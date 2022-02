HUGO MELO DEJA LA CONDUCCIÓN DE LA UOM MATANZA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Desde hace muchos años entrevisto a Hugo Melo y, ante que él, a Carlos “El Ruso” Gdansky. El dialogo con ellos siempre fue amplio, razonable y sin vueltas. La UOM Matanza es algo extraño en el mundo gremial porque cumplen que dicen y hacen cosas que no se ve mucho entre los gremialistas matanceros.

El proyecto gremial que comenzó Carlos “El Ruso” Gdansky y que, los continuo Hugo Melo que, más allá de los matices particulares de cada uno, siempre ha tenido la misma línea rectora. Hoy Hugo Melo deja la Sec. Gral. de la UOM Matanza y eso no es habitual porque el gremio metalúrgico tiene un peso gremial y político muy grande en el distrito. Nadie hubiese cuestionado que Melo siga al frente de la UOM Matanza pero él decidió cumplir con la palabra empeñada y jubilarse cuando corresponde.

QP: Hugo Melo, hemos terminado el 2021 y arrancando el 2022. En el tema salarial y de trabajo, ¿Cómo ha afectado a la UOM la crisis? ¿Ya ha empezado a caminar la industria?

HM: “Buen día, bueno sí. Estamos terminando un año mucho más positivo que el anterior, que fue donde tuvimos la pandemia y las fábricas prácticamente todas paradas. Desde el año pasado hasta la actualidad, la mejora que hubo en la industria metalúrgica en La Matanza ha sido muy importante. Tenemos fábricas que están ocupando gente, hay mucho más trabajo, muchas más horas extras. Hay una realidad totalmente distinta y mucho mejor. O sea lo que vemos nosotros como gremio metalúrgico, nuestra industria, nuestra actividad ha mejorado muchísimo respecto al año anterior cuando recién arrancamos con la pandemia. Hemos recuperado entre 600 y 700 puestos de trabajo. Tal vez un poquito más. Lo que no podemos recuperar es la cantidad de puestos que perdimos con el gobierno de Macri, que se perdieron más de 3000 puestos de trabajos y se cerraron más de 120 fábricas. La realidad es que estamos mejorando mucho y eso ayuda a que la estructura también trabaje mejor. Con respecto a lo salarial, el tema salarial el año anterior se logró a mitad de año, por ahí, conseguir un 35.2% en 3 etapas, que fue algo positivo. Se logró a fin de año un 15% en tres etapas, 5% en enero, 5% en febrero, 5% en marzo. Nosotros no lo vimos como muy positivo porque nos hubiera gustado que fuera todo junto en vez de en tres cuotas. Un 15% todo junto hubiera sido mucho mejor para los trabajadores, incluso la propia organización. El consejo directivo por mayoría decidió aceptarlo de esa manera y así está. Se llega todo el año hasta marzo un 50.2%. Seguramente la inflación va a ser mayor. Nos hubiese gustado que ese empate por lo menos o le ganemos a la inflación y esperemos que la negociación que arrancan marzo sea diferente y en beneficio mucho mejor que esto.”

QP: ¿Cómo está la UOM? Salimos de una crisis que fue la de Macri, después la crisis de la pandemia. ¿Cómo quedó la UOM después de este proceso?

HM: “No , no, se ha mejorado. Se ha ido mejorando igual dentro de todos esos procesos. Si uno compara lo peor que nos pasó, fue el gobierno de Macri. Como industria, por lo menos le podemos decir en La Matanza y lo podemos certificar con las fábricas que se cerraron, los puestos que se perdieron de trabajo. En la pandemia tuvimos casi un año, 8, 9 meses donde las fábricas no funcionaron, no trabajaron y eso también nos perjudicó. Pero no perdimos puestos de trabajo. En ese sentido la UOM está mejor, en la actualidad la situación ha mejorado, la obra social tiene muchos inconvenientes pero se ha podido llevar, se va recuperando, se va haciendo cosas. Hemos podido construir, hemos entregado medicación de muy alto costo y hemos podido afrontarlo. Así que en todos sentidos están mucho mejor.”

QP: A pesar de los problemas mencionados, ¿han podido realizar obras en la obra social?

