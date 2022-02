Entrevistamos a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM (Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza) sobre las expectativas que tienen con respecto a las paritarias de este año, la situación del sindicato y la obra social y sobre el proceso eleccionario que se va a dar este año.

Troncoso sostuvo que “más allá de ir en la misma lista o en otra lista diferente, después de la elección, los municipales tenemos que estar unidos” y señaló que “La expectativa nuestra es una mesa de diálogo lo antes posible porque realmente lo que pasó con la inflación en Argentina es lamentable y los bolsillos de los trabajadores en general y en particular qué es lo que yo tengo que hablar, de los trabajadores municipales, está flaquísimo.”

QP: Daniel Troncoso. El trabajador municipal en diciembre tuvo algunas noticias, que si bien no cumplieron las expectativas, sirvieron como para contener el tema de fin de año. ¿Qué análisis hace del aumento que dio el intendente, y los bonos que dieron en diciembre?

DT: “Primero me gustaría puntualizar que, desgraciadamente, desde que me tocó estar al frente del sindicato ningún aumento de sueldo y ninguna bonificación nos fue fácil conseguirla. O sea que nos tocó pelearla en el momento que estuvo el fin del gobierno de Mauricio Macri, pelearla muy fuerte. Después de eso nos tocó hacer la movilización en el año de la pandemia para poder lograr un aumento de sueldo porque si no, ese año no íbamos a tener aumento de sueldo. Durante el 2021 tuvimos que tener una paritaria que fue el sueldo dividido en dos veces. El 25% que fue lo importante, el monto grueso ya directamente a partir del mes de marzo, nosotros habíamos acordado en abril, y el resto fue en el mes de Junio. Y ya en Julio teníamos nuevamente la denuncia con el Ministerio de Trabajo por la falta de cumplimiento de lo acordado en el mes de marzo, que tenía que ver con los pases a planta, con las corridas de categoría, que tenía que ver con la firma del convenio colectivo de trabajo y también el tema de la reapertura de paritarias que creo, o estoy seguro de decir, que fue la primera vez en la historia del gremio municipal que hay apertura de paritarias durante el año. Así y todo logramos un 45% anual. La inflación del 2021 en el país fue de aproximadamente del 51-52%. O sea que quedamos igualmente, a pesar de las peleas que tuvimos, a pesar de las denuncias, a pesar de haber logrado también firmar dentro del último acuerdo donde se llevó adelante el reajuste salarial, también el bono, o sea que también el compañero ya sabía que iba a recibir un bono de 10 mil pesos en ese momento y nos costó muchísimo y así y todo, desgraciadamente por las condiciones que se dieron a nivel nacional, la inflación realmente fue galopante y quedamos debajo algunos puntos de la inflación. Al igual de lo que está pasando, que este tema lo estamos tocando a nivel federativo está ocurriendo desgraciadamente en el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires por lo menos.”

QP: Ahora empezamos un nuevo año y supongo que tienen la voluntad o el deseo de armar una paritaria o tener por lo menos conversaciones mensuales que sea algo habitual, que se reúna el ejecutivo con el sindicato para ordenar un poco todo lo que es la carrera municipal. ¿Qué expectativa tienen ustedes con respecto a eso que sería el marco de una nueva paritaria más grande?

DT: “La expectativa siempre de parte nuestra existió y siempre pusimos el 100% nuestro para que esto ocurra. Lo que pasa es que cuando una persona, o una comisión directiva en este caso, va a hablar, va a buscar el diálogo, va a tener o a lograr los objetivos que bien vos enumeras, se encuentran con que no tiene la posibilidad de dialogar simplemente, todo se hace para dilatar una situación y demás, terminamos en muchas de las cosas que te acabo de comentar recién. O terminas en asamblea con los compañeros delegados, o terminas con asambleas y movilizaciones, terminas con denuncias ante el Ministerio. En este año la verdad que las expectativas quedan intactas. Nosotros rogamos y vamos a trabajar por lograr la mayor cantidad de beneficios para los compañeros municipales y siempre apostando a que sea en una mesa de diálogo, que se reúna semanalmente, quincenalmente, que veamos los objetivos mensualmente logrados y eso es lo que abogamos y para lo que nos queremos esforzar. De lo contrario, de no encontrar ninguna respuesta, como nos ha ocurrido otras veces, tomaremos las herramientas que están al alcance de los trabajadores y alcance de las instituciones gremiales para lograr los objetivos que tenemos que lograr y beneficiar a la familia municipal.”

