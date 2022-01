“MI NENE IBA A CUMPLIR DOS AÑOS, FALTABAN OCHO DÍAS CUANDO PASÓ TODO ESTO”

Por Nicolás Brandolini

Semanario “Quinto Poder” dialogó, en exclusiva, con Laura Abril Delgadillo quien fue brutalmente atacada junto a su hijo de dos años, Lian Delgadillo Sánchez, quien murió a causa de las quemaduras recibidas durante en ataque, en el Hospital Garrahan, al ser roseado con nafta junto a su madre que lo tenía en brazos momentos antes de ingresar a su casa.

Delgadillo mantenía una disputa y asegura que habría recibido amenazas de su atacante Liz Magnolia Ortega Castillo. Laura y Liz habrían sido amigas desde pequeñas y la amistad se habría terminado debido a que la pareja de Liz habría terminado la relación con ella para comenzar una nueva con Laura.

Luego de prender fuego a Laura, Ortega Castillo y su pareja, quién además, para la justicia, habría sido uno de los cómplices para ayudarla a escapar la noche del hecho. Liz y su novio, Alberto Adolfo Gerasimchuk, pretendían escapar al Paraguay pero la justicia los detuvo y ahora enfrentan cargos por «homicidio agravado» y» homicidio en grado de tentativa».

Los dejamos con la entrevista

QP.: ¿cómo estás después de todo esto que te pasó?

LAD.: “Ahora mejor, pero me tengo que cuidar del sol, estar mucho adentro. Yo venía del cumpleaños de mi mamá con mis hijos. Vivía sola, estaba alquilando, yo conocía a esta pareja eran muy amigos míos. Y bueno yo estaba en lo de mamá y el ex marido de ella, que es Agustín Sayago, me había dicho para venirme a buscar y salir a tomar algo, con lo cual yo le había dicho que no porque yo ya estaba cansada y me iba a ir en remís. Pero bueno el me insistía, me insistía, hasta que bueno me pareció raro ya desde un principio. Al final cambié de opinión, le terminé diciendo que sí, fuimos a tomar algo, yo había dejado mis nenas con mi mamá, pero me llevé el bebé que ya estaba dormido. Era de noche, más de las once de la noche y cuando nos fuimos a la casa de Laferrere, estuvimos una hora, dos horas como mucho y le pedí que me lleve a mi domicilio, y ahí fue cuando me pide que espere un rato más”

QP.: ¿Por qué crees vos que Agustín no te quería llevar a tu casa?

LAD.: “Yo le decía, me quiero ir porque tengo el nene durmiendo, estoy cansada tenía sueño y el me insistía y me decía: no, vamos a quedarnos un ratito más. Se hizo media hora más y ahí le dije llévame a mi casa, porque yo ya lo vi a él nervioso y me puse nerviosa yo, porque yo ya tenía amenazas de la novia de el”

QP.: ¿Y porque tenías amenazas de la novia de él?

LAD.: “Porque ella estaba celosa por él, aparte ella se hablaba también con mi ex marido de quién yo ya me había separado”

QP.: Después que vos logras que Agustín te lleve a tu casa ¿Qué pasó?

LAD.: “Si después de insistirle varias veces y decirle que me lleve, yo ya miraba para todos lados porque tenía miedo. Bueno finalmente me llevó a mi casa, pero me llevó hasta la esquina, no me dejó en la puerta de mi casa. Cuando yo estoy bajando de la moto con la que me llevó hasta mi casa, veo que pasa por la calle el actual marido de ella, de Liz Ortega, la asesina, digamos. El marido de Liz estaba con su camioneta y Agustín Sayago me dice nervioso: ese es el marido de Liz y yo le dije yo me voy. Lo saludé, y camino para mi casa para abrir la puerta. Con una mano lo tenía al bebé dormido y con la otra estoy sacando la llave. Acto seguido veo, cuando estoy sacando la llave, movimiento detrás del árbol, y se ve por las cámaras, pasa que como estaba todo oscuro yo no llegue a distinguir nada, me pega una piña y me empuja. Miro para arriba la vi que tenía un bidón. La verdad pensé que me iba a pegar con el bidón, no pensé que me iba a prender fuego. Entonces mientras yo estoy en el piso y lo reboleo al nene para la izquierda”

QP.: Cuando Liz te pegó a vos y te caíste ¿Vos estabas con el nene en brazos?

