salud Ginés González García como una de las personas más jóvenes en recibir la vacuna en el país. En su momento, por allá en el mes de Febrero, Presidencia de la Nación explicó a la prensa que Ritacco fue vacunado por ser parte de la burbuja diaria de Alberto Fernández en el mes de Enero junto al resto del equipo cotidiano de Presidencia. En este contexto se habría organizado la charla: con Funcionarios de carrera y funcionarios joven, preparados claro, exitosos, pero que llega a la gestión por relación política directa, y eso habría ocasionado el hartazgo de Emiliano Bondarchuck y sus compañeros esperaban una charla de PYMES, con empresarios.

El caso de Emiliano quizás se desvanezca en el éter periodístico de la agenda Argentina zambullida, desde hace meses, en el clima electoral, pero describe muy bien lo que sucede con los chicos de su edad y la política en la actualidad, de cualquier manera no es un caso aislado recordamos que hace algunas semanas un alumno en la escuela secundaria técnica N° 2 “María Eva Duarte”, discutió con la docente Laura Radetich cuando replicó su discurso “oficialista”, el caso se hizo viral, la Fiscalía General de La Matanza tomó cartas en el asunto por tratar de “adoctrinar” al joven, incluso el propio Presidente de La Nación se sumó al debate.

El caso es que el distanciamiento entre la política y la juventud en nuestro país atraviesa uno de sus momentos más complejos debido a la falta de representación por la que atraviesan los jóvenes y en esta ocasión hace aparición en medio de la Campaña Electoral más atípica de la última década debido a los bajos niveles de participación ciudadana.

QP: ¿Cómo fue que vos y tus compañeros llegaron a la exposición?

EB.: “Por el colegio, un día antes nos dieron una autorización para ir ahí”

QP: ¿Cómo sucedió todo lo que vos decís en el video, les hablaron de política?

EB.: “Fue en torno de una charla que nos dieron y la verdad lo que hablaron de trabajo, fue muy genérico, nada que ver con un consejo para el curriculum, consejos relacionados al trabajo, un discurso con nada de profundidad”

QP: ¿En redes vos contás que tres personas se presentaron para dar la charla, podrías contarnos quiénes fueron ellos?

EB.: “Si fueron Débora Giorgi, Nicolás Ritacco, Ezequiel Mercado”

QP: ¿Por qué vos decís abiertamente que estas tres personas les hablaron de política y no de empleo?

EB.: “Y porque tiraron algo que dice todo el mundo, si vos me vas a venir a dar un charla a mí me parece que tendrías que venir a decir algo nuevo, al menos algo interesante y no que te digan ‘bueno en el futuro, lo importante va a ser la robótica’, me parece que fue algo que no tuvo profundidad, que fue genérico, que no le sirve a nadie, lo único que dijeron respecto al tema es eso y después un discurso ideológico de que si por ejemplo ‘vos querés ser emprendedor tenes que tener en cuenta al estado, y no pensar que el municipio va a estar en contra tuyo’ y cosas así”

QP: ¿En qué contexto vos subís al escenario y decis “Siempre soñé en ser chorro como la gente de acá y de muchos más por acá. Chorro y vago, el sueño de todo el mundo”?

EB.: “Nos dieron dos charlas cuando entramos y otra a continuación, cuando terminaron las dos charlas ahí fue cuando hablé, el principio fue una charla de media hora y después una segunda charla donde estuvieron estas tres personas que te contaba antes, la segunda charla si fue muy larga, según un amigo que estaba ahí conmigo me dijo que él contó por reloj una hora y media donde básicamente no dijeron nada, yo estaba harto y todos los que estábamos ahí también estaban hartos, básicamente nos obligaron a escucharlos, después yo tomé el micrófono y dije: quiero decirles lo que siento en la cara; fui, subí y lo hice”

QP: ¿Qué te dijeron tus padres en tu casa y en el Colegio?

EB.: “Mi vieja lo único que me dijo fue que soy un boludo por hacer quilombo antes de egresar, en el colegio la mayoría de mis compañeros me apoyaron porque la pasaron mal como yo durante esas dos horas y los directivos del colegio me cagaron a pedos básicamente”

QP: ¿Sacas algo positivo que te puede llegar a ayudar a buscar trabajo el día de mañana? y ¿Cómo tonás la exposición a la que llegaste?

EB.: “La verdad de positivo no saco conclusión, por eso te digo que profundidad no hubo ninguna, sobre la exposición me gustó que mucha gente me venga a hablar, yo creo que en una semana no van a hablar más de mi pero creo que dejé un mensajito en la cabeza de los políticos que claramente no le están llegando a los pibes, no los bancan”

QP: Con esto qué pasó con vos ya sea por largo o corto tiempo te convertiste en referente para chicos de tu edad ¿Qué mensaje les darías?

EB.: “Que si tienen que decir algo, que lo digan”

QP: Como joven ¿te ves representado por la política hoy?

EB.: “La verdad yo creo que los que están actualmente en el poder no me representan y hablo, creo, por una buena parte de gente de mi edad”