HM: “Si, si, salvo lo del Km 39 que está parado porque ahí se necesitan recursos y se necesita para poder avanzar en la obra esa, después acá en el Sanatorio de Ramos Mejía hemos podido construir prácticamente los pisos, hemos hecho una sala de hemodinámica, estamos a punto de terminar tres quirófanos, se pasó de tener 3 camas en terapia intensiva a tener 18. Se hicieron unas alas nuevas, se han mejorado las habitaciones. Pero bueno, todavía falta mucho más. Estamos a punto de inaugurar en 10, 15 días la instalación de un tomógrafo. Ya la obra está terminada, el tomógrafo está comprado, acá lo que falta es la instalación y que se inaugure. Eso es muy positivo para la gente. Así que en ese sentido hemos podido avanzar, el tema de la educación, las escuelas han funcionado. Estamos a punto de lograr un acuerdo con la Universidad Pedagógica Nacional para armar una especie de centro tecnológico o con mayor avances tecnológico en Virrey del Pino. Se ha logrado comprar, a través de nuestra mutual, un edificio propio. Así que estamos en camino a mejorar. Todo camino a mejorar. Las escuelas han tenido avances tecnológicos, hay equipos nuevos, tenemos 8 impresoras 3D. Todo lo que hemos podido hacer para avanzar, se ha hecho. No se ha podido por ahí en algunas cuestiones, por el simple hecho de la situación económica y la situación de la industria del país. No fue algo que nos pasó a nosotros solos, sino que le pasó a todo el mundo. Recuperando los puestos de trabajo y logrando que la UOM a nivel nacional logre algunos acuerdos salariales mejores, estaríamos mejorando muchísimas cosas porque cuando uno tiene ganas de construir, lo hace a través del aporte de los trabajadores. Arrancamos el día de ayer, primero, a entregar útiles escolares, mochilas, zapatillas, guardapolvos, que el año pasado no lo podíamos hacer porque la situación económica era totalmente diferente. Uno teniendo la posibilidad de que la recaudación funcione, tiene la posibilidad de construir a favor del compañero.”

QP: Uno lo que ve de afuera obviamente, sin ser afiliado, como periodista ve que la organización, a pesar de las crisis, sigue apostando a favor de la educación. La educación de sus afiliados, la educación para los hijos de los afiliados y la comunidad.

HM: “Si es algo de lo que realmente nos sentimos muy orgullosos nosotros. Porque la educación arrancó allá por el año ‘96 cuando nadie creía que había que formar y capacitar gente, me acuerdo que teníamos cursos de electricista y apenas iban 4 compañeros. Hoy tenemos gente esperando en los cursos para poder ingresar. Aquella apuesta que hizo el compañero Gdansky dio muchos resultados y hoy uno lo está viendo en la forma que están funcionando las escuelas. Hoy funcionan con algunos protocolos, pero si no fueran por estos temas estaríamos rebalsados de compañeros que están esperando un turno para poder ingresar a cualquiera de las actividades formativas que tenemos. Así que muy positivo eso y si logramos lo del Km 39, vas a hacer mucho mejor porque la zona de Virrey del Pino es una zona que necesita de alguna forma tener no solo la escuela de formación y capacitación que queremos armar ahí, sino también el tema de la salud. Nosotros estamos convencidos de que es un lugar dentro del distrito que necesita muchísimas cosas. Así que por ahí en el tema de educación orgullosos porque todo ha sido para adelante y bueno todo este tiempo siempre se ha ido logrando equipar las distintas sedes de las escuelas con lo mejor que teníamos.”

QP: Muchas de las actividades de ustedes están abiertas a la comunidad, ¿a qué se debe eso?

HM: “Todo lo que tenemos salvó la obra social que por ley no se puede, todo está abierto a la comunidad. Nuestra obra social también tiene cobertura con algunas otras obras sociales, pero nosotros no podemos incorporar si no sale de una obra social a la nuestra. Pero la realidad es que todo lo que tiene la UOM, prácticamente todo es abierto a la comunidad. Todo, desde nuestro centro cultural, nuestro centro de formación y nuestro polideportivo en Ciudad Evita, todo lo que nosotros tenemos siempre está abierto a la comunidad, porque eso nos da a nosotros la oportunidad de construir con el conjunto de la sociedad de La Matanza. Ahí en Ciudad Evita tenemos un polideportivo que cuando nosotros nos hicimos cargo de ese lugar era un lugar muy abandonado, terriblemente lleno de mugre. Bueno, hoy tenemos ahí armado un polideportivo donde las escuelas que están al lado lo usan para gimnasia de los chicos, está abierto para que la comunidad vaya al gimnasio todos los días. O sea no hay nada que no sea en ese sentido. A nosotros nos sirve mucho porque trabajamos para la gente y en definitiva como hace un rato decíamos: en cada rincón de La Matanza vive un metalúrgico.”

QP: La consigna de trabajo de ustedes siempre fue así

HM: “Siempre fue así y cada lugar que hemos podido ayudar a construir una plaza o un lugar o un comedor, siempre lo hicimos pensando en ese sentido, que siempre hay alguien que está relacionado a nuestra actividad.”

QP: Ahora dentro de poco tiempo vienen elecciones internas en el gremio y usted no es candidato. ¿Deja la UOM, Melo?

