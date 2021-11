“MÁS QUE LA CAPITAL DEL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN SOMOS LA CAPITAL DE LA PRECARIZACIÓN”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Natalia Hernández candidata a Concejal por el Frente de Izquierda y Unidad. Hernández habló de como transcurrieron las PASO y cómo ve el panorama a nivel nacional, provincial y distrital, analizó el resultado de las elecciones, y se refirió, con fuertes críticas, sobre la gestión del oficialismo matancero, esto nos decía:

QP: Natalia Hernández, ¿cómo vivieron las PASO desde el espacio político al que representa?

NH.: “La vivimos con mucho dialogo en las calles, los barrios, las escuelas y los lugares de trabajo, porque lo que observamos es que hay un malestar en el común de la gente, porque la lata en el bolsillo cada vez es menos, hay una inflación que preocupa, desocupación que preocupa, y acá en La Matanza hay necesidades que con la pandemia se expresaron aun más, por ejemplo el tema de la vivienda. Hay una crisis habitacional de décadas, hay 122 barrios y asentamientos precarios, y con la pandemia esta crisis vio más que nuca. Nosotros estuvimos apoyando la lucha a mujeres que han sido víctima de violencia y que están peleando por viviendas como en la ‘nueva unión’ de Rafael Castillo, en el ‘23 de agosto de los ceibos’, es decir acá en La Matanza estuvimos con unas PASO donde constatamos que hay un enojo grande porque el gobierno que iba a elegir a los jubilados, eligió pagarle al FMI, porque las familias se han quedado sin la IFE. Nosotros que somos docentes lo vemos cotidianamente, el año pasado cuando fuimos a la entrega de mercaderías, vemos el padecimiento que tienen las familias, la crisis como ha golpeado sobre los trabajadores y estudiantes que han quedado muchos sin continuidad pedagógica, desde el SUTEBA Matanza dijimos desde un primer momento que necesitamos los recursos, necesitamos computadoras para los estudiantes, los docentes y conectividad, empecemos desde ahí para dar continuidad pedagógica, no lo hicieron, ahora hacen actos electorales repartiendo 60 computadoras como hicieron en Laferrere hace unas semanas, por eso en las PASO comprobamos ese malestar y que lo que estábamos diciendo sobre la realidad, opinamos que las urnas expresaron ese malestar, por eso la derrota del gobierno, pero a diferencia de muchos medios de comunicación que plantean el avance de muchos sectores de derecha, nosotros dijimos ‘ojo’, el FDT perdió votos como en La Matanza más de 200 mil votos, y Juntos por el cambio camuflado, escondiendo a Macri, y Vidal en CABA, han tenido la misma cantidad de votos, pero la novedad o sorpresa ha sido el Frente de Izquierda y Unidad, que hemos conquistado ser la tercer fuerza, una fuerza nacional”

QP: ¿Esto es algo histórico en La Matanza que la izquierda alcance este porcentaje de votos?

NH.: “Tal cual es histórico en La Matanza, y no es casual con la descripción anterior, en barrios muy golpeados como en Virrey del Pino, como en Laferrere, e incluso en el primer cordón, fue una elección muy, muy grande, duplicamos la cantidad de votos, y estamos muy cerquita de poder llegar por primera vez a tener una banca en el HCD matancero, nos faltan 1800 votos según estos porcentajes, en esa política estamos para seguir construyendo esta tercera fuerza política y poner estas bancas como la del compañero Nicolás del Caño en la provincia de Bs. As., mi compañera Natalia Seligra que ya fue diputada y está nuevamente peleando por tener una banca, poner estas bancas a disposición de esta pelea que se viene”

QP: ¿Cuál es la pelea según Uds. Que se viene después de las elecciones de noviembre?

NH.: “Se viene la pelea del FMI, se viene el ajuste. Están discutiendo de como luego de las elecciones les dieron más privilegios a los dueños del país, a los ‘Pandora Papers’, a las exportadoras de la tierra, ‘nosotros queremos discutir otra cosa, poner la agenda de las y los trabajadores’”

QP: A nivel distrital ¿cómo ve la gestión del intendente Fernando Espinoza con y sin pandemia?

NH.: “Lo primero que hay que decir de la gestión distrital, es que: ‘el peronismo gobierna hace 38 años’, han pasado gobiernos de distintos colores a lo largo del tiempo nivel nacional, y en el distrito siempre han gobernado los mismos, por eso debemos decir que hay una responsabilidad directa de la situación en La Matanza, recién te nombraba la precariedad habitacional 122 barrios y asentamientos precarios, que no se le han dado solución a la urbanización de estos barrios, falta de calles, cloacas, luces, agua corriente y potable, transporte, cosas que no existen en estos barrios, y otra cosa muy importante que el responsable es Espinoza, es la precarización laboral, escuchamos decir en campaña, y vemos cuando entramos al distrito ‘bienvenidos a La matanza Capital de la producción y el trabajo’ y ahora capital de la innovación, lejos de la innovación seguimos hace 38 años con tremendos problemas habitacionales y de infraestructura, ‘más que la capital del trabajo y la producción somos la capital de la precarización’, empecemos desde los mismos municipales, con los contratados con sueldos de pobreza, con servicios tercerizados, con los ‘héroes de la salud’ con sueldos de miseria, que están viviendo la precarización del trabajo en carne propia, tenemos un municipio donde proliferan los talleres clandestinos, precarios textiles y del calzado, donde las y los trabajadores están con salarios de miseria y en condiciones laborales pésimas, a eso el municipio hace oídos sordos y vista gorda, no han dicho nada al respecto, Espinoza no ha dado nunca una respuesta a estos temas”

QP: ¿Cómo vio los cambios de gabinete del presidente y sus medidas?

