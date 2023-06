“NOSOTROS NO QUEREMOS SER LOS MENOS MALOS, SINO SER LA MEJOR OPCIÓN”

Entrevistamos al Dr. Gustavo Barresi, precandidato a Intendente por un sector del radicalismo matancero.

Barresi señaló que “nuestros dirigentes viven en una burbuja totalmente alejados de la necesidad de la gente” y remarcó que “hoy tenemos un distrito totalmente desigual, con una asimetría espeluznante cuando tenemos un presupuesto y cuando tenemos plazos fijos que son multimillonarios”

QP: Doctor Gustavo Barresi, ¿Es candidato a intendente de la Matanza?, dentro del espacio radical, obviamente.

GB: “Exactamente. Mirá, primero, es una asignatura pendiente. Me parece que, como grupo y como movimiento, es necesario que el radicalismo ponga en el tapete muchos proyectos en los cuales viene trabajando hace mucho tiempo y que en estos últimos años parecía una voz acallada. Me parece que es necesario poner los puntos sobre las ies y que el radicalismo tiene mucho para dar a lo que es la coalición, somos los que vamos a hacer la diferencia, de los cuales estamos proponiendo proyectos que son estructurales para el partido de La Matanza, no solamente por realizar una crítica cotidiana que se hace a la gestión de gobierno, sino a la crítica con un proyecto que tiene que ver sobre darle una idea clara de lo que le falta a nuestro municipio. Me parece que a La Matanza hoy le hace falta transparencia, control en la gestión, un plan sanitario de salud que le llegue a todos, como es un plan universal. Me parece que tiene que atacar en serio el tema de la seguridad, más allá de que mayoritariamente sea una cuestión de la provincia, creo que la municipalidad o La Matanza, tiene mucho que ver en este sentido. Y también, obviamente, una cobertura a lo que tiene que ver con, por ejemplo, con las madres y las abuelas que son víctimas de violencia, y con un sector de la población que está marginado de hace mucho tiempo de las políticas públicas que el municipio no está repartiendo y que en este caso no es un Estado presente, sino un Estado ausente. Por lo tanto, el radicalismo me parece que tiene que dar el acento a estas cuestiones y venimos trabajando de hace rato sobre esto, más allá de los temas que son mucho más provinciales, como puede ser la autonomía o la creación de nuevos municipios para La Matanza, pero creemos que es necesario dar propuestas y proyectos concretos para tratar de que podamos vivir en un municipio mucho más ordenado, mucho más justo, igualitario.”

QP: Como para clarificar un poco, ¿Están en la interna radical o ustedes van a las PASO con Junto por el Cambio?

GB: “Nosotros, hoy por hoy, creo que todos los que forman parte, los precandidatos del partido vamos a formar parte dentro de lo que va a ser la interna de Juntos por el Cambio. Vos sabés que la política es ágil y dinámica, y si bien hoy ya tenemos algunos candidatos que vienen con la venia nacional y provincial, el radicalismo todavía tiene que debatir muchas cuestiones, y creo que esto es un día a día, pero lo necesario y lo concreto es que hoy el radicalismo tiene tres precandidatos a intendente, en los cuales cada uno de los que formamos parte de eso queremos poner nuestra impronta.”

QP: ¿Ustedes en la interna de las PASO van a llevar candidatos radicales a la gobernación, presidencial o van a colgarse de las boletas de ellos?

GB: “Por lo que nosotros venimos trabajando en estos últimos tiempos, el radicalismo tiene que llevar un candidato a presidente, el cual es Gerardo Morales, y por lo tanto también tenemos inevitablemente de buscar un candidato a gobernador para que pueda traccionar a los que vamos a ser precandidato intendente. Ojalá que se pueda concretar eso. Tenemos una convención provincial que se va a desarrollar este fin de semana. Esperemos que se logre y no se suspenda y esperemos llegar a ese tema. Nosotros lo que queremos es llevar listas con candidatos Radicales. No vemos mal, obviamente, el hecho de que se puedan amalgamar y que pueda haber un candidato en consenso, pero me parece que los que tienen que liderar este proceso es el Radicalismo, creo que ya es hora.”

QP: Me acuerdo cuando usted hacía la campaña para ser presidente del partido, en su momento, pedía una relación de igualdad con el PRO para la constitución del frente y no ser solamente espectadores y que arreglen ello. ¿Sigue siendo de esa visión?

GB: “Sí, sigue siendo esa visión, por eso hoy tenemos tres precandidatos a intendente que son del partido, eso no se pudo amalgamar, no se pudo concretar una mesa de diálogo y discusión, salvo la discusión y el diálogo que se puede desarrollar en forma independiente con algunos candidatos o con algunos referentes de otros sectores. Lamentablemente eso no se pudo concretar. Uno de los anhelos que siempre tratamos de expulsar, me parece que el instituto programático debería haber existido hoy me parece que, Juntos con el Cambio, debería salir con una propuesta dedicada a la sociedad y no nos tendrían que votar porque somos menos malos eso lamentablemente no se pudo lograr. Nosotros no queremos ser los menos malos, sino la mejor opción”

QP: Por ahí es incómodo la pregunta, pero, ¿el radicalismo está dividido hoy, o pese a tener 3 candidatos están con un mismo norte?