QP: ¿Ustedes consideran que esta falta de diálogo importante es una cuestión de nombres, de funcionarios, o es una política del ejecutivo?

DT: “Eso lo tendría que definir el ejecutivo. Porque nosotros cada vez que el ejecutivo nos dice que hay una persona que va a ser la que tenían que llevar adelante un diálogo fuimos a hablar con esa persona y terminamos mal, después hablamos con otra persona y terminamos mal y bueno si llegamos el año pasado a la reapertura, logramos en realidad cuando uno hace la sumatoria, en estos tres años y pico de gestión, de la cantidad de compañeros que han tenido corridas de categoría, es importantísima la cifra y también es importante de que había compañeros que hacía 8 años no tenían estas corridas, 7 años que no tenían estas corridas. La cantidad de compañeros que pudieran pasar a planta, el tema del reajuste salarial, poder haber logrado un aumento de sueldo en el peor momento del país con la pandemia y con todo, por medio de una movilización. Entonces digo no sé si son las personas que ponen el ejecutivo para llegar a un acuerdo con el gremio o es una política de Estado. Eso habría que preguntárselo al ejecutivo municipal matancero. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que encontramos. La expectativa nuestra es una mesa de diálogo lo antes posible porque realmente lo que pasó con la inflación en Argentina es lamentable y los bolsillos de los trabajadores en general y en particular qué es lo que yo tengo que hablar, de los trabajadores municipales, está flaquísimo.”

QP: ¿Ustedes van a pedir que se abra paritaria en marzo o es sentarse a discutir un aumento salarial coherente con la realidad que está viviendo el país?

DT: “Un aumento salarial coherente es una cifra realmente muy grande. Así que bueno, nosotros siempre vamos con las máximas expectativas. Habría que ver qué es lo que consideramos hoy coherente. Hay que ir con un planteo coherente y serio a la vez y que abarque la carrera municipal que está muy deteriorada a nivel provincial porque ocurre esto de que jubilan compañeros y ponen compañeros cooperativistas a trabajar en los lugares de trabajo, con lo cual no estamos en contra del compañero que está trabajando, sino que entre en blanco a trabajar, como un empleado municipal, no como cooperativista. Sino la carrera en los distintos municipios se está terminando, y de esa forma también están ahorcando a nuestro Instituto de Previsión Social, lo cual pone en riesgo la jubilación de todos los trabajadores municipales.”

QP: En varias investigaciones de nuestro medio nos hemos encontrado con la irregularidad de que cuando un trabajador municipal se jubila o fallece y demás ese salario no se da de baja del presupuesto, o sea ese sueldo sigue estando en el presupuesto. Entonces si está en el presupuesto se puede incorporar personal.

DT: “Totalmente. Esto se está produciendo en cada uno de los municipios y en cada una de las gestiones municipales como decís vos, un fallecimiento, una jubilación o jubilaciones en masa están siendo reemplazadas por un número menor de trabajadores, que inclusive de ilegal que estén trabajando en los sectores que están trabajando. Por ejemplo los sectores de salud están trabajando realmente con una escasez de personal tremenda e inclusive con falta de profesionales médicos lo cual pone en riesgo el normal funcionamiento y estoy hablando del límite legal cuando falta médicos, cuántos faltan enfermeras, cuando faltan técnicos, están poniendo en riesgo legal y realmente los lugares que están funcionando por la voluntad de los trabajadores, por la voluntad redoblada y el esfuerzo redoblado de los trabajadores. Que están dejando todo, que no toman vacaciones y están haciendo horas extras no solo por una cuestión de la necesidad económica, están haciendo horas extras y dejando horas de descanso de su vida para poder continuar con el trabajo y que los lugares sigan prestando un servicio a todos los matanceros.”