LAD.: “Si ella me empujó con el nene. Me empujó y me tiró. Cuando yo me caigo con el nene, lo tiro a la izquierda, y ahí es cuando ella me tira dos veces la nafta, me puedo incorporar y acto seguido le tira una vez nafta al nene porqué el nene no estaba cerca de mío. Yo quiero aclarar esto, se dijo que a mí, cuando ella me tira la nafta, lo hace con el nene en brazos mío y no fue así. Yo al nene ya lo había reboleado para protegerlo. Cuando tanto mi nene y yo ya estábamos roseados de nafta, veo que hace un gesto con la mano y ahí fue cuando sentí el ardor y salí corriendo para la mano de la derecha, yo al nene lo tenía para la izquierda. Cuando miré para atrás yo vi que el nene se estaba prendiendo fuego, pero yo salí a correr para pedir ayuda, porque nadie me ayudaba y llegue a la esquina y veo tres personas que son justo a tres amigos míos y me dicen: tírate ahí, tírate ahí, que había un charco y ahí fue cuando realmente me pude apagar”



QP.: Encontraste a tus amigos y vos pudiste apagarte ¿Con tu bebé que pasó?

LAD.: “Claro, encuentro a esa gente y cuando me estoy levantando les digo: mi bebé se está prendiendo fuego; pero mientras tanto Agustín Sayago, el chico de la esquina (el que me había traído), seguía mirando todo. Estaba ahí con la moto. Nunca se fue. Voy para donde estaba mi bebé que todavía estaba en llamas y ahí fue cuando los chicos lo pudieron apagar”

QP.: ¿Después de eso te llevaron al hospital?

LAD.: “Después de eso esperé como diez minutos un auto, porque nadie me quería llevar porque yo ya tenía amenazas con la piba, que venía a mi domicilio a molestar. Ya arriba del auto fuimos al hospital de niños, yo estaba consciente, mi bebé estaba despierto, me hablaba todo”

QP.: ¿Qué edad tenía tu nene cuando pasó todo esto?

LAD.: “Mi nene iba a cumplir dos años, faltaban ocho días, cuando pasó todo esto”

QP.: Ya en el hospital te hicieron los primeros auxilios

LAD.: “Si lo hicieron atender a él, me preguntaron qué me pasó y lo único me acuerdo es que yo repetía el nombre de ella y después se ve que con el olor de la nafta me desmayé”

QP.: A partir de ahí judicialmente ¿Cómo sigue la causa?

LAD.: “Por lo que yo me pude enterar, porque yo estaba internada, es que a ella como se sabe, la detuvieron a los dos días me parece, con el marido. Que es el que la llevó y después la ayudó a escapar. Ahora están los dos detenidos”

QP.: Perdón que insista con lo mismo pero vos me decís que ella te amenazaba ¿Nunca hiciste una denuncia para tener una consigna en tu casa, una perimetral?

LAD.: “No porque ella tenía, yo no lo conozco al hombre, un chabón que está preso, pero que tiene mucha gente. Entonces ella siempre me amenazaba con eso. Entonces nunca hice la denuncia. Es más también intenté hacer la denuncia por violencia de género y no me la tomaron tampoco, porque si yo no tengo un moretón o algo no me pueden tomar la denuncia. Hasta la comisaría de la Mujer fui, que me llevaron los propios patrulleros y no me tomaron la denuncia. Por eso no hice nada, porque el patrullero no se queda en la puerta de mi casa vigilándome”

QP.: ¿En total cuántas son las personas implicadas en la causa?

LAD.: “Si, en total hay 5 personas. Según testigos que viven frente a donde yo vivía, declararon que ya me estaban esperando quince minutos antes de que yo llegara con Agustín, pero que en la camioneta del marido de Liz había tres personas. Estaban Liz, el que manejaba y había otra persona más que no se la llegaba a ver. Ahora están buscando las cámaras para saber dónde se bajó esa persona. Eso es lo que yo sé por la fiscalía. Y también está el papá de mi nena que Agustín Sayago me había mostrado capturas donde él le dice a la chica: Si querés yo te la entrego pero a mis hijos vos no le hagas nada. Entonces en si son cinco personas, yo no sé si el de la camioneta, la persona que no se ve, es el papá de mi nena, Matías Nicolás Sánchez, porque por las características de él, para la chica de en frente que vio todo y lo conoce, para ella era él”