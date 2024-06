“MILEI TENDRÍA QUE HABER ACLARADO CUÁL ERA LA CASTA QUE IBA A PAGAR EL AJUSTE. EVIDENTEMENTE LA CASTA FUE EL PUEBLO PORQUE LOS PODEROSOS DE SIEMPRE SIGUEN IGUAL”

Entrevistamos a Adrián Verdini, recientemente designado como Presidente de la Confederación Sudamericana Universitaria de Deportes, en representación de la UNLaM. Más allá de esto dialogamos, principalmente, de política nacional y local.

Verdini sostuvo que “El peronismo perdió la elección por la mezquindad de estos generales de la derrota porque fueron los que llevaron al peronismo a la derrota, pusieron a Milei en el poder y hoy siguen sin importarle la gente.”

QP: ¿Cómo tomó esta designación como presidente de la Confederación Sudamericana Universitaria de Deportes?

AV: “Para mí es un logro importante. Es la primera vez que Argentina tiene la presidencia de la COSUD, que es la Confederación Sudamericana Universitaria de Deportes. Creo que para la Universidad de La Matanza y para mí que me toca la representación de nuestro país es un logro de todos, y es muy importante.”

QP: Sobre todo en la Universidad de La Matanza. Más allá de las cuestiones personales se ve un gran trabajo deportivo detrás de todo lo institucional de la Universidad.

AV: “La verdad que trabajamos muy bien. Hay una decisión política de nuestro rector sobre la relación entre la universidad de cara a la comunidad. Y nosotros desde deporte, fundamentalmente, lo llevamos adelante. El deporte en la Universidad de La Matanza está abierto a la comunidad, vienen chicos desde los 4 años hasta personas de 90 años, pasando por lo federativo, lo social y lo recreativo (más allá del Profesorado y la Licenciatura en Educación Física). Trabajamos para ellos. Un pibe que hace actividad deportiva es un pibe menos en la calle o en la esquina haciendo lo que no tiene que hacer. La Universidad da esa contención con un camino a futuro; donde ese chico que hoy viene a hacer el deporte que sea termine estudiando y no choque, como les pasa a muchos que terminan el secundario, con el monstruo de la universidad y no sepa a dónde ir. Nuestros chicos tienen un sentido de pertenencia porque vienen desde chicos a la Universidad. Entonces, seguir estudiando no les cuesta tanto como a los otros.”

QP: ¿Cómo están viendo hoy la crisis social y económica que está sufriendo la gente? Porque lo verán en la gente que no es de la Universidad, que viene a practicar deporte y demás.

AV: “La verdad que muy mal. Son familias del distrito y del distrito de alrededor que les cuesta. Pero no que les cuesta pagar tal o cual cosa, sino que les cuesta llegar a fin de mes, pagar el boleto, alimentarse, poder venir a la Universidad. Ya es de público conocimiento cómo están las universidades públicas: desfinanciadas totalmente. Nosotros, en deporte, no tenemos presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado es cero. Todo lo que usted ve en la Universidad lo genera la Universidad con recursos propios, el Estado no pone un peso. Esto es un trabajo de un conjunto de personas. Hoy me toca a mí conducir esta área y trabajamos para la gente y por la comunidad, que creo que es lo fundamental.”

QP: Políticamente se ve como que el gobierno de Milei está en una burbuja, y se podría decir que la mayoría de los medios es como que sostienen esa burbuja: que les está yendo bien, que bajó la inflación y demás. Pero se ve una crisis y una recesión muy grande en el grueso de la población. ¿Cómo lo analiza?

AV: “No creo que esté nada bien. Creo que la situación de nuestros vecinos es muy grave, pero también fue muy malo lo anterior. Entonces, al haber sido tan malo lo anterior hoy mucha gente lo está pasando muy mal pero cuando le muestran la foto del cuco se asusta y prefiere seguir pasándola mal. Esto es lo que pasa cuando aparecen ciertos dirigentes que ya han gobernado. Por eso creo que Milei mantiene ese 50 % de imagen.”

