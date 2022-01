“QUEREMOS EXISTA UNA UNIDAD VERDADERA EN BENEFICIO DE LA GENTE Y NO EN BENEFICIO DE ALGUNOS QUE LO ÚNICO QUE QUIEREN SON CARGOS Y MANEJAR UNA LAPICERA”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Marcelo Barreiro, Sec. Gral. de las “62 Organizaciones Peronistas” de La Matanza, ante el anuncio de la inminente regulación de la CGT matancera, actualmente dividida en dos facciones.

Barreiro afirmó que “la CGT, acá en el distrito, se dividió por cuestiones políticas y no por cuestiones gremiales” y sostuvo que “el gobierno tiene que seguir apostando a las pequeñas y medianas industria, que es la que genera el 70% de los puestos de trabajo en la Argentina”

QP: Marcelo Barreiro, estamos terminando el año con casi una buena noticia, la unidad del movimiento obrero organizado de La Matanza

MB: “Si bien ya se venía hablando un poco de eso entre los 2 compañeros que son secretarios generales de la dos CGT, la CGT regional La Matanza, y la CGT de la Unidad. Hace cosa de un mes atrás, en el sindicato Luz y Fuerza, se hizo el primer plenario, y es más antes de ayer subimos al grupo nuestro de Whatsapp el comunicado que sacó el secretario del interior de la CGT nacional que se formalizó en noviembre, donde dice que a partir de marzo empiezan las normalizaciones en todas las regionales y que él se va a poner en contacto con los secretarios generales que están actualmente, para empezar a dialogar y tratar que todos los gremios que participan de la CGT a nivel nacional también integren las regionales de cada distrito.”

QP: Es un hecho importante, porque por ahí la gente no percibe la importancia de tener una sola CGT en el distrito.

MB: “Si, yo creo que una sola CGT, primero por la unidad de los trabajadores y por el bien de todos los trabajadores y no de los dirigentes, sino por el bien en conjunto. Y no solo es importante la unidad, sino que para mí también es importante que el que la conduzca sea, o una mujer o un hombre, pero que la cabeza sea una sola. A nivel nacional, a veces se entiende, en lo macro puede llegar a entender que sean 3 o 2 los que conduzcan la CGT. A nivel regional sabemos que las regionales más allá de estar día a día en el trabajo, están en el contacto político con el intendente de turno sea en el distrito que sea, los que manejan más la parte política. Y debido a eso me parece que es necesario que la CGT vaya a una sola conducción, a una sola cabeza, como te decía recién, ya sea una mujer o sea un hombre, no importa el género, pero sí que sea uno solo, porque si no en muy poco tiempo va a volver a pasar lo que ya pasó acá en el distrito. No nos olvidemos que la CGT, acá en el distrito, se dividió por cuestiones políticas y no por cuestiones gremiales. En ese momento, como lo dije yo en el último plenario, fíjense que acá la CGT se dividió porque había un grupo que estaba con el Frente para la Victoria y otro que estaba con el Frente Renovador. Fíjense donde está hoy Cristina, y donde está hoy Massa, y nosotros acá en el distrito todavía nos seguimos peleando para ver cómo hacemos la unidad.”

QP: Estamos terminando un año complicado, o sea el año pasado fue complicado, este también fue complicado, pero hay una luz de esperanza con respecto a una reactivación económica que se está dando. ¿Usted cómo lo percibe desde las 62 Organizaciones Peronistas? ¿Hay más puestos de trabajo? ¿Más oferta de trabajo?

MB: “Gracias a Dios sí. Se está dando que la industria, que muchos servicios mismo en la pandemia por un tema de ser esenciales no se han paralizado, como en el caso del gremio nuestro, la UTA es un servicio netamente esencial, entonces no se pudieron paralizar, pero cuando hablamos con compañeros de la industria, textiles, metaleros, plástico, hay una reactivación gracias a Dios, y bueno, cada vez la cosa está mejor y yo pienso que es 2022 va a ser un año que va a seguir creciendo, y que el gobierno tiene que seguir apostando a las pequeñas y medianas industria, que es la que genera el 70% de los puestos de trabajo en la Argentina, y es la que va a empezar a hacer mover la rueda del consumo y de la industria de vuelta en el país.”

