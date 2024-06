“LA POLÍTICA ES HERMOSA. LO QUE LE HACE MAL A LA POLÍTICA SON LOS MALOS DIRIGENTES QUE APROVECHAN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA PARA PODER HACER POLITIQUERÍA BARATA, DESPRESTIGIAR, AGREDIR SIN SENTIDO Y SIN PRUEBA”

Dialogamos con el Concejal Jorge Lampa sobre la situación política, económica y social del país y de La Matanza.

Lampa sostuvo que “La gente está haciendo un gran esfuerzo para llegar, no a fin de mes, para llegar a mitad de mes” y remarcó que “los abuelos, los jubilados la están pasando recontra mal. Nunca los vi en una situación semejante”

QP: Concejal Lampa, ¿Cómo valoran ustedes la situación económica y social que está pasando la gente? Realmente las encuestas dicen una cosa, pero la realidad en la calle se ve otra.

JL: “Muy difícil, muy difícil. Es como vos decís. A veces uno ve encuestas, mediciones que hacen las consultoras, pero cuando uno camina González Catán, San Justo, Laferrere y Virrey del Pino, se encuentra con la realidad. Casualmente el fin de semana estuve reunido celebrando el 25 de mayo en un centro de jubilados y me contaba un jubilado que gana la mínima y que por mes tiene 145 mil pesos en medicamentos que gasta. Esa es la realidad que hoy se está viviendo. La gente está haciendo un gran esfuerzo para llegar, no a fin de mes, para llegar a mitad de mes. Así es muy difícil.”

QP: Usted cómo analiza el apoyo político que, se presume, tiene la actual gestión de gobierno. Algunos tienen sostienen que tiene un apoyo total, otros no apoyan tanto. ¿Usted cómo se siente en esa situación?

JL: “En lo personal acompaño el lineamiento de Diego Santilli, que la decisión es acompañar lo que decidió el 56% de la ciudadanía sin poner palos en la rueda, lo que se hace es eso. No somos un co-gobierno, sí estamos acompañando en no poner palos en la rueda, pero la decisión final de tomar las medidas y que esto salga bien es del gobierno nacional, no nuestro. Nosotros ante esa realidad, yo lo transfiero al pago chico, que es La Matanza. Usando el mismo criterio, estoy trabajando desde mi bloque, donde en alguna determinación y definiciones de votación sobre cuestiones del municipio como te dije, usamos el mismo criterio, acompañando lo que decidió el 54% de los matanceros. Es un gobierno municipal que ganó por una diferencia del 30%.”

QP: ¿Cómo sobrellevan acá, a nivel local, la interna que estalló ahora entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Cristian Ritondo?

JL: “Yo sinceramente, es una interna en la cual no participo, es una interna de un grupo, un sector del PRO, que generó la propia interna en agosto del año pasado, previo a las elecciones, para disputar la fórmula presidencial. Ese costo fue haber salido tercero, no pasamos el ballotage. Hoy es el mismo sector al cual no pertenezco, en términos políticos. Está dividido en una interna en la cual no pienso participar. Y, además, porque en la agenda del vecino no está la interna del PRO, no es que le va a solucionar la vida. Estoy más concentrado en el problema que tienen los vecinos de La Matanza que vivir de interna a interna. Tenemos una interna en agosto, ahora estamos en mayo ya con otra interna, y la necesidad del vecino pasa por otro lado.”

QP: Y también la interna, o no, se vio en el rompimiento del bloque. ¿Qué sucedió?

JL: “Sí, creo que fue lo mejor, esto también en consecuencia de estas internas. Es un bloque que necesitaba descomprimirse a raíz de que cada vez que teníamos que tomar una definición por alguna votación, siempre venían las presiones externas a algunos concejales de sus jefes políticos, sus terminales políticas. Y nos medíamos con la misma vara el criterio de apoyar a nivel nacional lo que eligió la gente a lo que es Matanza. Se dio un ejemplo muy simple, cuando fue el tratamiento del presupuesto y la rendición de cuentas del 2023, en la provincia nuestros legisladores provinciales, diputados y senadores, acompañaron en el presupuesto a Kicillof. Pero no solo eso, también acompañaron el endeudamiento de la provincia en 1800 millones de dólares más 300 millones de dólares en letras. Pero cuando tenemos que decidir en Matanza, 10 terminales de esos mismos legisladores que en provincia acompañaron el endeudamiento de la provincia, a nuestros concejales del mismo bloque les decían no, en La Matanza hay que votar en contra. Entonces tenemos un doble estándar para definir una política de gestión como lo es lo legislativo en La Matanza. A raíz de eso y de otras cosas más que iban sumando, decidimos con Toty Flores y Laura Greco conformar un bloque aparte y tener una mirada más racional de lo que es La Matanza con sus necesidades. Porque si no nos quedamos en el litigio político permanente, pero no somos coherentes a acompañar al empresario, al vecino, a los sectores vulnerables de La Matanza. ¿Por qué? Porque siempre está metido el tema político de por medio. Yo te doy un ejemplo, en provincia hacemos una cosa, pero cuando baja a Matanza hacemos otra.”

QP: ¿También puede ser que el motivo de rompimiento, o la excusa para el rompimiento, haya sido la situación que está enfrentando el intendente de Espinoza?

