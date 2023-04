MUNICIPALES MATANCEROS: ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN (¿SE VIENE LA GUERRA GAUCHA?)

Estamos ante un momento muy crítico para los trabajadores en general y los trabajadores municipales matanceros en particular. La inflación, literalmente, se devora el sueldo en muy poco tiempo y no hay plata que alcance.

Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM, está en plena negociación paritaria con ejecutivo municipal y, hasta ahora, no han podido acercar posiciones. Las propuestas del departamento ejecutivo municipal no son de las mejores y, ante la necesidad de los trabajadores, la situación se va complicando de a poco.

QP: Daniel Troncoso, momento complicado para el trabajador municipal de matancero, ¿declararon el estado de alerta y movilización?

DT: “Sí, sí, estamos en una situación muy delicada, todos los trabajadores en general y los municipales en especial, tanto en la provincia como en la nación. Se está intentando desde la confederación tratar de buscar un acuerdo nacional para tener un sueldo básico que nuclea a todos los trabajadores municipales. Algo parecido está pasando desde la provincia de Buenos Aires, desde nuestra federación. Y acá en Matanza, tratando de negociar, de hablar, de discutir con el ejecutivo municipal, algo que sea una paritaria con la mejor salida para los trabajadores municipales y para la institución.”

QP: Ustedes se han reunido con las autoridades municipales, ¿hay diferencia de criterio o diferencia de números importantes?

DT: “Diferencia de números, las de criterio se pueden ir acordando, son entendibles de algunas cuestiones que planteamos nosotros, porque nosotros no estamos peleando solo por el salario municipal, sino estamos peleando por condiciones de trabajo, estamos peleando por los pases a planta, estamos peleando por las corridas de categorías que tienen en algunas cuestiones oficinas o sectores de trabajo relegados y en otras cuestiones a personas con nombre y apellido que los tienen relegados y no hay una explicación del por qué. Y por otro lado también tenemos que ver el tema del sindicato municipal y la obra social, porque hoy las obras sociales también a nivel nacional están pasando por un momento de crisis, creo, no sé si alguna vez se vio, pero me parece que nunca se vio esto, y, la nuestra, que es una obra social pequeña, no es la excepción, y estamos buscando la forma también de poder sostener la obra social. Y cuando digo sostener la obra social y de tener los ingresos para ello, estoy hablando que después cuando un compañero viene y tiene que internarse, tiene que tener atención médica, tiene que operarse, tiene que tener una prótesis, que contemos con ello, que cada vez se hace más y más difícil. El dólar aumenta todos los días; nosotros tenemos ingresos en pesos, pero todos los insumos referentes a salud los precios están en dólares, eso impacta directamente en las prestaciones de la obra social. La economía de la obra social nuestra se adapta al sueldo de un trabajador municipal. Y repito, los trabajadores municipales en este país en especial, como ya lo han dicho Axel Kicillof, cómo lo ha dicho Massa, como lo ha dicho el Presidente, como lo dice la Ministra de Trabajo y el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, están pasando, son los sueldos más bajos que existen.”

QP: Sí, pero no hay soluciónese y, en algunos casos, tampoco hay gestos.

DT: “Claro, no hay gestos de ninguna parte, porque estamos hablando de cuestiones ya nacionales y provinciales. Y yo no veo un gesto a nivel nacional, ni veo un hecho. El hecho es plata en el bolsillo. No veo el hecho. No veo la plata en el bolsillo de parte del gobierno nacional ni del gobierno provincial para los trabajadores municipales. Entonces nos queda a nosotros discutir, como bien vos decís, Matanza en particular, y colaborar con nuestro granito de arena en la organización, lo que tengamos que hacer a nivel provincial y nacional. Pero bueno, hoy por hoy se están dando estas discusiones que ya se venían dando con el Jefe de Gabinete, Dr. Claudio Lentini, pero las mismas no dieron ningún resultado, ahora estamos hablando directamente con el Intendente, estamos tratando de ver qué forma le encontramos alguna ecuación para que llegue dinero al bolsillo de los trabajadores y como siempre hay dos cuestiones que son dos intereses diferentes y estamos peleando en estos días, ya tendría que estar la liquidación de los salarios de los trabajadores municipales, y sin embargo seguimos en este momento en las discusiones.”

QP: Este es un momento de urgencia, con nivele de inflación muy importantes y el trabajador con lo que gana no puede comprar nada y, a su vez, está muy endeudado

DT: “Es un momento muy especial, como decís vos, hay muchos compañeros trabajadores sin trabajo, hay muchos compañeros trabajadores que han encontrado en los distintos movimientos sociales un lugar donde poder trabajar, donde poder sentirse parte de una organización, donde poder llevarse una cantidad de dinero al bolsillo para poder alimentar. El tema, solamente hablar del tema impositivo, un alquiler, comprar un par de zapatillas, se ha vuelto totalmente prohibitivo. La Argentina está en crisis, me parece que es un momento muy delicado y por eso te digo hay que insistir en distintas ecuaciones que tengan que ver con porcentajes, que tengan que ver con dinero, que tengan que ver con lo que tenga que ver y que ayude rápidamente, que sea una solución rápida para los compañeros en este estado de emergencia. Y como dijo también la Ministra de Trabajo, hay que tratar de negociar, y hoy negociar no es solamente la cantidad de dinero, el volumen de dinero que se negocie, sino también tiene que ver con el tiempo que dure esa negociación, porque hoy hacer una negociación muy larga también te implica que no sabes lo que va a pasar en el próximo trimestre o bimestre en el país, entonces hay que tratar de achicar lo máximo las negociaciones para poder sentarse de nuevo a negociar de acuerdo a lo que veamos que está ocurriendo en el país.”