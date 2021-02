“NINGÚN TRABAJADOR PUEDE COBRAR MENOS DE LO QUE NECESITA PARA COMER”

Rubén Bustos, referente sindical de la agrupación “Almafuerte”, dialogó con nuestro medio sobre la crítica situación salarial de los trabajadores municipales matanceros y adelanto un mes de marzo complicado, con posibles movilizaciones de los trabajadores reclamando el inicio de la paritaria.

Bustos señaló que “un trabajador municipal medio hoy gana menos de lo que marca la línea de indigencia” y remarcó que “al enfermero que le digan que es héroe y no le alcanza para comer, la verdad que mucho no le suma”

QP: Bustos ¿cómo han comenzado este año con los aumentos que dio el ejecutivo a fines del año pasado?

RB.: “La verdad que fue un año atípico, los aumentos fueron muy malos, un trabajador municipal medio hoy gana menos de lo que marca la línea de indigencia, pensa que nosotros hace dos años y medio atrás, planteábamos ganar más que la canasta de la pobreza, hoy necesitas más de 100 mil pesos para no ser pobre, claramente estamos muy mal, el trabajador municipal no se siente representado ni que respetan en sus derechos”

QP: El año pasado hicieron un paro (por primera vez en la gestión de Espinoza), ¿este hecho fue una movida del sindicato, o del empleado municipal?

RB.: “Yo creo que la presión de la gente llevó a que se hiciera este movimiento, y puede pasar lo mismo, creo que la convocatoria de la gente no estaba en los planes de nadie de hecho, lo dije varias veces, fue la concentración de municipales más grande de la historia por lo menos en los últimos 30 años, esto no lo niega nadie y refleja la necesidad que tiene el trabajador, un trabajador mal pago que no tiene para comer, y este es el problema que persiste por lo tanto en las paritarias que se vendrán en Marzo, no en septiembre como se hizo este último año, o en octubre cuando fue el último aumento de sueldo, se tienen que hacer en marzo como en los últimos 20 años, es un derecho que tenemos los trabajadores con la ley de paritarias, la ley actual dice que todo beneficio a la ley será respetado, este es uno de ellos, y en marzo se debe discutir el aumento salarial, y cuando se discuta ahora va a tener que tener en cuenta esto, más allá del porcentaje que se pida, ningún trabajador puede cobrar menos que lo que necesita para poder subsistir, este es el tema que se les escapa muchas veces, ese es el resultado de esa manifestación espontánea de los trabajadores, y yo creo que va a volver a pasar”

QP: ¿Va a pasar por la voluntad individual del trabajador o porque las agrupaciones sindicales en torno al sindicato, tanto oficialistas como opositores, se junten para hacerlo?

RB.: “Nosotros ese día estuvimos todos, el sindicato llamó y fuimos todos, gente de salud, las agrupaciones opositoras, creo que el rol lo tiene que jugar el sindicato, la organización sindical es una sola: es el sindicato, que debe representar a los trabajadores esto está estipulado por la ley, es el que tiene el poder para hacerlo, es el que tiene que asumir ese espacio, si no lo asume es muy probable que los trabajadores vayan por afuera del gremio”

QP: ¿Uds. plantean un porcentaje o un básico y desde ahí negociar?

RB.: “Esa es una discusión que tiene que dar el gremio, y eso debe ser que ningún trabajador puede cobrar menos de lo que necesita para comer, si un trabajador cobra 20 25 mil pesos por mes no hay que ser economista para saber si le alcanza o no para comer, eso tenemos que discutir partiendo de ese piso, y dejar en un compromiso no muy lejano, lo que tiene que ver con la carrera municipal”

QP: ¿El tema salarial opaca el resto?

