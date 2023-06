“NOSOTROS QUEREMOS UNA MUNICIPALIDAD DE CARA A LA GENTE Y ABIERTA A CADA UNO DE LOS VECINOS Y ESCUCHANDO LA PROBLEMÁTICA DE CADA UNO DE LOS BARRIOS”

Dialogamos con Raúl Albornoz uno de los referentes del espacio de Patricia Cubría. Albornoz nos comentó el crecimiento del espacio y la intención de competir en las próximas elecciones PASO enfrentando al poderoso aparato político del Intendente Fernando Espinoza.

QP: Raúl Albornoz, hace poco inauguró un local de Ramos Mejía dentro de lo que es la campaña de Patricia Cubría para la intendencia local.

RA: “Sí, ahí estuvimos, inauguramos en frente de la plaza, que está enfrente de la estación, ahí a media cuadra de la Iglesia de Santo Domingo, lo que va a ser el comando de campaña de la localidad de Ramos Mejías. De ahí soy un poco el responsable de todo eso, junto con algunos otros compañeros de mi espacio, como Freddy, Javier, Mari Rojas y algunos compañeros más que se han ido sumando, Carlos Coronel. Y después bueno, hemos estado inaugurando también distintos sub comandos con vistas a las elecciones en casi todas las localidades.”

QP: ¿Cómo viene instalándose Patricia en el Distrito? ¿Cómo la ve la gente?

RA: “La verdad, en lo que son los barrios más carenciados, digamos que donde los movimientos sociales tienen un trabajo mayormente desarrollado, la instalación ahí es mucho más acelerada que en San Justo, en Ramos Mejía, en el primer cordón. Estamos un poquito más lentos porque es otra característica, pero en las localidades donde la gente por ahí tiene más necesidades, es donde más fuertemente estamos progresando.”

QP: ¿Cómo perciben ustedes que toma la gente, el mensaje que Cubria les lleva?

RA: “Nosotros la respuesta que tenemos en la calle a través de las volanteadas y las diversas actividades que vamos desarrollando con la Federación de Clubes, y algunas otras ONG más, la respuesta que tenemos en la calle la verdad es exitosa. La gente nos recibe bien, nos trata bien, no tuvimos problemas con ningún vecino, todo lo contrario, nos recepciona con buena predisposición.”

QP: ¿Y Patricia cómo siente La Matanza al caminarla?

RA: “Patricia está caminando todos los días, hace dos o tres barrios. Va a sociedades de fomento, a clubes de barrio, a la casa de algunos vecinos, camina los centros comerciales. Tiene una actividad, digamos, diaria, constante, permanente y con mucha buena recepción, como te decía.”

QP: ¿Y qué te llevó a vos a militar este espacio nuevo, acá en La Matanza?

RA: “En realidad yo estaba relativamente alejado de lo que es la política de la Matanza. Más que nada por un poco de desencanto y de ver que no me contenía, digamos, la forma de hacer política de lo que era el peronismo, no sólo el oficialismo, sino algunas agrupaciones también de la oposición. Hasta que en algún momento la conocí a Patricia. Yo la vez pasada en un acto que tuvimos dije nosotros en los ‘80, digo nosotros la JP en aquel momento, teníamos un slogan que salíamos a decir en afiches y en pintadas: el peronismo vuelve a enamorar. Y la verdad lo que me produjo a mí la figura de Patricia es algo parecido a esto, o sea, de alguna forma me enamoré de su forma de ser, de la calidad de persona que es y me encontré con un cuadro político que realmente hacía años que no veía un cuadro integral con las características de Patricia.”

QP: ¿Se tiene fe para hacerle frente a Fernando?

RA: “Nos tenemos mucha fe. Si hay PASO, tenemos mucha fe. Tenemos consolidado un equipo de técnicos y profesionales que ya estamos trabajando en lo que va a hacer la plataforma electoral porque nosotros vamos a presentar propuestas, no es solamente críticas a lo que es la actual gestión municipal.”

QP: Hablando de crítica, ¿cómo ve la gestión de Espinoza?

RA: “Y la verdad en los últimos cuatro años, mala, ausente. Desgraciadamente, digo desgraciadamente, pues yo lo aprecio de verdad, yo lo conozco y veo que hay determinados lugares donde no los puede caminar porque lo insultan, la semana pasada nos enteramos, por ejemplo, que el hospital de niños de La Matanza, está atendido solamente por dos médicos. Un hospital de niños que tendría que tener no menos de 15 o 20 médicos y que los chicos por ahí sacan turno y le dan turno o van con alguna urgencia o con algún tratamiento que tienen que hacerse y tienen que esperar días y a veces meses.”

