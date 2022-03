“NUESTRO PROYECTO DE MORATORIA ESTÁ EN LA MESA DEL MUNICIPIO ESPERANDO QUE HAYA UN CONCEJAL QUE LO PRESENTE DE LA MANERA ADECUADA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mariano Borrás, Secretario General del “Centro de Técnicos de La Matanza”, quien nos habló de la importancia de regularizar la situación de los vecinos del distrito con respecto a los planos y la urgencia de tener una moratoria y una ley acorde a la situación que hoy vive el vecino del distrito con respecto a este tema, esto nos decía:

QP: Borrás ¿cómo están trabajando desde el Centro de Técnicos en este 2022?

MB.: “Es un año con muchos cuestiones por delante, nuestro eje principal para este año es poder generar fuentes de trabajo y, para el vecino de La Matanza, el plan de regularización de viviendas, por medio de la presentación de los planos de obra. Cosa que el municipio debería solucionar para el bien común de la sociedad, en este caso los vecinos de La Matanza”

QP: ¿Este trámite no es ágil?

MB.: “No para nada, el plano municipal hoy es un trámite burocrático, que se traba meses por cualquier error profesional, municipal o del mismo propietario. Estamos hablando de que para sacar una obra subsistente tenemos que estar de 6 meses a un año, esperando esa regularización. Esto solamente lo que consta al plano municipal, y en una obra nueva estamos 2 meses en cada una de las direcciones esperando que aprueben el plano para que el vecino pueda empezar a construir, esto si lo traducimos en un idioma económico; estamos trasladando la problemática al vecino 6 meses de inflación sobre los materiales de una obra que se presupuesta en diciembre y se va terminar en junio, julio.”

QP: ¿Por esa cuestión burocrática pierden todos, el vecino el profesional y el estado municipal?

MB.: “En realidad pierden muchos más actores con esta cuestión, ya que esto abarca un amplio abanico, pierden no solo los profesionales, sino también todo lo que mueve el rubro de la construcción que, en el caso nuestro, presupuestamos algo que vamos a terminar cobrando seis meses en adelante, con los materiales ocurre lo mismo, y así con todo. Hoy nosotros estamos parados en una disyuntiva en la cual el municipio incorporó metros pero los incorporo de oficio, según nuestra ley 10.411 que es la ley orgánica de técnicos, de nuestro colegio de técnicos que nos debería representar, y solucionar este problema, seria que para toda ampliación de metros en un hogar debería haber un profesional interviniente, el municipio incorpora de oficio por medio de catastro, lo que se conoce como: el vuelo de la avioneta qué en realidad no es nada menos que actualizar datos con el google maps, a lo que es incorporado anteriormente por el municipio al padrón original”

QP: Para que la gente entienda; ¿incorporado dónde?

MB.: “Incorporado al padrón municipal, quiere decir que, esos metros cuadrados incorporados al padrón son para cobrar más impuestos municipales, más tasas de servicios generales, y no van a resolver su situación legal de blanquear sus propiedades y las reformas o lo que le hayan agregado al plano original, esto dificulta la subdivisión y a la hora de la venta no va a poder tasar esa propiedad porque no tiene el plano, pero si tiene los metros incorporados al padrón municipal. Hoy estamos parados en una situación donde hubo cambios de mejoría por medio de la secretaría de planeamiento urbano pero esos cambios no se trasladan a las direcciones, quiere decir: por más que la propuesta sea buena, por más que haya un proyecto de mejora, cuando eso pasa a la práctica siempre se ve en la instrumentación manchado por algún burócrata, o por algún escritorio, o por alguna interpretación errónea de esa resolución”

QP: Desde el centro, ¿han podido plantear esto en el municipio, cómo es la relación con el mismo?

MB.: “Nuestra relación con el municipio sigue siendo la misma desde toda la vida, la situación del técnico es que nunca se escucha sus necesidades, el técnico es invisible para el municipio, y es invisible para los entes de representación, salvo el centro que es un ente de representación sin fines de lucro y compuesto por técnicos. La problemática actual de La Matanza es que existe una ley de tarifaria vigente que cobra un monto por metro cuadrado excedido del plano, que para el vecino termina siendo impagable, es un muy buen negocio para los emprendimientos inmobiliarios porque lo que pagan un emprendimiento inmobiliario la tarifaria no llega a cubrir el gasto de hacer dos o tres departamentos más, o dos o tres pisos más de lo que podía hacer, pero para el vecino que hizo la casa para sus tres hijos, el paga una tarifaria por metro cuadrado impagable. Tenemos que saber reconocer lo que es un emprendimiento inmobiliario, y que es una ampliación por necesidad de una vivienda, y que es una necesidad de hábitat que estamos sufriendo en todos lados, tanto provincia, nación y el municipio , hoy hay una necesidad de vivienda y un déficit que es alarmante, pero también tenemos que cubrir que esas viviendas sean construidas por un profesional, y esas viviendas no pueden ser regularizadas sin cumplir ciertos parámetros, pero hoy ir a un vecino dentro de la urgencia habitacional que hay a querer cobrarle una ley tarifaria, no se está solucionando nada, lo único que se está haciendo es agravar la situación con una ley tan rígida que es incumplible. La ordenanza 17792, que es nuestra ordenanza de obras particulares, es una ordenanza restrictiva, es una ordenanza que está acorde a lo que es una época cuando la municipalidad necesitaba pagar por un libertinaje de esa época donde hizo una ordenanza que apretó tanto las clavijas que para la actualidad quedó una ordenanza demasiado antigua y muy exigente, que es imposible cumplir para un vecino de barrio. Hoy tenemos la necesidad de ser profesionales pero también entender que somos factores fundamentales en el desarrollo de los barrios, por eso lo que buscamos es una moratoria, un plan de regularización, para que el vecino pueda tener las cosas en orden, y teniendo el sentido de pertenencia de tener su plano en su casa, y poder tener estos metros cuadrados no de oficio, sino como lo dice la ley, por medio del plano de obra dentro de la municipalidad”

QP: ¿Uds. presentaron algún modelo de proyecto o lo que se podría legislar en este tema en particular?

MB.: “Nuestro proyecto de moratoria está en la mesa del municipio esperando que haya un concejal que lo presente de la manera adecuada, la vez pasada tuvimos un error estratégico de presentarlo y esa presentación no fue tomada en cuanta, y ahora estamos esperando al concejal que tenga la decisión política de llevar adelante una moratoria no como un gesto político sino como una política de necesidad del vecino”

QP: ¿Tienen pensado plantearle estas cuestiones al intendente en caso de tener la oportunidad?

MB.: “Si, nosotros no somos opositores al intendente, estamos convencidos de que si al intendente le va bien a los matanceros les va a ir bien y, nosotros somos matanceros, no venimos de otro partido a trabajar acá y nos volvemos a nuestras casas, y pedimos una moratoria porque lo vemos desde otro punto de vista, lo que vemos es la necesidad de los vecinos, y vemos que sería ilógico decir no hablamos con el intendente porque el intendente nos parece tal o cual clase de persona, lo que queremos es llevar las herramientas para solucionar la problemática desde el lado técnico, no desde el lado personal o político, ni siquiera desde lo profesional, es dar nuestra vocación de servicio como técnico para solucionar problemáticas que el municipio da por sentado que puede solucionar”