QP: Tenemos un año particular, hay elecciones en el sindicato, ¿Ustedes están pensando en el armado electoral? ¿Cómo ven el panorama? ¿Han empezado a ver algo con respecto al cronograma electoral?

DT: “Cuando hablamos del tema, las pocas reuniones que hemos tenido y que pudimos hablar algo sobre este tema – y digo pocas las reuniones porque realmente incluso quién te habla pasó por un proceso de covid, hoy tenemos secretarios que están con covid y la verdad que el fin de año pasado y el comienzo de este fue muy atípico por esas cuestiones- pero nosotros empezamos a trabajar el primer día que comenzamos a gestionar. De ahí el sostenimiento de la obra social, de ahí la recuperación de la obra social en mano de los trabajadores municipales, de ahí lograr que tengamos la mayor cantidad de clínicas como nunca tuvo nuestro sindicato. Prestadores en toda La Matanza, como es la Figueroa Paredes, la Cruz Celeste, la clínica del Buen Pastor, como es la clínica del Pilar que está en Ciudadela, la clínica que está en Morón, muy cerca de los trabajadores municipales. Tenemos muchas cantidad de clínica, hemos traído muchos prestadores que tienen que ver con los diagnósticos como el multidiagnóstico que están acá cerca, que están dentro de La Matanza y que están incluso muy cerquita de acá de San Justo, para tratar de darle calidad y un servicio cerca a cada uno de todos los compañeros. Levantando el campo de deportes con todos los problemas que nos acarrean, porque el campo deportes hay algunos compañeros no saben y es que varias veces tuvo un intentos de toma de terreno. Y bueno, primero tuvimos que empezar a solucionar esos temas para después poder encargarnos de poner en condiciones el campo. Un campo que hacía un año ya no trabajaba, porque el año pasado no trabajo por el tema de la pandemia, y bueno desde noviembre estar reparando la pileta, lo mismo los hoteles. Venían cerrados y aparte con un problema gravísimo económico, porque nosotros -los compañeros municipales saben- que lo del salario que cobramos, la obra social recibe el 3%. El 3% de cada uno de los trabajadores como para sostener todo lo que es la parte que se refiere a la obra social y realmente lo de los hoteles los pudimos abrir. Logramos abrir todos, pensábamos que Mar de Ajó no íbamos a poder, abrimos una parte del hotel de Mar de Ajó, los otros de Córdoba ya los teníamos abiertos y en condiciones, Gesell, lo mismo con Mar del Plata, pero bueno hay alguna habitación qué tal vez falló el televisor y sacamos el televisor. Hay colchones que estamos comprando de a poco y todo por el tema económico. Nosotros pasamos por una pandemia y nos hicimos cargo de todos los compañeros que tuvieron covid. Inclusive aquellos que tuvieron largas internaciones. Hoy una internación tenemos que hablar de un valor diario de 40 mil pesos aproximadamente. Hay operaciones con prótesis que valen 2 millones de pesos, y cada trabajador municipal, cuando ve el recibo de sueldo sabe cuánto es lo que se descuenta de la obra social y sabe cuánto se tarda en pagar 1 millón y medio de pesos por ejemplo, con la inflación, de las cuales mensualmente tenemos muchas. Entonces cuando haces ese número y haces esa cuenta realmente el esfuerzo que hicimos realmente, el sacrificio que se hizo para poder llevar adelante el gremio, para poder reabrir el centro cultural con el fondo totalmente renovado con una cocina nueva impecable. No solo para utilizarlo para reuniones, sino para dar cursos de cocina. Si vemos la casa que tenemos al lado del sindicato, ahí pegada al centro cultural, que también fue remodelada, que fue ampliada para el mejor servicio de los compañeros afiliados y también para el mejor desempeño de los compañeros empleados que tenemos. Y bueno fueron muchas las cosas que fuimos haciendo, la reforma de la casa de Laferrere, que pudimos ahorrarnos la plata que utilizamos para alquilar el centro cultural de Laferrere, ampliando la casa de Laferrere, que es propia, que es nuestra, la ampliamos y todo lo que era el centro cultural y los cursos de capacitación los vamos a realizar ahí dentro de la misma casa de Laferrere que es de nuestra propiedad. Por eso digo, se estuvieron haciendo reformas, estuvimos sosteniendo la estructura, el colegio secundario, el centro cultural, ampliando en la peor época, agarrando los últimos coletazos del gobierno de Macri y después sobre eso la pandemia. Mientras que los compañeros se enfermaban, mientras que algunos compañeros nuestros se morían, ahí estuvimos siempre presentes, estuvimos con la obra social presentes y la verdad que estuvimos pasando momentos muy delicados y creo que lo que se viene no va a ser fácil, pero si va a ser necesario una conducción seria, una conducción que no prometa nada con respecto a lo que vos decís de los aumentos se podría decir que no prometa porcentajes o números y empezar a tirar de forma irresponsable esos números, pero me parece que hay que hacer el mayor esfuerzo, conseguir lo máximo posible y hacerlo con la mayor responsabilidad posible y que sin ningún compañero salga perjudicado. Entonces lo que hay que ver acá es analizar todo lo que se hizo, en qué momento se hizo, lo que se amplió, lo que se sostuvo y lo que vamos a seguir haciendo seguramente.”