QP: Es más, en medio del brote de bronquiolitis, está la guardia cerrada por falta de médicos

RA: “Sí, sí. Y después, bueno, el tema de inseguridad, que no es municipal, pero en realidad en La Matanza se ve agravado por la falta de eficacia o deficiencia de la política de prevención del municipio. Después, la vez pasada, por ejemplo, estuvimos visitando la escuela número uno, enfrente de la plaza, a media cuadra del municipio. Es una escuela que no tiene puertas, las puertas son cortinas, que la situación edilicia era paupérrima, la fuimos a pintar nosotros con el espacio de Patricia y si esto pasa a media cuadra del municipio no hace falta explicar lo que puede pasar en Catán, Laferrere, Virrey del Pino, Castillo.”

QP: ¿Usted cree que este plan de obras, más de 500 obras que se están desarrollando en este momento, que algunas son muy importantes, como los pasos bajo nivel en Laferrere, el paso bajo nivel de San Justo, obras importantes y contundentes, ¿Usted cree que eso puede llegar a fortalecerlo políticamente a Espinoza?

RA: “A mí me parece que lo de Espinoza es un ciclo terminado porque ya está instalado en la gente, que la gente no lo quiere. Obviamente que las obras siempre son bienvenidas, pero también hay que tener en cuenta que muchas de las obras a las cuales se menciona el intendente no son obras de la municipalidad, son obras nacionales o provinciales. El puente de Ramos Mejía, el bajo nivel, el puente de Laferrere, son obras de ferrocarriles argentinos, no es de la municipalidad y nosotros vamos a estar presentes en la inauguración de cada una de sus obras porque Ferrocarriles Argentinos la va a invitar a Patricia como diputada provincial del distrito.”

QP: Se ha hablado mucho de violencia política en la campaña. ¿Cómo la han vivido ustedes?

RA: “No, hubo algún que otro episodio hace ya unos meses. Hoy hasta el momento la situación es relativamente tranquila, de convivencia democrática más allá de las diferencias.”

QP: ¿Ustedes están seguros de que van a participar de las PASO y si no le dan lugar, tiene otra opción de jugar?

RA: “Nosotros, como te decía antes, sí, estamos seguros que vamos a participar en el caso que haya PASO. Si no hay PASO, desgraciadamente, vamos a tener que salir a jugar por fuera, pero la decisión está.”

QP: Es innegable preguntarle, por ahí no podemos preguntarle a la diputada, pero podemos preguntarle a usted. Estuvo la semana pasada ella con la vicepresidenta de la Nación, con Cristina, que es la palabra mayor dentro del Frente de Todos. ¿Qué mensaje reciben de Cristina?

RA: “En realidad en esa reunión Cristina de alguna forma se comprometió a darnos la posibilidad de participar en las PASO, en las internas, y nosotros en el marco de todo eso estamos más que agradecidos a la figura que en realidad es la figura digamos más importante que tiene todo el espectro del Frente de Todos. Tenemos una buena relación con Sergio Massa también. Patricia estuvo reunida ya varias veces con Máximo, de hecho, Máximo ha ido más de una vez a la casa de Patricia, y ahí empezó la posibilidad de empezar a tejer un acuerdo político que beneficie a todo el Peronismo.”

QP: ¿Se tienen fe?

RA: “Mucha, nos tenemos mucha fe, creemos que estamos trabajando bien, tenemos la mejor candidata que pueda haber en el distrito y aparte tenemos una candidata que tiene mucha empatía con los vecinos. Vamos a conformar un gabinete con gente de La Matanza, no con gente que venga de afuera. Patricia Cubría, no era del distrito, pero está viviendo hace años en La Matanza. El oficialismo lo que nos muestra es alguien que era del distrito pero que se fue a otro lado. Entonces nosotros queremos gente del distrito, que vive en el distrito y que sienta y palpe las necesidades de cada uno de los vecinos.”

QP ¿Nunca hubo diálogo con Espinoza?

RA: “Hubo diálogo, hubo un par de reuniones, pero obviamente no hay, ni nosotros tampoco tenemos mucha intención de tener algún acuerdo más que para que no sea para una convivencia democrática. Pero la verdad tenemos dos proyectos muy diferentes. Nosotros queremos una municipalidad de cara a la gente y abierta a cada uno de los vecinos y escuchando la problemática de cada uno de los barrios.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

RA: “En realidad te quiero agradecer por la nota, lo único que me gustaría destacar es que estamos sumando mucha gente, posiblemente no tantos dirigentes, porque eso lo vamos a hacer en una etapa posterior, que ya se aproxima, pero estamos incorporando mucha gente de los barrios, vecinos, entidades y estamos teniendo un crecimiento que la verdad en gran medida nos asombra porque fue muy rápido y va a ser muy sostenido y va a perdurar en el tiempo, más allá del resultado de la elección que nosotros creemos que vamos a ganar, pero Patricia tiene 40 años y tenemos todo el futuro por delante y la verdad no tiene techo.”