“MILEI CREÓ UN NUEVO CALENDARIO, AHORA EL MES TIENE DOCE DÍAS PARA LAS FAMILIAS ARGENTINAS”

Gacetilla de Prensa

Ante el profundo deterioro del poder adquisitivo, el Municipio de La Matanza continúa fortaleciendo políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a alimentos y productos esenciales a precios súper accesibles.

Desde el Mercado de San Justo, el intendente Fernando Espinoza anunció la apertura de nuevos Puntos de Abaratamiento en el distrito, al tiempo que alertó sobre la grave situación económica que lleva a la gente a comprar de forma fraccionada -por unidad en lugar de por kilo- y advirtió que los salarios ya no alcanzan para cubrir el mes.

Los Mercados y Ferias de Abaratamiento de La Matanza cuentan con una amplia oferta de alimentos y artículos de primera necesidad, con valores que alcanzan el 50% menos que en comercios tradicionales. Además, suman un descuento adicional del 40% con CUENTA DNI, todos los días, para potenciar el ahorro de las vecinas y vecinos. En la última visita al Punto ubicado en la localidad de San Justo, a una cuadra de la plaza principal, el intendente Fernando Espinoza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), declaró: “Venimos observando cómo avanza, de forma acelerada, la crisis económica que hoy están viviendo todas las argentinas y los argentinos en cada una de las ciudades y provincias del país”, y subrayó: “Hablando con nuestros comerciantes, nos decían lo mismo: se está cayendo la economía a pedazos”.

“La gente hoy compra fraccionado. Antes compraba un kilo de pan o medio kilo; ahora viene a comprar de a dos panes”, indicó Fernando Espinoza y agregó: “Esta es la triste realidad. Milei inventó un nuevo calendario: ahora el mes tiene doce días, nadie llega al día treinta”.

“Esto tiene que ser un ejemplo de solidaridad: un Estado inteligente y presente que invierte para que sus vecinas y sus vecinos puedan comprar alimentos de la canasta básica a menos de la mitad de su precio”, agregó Fernando Espinoza, y concluyó: “Lo que hoy estamos viendo se repite en toda la Argentina: la tristeza, la desesperanza y la desesperación. Nosotros vamos a seguir trabajando incansablemente para abrir muchos más mercados de abaratamiento como este, porque son una herramienta fundamental que acompaña a las familias y deberían replicarse en toda la Argentina”.