QP: Cerrar es fácil. Reabrir la actividad, poner en marcha de nuevo es difícil.

MB: “Y lo que pasa es que bueno, hoy en día y sobre todo sabemos que estamos en la era de la tecnología, todo se va modernizando, sabemos que poner en marcha, renovar máquinas, volver a comprar maquinarias, cuesta muchísimo. Si no fíjate simplemente con muchas empresas que en su momento han pasado a ser cooperativas y hoy cerraron sus puertas por no poder modernizar la fábrica y eso le complica la producción. Un ejemplo clarito acá en Palmar, la fábrica de ladrillos que hoy fabricar con esos hornos es prácticamente imposible por el costo que tiene, y comprar maquinaria nueva se les hace muy costoso desgraciadamente. Por eso lo bueno sería que los pequeños y medianos empresarios sean los que tengan la posibilidad y los créditos para la inversión y los trabajadores, como decía Perón, un sindicato por actividad y todos unidos y todos juntos en una sola CGT. Así que pienso que en camino a eso vamos si Dios quiere.”

QP: Barreiro, hace pocos días dos chóferes de colectivo de la zona sufrieron una agresión. ¿Están trabajando el tema de seguridad desde la UTA?

MB: “Mirá, el tema de seguridad de la UTA, se viene trabajando en todos lados, pero acá en la zona, que es donde estamos nosotros, desde el año ‘96. El primer muerto acá en la zona lo tuvimos nosotros por un hecho de inseguridad, te digo nosotros porque mi relación de dependencia, porque para estar en UTA tengo que tener relación de dependencia con la empresa con la línea 96 y el primer muerto fue el compañero Andino en las torres, ahí en camino a Pontevedra. A partir de ahí tuvimos siempre una relación estrecha con la jefatura departamental. Cada 15 días, 20 días, un mes tanto los cuerpos de delegados como la organización gremial, siempre encabezada por la gremial, donde nos reunimos. A veces porque tenemos demasiados problemas, a veces aunque no haya problemas, nos reunimos igual para saber porque sabemos que el delito va aumentando. Y desgraciadamente, la policía y la seguridad siempre fue, de hace años a esta parte fue una manta corta. O sea nos destapamos la cabeza para taparnos los pies o viceversa. Entonces las reuniones siempre fueron y lo que le marcamos siempre desde la organización, conjuntamente con el cuerpo de delegados, que son los que tienen bien fresquita la información de los trabajadores, es donde tenemos la mayor cantidad de delitos. Como te digo, el delito va mutando. A veces tenemos la zona más caliente en Laferrere, cuando la policía ataca esa zona se corren a Virrey del Pino, después se corren a González Catán y lo que se trata de hacer, a través de gremio y de la parte de seguridad tanto del municipio como de la policía, es ir tratando esos focos de inseguridad, que igualmente sabemos que la inseguridad desgraciadamente nunca es cero. Pero tratar de convertirla porque ya te digo, los compañeros nuestros que son, como decimos nosotros siempre, los primeros en levantarse y los últimos en acostarse, porque son los que llevan a todo el mundo trabajar y traen a todo el mundo de trabajar sufren actos de inseguridad. Pero no solo ellos, porque también los sufren los mismos compañeros de otras actividades que toman el colectivo o caminan esas dos o tres cuadras desde sus hogares hacia la parada del colectivo.”

QP: ¿Avanzaron con el tema del botón antipánico, las cámaras en los colectivos, lo que se había estado hablando y todo eso?

MB: “Se firmó la ley en la provincia, salió, se regularizó ya hace unos años atrás, se reglamentó, pero bueno todavía seguimos luchando porque se le han puesto a una serie de colectivos, muy pocos, un puñado de colectivos, y el resto todavía sigue esperando. Por eso desde el sindicato se sigue continuamente con las reuniones y las presiones hacia la parte no solo empresarial sino también del gobierno, para que esta ley que como te digo, ya está votada y reglamento se ponga en vigencia pero en todas las unidades lo antes posible.”