QP: Estamos viendo que están cerrando muchos comedores, que hay una crisis alimenticia importante, la gente no llega ni al 10 del mes, un jubilado es paupérrimo lo que cobra por más que le den bonos o aumentos. El ajuste no se hizo sobre la casta si no sobre la gente. ¿Cómo lo ve usted?

AV: “Milei tendría que haber aclarado cuál era la casta que iba a pagar el ajuste. Evidentemente la casta fue el pueblo porque los poderosos de siempre siguen igual. ¿En qué le afectó a la dirigencia política? ¿Los que gobernaron el país hace seis meses atrás tienen los problemas que tiene usted, que tengo yo o cualquier otra persona común? No tienen esos problemas. Esa dirigencia política no tiene esos problemas, del color político que sea. Los problemas los tiene el vecino, el laburante, el comerciante, el que apostó a una pyme. No sé cuánto le va a aguantar esto a Milei ni si tendrá la receta mágica. Yo espero que le vaya bien porque si le va bien nos va bien a todos los argentinos. Pero hoy no lo estoy viendo.”

QP: A mí me hace acordar un poco a la época de Menem con eso de estamos mal, pero vamos bien; y cuando nos dimos cuento teníamos el 17 % de desocupación en todo el país. Y fue el anticipo de lo que vino en el 2001.

AV: “Lo de Menem fue otra cosa. Veníamos de un 3.000 % de inflación, una Argentina prendida fuego. Para mí no hay comparación. Más allá que usted pueda estar de acuerdo o no con la política de Menem, Menem venía de ser gobernador en La Rioja y con una historia dentro del peronismo. Este muchacho está en veremos todavía. Yo no lo comparo con Menem y menos esa Argentina. Menem agarró a Argentina cuando el precio del boleto a la mañana era uno y a la noche otro. Milei no agarró a esa Argentina sino un Banco Central con plata y con el apoyo de 20.000 yuanes chinos. Hay que contarle la verdad a la gente.”

QP: ¿Cómo ve a la oposición? Está muy fragmentada la oposición y no hay un discurso opositor más o menos homogéneo.

AV: “Hoy no hay oposición. Por eso pasa todo lo que está pasando. Hoy se tiene una dirigencia política del peronismo que está discutiendo internamente qué pasa. El resto del arco opositor está viendo cómo sostener al gobierno (hablo del PRO y otros bloques afines). Entonces, hoy Milei tiene la fuerza que tiene y, lamentablemente, la gente está a la deriva porque no hay líderes. ¿Cuáles son los líderes hoy? Sale a hablar Cristina y es un favor para Milei porque la gente dice esto no quiero, me sigo cagando de hambre. Dentro de la provincia de Buenos Aires, en el partido justicialista hay una pelea de cartel tremenda. Dígame de todas las discusiones que plantea la oposición cuál es para la gente. El gobernador de Buenos Aires le marca un poco la cancha a Milei al decirle los problemas que estamos teniendo. No hay dirigencia.”

QP: ¿Usted cree que el peronismo aprendió, de alguna manera, que al cerrarse tanto y no dejar competir a los espacios opositores se quedó sin renovación de dirigentes? Porque recuerdo que en la última elección su espacio intentó jugar la interna y le cerraron las puertas.

AV: “Nos cerraron las puertas por todos lados. Y ahí tiene los resultados. ¿Milei bajó de una nave espacial o esto es gracias a la mezquindad de muchos dirigentes del peronismo que se creen los dueños de la lapicera o del partido o del movimiento? Son primeros ellos, segundos ellos y terceros ellos. Fíjese la cantidad de dirigentes que hoy están afuera. Hay más dirigentes fuera del peronismo que adentro, y muchos importantes. Hay algunos que los conocemos porque tienen más nombre y otros que no son tan conocidos para la opinión pública que están en las provincias y en los distritos. El peronismo perdió la elección por la mezquindad de estos generales de la derrota porque fueron los que llevaron al peronismo a la derrota, pusieron a Milei en el poder y hoy siguen sin importarle la gente.”

QP: ¿Usted cree que Milei presidente genere una suerte de “renovación dentro del PJ” algo así como ocurrió cuando ganó Alfonsín?

