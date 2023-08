Entrevistamos a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM, sobre la compleja situación salarial de los trabajadores municipales matanceros. También dialogamos de los conflictos que se están dando en diferentes áreas del municipio, principalmente en salud.

QP: Daniel Troncoso, el Ejecutivo Municipal publicó un decreto de aumento para enfermeros, médicos y demás en forma de consulta y no está muy claro cuál es el objetivo.

DT: “No sé si en forma de consulta, por lo menos con el sindicato no consultaron nada y lo dieron, sí, para una categoría, que la provincia de Buenos Aires creo que es la que otorga esa categoría, categoría D, que abarcaría al Hospital del Niño.”

QP: ¿Usted cómo lo toma? Porque hay conflicto en casi todos los hospitales municipales.

DT: “Y bueno, es una emergencia que se tomó, creo, porque estoy suponiendo, por lo que estaba pasando en el Hospital del Niño, que no tenía médico y todo, habrán querido reforzar algún tipo de salario como para que pueda un pequeño sector verse beneficiado y tal vez de esa forma lograr que el Hospital del Niño pueda lograr cierta normalidad en la atención de los niños de La Matanza.

Creo que pasa por ahí. Ahora, el resto de los trabajadores municipales no han recibido ningún tipo de resarcimiento económico, inclusive aquellos que hacen el mismo trabajo o muy parecido que es el resto de los hospitales, que vos lo presenciaste ahora en este momento, hay un grupo de compañeros de los distintos centros de salud y que bueno, ya hicieron varias asambleas y que están pensando, analizando las posibilidades de asambleas, un paro o alguna otra medida parecida a la que tomó el Hospital del Niño para llegar a lograr eso. Pero me parece que acá lo que tiene que haber es una recomposición salarial real para todos los trabajadores municipales. Creo que es la única forma de frenar esto, porque esto que pasó en el Hospital del Niño es tapar el sol, ni con la mano, con un dedo.”

QP: Ustedes hablaron de charlas paritarias, ¿tienen que hablar en estos días?

DT: “Hoy hablé con una persona del Ejecutivo, un compañero del Ejecutivo, y bueno, quedamos que ya nos vamos a reunir. Así que nos vamos a reunir, pero para ponerlos al tanto y para solicitar una pronta reunión para hablar de todos los temas atrasadísimos, como son las juntas de ascenso, como fue el compromiso de pasar compañeros a planta y que en un momento tan delicado como fueron estos últimos días, previo a una elección y para que después no se tome esto como algo político, porque aparte todos conocen la ideología que yo tengo y la ideología de los compañeros que estamos en el sindicato, que somos peronistas, pero bueno, realmente ya está, ya pasaron las elecciones, los resultados, bueno, están a la vista y vamos ahora a pedir, ya pedimos la reunión lo antes posible tendremos una reunión con el Ejecutivo, si es posible con el Intendente Municipal de La Matanza para hablar de estas cuestiones. Y con respecto a lo que hoy está pasando en este momento, en este mismo momento que me está haciendo la nota, es que los compañeros de distintos centros de salud están reunidos en la oficina gremial viendo y planteando las necesidades de cada uno de los compañeros a través de asambleas que ya se han llevado adelante y se han realizado, así que bueno, seguiremos adelante acompañando a los compañeros y dándoles el apoyo.”

QP: Hay un grave problema de orden salarial, ¿ustedes tienen en cuenta esto?

DT: “Totalmente, se fueron haciendo algunos pequeños acuerdos, algunos pequeños arreglos, se reconocieron algunos trabajos como los compañeros municipales que reparten las boletas, que hacía tiempo, tiempo ya que no tenían ajustes y bueno, gracias a Dios se logró, muy, muy, muy despacio con el tema, muy despacio con el tema de las corridas de categoría, oficinas que tienen las corridas de categoría atrasadísimas, que no se lo toca el tema, por ejemplo cómputos y bueno, el pase a plata que tendría que hacerse algo automático y algo que también lo firmamos en marzo, lo volvimos a firmar cuando nos juntamos en el mes de julio y espero que nos juntemos ahora nuevamente para ver cómo se puede reforzar el salario de todos los trabajadores, como vos decís, y que tenga que ver con un porcentaje al básico, porque esto de 20.000 pesos más otros 20.000 pesos van siendo sumas fijas, repito, que ayudan al trabajador, que llega plata fresca al compañero, pero bueno, después cuando el compañero vaya a necesitar de la obra social, no va a contar con ello ya que el sindicato y la obra social no tienen ningún tipo de aporte, al igual que los compañeros jubilados que tampoco forman parte de estos aumentos, los dejan afuera y por ende bueno, también ponen en riesgo, como decimos siempre, al instituto de previsión social, que se va cada vez devaluando más y más y no hay forma de pagarle el sueldo a los trabajadores.”

QP: También está el tema que cuando uno ve en un aumento con bonos y demás, mezclan tantas las cosas que no se entiende cuánto uno va a cobrar

DT: “Cuando yo hago la cuenta para ver cuánto me van a pagar para cuando yo me jubile, tengo que hacer la cuenta sobre el básico, que son los verdaderos aportes. Cuando yo tengo que hacer una cuenta sobre una bonificación que me pagan por tractorista o por estar en alguna parte médica, tengo que hacerla sobre el básico. Bueno, cada vez que da un aumento de esta forma que vos decís, haciendo un rompecabezas de un recibo de sueldo, eso no ingresa nada, ni para la jubilación, no ingresa para los bonos, igual también hay algunas falencias más también que tienen que ver con la forma que se pagaron las extensiones horarias relacionadas a las jubilaciones que hoy los compañeros que la hicieron no le están cobrando. O sea, hay muchísimas cosas que nosotros tenemos ganas de hablar, de dialogar, y que a veces encontramos la mesa de diálogo y no llegamos a una respuesta positiva para los trabajadores. Así que esperemos que a partir de esta nueva etapa podamos ir solucionando estos tipos de inconvenientes. Y el sueldo de los municipales de Matanzas cuenta de un sueldo básico, de dos bonificaciones diferentes, y ahora otro recibo que inclusive hay que imprimirlo en forma separada de los 40.000 pesos como suma fija. Así que sí, es tal cual como vos decís, es un juego de Frankenstein, un armado que no beneficia a los trabajadores. Creo que no debe beneficiar también al municipio por el tema de la desprolijidad que lleva a ese recibo de sueldo. Y bueno, son temas a solucionar prontamente.”

QP: Supongo que ustedes, políticamente hablando, habrán trabajado en las elecciones. Pero más allá de ello, por el resultado del domingo, quedan entre la espada y la pared dado que ganaron otras opciones que son de derecha y que apuntan a quitar derechos más que a conservar los derechos.

DT: Sí, nosotros consideramos, yo en lo particular, y acá hay que dejar la libertad a cada uno de los compañeros porque esto es un sindicato. Primero, claro, esto es un sindicato, acá puede haber compañeros y pueden formar parte y pueden afiliarse compañeros de cualquier forma de pensar, con cualquier ideología y que voten a quien quiera. En mi caso personal, particular, y con la mayoría de los compañeros que nos rodean, estamos todos dentro del peronismo y por eso no hay una opción que no sea fuera del peronismo. Más allá de que pensamos el peronismo desde un sindicato, desde la política y después no lo vemos reflejado en los hechos de a quienes les toca conducir en nombre del peronismo. Y creo que ese es el resultado de lo que pasa con las elecciones como lo que pasó el domingo.”