RB.: “Claro, tenemos un hecho que es la estabilidad esto lo hemos hablado varias veces, hace un año y medio se cumplió el tema de la adecuación y esto es un derecho del trabajador, no se puede hablar de listado, el gremio un puede hablar de listado, cuando el sindicato habla de hacer un listado está subestimando y bajando el poder que tiene la ley, la ley es clara en esto, hay que pasar los trabajadores a planta permanente, reordenar las categorías históricas, hay que sacar todos los asensos que están pendientes, las corridas administrativas, son todos derechos estos- Las horas extras en pandemia ¿cómo se pagan?, ¿cómo una hora común o con valor agregado?, bueno ahora las pagan como hora común, se inventó la extensión horaria, entonces el trabajador trabaja 8 horas más que se las pagan normal cuando se las tendrían que pagar más, la ley en esto es clara”

QP: ¿Y la antigüedad?

RB.: “Es otra de las cosas que tenemos para discutir, la antigüedad, la ley habilita a que se discuta el porcentaje de antigüedad, por que se pueda pagar más, hoy el problema es que el municipal tiene el plato vacío de comida, los familiares e hijos sufren necesidades, ¿cómo hacemos para que esa gente vuelva a tener un salario, que ya no hablamos de dignidad, sino de que les alcance para poder comer?”

QP: ¿Ustedes perciben que desde el ejecutivo municipal hay una actitud paternalista?

RB.: “No esto fue abolido en la República Argentina a partir del peronismo, la figura del trabajador está plasmada primero en la constitución del ‘49, la dictadura militar del ‘55 la dejó sin efecto, que después se transformaron en derechos inalienables, el empleador no puede decir yo te doy un beneficio, cuando vos me estás dando relación de dependencia, yo te doy mi trabajo, mi función y a cambio me tenes que dar un salario justo y digno que me alcance para vivir, eso está establecido en la constitución nacional, pongamos un claro ejemplo, ¿Quiénes están en los hospitales atajando los penales? ¿Los funcionarios o los trabajadores? Hoy están los trabajadores y los profesionales poniendo el pecho a la pandemia más grande la humanidad, más los trabajadores que mantienen limpio y desinfectado al hospital y ayudan a los profesionales, otro caso en el palacio municipal, tenemos oficinas que se han infectado la mitad de los trabajadores, y si esa oficina no funciona, la municipalidad no compraría, no pagaría, son trabajadores fundamentales para la funcionalidad y administración, acá no hay rédito el trabajador se tiene que llevar lo que figura, por eso se debe celebrar la paritaria discutiendo las necesidades de todos los trabajadores municipales discutiendo el factor económico, es inadmisible que al trabajador no le alcance para comer”

QP: La discusión salarial viene desde hace tiempo, incluso antes de la pandemia, ¿por qué cree que se dilata tanto la solución de este tema, cree que es una decisión política del ejecutivo de no resolver estas cuestiones?

RB.: “Creo que la respuesta es una cuestión económica, y siempre que hay cuestiones económicas en el medio van a terciar los poderes, y las fuerzas, en este caso están fallando el poder que tiene la representación de los trabajadores, hay otros gremios en Argentina en situaciones diferentes y sindicatos diferentes que responden a sus trabajadores y hacen validar sus derechos, sin ir más lejos el caso los bancarios, si bien es otra cosa los bancarios pelean peso por peso y es un salario referente para la Argentina, no digo que lleguemos a eso, pero nos pusieron a prueba en la peor pandemia de la historia, y los trabajadores municipales demostraron con creces que han cumplido, y acá va más allá de política o de trabajador de carrera, porque también acá uno ve a compañeros que trabajan políticamente y llevan alimentos a los comedores escolares y comunitarios, asisten en una inundación, son compañeros que están a la altura y a la par de cualquier trabajador”

QP: En algún momento, a través de una nota nuestro medio, planteamos que por más que el municipio de un aumento el 100% el trabajador municipal va a seguir por debajo de la línea de pobreza porque el salario de inicio es muy bajo

RB.: “Tal cual, por eso digo que si los dos sectores se ponen de acuerdo no en una primer instancia pero si en una segunda, con compromisos claros, en una primera instancia se da una mejora y en segunda instancia se alcanza lo que se pone como meta, pero tiene que haber sectores que defiendan sus interese por igual, acá parece que hay uno solo que es el que impone las reglas del juego y el otro tiene que aceptar, esto en algún momento la gente va a pasar por encima a los representantes”

QP: Más allá de la actitud del ejecutivo municipal ¿Usted platea que la responsabilidad de esta situación es del sindicato?