AV: “Creo que al gobierno de Milei le conviene el peronismo como está hoy: todo roto. Un peronismo con nuevos cuadros, unido, con una renovación de dirigentes no sé hasta qué punto le conviene al gobierno. Yo creo que es lo que hay que buscar. Hay que terminar con esto del unicato, del dedo. Me parece que hay que dejar participar a todos, si no vamos a seguir perdiendo. Para que un gobierno vuelva a pensar en la gente va a pasar mucho tiempo si el peronismo no termina de abrirse y de correrse. Me parece que hay gente que ya cumplió una etapa (joven o viejo).”

QP: Usted tiene su agrupación abierta. ¿Se acercan muchos militantes a hablar con usted?

AV: “Muchos.”

QP: ¿Peronistas o de todos los sectores?

AV: “De todos los sectores, pero la mayoría es del peronismo. También viene gente amiga de otras fuerzas políticas porque hoy la situación de la sociedad nos pega a todos (no es que al peronista sí y al radical no). Nosotros tenemos la agrupación abierta y atendemos todos los días. Nos juntamos y charlamos con los compañeros. Generamos espacios de debate, que hoy no hay dónde juntarse. Tenemos un partido político que en una época daba corte y confección. Hoy el PJ de La Matanza está cerrado. Dígame: ¿Para qué se abre? ¿Cuáles son los días en que los compañeros se pueden encontrar para discutir, debatir, decir qué peronismo quieren para dentro de diez años o cómo se va a resolver el problema para la interna de noviembre? ¿Cuáles son las discusiones? ¿Cuál es el espacio de debate que tiene que dar el partido justicialista? En cambio, nuestra agrupación está abierta a todos los compañeros. No son todos compañeros que vienen a charlar y se suman a trabajar con nosotros. También vienen compañeros que se acercan a charlar, que quieren discutir y encontrar la salida de esto, que traen la preocupación del vecino. Son militantes.”

QP: ¿Cómo ve al peronismo matancero, ¿Los ve unidos, amontonados o son todos empleados?

AV: “Lamentablemente se juntan para la elección. Fernando dará las directivas que tenga que dar, los compañeros que tenga ahí organizarán las escuelas, y todo el mundo calladito la boca va a ir a trabajar. Es lo que le dije antes: no hay debate porque es un partido cerrado. Vamos a ver ahora con la convocatoria que hace para el 17 de noviembre, que ya salió en estos días el cronograma electoral, por el tema de la interna. Vamos a ver si va a ser una interna abierta y participativa o el mismo jueguito de siempre que dicen que ya tienen la interna o que está abierta y después no juega nadie o juegan los que ellos quieren, traban los padrones, joden con los avales, y todas las travesuras que sabemos que pueden pasar.”

QP: ¿Cómo lo ve a Fernando Espinoza?

AV: “Hace un montón que no lo veo. Por el distrito no lo veo nunca. Calculo que estará un poco más desaparecido por la situación personal de la denuncia. Como no lo veo no puedo decir nada. Pero sí veo la gestión.”

QP: ¿Cómo la ve?

AV: “No existe gestión municipal. ¿Dónde está la gestión municipal? Creo que Fernando tiene muchos funcionarios que no funcionan (como dijo Cristina una vez). Considero que los funcionarios, especialmente los secretarios y subsecretarios (que tiene un montón, y al 90 % o más no los conozco), tienen que estar en la calle y con el vecino, más en la situación de hoy. El funcionario tiene que estar en la calle, y no calentito tomando mate detrás de un escritorio. Mientras tanto el vecino se está cagando de frío, se está cagando de hambre, sigue con los mismos problemas de siempre (lo afanan, los colectivos no llegan, si tiene que pedir una ambulancia los barrios son impenetrables). Entonces, ¿dónde está la gestión? La gestión toma mate detrás de los escritorios calentita mientras que la gente afuera se caga de frío.”

QP: Vemos delegados y subdelegados que vienen a hablar con funcionarios, que hasta las 10,30 Hs. o 11 Hs. no atienden a nadie.