HM: “Sí, estamos dejando la UOM, estamos yéndonos. Nosotros acá sin tener nada escrito, sin tener nada reglamentado, hay como una normativa dentro de la seccional que el que va cumpliendo los 65 se va yendo. Se ha hecho desde el ‘84 hasta la fecha. Siempre el modelo ha sido ese. Yo no tengo 65 estoy cumpliendo recién 64, pero nos pareció que de acuerdo a las suspensiones de las elecciones y todo, nos pareció que sería muy interesante que se armara una lista de unidad ahora y ya irnos por la misma puerta por la que entramos, la puerta grande de nuestra seccional. Nosotros queremos mucho a esta organización y nos pareció interesante dar un paso al costado, generar nuevamente el recambio y qué bueno, desde el lugar que nos toque estar, estaremos trabajando y acompañando y ayudando a todas esas personas que podamos ayudar de la misma manera. Ayudar a los chicos, a los compañeros que están viniendo, que creo que va a ser una comisión directiva joven y que si tiene ganas y ponen las mismas ganas que hemos puesto todos estos años desde el ‘84 a la fecha, siempre tratando por el común de los afiliados. Con errores seguramente sí, pero con muchos aciertos. Porque en el tema de educación es una de las seccionales más importantes, el tema de salud hemos podido salir de tener una sola clínica como teníamos allá por el ‘80 y pico que, era en Casanova una clínica muy chiquita, y otra que eran Ramos a tener la clínica grande acá en Ramos Mejía sobre la calle Bolívar, a tener un espacio más grande atrás del predio, a tener la clínica de Casanova remodelada y mejorada a lo que yo la conocí cuando nacieron mis hijos. Totalmente diferente y mucho mejor. Así que en ese sentido hemos aportado y trabajado en beneficio de nuestros afiliados. Así que estamos contentos, nos vamos bien y seguiremos apostando y trabajando desde un lugar que estemos y sino por lo menos visitando acá a otros compañeros.”

QP: ¿Les quedó algún tema pendiente, alguna deuda que hayan asumido ustedes?

HM: “Nos hubiese gustado terminar el Km 39. Para nosotros haber empezado esta clínica en Virrey del Pino era un proyecto grande que era lo mismo que el tema del tomógrafo. Bueno, hemos logrado tener el tomógrafo, no hemos podido terminar la clínica del Km 39 porque los recursos que se necesitan son muchos y, lamentablemente, la plata no se puede usar para todos. Los recursos que entran uno los tiene que administrar y los va volcando de acuerdo a las posibilidades y lamentablemente empezar una obra y no poder terminar, conviene más vale tenerla en pausa. Como asignatura pendiente eso, me hubiese gustado realmente haber empezado y terminado esa clínica, pero bueno estamos convencidos de que la nueva gestión lo va a poder hacer, vamos a ayudar a que eso sea posible, estamos teniendo una idea nueva, nos habían autorizado a vender un lugar para poder terminar eso, pero bueno, lamentablemente en este momento tampoco hay quien venga y compre- porque si no ya lo hubiéramos terminado. A nosotros nos gustó siempre construir y creo que el equipo que va a quedar también va a hacer lo mismo, y veremos, y ojalá nos podamos dar el gusto de poder festejar la inauguración de esa clínica.”

QP: Algo para rescatar, no sólo una cuestión de nombre sino un proyecto, usted mencionaba que con el Ruso Gdansky habían acordado que aquel que llegue a los 65 años se jubila, no solo el laburo, sino también de la estructura gremial. Pero también ustedes generaron un recambio generacional muy importante

HM: “Hoy va haber una comisión directiva prácticamente nueva. Quedan algunos jóvenes que ingresaron en aquel momento en el 2016 y los más viejos estamos prácticamente quedando afuera. El secretario general tiene 46 años y es un compañero joven y creo que puede ser que sea mayor el compañero adjunto, pero el promedio de edad comparado al 2016 me parece que bajó.”

QP: Hicieron un recambio generacional, cumplen con el compromiso de retirarse, esto no se ve en todas las estructuras gremiales

HM: “Sí, y no está escrito en ningún lado. Ojalá a mí me parece que sería lindo también en algún momento escribirlo, porque sería bueno que quedara como base para que eso siga para siempre, pero es una decisión que tendrán que tomar los jóvenes que vienen. Tienen mucho tiempo así que lo pueden hacer si quieren.”

QP: ¿Jubilación, Melo, o va a seguir en la actividad con la política o algo parecido?

HM: “Sí, yo me puedo jubilar en la fábrica, tengo la posibilidad de volver a la fábrica también si quiero, pero no lo voy a hacer. La política puede ser una alternativa”

QP: ¿Es algo pendiente o lo está analizando?

HM: “No, es algo que si ponemos en marcha la Agrupación Integración Peronista con el cual, en algún momento, hicimos y participamos de alguna interna allá en el 2015 que por ahí está un poco quieto, por ahí me pongo ahí con algunos compañeros que tienen ganas de hacerlo, a poner a esa agrupación a funcionar. Tenemos muchos compañeros en los distintos barrios que hemos trabajado en algunos comedores, así para seguir más o menos manteniendo eso tenemos ayuda del municipio que siempre nos ha dado una mano para algunos compañeros que estén con necesidades. Así que en ese marco siempre dentro del PJ, por ahí nos ponemos a trabajar y después bueno, llegado el momento veremos porque lo mejor que nos puede pasar, lo mejor que tenemos nosotros es poder discutir y construir en ese marco de inclusión”