QP: Por ahí, no lo tomen como crítica, pero se hicieron muchas cosas que se hicieron muy despacio o muy en silencio. Se trabajó muy hacia adentro y el municipal no tuvo conocimiento, de todo lo que se ha trabajado.

DT: “No es una crítica, es lo que me dicen todos los compañeros. Cuando me siento con los compañero me dicen: Che, Daniel por qué no dijeron tal y cual cosa, vos sabés que esto o lo otro, y le digo mirá: el que lo quiere ver, lo va a ver. Nosotros la forma que tenemos de publicarlo era a través de nuestra página en internet que publicamos todo en la página oficial. Pero también es cierto que no pudimos llegar tanto en forma presencial. Que es realmente la forma de llegar. Porque todo lo que te estoy explicando en un volante es imposible de plasmarlo. Y te digo cuando empezó la apertura de las primeras aperturas por el covid, cuando se podían empezar a hacer las cosas, tuvimos dos espectáculos muy grandes en el Circo de González Catán donde fueron grandes cantidades de gente. Muchos de los hijos y nietos de los trabajadores municipales y se hizo una movida impresionante y que fueron hijos de todos los lugares de trabajo y se enteraron todos de eso. Porque a ver, llenamos dos funciones solamente con los hijos y nietos de municipales. Después de eso hicimos una gran reunión con los compañeros jubilados en San Justo que pensamos que iban a venir 200 compañeros por el tema del covid y después eran 300 y llegaron 400, 500. Aparte con un gran esfuerzo económico, porque al no poder contar con el dinero, contamos sí con un gran ejército de compañeros militantes que fueron los que hicieron la comida los que la fueron preparando, los que la fueron frizando, tres días antes, cuatro días antes iban haciendo los preparativos, todo. Y el último día realmente un ejército de compañeros llevando el escenario, llevando las mesas, llevando los bancos, el tema de la comida. O sea, hicimos muchísimas cosas que los compañeros vieron y ven. Ahora, ¿Llegamos a la revista a color? No realmente no lo hicimos porque no estamos en condiciones. O tal vez en vez de pagar eso, como te digo, en vez de pagar tal vez un televisor en Mar del Plata, tal vez si un compañero necesita que lo entuben, primero vamos a pagar la salud cómo uno lo haría en forma normal, en su casa digamos. Si me pago las vacaciones y no tengo para un tratamiento médico siempre preferiría tener el tratamiento médico para la familia y bueno, acá se le da la prioridad a la salud. Después tuvimos el tema del circo, tuvimos el tema con los compañeros jubilados en San Miguel del Monte, reuniones en el 35. En el 35 este año porque así nos lo exige el Ministerio de Trabajo, las dos últimas asambleas. Una que debíamos por el tema del covid y que no se podía hacer, y la de este año lo hicimos en el campo de deportes. Una reunión donde se hablan este tipo de cosas y lo que vos me decis es lo que yo creo que nos hace falta. Es sentarnos con los compañeros en los distintos lugares de trabajo, sentarnos con los compañeros en reuniones acá en el centro cultural, o acá en la oficina como cuando vienen y nos reunimos con 10, 15, 20 compañeros y hablar y explicar y charlar. Porque es la única forma de contestar la pregunta, como decis vos, es una pregunta o no, te doy toda la razón del mundo, al contrario, te doy toda la razón y es lo que nos dicen los compañeros. ¿Entonces qué hacemos? Reuniones con grupos de compañeros y les vamos explicando las cosas. Pero no lo venimos haciendo ahora, lo venimos haciendo incluso durante la pandemia. Venimos explicando con la mayor cantidad de compañeros posibles sin poner en riesgo a ninguno, siguiendo el distanciamiento social y todos los cuidados que debemos tener.”

