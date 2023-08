“NO CREO QUE HAYA IMPOSIBLES NI HAYA INVENCIBLES”

A horas de finalizada las elecciones PASO, pudimos dialogar con Gustavo Ferragut, uno de los referentes provinciales de Patricia Bullrich en los pagos bonaerense.

Ferragut afirmó que “nuestro acuerdo es con la gente y no con los dirigentes” y señaló que “pido que los vecinos puedan tomar el compromiso de elegir y que nadie elija por ellos”

QP: Gustavo Ferragut, ¿Cómo han vivido el día de ayer? Ha sido una elección muy buena para ustedes.

GF: “Sí, la verdad que…No digo que era lo que esperábamos, pero teníamos la sensación en el día a día que veníamos viendo en la calle que tanto Patricia Bullrich como la fuerza del cambio del sector que representaba dentro de la interna, estaba andando muy bien y lo importante es que también lo pudimos reflejar en La Matanza.”

QP: Realmente fue una elección que muchos no esperaban, más allá que en las encuestas por ahí Bullrich encabezaba, pero todos esperaban que Larreta se impusiera.

GF: “Sí, eso es lo que esperaba, o por lo menos lo que se trascendía en todos lados. Luchamos contra un aparato muy fuerte, contra una inversión muy grande y la verdad que nosotros sabíamos que el lazo que habíamos logrado con la sociedad era una buena alianza y eso se iba a ver en definitiva reflejado en las urnas.”

QP: ¿Cómo lo ven a Milei?, ¿ustedes creen que pueden ganar?

GF: “Hay que reconocer que Milei hizo una muy buena elección. Habrá que ver si ese resultado es netamente genuino o es un voto bronca que quiso reflejar alguna cosa, un llamado de atención de la sociedad a la política. Creo, más allá de que hizo una muy buena elección, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es perfilar bien qué es lo que representamos. El problema es que nosotros perdimos mucho tiempo definiendo en una interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, quién iba a representar el liderazgo. Ahora que el liderazgo queda claro, es posible que los números empiecen a mostrar otra cosa. Ahora queda claro que el liderazgo es el perfil de Patricia Bullrich, representando a la sociedad en este espacio, y vamos a ver cómo eso se refleja en estos dos meses de campaña.”

QP: Con los datos en mano, entre votos en blanco y gente que no fue a votar, tenemos un 35% del padrón que no votaron, ¿el resultado final de estas elecciones puede ser para cualquiera de los candidatos?

GF: “Las diferencias no son amplias. Es verdad eso y hay que trabajar sobre eso. Hay que ver si podemos motivar a que los que no fueron a votar vayan y voten; y voten por nuestra propuesta y los que fueron en voto en blanco si pueden definirlo también y después también ver desde cada sector tanto del sector de Milei como del sector de Unión por la Patria, definen un voto hacia un modelo de representación como el que va a representar Patricia.”

QP: ¿En Matanza cómo vivieron la elección?

GF: “Muy contento. Primero pelea de boleta a boleta, porque durante todo el día tuvimos un asedio de robo de boleta constante, sistemático, no solo de robo, sino de confusión, de mezclar las boletas, algunas esconderlas debajo de la mesa y bueno, hubo un aparato trabajando para eso que nos perjudicó, te diría, bastante. A pesar de que como estructura teníamos un mecanismo de reposición que veremos cómo lo mejoramos en la próxima elección porque esto la verdad nos quitó bastantes votos.”

QP: Y a “Lalo” Creus, ¿cómo lo ven en la elección general?

GF: “Creo que hemos podido plasmar la simbiosis de representación de un modelo, una representación definida, no a medias en La Matanza, y hoy quedamos muy cerca todos, así que hay una oportunidad importante si el vecino se define a que estos 40 años de gestión, yo no quiero decir peronismo porque no es todo lo mismo, sino últimamente representada por el Kirchnerismo, termine para dejar la postración de la Matanza. Y Lalo ha sabido ensamblarse muy bien con Patricia y con Néstor Grindetti, que también hizo una muy buena elección en la Matanza, y donde toda la lista nuestra ganó la interna.”

QP: ¿Cómo va a ser la campaña de acá a las generales? ¿Tienen más o menos un plan de campaña? ¿Han hablado?