NH.: “Fue un cambio de figuritas, uno de los principales promotor de las políticas del gobierno es Juan Manzur, estuvo en La Matanza dos veces ya, marcando que este es el modelo, no es casual que la política de Espinoza se muestre como ejemplo en el FDT, y ni es casual que Manzur que es un militante anti derechos de las mujeres y anti derechos de las y los trabajadores, en el 2017 fue el que encolumnaba a gobernadores, diputados, y senadores para que voten a Macri la reforma previsional, en La Matanza tienen sus internas donde han proscripto las listas opositoras, pero después se encolumnan todos y ‘en el distrito llevan la agenda política hacia la derecha’, al igual que en la provincia el primero que copio a Larreta, fue el gobernador Kiciloff que dijo vamos a la presencialidad en las escuelas, cuando en las escuelas no hay condiciones, y en La Matanza hay mil aulas con superpoblación, faltan construcciones, jardines y cargos que hoy Kiciloff está precarizando cada vez más”

QP: ¿Cómo vio la acción del intendente durante la pandemia?

NH.: “En el tema salud ha sido terrible con la precarización y sin recursos, Espinoza en pandemia no recibió una sola vez a los trabajadores de distintas áreas, no recibió a los barrios que pelean por vivienda, no recibió a los reclamos que lucha por la educación, la gestión de la pandemia ha sido sacarse fotos y una campaña electoral, dándole la espalda al pueblo trabajador matancero”

QP: ¿Cómo ven la inseguridad en los barrios del distrito?

NH.: “Lo que los vecinos nos plantean es la inseguridad económica, la falta de trabajo, ¿Qué hizo Espinoza al respecto? En el primer cordón grandes carteles con publicidad de mayor seguridad 700 patrulleros, te estamos cuidando, lo que no quiere decir Espinoza el gobierno nacional, provincial y la oposición, de derecha, es que para poder terminar con la inseguridad se necesitan políticas que den seguridad económica y social, trabajo genuino, trabajo de calidad, ¿les parece que un trabajador municipal puede vivir con sueldos de 35 mil 30 mil pesos cuando la canasta familiar supera los 109 mil pesos?, en qué país viven , viven en el país de las maravillas del trabajo, la innovación y la producción, que ¿anda a saber dónde queda? Cuando la realidad es otra”

QP: ¿Qué le puede aportar Natalia Hernández al HCD matancero, en el caso de ocupar una banca?

NH.: “Nuestra fuerza puede aportar la agenda de las mujeres que falta en el HCD, la agenda de las disidencias, pelear por que se cumpla con la ley de la IVE, que desde el municipio se desmantelo los equipos de salud, uno de los ejes tiene que ser ese, en las escuelas somos las maestras las que defendemos la educación sexual integral, eso es muy importante, poner en agenda la precarización laboral en el distrito, y la crisis habitacional”

QP: ¿Cómo ve el trabajo de la secretaria de género del distrito?

NH.: “Nosotras le cambiamos el nombre a ‘secretaría de cartón’, de fotografías, de zoom, el presupuesto de la secretaria es irrisorio, cuando en el distrito es uno de los mayores índices de violencia hacia las mujeres, acá se preocupan más por las fotos y los eslogan la secretaria recorre muchos actos de campaña con el eslogan # ‘La Matanza avanza sin machismo’, pero en realidad lo que avanza es la violencia de género, y lo que avanza es la no respuesta, hicieron mucha campaña con el plan acompañar, que es para atender la situación de las mujeres que sufren violencia que no tienen ingreso y que es muy restrictivo, y es un salario mínimo vital y móvil, a Uds. les parece que con 6 meses de salario mínimo, ¿una mujer con hijos puede irse de su casa, alquilar y empezar una nueva vida?, es imposible nadie puede vivir con ese ingreso, por eso desde un principio te señale la agenda de las mujeres y diversidades, porque aunque haya una secretaria, impera Juan Manzur con la secretaria de cultos que son parte de la integración estatal municipal, por eso aportamos y apostamos a fortalecer la lucha de las mujeres en las calles, porque nada esperamos de ministerios y secretarias que son de cartón”

QP: ¿Por qué el vecino de La Matanza tendría que votar al Frente de Izquierda y Unidad?

NH.: “Porque el enojo y la bronca que hay se tiene que transformar en organización, el Frente de Izquierda y Unidad queremos acompañar esas peleas que no te quedes masticando bronca en tu casa, y que en noviembre votes una opción de las y los trabajadores que somos coherentes, hacemos lo que decimos y cumplimos con nuestras palabras, yo soy docente profesora de ciencias económicas, trabajo en la secundaria 18 de Ramos Mejía donde soy delegada, trabajo en la secundaria 20 de San Justo, y estoy trabajando la secundaria 19 y 36 de Ramos Mejía, desde hace mas de 16 años me gano la vida trabajando en escuelas del distrito para poder llegar a fin de mes, y garantizar el alimento de mi hija”