GB: “Hoy tenés, por ejemplo, de los 3 candidatos, la mayoría está con la fórmula Gerardo Morales, candidato a presidente. Tenemos algunos matices, obviamente, algunas propuestas que son totalmente diferentes a lo que plantean quizás otros candidatos que no son del espacio y quizás dentro del espacio de los candidatos del partido quizás podemos algunos ser un poco más agresivos en lo que queremos para que el municipio sea totalmente diferente a lo que sufrimos, como es el caso. Yo no puedo hablar por el resto de los otros dos amigos y correligionarios que forman parte también de la precandidatura, pero me parece que el radicalismo tiene que mostrar su diferencia.”

QP: Y en caso de ganar la elección, porque tiene que ganar la elección PASO para ser candidato del espacio, ¿usted cree que todo lo que es Juntos por el Cambio se encolumnaría detrás de un candidato?

GB: “Debería hacerlo. Nosotros en el 2017 cuando fuimos proscriptos eso es lo que hicimos, no pusimos palos en la rueda y nos amalgamamos en lo que era la campaña del 2017, así que me parece que nobleza obliga y si estamos dentro de una coalición y dentro del paraguas de una coalición, el que gana debería liderar el proceso y el resto debería acompañar. Igualmente, si es así, me parece que hay una posibilidad concreta para hacer un cambio en la gestión de gobierno y me parece que no solamente un grupo bastaría y sobraría para hacer el cambio que uno espera. Así que necesitamos contar con todos.”

QP: ¿Qué opina de la gestión de Fernando Espinoza?

GB: “Es pésima, pésima la gestión de Fernando, como lo viene haciendo a lo largo de este tiempo el justicialismo en el partido. Salvo alguna honrada de excepciones, que puede ser al principio de la etapa democrática, donde vos tenías un Federico Pedro Russo que era totalmente diferente, o Balestrini mismo, en un proceso muy diferente, donde le tocó una crisis, como la crisis de 2001, donde tuvo una apertura hacia el resto de los que no formamos parte de ese entonces, o de ese núcleo, me parece que después lo único que ha servido el partido justicialista, o los que forman parte del partido justicialista en el poder, es cerrarse. Y hoy tenemos un distrito totalmente desigual, con una asimetría espeluznante cuando tenemos un presupuesto y cuando tenemos plazos fijos que son multimillonarios y creo que la gente debería vivir en una comunidad mucho mejor. Y eso no lo vemos. Eso es producto de la mala gestión.”

QP: ¿Se tienen fe ustedes? En general en el espacio ¿se tienen fe en cuanto plantearle cara al oficialismo y ganarle una elección por primera vez en la historia?

GB: “Obviamente. Eso nunca se pierde. Yo creo que hay una amalgama y hay un grupo de personas que no solamente forman parte del radicalismo sino de otros sectores que realmente queremos un cambio. Y en eso no tenemos que agiornar, en eso nos tenemos que ajustar. Hay otros que prefieren seguir manteniendo su pequeña quintita. Y hay otros que queremos un cambio radical en la situación.”

QP: ¿Cómo siente el ánimo de la gente?

GB: “Mal. Yo creo que, si hacemos un paralelismo a los 40 años de democracia, estamos debatiendo cuestiones que en el principio de la nueva etapa democrática habían sido saldadas. Y la democracia no vino ni a paliar la difícil situación económica, y hemos retrocedido e involucionado. Y el ánimo de la sociedad está decaído, como el de todos. Nosotros somos parte de esa sociedad y tenemos las mismas dolencias y carencias que la sociedad. Y me parece que eso hace que los factores, como Milei, como Rico en su momento, afloren en un sector mucho más radicalizado y creo que hoy nosotros no podemos permitirnos más seguir ensanchando la grieta o profundizando la grieta, me parece que tenemos que buscar denominadores comunes. Y la gente lo que quiere es eso, es un poco de previsibilidad, y no quiere tanta incertidumbre. Y me parece que la clase política no le está dando eso y parece que en serio vivimos más en una burbuja o nuestros dirigentes viven en una burbuja totalmente alejados de la necesidad de la gente. Y eso va expresado no solamente en lo que hace el presidente o lo que dice la vicepresidenta, sino lo que dice el gobernador o lo que dice el intendente. Donde parece que vivimos en un mundo, en un país, en un municipio, en una provincia de maravillas, cuando lamentablemente tenemos la ciudadanía que sufre la falta de seguridad, la falta de salud, el deterioro de la educación, de la cultura y eso lo que hace es que sigamos todavía apoyándonos en las joyas de la abuela y en algún momento las joyas de la abuela se acaban y eso se va a ver reflejado en el deterioro del tejido social y de la cultura, que la gente, que estamos perdiendo la cultura del trabajo, el respeto por el otro, que es el respeto a la vida. Hay cuestiones en las cuales es altamente peligroso lo que sucede y me parece que eso la gente lo percibe. Lo que no puede es encontrar un partido que pueda tratar de canalizar el descontento y pueda llevar a la práctica lo que venimos pregonando hace mucho tiempo y esto es una falencia de la clase política.”

QP: ¿Desea agregar algo más, doctor?

GB: “Hay cosas en las cuales tenemos que hacer hincapié y es en buscar objetivos y sobre todo que todas las políticas públicas estén orientadas a la gente. Nosotros ahora vamos a presentar en La Matanza, nuevamente, los proyectos que habíamos presentado en enero del 2020, más un proyecto que tiene que ver con la regulación de la pauta publicitaria, que eso también hace la transparencia de la creación de la información pública. Y lo que nosotros estamos tratando de lograr es eso, es tratar de que los sin voz tengan voz y podamos convivir en una sociedad mucho más libre, democrática y fraterna.”