QP: ¿Y cómo ve a La Matanza desde la CGT local, desde las 62 organizaciones?

MB: “Bueno políticamente las 62 Organizaciones vienen trabajando desde hace 3 años. El año que viene, en noviembre, estamos venciendo el mandato, estamos llamando de vuelta a la renovación de autoridades de las 62 organizaciones de la regional Matanza. Venimos trabajando, no solo en los lugares de trabajo, en las empresas, en las industrias, en las oficinas, donde sea, sino que lo hacemos en el territorio. Tenemos muchos compañeros trabajando en diferentes partes del territorio. Por ponerte ejemplos, nosotros en San Justo en Villa Constructora, compañeros que están en Tapiales, Virrey del Pino, nos repartimos los trabajos, tenemos los compañeros de Rafael Castillos, diferentes territorios. La 62 Organizaciones vienen trabajando continuamente y lo han hecho también ayudando al municipio y ayudando al consejo de partido, a la política de La Matanza durante la pandemia. Nosotros estuvimos desde el primer día desde que el municipio puso las ollas para llevarle comida a la gente, que las manejaba el ejército estuvimos colaborando desde el primer día hasta el último. La 62 estuvo colaborando en eso también y en todo lo que fue necesario para ayudar durante la época de pandemia. Hoy seguimos trabajando y seguimos teniendo trabajo en el territorio, seguimos trabajando más que nunca en las empresas con nuestros compañeros y bueno, esperando que de una vez por todas exista la unidad, pero la unidad en serio. La unidad para el bien del conjunto y de la gente, no para el bien de los dirigentes, en lo gremial pero así tiene que ser en lo político. Queremos exista una unidad verdadera en beneficio de la gente y no en beneficio de algunos que lo único que quieren son cargos y manejar una lapicera.”

QP: Por ahí usted no lo quiere decir, pero yo tengo que reconocer que de las 62 Organizaciones Peronistas se comenzó a regularizar CGT en Matanza y se hizo un trabajo muy fino para lograr la unidad de las dos CGT y hoy el objetivo está próximo ¿Cómo lo viven a eso?

MB: “Yo siempre lo digo, lo sigo diciendo y lo sostengo, y lo hablo con mis compañeros: la unidad creo que es cuestión de un ratito siempre cuando nos despojemos de intereses personales y de intereses sectoriales desmedidos. Porque los intereses personales medidos tampoco son malos. O sea yo siempre digo, si algún compañero quiere ser secretario general de la CGT y lo dice está bueno que lo diga. El problema es cuando nos sentamos en la mesa y todos decimos que queremos la unidad y nadie quiere nada. Ahora si no soy yo el que sale después como factor de esa unidad, pateo la mesa y rompo todo. Entonces ahí es cuando la unidad cuesta hacerse. Cuando nos despojamos de todo eso y verdaderamente queremos la unidad, es lo mismo el secretario general que el último integrante. Porque en definitiva todos los sindicatos, que estamos adentro, todos trabajamos de la misma manera. Todos aportamos, porque ese secretario general, si abajo no estamos todos juntos y lo apoyamos nosotros, uno solo no sirve para nada. Entonces yo creo que si todos nos despojamos de esas cosas desmedidas como te digo, la unidad sale en un ratito.”

QP:¿Desea agregar algo más?

MB: “Esperemos que el 2022 sea un año mejor ya sea en la salud, porque sabemos que esto de la pandemia no solo afecta la salud que es lo más importante, sino también la economía del país. Entonces si tenemos salud, por supuesto tenemos trabajo y tenemos para mantener la economía más floreciente. Así que brindemos para que eso suceda y brindemos para también por la unidad. No solo como te digo de la CGT, del peronismo, sino de todos los argentinos, y que de una vez por todas volvamos a tener los días más felices, que siempre fueron peronistas.”