“TERMINANDO CON LA CORRUPCIÓN, ESTÁN LOS RECURSOS QUE FALTAN”

Para la edición de la semana pasada me había juntado con Daniel Bracamonte, referente de “Vecinos en Alerta”, para realizarle un reportaje; pero un hecho enturbió la entrevista y decidimos publicarlo (https://semanarioquintopoder.com/el-trapito-el-vecino-la-cana-y-los-chanchullos/) en lugar del reportaje. En la edición de hoy publicamos el reportaje.

El reportaje se basa sobre la construcción política que viene haciendo Bracamonte para las próximas elecciones, que se basan en ideas propias del vecinalismo, tratando de sumar fuerzas con otros espacios políticos que permitan consolidar y concretar el proyecto que encaró.

QP: Usted viene siendo muy crítico con la gestión municipal. ¿es más fácil criticar que proponer?

DB: “No, si uno se queda en la crítica sí. Ahora, cuando hace años venís marcando lo mismo, ya no es crítica, es insistencia. Porque lo que está mal sigue igual. Mire… SAME real en el distrito. Seguridad con decisión. Orden del espacio público. No estoy inventando nada raro, estoy hablando de cosas básicas que todavía no están resueltas y además, la situación de la salud en general, donde la salud mental es una muestra más de la ausencia que hay. No es discurso. Son problemas concretos”.

QP: Pero eso lo dicen todos…

DB: “No, no todos lo sostienen en el tiempo. Una cosa es decirlo en campaña… y otra es decirlo durante años, sin cargo, sin estructura, cuando no te ve nadie. Ahí se ve quién está convencido y quién no”.

QP: Usted igual viene de la política… no es alguien de afuera.

DB: “No. Yo vengo de la medicina y justamente por eso hablo así. Porque estoy acostumbrado a ver lo urgente, lo real… lo que no puede esperar. Después uno se involucra, opina, participa… pero mi formación no es política. Y quizás por eso no naturalizo cosas que otros ya naturalizaron”.

QP: ¿Y cómo termina metido en esto?

DB: “Porque cuando ves durante años lo mismo… llega un punto donde no alcanza con mirar. La política es una herramienta. El problema es cuando se transforma en un fin en sí mismo. Ahí es donde el vecino desaparece. Y ahí es donde yo no estoy”.

QP: ¿No será que no encontró lugar en un espacio político que lo represente?

DB: “Lugar hay siempre. El tema es qué tenés que entregar a cambio. Si el precio es callarse o mirar para otro lado… no es lugar. Y yo no estoy para eso”.

QP: Usted habla de vecinalismo. Suena bien… pero muchas veces queda en algo testimonial.

DB: “Porque se arma para una elección. Esto no, esto nace de la realidad, de un vecino que no sabe si la ambulancia llega… que vive con miedo… que ve el barrio cada vez más desordenado. Si eso no se resuelve… lo testimonial es lo otro”.

QP: Vamos por partes, la cuestión del SAME.

DB: “Vida o muerte, no hay mucho más. Funciona en otros lugares… salva vidas…

y acá seguimos discutiendo. No es falta de recursos, es falta de decisión”.

QP: Seguridad…

DB: “Primero, dejar de negar el problema. Después, presencia real y herramientas concretas”.

QP: ¿Como cuáles?

DB: “Tobilleras duales. Controlas al agresor y protegés al vecino en riesgo.

Es simple, es posible y es de bajo costo. Pero obliga a salir de lo cómodo”.

QP: Pero el problema no es más profundo… droga, pobreza, falta de trabajo.

DB: “Claro que es profundo. El problema de los efectos de las drogas, la falta de trabajo y la pobreza en aumento es real. Está en la calle. Pero no puede ser excusa para no actuar.

Tiene que ser el motivo para actuar”.

QP: Ahí también hay responsabilidad de Nación y Provincia.

DB: “Sí, y soy crítico de todos. Es cierto que Nación no está girando fondos a la Provincia y eso impacta en los municipios. Ahora… en La Matanza hay urgencias que no pueden seguir esperando. Entonces yo me pregunto… si Fernando Espinoza dice que el plazo fijo es para urgencias… ¿esto no es una urgencia? ¿la droga, la inseguridad, la pobreza… no son urgencias?

QP: Está siendo un poco duro…

DB: “No, estoy siendo claro. Tuvieron tiempo de sobra para preparar una base que contenga al vecino. Porque esa es la función del municipio, no es solo cobrar tasas. Es estar cuando el vecino lo necesita”.

QP: Y la salud, ¿cómo la ve?

DB: “En todo. Porque cuando hablás de droga, de pobreza… hablás de salud.

Y yo eso lo veo desde otro lugar. Desde la medicina, desde lo urgente y ahí aparece otra ausencia: la salud mental no se está abordando como debería. No porque no se pueda…

porque no se prioriza”.

QP: Orden del espacio público… eso genera conflicto.

DB: “El conflicto ya está. Lo paga el vecino todos los días. Ordenar no es ir contra alguien, es poner reglas claras”.

QP: También fue muy crítico de la oposición.

DB: “Sí, porque es lo evidente. Se dicen cosas en campaña y después en los hechos terminan siendo parte de lo mismo. Hablo del PRO, de la Coalición Cívica – Ari y también de sectores del radicalismo que perdieron el rumbo. El vecino no vive de discursos, vive de resultados y los resultados no están”.

QP: ¿Ejemplos?

DB: “El caso de Silvia Caprino. Dos décadas como Defensora del Pueblo y el vecino ni la conoce ni le resuelve nada. Después Héctor ‘Toty’ Flores, Distintos espacios, mismo resultado. El vecino sigue esperando”.

QP: Plantea temas que incomodan a muchos

DB: “Seguro. Pero yo no estoy para caer cómodo, estoy para decir lo evidente y cuando lo evidente se fundamenta es verdad”.

QP: Usted habla mucho del vecino, ¿cómo participa?

DB: “Con herramientas reales, como el proyecto de la Banca 25, para que el vecino tenga voz directa en el Concejo Deliberante. Fue cajoneada por errores técnicos, la corregimos, la hicimos pública y la seguimos empujando. Porque el vecino tiene que tener voz propia y las circunstancias hoy lo marcan más que nunca. Nunca fue tan urgente. Eso es brindarse a la democracia, no decirla sino ejercerla”.

QP: ¿Cómo financia todo esto?

DB: “terminando con la corrupción, están los recursos que faltan. Cuando cortas eso, aparece la capacidad de hacer”.

QP: ¿Cuál es su relación con la UCR?

DB: “Yo soy radical alfonsinista y deseo que el radicalismo vuelva a su esencia. Por el bien de la gente… y del propio partido. Honrar su historia, como decía Raúl Alfonsín…

hay radicales y antirradicales, peronistas y antiperonistas… Y el radicalismo nació para ser la causa de los desposeídos. Yo estoy ahí, al lado del que la tiene difícil”.

QP: ¿Volvería a la UCR?

DB: “Depende de la dirigencia. Si miran al vecino, ahí voy a estar. Porque las convicciones no se negocian”.

QP: ¿Desea agregar algo más?

DB: “Sí. El vecino no puede esperar más, no puede esperar internas, ni acuerdos por atrás,

ni promesas que no se cumplen. Hoy, ayer y siempre: la razón es el vecino; y si la política no vuelve a ese lugar, deja de tener sentido. Yo creo en algo muy simple: el tiempo no es nada si no tiene razón de ser. Y la razón es clara, El vecino siempre. Les guste o no”.