QP: Recuerdo que cuando usted apenas ganó, el mismo día después de contar los votos, se juntó con la oposición, se sacaron fotos y, después, durante todo este año y todo este proceso ¿han intentado juntarse, han dialogado algunos con diferentes opositores? ¿Se va hacer el esfuerzo por lograr una unidad o cada uno con sus cosas?

DT: “Mira yo pienso que más allá de ir en la misma lista o en otra lista diferente, después de la elección, los municipales tenemos que estar unidos. O sea no nos queda otra alternativa. Los de Matanza, los de Morón, los de Cañuelas o sea de cualquier municipio así, como de estar unida también la Federación, la Fe.Si.Mu.Bo. Si no trabajamos en una unidad completa y bien organizada va a ser muy difícil el futuro de los trabajadores municipales en general. Entonces yo creo si va a haber un proceso eleccionario con varias listas y la hacemos con el respeto que debemos tener y las llevamos adelante con el diálogo, va a ser algo muy positivo para todos los trabajadores y una vez terminada esa elección tenemos que estar todos unidos. No pueden pasar algunas cosas que nos pasaron a nosotros como gestión, peleando en plena pandemia por un aumento de sueldo estando con movilizaciones y compañeros que pongan el ojo más en la crítica del gremio que en la crítica al ejecutivo municipal que era a quién estábamos reclamando y quién es responsable del aumento de sueldo. Nosotros como sindicato somos responsables de solicitarlo y lo solicitamos de todas las formas posibles e inclusive con movilizaciones que hace muchísimos años no se hacían de parte de nuestro sindicato. Pero estoy totalmente de acuerdo que ir unidos a una elección o ir en distintas listas y después lograr la unidad es fundamental para no ponernos palos en la rueda. Si todos somos trabajadores, tenemos que estar todos unidos, organizados y pidiendo al ejecutivo municipal las cuestiones que le tenemos que pedir y solicitar para que la carrera municipal no solamente continúe, sino que continúe, que mejore y que esté en mejores condiciones. Porque eso también, lo que el ejecutivo municipal también tiene que entender que eso va a retribuir en una mejor calidad de servicio que se le van a prestar a todos los habitantes de La Matanza.”

QP: ¿El municipio de La Matanza no está adecuado a la ley?

DT: “No, el de Matanza es uno de los municipios que no ha firmado el convenio colectivo y me parece que ya es hora de que un gobierno peronista como el de Matanza desde hace tantos años, tenga que firmar una ley como es el convenio colectivo de la ley 14.656 que es algo que beneficia y defiende a los derechos de los trabajadores como lo plantea el peronismo, o sea no está pidiendo locuras, sino está pidiendo que esté organizado, que se defiendan los derechos de los trabajadores y que los trabajadores tengan que cumplir. Lo más normal del mundo.”