GF: “Bueno, yo siempre digo, tuvimos que jugar la clasificación, ahora hay que jugar el mundial y ganar. En esta primera etapa quedó definido, te vuelvo a reiterar, yo siento que tuvimos mucho tiempo de discusión que a lo mejor debería haberse saldado de otra manera dejando a algunos egos de lado, podríamos haber hecho una lista de unidad mucho más potente con Patricia, candidata a presidente. Y ahora viene, bueno, esta semana discusión de acomodamiento, análisis de lo que pasó, análisis de los votos a donde se corrieron y seguramente la semana que viene ya estaremos nuevamente en campaña con una definición, lo que está claro es que la gente está harta de muchas cosas y quiere cambios profundos. No habla de cosas a medias. Bueno, nosotros queremos representar a través de Patricia, Néstor y Lalo esos cambios profundos. La Matanza también necesita un cambio profundo donde ya no podemos retroceder más, digamos, no hay margen para seguir retrocediendo y eso necesita tener cambios profundos.”

QP: Las últimas dos semanas, sobre todo, hubo bombardeos sobre Bullrich con respecto a su pasado, ¿Cómo lo vivió Bullrich a eso?

GF: “Ella está acostumbrada a esto porque ella nunca niega toda su historia, desde que inició en la política, en sus años jóvenes hasta aquí, lo que sí muestra que la evolución de pensamiento es un caso muy parecido a Mujica en Uruguay, también viene de un pasado revolucionario, después terminó siendo una visión estadista, digamos, arrepintiéndose de muchas cosas de lo que se hace en la época de juventud y el crecimiento y evolución de pensamiento y formación termina dando un estadista para un país.”

QP: Macri, ¿en qué rol quedó?

GF: “Mauricio Macri está claro que va a ser siempre nuestro primer presidente de nuestro espacio y sobre todo eso hay que aprender de toda la experiencia de haberlo sido. Nadie tiene experiencia antes de serlo, entonces quedó claro que, y yo creo que el verdadero rol lo va a tener ahora, de ayudar, de conseguir los apoyos necesarios, tanto internos como externos, para una candidatura presidencial. Me parece que el nuevo gobierno no tiene tiempo para empezar a averiguar de qué se trata, sino que venimos con una experiencia de saber lo que hicimos con aciertos y con errores.”

QP: A nivel personal, ¿cómo vivió esta elección? Hay que aclarar que usted hizo un esfuerzo enorme desde el llano.

GF: “Yo estoy muy contento porque nosotros creímos, personalmente creí, en este proyecto cuando recién nacía, cuando no tenía posibilidades, cuando todos decían no puede ser, es imposible, y hoy llegamos a un lugar con un gran equipo, en lo personal, un gran equipo, un gran equipo en la nación, en la provincia y en la Matanza también, con gente nueva que pudo estar en la calle mano a mano con el vecino y logramos lo que todos creían imposible, que el resultado de que Patricia Bullrich gane la interna con Horacio Rodríguez Larreta con un aparato, con una jefatura de gobierno de donde le daba visibilidad. Y la verdad que me siento muy contento y orgulloso de haber apostado al espacio y agradecer profundamente la confianza de Patricia de que yo pueda representarla en un montón de lugares.”

QP: La candidatura de Grindetti va a ser complicada en la provincia, tenemos a Kicillof, el gobernador actual, que ha ganado, no por mucho, pero ha ganado.

GF: “Era complicada también la candidatura de Patricia, y ganamos, y también ganamos con Néstor en la provincia, por lo cual no creo que haya imposibles ni haya invencibles. Si la propuesta es hacer un lazo, un contrato con la gente, vamos a andar bien. Ahora, si es solo lazo de dirigentes, vamos a andar mal. Entonces, creo que Patricia ha logrado eso, Néstor lo ha entendido para caminar la provincia de Buenos Aires y por eso tuvimos el resultado que tuvimos, ganamos una interna que nos demoró mucho tiempo para discutir dentro de la interna y ahora tenemos con el tema saldado del liderazgo que es de Patricia Bullrich, vamos a poder definir y caminar hacia qué rumbo queremos ir en la provincia, en la nación y en el municipio.”

QP: En la provincia de Buenos Aires han ganado en muchos distritos, retuvieron la mayoría de las intendencias que tenían.

GF: “Sí, estamos bien posicionados, vamos a ganar muchas otras, si se repiten los mismos números, si crecemos aún más, muchas otras, vamos a volver a recuperar muchas intendencias, no sólo en el conurbano, sino en el interior del país y en el interior de Buenos Aires, así que creemos que el rumbo que la Argentina necesita es lo que estamos representando.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF: “De ahora en más vienen dos meses de una recorrida con todos los vecinos, pido que los vecinos puedan tomar el compromiso de elegir y que nadie elija por ellos. Entonces me parece que tenemos que volver a reafirmar ese recorrido por las calles. Y vuelvo a reiterar, nuestro acuerdo es con la gente y no con los dirigentes.”