RB.: “La responsabilidad la tiene el sindicato, en la historia del movimiento obrero no siempre se ha ganado, nos ha tocado perder un montón de veces, esas historias quedan pero no puede quedar en el camino la capacidad del reclamo, que es la capacidad de dejar en claro cuáles son las necesidades, porque ese el triunfo si se establece un mínimo para todos los trabajadores, si se establece los pases a planta permanente, si se establece que las personas que están esperando un cargo se les de ese cargo para que no se acabe la carrera municipal, la caja se achica más y se comprime más, por eso es importante la calidad de salario para que nuestros jubilados sigan recibiendo como corresponde su sueldo, que siempre fue para nosotros los municipales el orgullo nuestra caja, y también vamos en vía de achicar, entonces la discusión y la responsabilidad de lo que tienen que hacer es muy grande como para dejar la decisión a un solo sector, la responsabilidad, en esta caso, es del sindicato que se queda esperando para aceptar lo que el ejecutivo le dice”

QP: Hoy hacen falta 56 mil pesos para no ser pobre, en base al salario promedio que Ud. me acaba de decir (20 mil pesos promedio) si el ejecutivo aumenta el 100% ¿la mayoría de los trabajadores va a seguir estado bajo la línea de pobreza?

RB.: “Esto tiene que ver con una caída de dos años consecutivos, hace dos años que nosotros caemos por debajo de la inflación del país, cuando fue del 75% nos dieron el 26%, el 35% y el 16% y lógicamente se va sumando, y cuando pasa el tiempo pasa esto estamos muy por debajo de la realidad, nunca tuvimos salarios enormes, pero a eso súmale lo que sucedió con la pandemia, con la crisis, con la inflación, más el silencio de los que tienen que representarnos esta es la realidad actual”

QP: Uds. ven en Marzo un mes complicado en lo sindical?

RB.: “Creo que en marzo deben empezar las discusiones salariales como históricamente se ha planteado en nuestro sindicato y en nuestro municipio, y que tienen que ir en esta dirección llevar a lo más alto posible el mínimo, para que los trabajadores tengan la seguridad de la estabilidad, para poder vivir, asegurar la estabilidad de los contratados, y los asensos de las plantas permanentes, y también sumarle un cuarto punto que es los compañeros que vienen trabajando denodadamente y que han demostrado en esta pandemia y creo que también hay que dar una discusión por este sector que trabaja, no hablo de un reconocimiento desde lo moral, sino también desde lo económico, hay un montón de trabajadores que paso lo mismo en todas las municipalidades, están todos achacados, perdemos capacidad de trabajo, perdemos profesionales, perdemos trabajadores emblemáticos en muchos lugares que se jubilan y no son repuestos, esto también merece para adentro una discusión enorme, no solo en el sindicato, sino también en el ejecutivo que nos ha demostrado en la última pandemia lo importante que es estar en los barrios con ese tipo de cosas, pero contar también con la materia prima que es trabajador la persona física, hay un dicho que dice que: ‘lo importante es el capital humano’ bueno acá quedó demostrado hay que apostarle a la gente”

QP: Aparte el ejecutivo demuestra al menos incoherencia, unas declaraciones del intendente (no hace mucho) plantea que si él fuese diputado declararía héroes nacionales a los profesionales de la salud

RB.: “A veces lo primero que querría un trabajador es que le alcance para comer, al trabajador y al enfermero que le digan que es héroe y no le alcanza para comer, la verdad que mucho no le suma, si nosotros le acomodamos el salario y desde otro lugar la persona tiene la seguridad de tener en la casa el resguardo y que cuando pase la pandemia lo reconozcan con honores está perfecto, pero en este momento hay que darle lo que necesitan”