AV: “No. Yo hablo con muchos delegados y subdelegados que quieren hacer un trabajo real en su localidad y no le dan pelota. Van a golpear la puerta del municipio y terminan tomando un café en un bar, y ahí uno los encuentra y le cuentan la realidad. Hay muchos compañeros que quieren hacer las cosas bien, pero los que tienen que tomar las decisiones no están.”

QP: ¿Cómo ve el tema de la corrupción en el municipio de La Matanza?

AV: “La realidad es que hay mucha gente que tiene miedo de denunciar, pero se la ve en el barrio. Se ve la venta de terrenos ilegales. Se ve en zonas donde no se pueden armar ni barrios ni asentamientos cómo venden los terrenos que están al costado del río, que después caen cuatro gotas y la gente se inunda y la tienen que sacar. Ese fantasma de la municipalidad paralela es una realidad. El tema es la denuncia. Muchos tienen miedo a hacer la denuncia o no saben cómo hacerla. Y otros de la misma denuncia terminan haciendo negocio porque avisan que fulano de tal quiere denunciar, y al que quiere denunciar lo terminan corrompiendo también proponiéndole que si no denuncia esto lo arreglan por otro lado. Mientras estas cosas ocurran nosotros vamos a tener, lamentablemente, a la municipalidad con gestión cero. ¿Dónde están los empresarios que vienen a invertir a La Matanza? ¿Cuál es el plan para traer inversiones al distrito? Cuando vienen a invertir al distrito le piden plata, pero si van a cualquier distrito de alrededor le ofrecen que vayan que por diez años no pagan nada.”

QP: Sí. Yo hice varias notas al respecto. Siempre sostengo que estamos haciendo grande a Ezeiza y Cañuelas.

AV: “Es un tema delicado a abordar de pleno. También pasa que cuando hay toda una línea de corrupción muy grande hay que tener lo que hay que tener para cortar con eso. Pero creo que se tiene que terminar, y es lo que proponemos. Nosotros vamos a trabajar para generar ese cambio.”

QP: Desde hace muchos años usted viene construyendo un espacio opositor al peronismo oficialista en La Matanza. ¿Se le ha dificultado mucho?

AV: “Del ’99 hasta ahora, son 25 años. Hemos tenido momentos buenos y momentos muy malos. Me pegaron un tiro por este mismo tema. Nosotros hemos marcado posiciones muy claras que a algunos no les han gustado. Hago alusión al cruce de tres autos con siete personas para querer matarme en Ramos Mejía. Salió en todos los medios nacionales. Nosotros cuando jugamos, jugamos a fondo, cuando planteamos las cosas planteamos las cosas reales y concretas. A muchos no les gusta. Realmente, no fue fácil. Hubiera sido más fácil haber arreglado como lo hicieron muchos con el gobierno. Pero toda mi vida he tenido una conducta que si las cosas no me gustan no me gustan. Creo que los matanceros merecemos vivir de otra manera, y podemos hacerlo. Muchos se quejan del presupuesto, y es mentira. Hay que tener ganas de trabajar para la gente. Muchas veces la solución para el vecino no requiere de plata si no de estar, de marcar presencia, de administrar bien los muchos o pocos recursos que se tienen. Una muestra es la Universidad. Somos la Universidad con el peor presupuesto, pero somos una de las mejores en todo. Eso es trabajo, es gestión. Lamentablemente el municipio es cero en gestión.”

QP: ¿Qué perspectivas tiene de acá en más?

AV: “Nosotros queremos participar de la interna. Si hay interna el 17 de noviembre vamos a armar una lista y vamos a competir con el que sea. Espero que no nos proscriban de vuelta. Porque después nos proscriben, uno termina jugando en otro espacio y nos dicen que uno se va. Estos muchachos son los dueños del peronismo, pero creo que esto en algún momento se va a acabar. Participaremos de la interna y armaremos un espacio amplio para jugar la elección el año que viene. Armaremos una lista en el distrito. Ojalá que podamos competir dentro de la PASO, si hay. De lo contrario, haremos un frente opositor con lo que consideremos la mejor propuesta.”