JL: “No, no, yo creo que se iba a dar el rompimiento del bloque, se iba a dar por lo que te comenté al principio. El tema de Fernando, nosotros tenemos una mirada más racional en el tema, pararse sobre un tema tan delicado para hacer política no es nuestra forma. Vemos mucho oportunismo político de muchos sectores, donde no solo de mi espacio, de espacio inclusive del propio peronismo provincial. Nosotros creemos que la justicia debe actuar. El reglamento interno del HCD habla de un hecho doloso con condena firme para hacer pedir un pedido de licencia. Acá se está en un proceso de investigación de una causa muy delicada, hay una chica de por medio que tiene que ser respetada por su derecho, pero también entendemos que no se puede prejuzgar o tomar parte como juez o fiscal previo a que la jueza se expida en la situación del intendente.”

QP: Yo recuerdo en uno de los primeros reportajes que hicimos, usted me dijo que al terminar su mandato no se veía en la política, se veía trabajando en una institución intermedia. A partir de todo esto que ha vivido, ¿sigue siendo una prioridad o se sigue viendo fuera de la política partidaria trabajando para la gente en esta institución intermedia?

JL: “Sí, sí. Ese camino de transición ya empezó. Sinceramente no me siento cómodo en el contexto político que se trabaja en el país, donde hay mucha violencia e ignorancia al mismo tiempo. La política es hermosa. Lo que hace mal a la política son los malos dirigentes que aprovechan cualquier circunstancia para poder hacer politiquería barata, desprestigiar, agredir sin sentido y sin prueba. Mirá, un hecho puntual que pasó, que presentamos una nota de repudio con los concejales Toty Flores y Laura Greco. Desde la página oficial de Los Libertarios, acá en Matanza, salió una publicación diciendo que en el HCD se roba y que es un nido de ratas. Eso fue publicado en forma oficial. Yo nunca vi un grado de violencia e ignorancia al mismo tiempo de un sector político. Bueno, todas esas cosas en que uno a la hora de reflexionar, aquella idea de seguir trabajando en política, pero desde una ONG, una forma donde uno pueda estar descomprimido de lo partidario, hace que cada día esté más cerca, si, no tengo ninguna duda.”

QP: Mucha gente que he entrevistado que trabaja en ONG y demás. En algún momento se plantea, no, no, hay que ir por la política para solucionar temas de fondo, para resolver los problemas de la gente. Y le pasó lo mismo que a usted.

JL: “Sí, claro. Uno viene del sector privado. Yo milité toda la vida. Yo vengo del peronismo, del peronismo clásico, donde tengo una formación donde los más vulnerables son una prioridad, la justicia social, la independencia económica. Yo veo que hoy esos valores, salvo un sector, después los demás no los están representando. Y eso se da cuando, como te dije en un principio, cuando vas y caminas los barrios y los vecinos no llegan a los 15 días del mes, que ya no tienen dinero y le están pidiendo prestado al hijo para poder comprar una garrafa o comprar un medicamento. O piden fiado en el almacén. Los almacenes volvieron a la libreta, el fiado. Y entonces vos ves cómo involuciona la política de Estado, ¿no? Hoy el esfuerzo lo está haciendo la gente. Siempre escucho eso, pero todavía no vemos una posibilidad cierta de solución a todos esos problemas que se presentan.”

QP: Estamos casi a la mitad del año. ¿Qué expectativas tiene para fin de año?

JL: “No, las expectativas, ya te digo, mi prioridad de la agenda mía de trabajo es la gente. Empezando por los abuelos, los jubilados la están pasando recontra mal. Nunca los vi en una situación semejante. Por los pacientes oncológicos, que se les han cortado los suministros de la medicación. Junto con el doctor Racanelli estamos asistiendo a muchas personas que están inclusive internadas en el hospital Paroissien. Con ese problema donde ya va la segunda sesión de quimio que no se la hacen porque no les llegan los medicamentos. Con el doctor Racanelli estamos presentando amparos para que habiliten esa medicación. Eso es lo que me prioriza. Me olvidé de las internas, no me interesan las internas. Y como digo siempre desde que asumí esta responsabilidad, si bien uno tiene pertenencia con el PRO, mi eslogan y mi fundación de trabajo es estar y hacer. Y yo creo que, no tengo duda que eso va a terminar así, siendo mi trabajo político-social desde esa fundación.”

QP: Ustedes cuando empezaron con el PRO acá en La Matanza, eran dos caras visibles y no había mucho más.

JL: “Exacto. 2004.”

QP: Y ahora estamos 20 años después y nos encontramos con una bolsa de gatos, se podría decir. ¿Ustedes pensaron que esto podía generar lo que pasó?

JL: “No, sinceramente no. Nosotros trabajamos mucho por defender los valores federales y republicanos que nos identificaron siempre.”

QP: Porque acá los fundadores del PRO Matanza tienen la misma sensación de fracaso, tanto el doctor Racanelli como usted, que la cuestión política pasa por otros lados.

JL: “Sí, sí, se da que uno se siente frustrado en esa situación. Porque las internas, dentro de lo que era Juntos por el Cambio, que lo integraba el radicalismo, confianza pública, el peronismo de Pichetto, era enriquecedor porque vos podías enriquecerte para ampliar la base electoral. Pero no una interna en un partido dentro como el PRO. Porque esa receta nos llevó de haber tenido chances serias de ganar en la última elección a la presidencia y la provincia, a salir tercero, no a pasar el balotaje. No conforme con eso, esto fue en agosto. En mayo se nos presenta una nueva interna. Entonces vos decís, la misma receta, el mismo resultado. Yo creo que los valores por los cuales fue fundado el PRO hoy no existen. Y eso hace que uno en la reflexión final decida ese camino de alejarse de la política. Seguir haciendo lo que me gusta, pero sin partidismo.”