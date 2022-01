MUCHAS BUENAS Y NUEVAS NOTICIAS PARA ESTE 2022

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Se va un año muy complicado y ya van… ¿cuántos años complicados hemos tenido últimamente?. No importa, porque aún estamos, aún resistimos, aún andamos disfrutando la felicidad, el amor, la salud, los amigos y, también, algunas verdades para que nos guíen en los próximos pasos.

Todos los que hacemos Semanario “Quinto Poder” les deseamos que puedan despedir este año entre familiares y amigos, con una sonrisa (aunque sea pequeña) y recordando a los que no están entre nosotros.

También queremos desearles, de corazón y aferrado en un puño, que el 2022 que está por comenzar sea mejor, que venga con salud, trabajo, buenas noticias, fortuna y felicidad.

No nos resignemos, amigos lectores, sigamos en la brecha porque somos luchadores de la vida y, eso, “en Europa no se consigue” (como decía el Ratón Ayala en un comercial de los ’70).

En lo personal tengo un solo deseo y espero que Dios me lo cumpla. No quiero nada más, no necesito nada más, solo quiero ver ese deseo cumplido. No es algo material ni nada por el estilo. Solo quiero que dios me cumpla un solo deseo, es algo egoísta pero hay cosas que no se comparten.

Gracias a todos por haberlos acompañado, semana a semana, este año tan difícil y, esperamos, que en el 2022 sigan eligiendo a Semanario “Quinto Poder” para informarse de lo que pasa en La Matanza.

Un enorme y fuerte abrazo, que Dios los bendiga y no aflojen… y, también, ¡!!Gracias por el Aguante¡¡¡