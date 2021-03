“NUESTRO COLEGIO ES UNA SEDE DE LA BUROCRACIA QUE SUFRIMOS EN OBRAS PARTICULARES DEL MUNICIPIO DE LA MATANZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mariano Borrás Secretario General del ‘Centro de Técnicos de La Matanza’, quien nos contó sobre las novedades con respecto a las elecciones por el ‘Colegio de Técnicos de la provincia de Buenos Aires’, también hizo referencia a los aprietes que sufren los técnicos que tienen algún tipo de afinidad con ‘Alternativa Profesional’ que es la lista que impulsan desde el centro, esto sumado a la connivencia del colegio con el oficialismo político local de La Matanza, esto nos decía:

QP: Borrás ¿cómo viene el trabajo para las elecciones del colegio de técnicos?

MB.: “Bien con mucho esfuerzo, trabajando mucho, desde el ‘Centro de Técnicos de La Matanza’ le damos el apoyo a una sola lista, que es la lista ‘Alternativa Profesional’, es la lista de los técnicos que está trabajando para los matriculados, con el tema de las elecciones hay una novedad que es que se adelantó la fecha para el 27 de mayo, eso hace que las otras listas que representan el oficialismo puedan utilizar métodos de la antigua política ya obsoletos en base a la capacidad que tienen ellos para trabajar”

QP: Este adelantamiento de la fecha de elección ¿los perjudica a Uds.?, porque tienen menos tiempo para hablar con el técnico votante

MB.: “Creo que lo hicieron en una primer instancia pensando en eso, la verdad que mucho no nos afecta ya que venimos trabajando desde hace dos años, y estando al lado de los compañeros que nos necesitan, al lado del Técnico y su familia, en este tiempo pudimos consolidarnos, armar una plataforma y demostrar el poder de gestión que tenemos, el problema de los tiempos es que se acorta para todos, no solamente para nosotros, más que nada es una estrategia de ellos apuntando a lo que vos decís pero no les resulto, porque nos encuentra bien parados, ellos no tienen idea del trabajo, no están en la calle y no están al lado del técnico, nosotros venimos realizando un trabajo de asistencia y capacitación, estamos haciendo un trabajo de unidad para que el técnico vuelva a sentir el orgullo de tener la matrícula y de ser parte de un colegio que este del lado de ellos”

QP: Cuando habla de vieja política ¿a qué se refiere, sufrieron algún apriete, alguna difamación?

MB.: “Ellos tienen un sistema parecido a la vieja política matancera, o no tan vieja, ellos aprietan por el lado del visador del colegio, aprietan por el lado del inspector municipal a votar o cual lista, sin argumento sin contenido”

QP: ¿Por el visado el técnico tiene que pasar sí o sí?

MB.: “Por el sistema de visado tiene que pasar el técnico, porque todo técnico en ejercicio profesional tiene que tener su visado al día”

QP: ¿Qué otros mecanismos utilizan, desde el oficialismo, para perjudicar a la lista que Uds. representan?

MB.: “Utilizan la falacia en contra nuestra inventado causas y procederes que no tenemos, los inspectores que están con ellos salen a apretar al técnico, hoy ellos tienen un sistema armado en el cual prometen intervención dentro del colegio a diferentes organismos, estamos hablando del oficialismo de la política matancera, en el cual participan los ex visadores, hoy quieren llevar a parte de la gestión municipal para que sea parte de nuestro colegio, quieren llevar parte de la Mala gestión municipal incorporando inspectores a la lista, incorporando visadores de ellos mismos, existiendo una connivencia cómplice entre los que hoy conducen el colegio de técnicos y el poder municipal”

QP: Por esta complicidad entre el colegio y la municipalidad ¿Uds. Creen que no tiene llegada al intendente ni a ningún secretario del área que les compete?

MB.: “El centro del técnico siempre trabajó y trabaja a favor del técnico, y no hay que perder de vista que el técnico es un vecino del distrito, que su familia vive en el distrito, que sus hijos van a escuelas del distrito. A nosotros no se nos escucha en ninguno de los puntos que intentamos comunicarle al ejecutivo matancero, el estado municipal hasta el día de hoy mantiene indiferencia ante nuestros reclamos o inquietudes, no ocurre lo mismo con la lista oficialista del colegio de técnicos, que tiene las puertas abiertas del municipio y mantienen una complicidad, ya que se pregunta de parte de quien venís, o si tenes portación de apellido, ‘por mi parte estoy y estamos cansados de escuchar que los técnicos de La Matanza somos corruptos’, nos hemos cansado de escuchar que no sabemos lo que pedimos, que vamos por todo, y a su vez tenes la contracara de que no tenemos lugar en ningún lado, el Técnico de La Matanza no es representado por ningún dirigente colegial del oficialismo, y estas listas armadas, son dos listas oficialistas, porque pertenecen al antiguo colegio, listas donde se defienden entre sí, listas donde utilizan la falacia como elemento de persuasión, demonizan falazmente al técnico, utilizan hasta el poder más pequeño de los visadores para mantener tal o cual criterio, para permitir trabajar a tal o cual persona según vean de donde viene o a quien van a votar ya sea por amistad o afinidad, hoy ‘nuestro colegio es una sede de la burocracia que sufrimos en obras particulares del municipio de La Matanza’”

QP: Como Centro de Técnicos ¿han intentado dialogar con el ejecutivo o llevarle proyectos?

MB.: “Como centro de técnicos estuvimos abiertos constantemente a la participación con el municipio, nosotros no pedimos permiso para salir a trabajar, no pedimos permiso para representar ni pedimos permiso para asistir, y no estamos bajo ninguna verticalidad, sino que vamos y actuamos según la necesidad del técnico, esto puede ser mal visto por el estado municipal, el no seguir un lineamiento, pero estuvimos a disposición durante toda la pandemia, este mandato fue un mandato neutral, y un mandato que no tiene lineamientos políticos de ningún partido, eso no quiere decir que no hayamos estado a disposición de cualquier actividad municipal que se haya realizado”

QP: ¿De qué trata la ordenanza que están impulsando a través de un concejal de la oposición matancera?

MB.: “Es una ordenanza que no tiene tinte político, es una ordenanza que apunta a solucionar un déficit de regularización que tiene el distrito, ponernos a nivel de otros municipios vecinos que ya la están implementando, como los municipios de Morón y Hurlinghan, lo que estamos impulsando es por un lado solucionar un problema vecinal, y por el otro generar trabajo a nuestros técnicos que vienen golpeados por la pandemia y el aislamiento obligatorio”

QP: Borrás, volviendo a las elecciones del colegio, Ud. Cuando habla de dos listas oficialistas, ¿a qué se refiere precisamente?

MB.: “Hoy tenemos un oficialismo disfrazado de oposición, que se llama ‘Unión Técnica’, es una lista de visadores, que incluye dos inspectores de La Matanza, arman un alista con todo lo que no les dejaron hacer supuestamente, pero cada uno de ellos representaba una comisión, quiere decir que ahí tenemos uno que representaba la comisión de gas, que no tuvo un solo trabajo hecho en un mandato entero, dos representantes de la comisión de electro que ni un solo objetivo cumplido después de dos mandatos en electro, después tenemos diferentes chicos que han sido visadores que han sabido perseguir a los colegas de La Matanza, en esta misma lista hay apoyando libremente inspectores de Matanza que realizan una persecución laboral importante a nuestros técnicos, en todos los ámbitos que el técnico de La Matanza pise y se lo identifique con afinidad a nuestra lista que es ‘Alternativa profesional’ sufre algún apriete, persecución o conflicto ya sea en las obras o en el colegio o en la municipalidad”