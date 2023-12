“OJALÁ LA SOCIEDAD PUEDA SALDAR ESTA DEUDA DE DAR UN PASO HACIA ADELANTE COMPROMETIÉNDOSE A LOS CAMBIOS QUE HAY QUE HACER”

Entrevistamos a Gustavo Ferragut, dirigente matancero que integra el equipo de trabajo de la designada Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

A días de asumir Ferragut afirma que “está claro que la sociedad ha elegido terminar con un modelo que hartó bastante a todos los argentinos” y remarca que “Debe haber una forma diferente de hacer política en La Matanza. Ya no va más ni con los planes, ni con subsidios, ni con la bolsa de comida. No va a alcanzar con eso. Porque si no empieza a haber medidas concretas de cambio, vamos a estar en problemas.”

QP: Gustavo Ferragut ¿cómo ha visto la elección del balotaje?

GF: “Bueno, está claro que la sociedad ha elegido terminar con un modelo que hartó bastante a todos los argentinos. No sólo los hartó, sino que los asfixió, porque la inflación, la falta de construir fuentes de trabajo, llevó a que los argentinos tomaran una decisión extrema, en terminar con un modelo de raíz. Y eso pasó, porque no fue un resultado ajustado, fue un resultado que marcó una tendencia muy importante. Casi más de 10 puntos de diferencia es algo que no ha pasado en la historia todavía de la Argentina.”

QP: Usted está en el equipo de Patricia Bullrich, el cambio que hizo ella de casi inmediatamente darle su apoyo a Milei después de las elecciones generales, ¿Cómo lo vio?

GF: “Yo creo que fue una jugada pensando en Argentina. Nosotros esperábamos que Patricia sea la presidenta de todos los argentinos, y no pudo ser. Y ella, después del fuerte tropiezo, del domingo, inmediatamente el lunes se levantó, se sacó el polvo de encima de la caída y tomó decisiones. Y la verdad que, visto hoy a la distancia, fueron decisiones acertadas y patrióticas, donde le dimos el apoyo a un sector que había ganado y que buscaba el cambio. Bueno, ahora la tarea es que el cambio se produzca.”

QP: ¿Sin promesas de cargos ni acuerdos de nada?

GF: “No, la verdad que no fue esa la cuestión. Porque era mucho más allá de eso. Yo siempre digo que la Argentina tenía dos caminos. No había un camino por el medio. Y se tomó la decisión por este camino, de que el Kirchnerismo le había hecho mucho daño a la Argentina y había que terminarlo. No solo daño económico, sino un daño cultural muy importante, donde se trastocaron muchos de los valores que la sociedad argentina debía volver a recuperar, como fue hace mucho tiempo cuando creció la Argentina. El valor al trabajo, el crecimiento, el esfuerzo, el respeto, que las reglas se cumplan, que haya ley pareja para todos. No que para el más vivo la ley se evade y para el más tonto el castigo de la ley iba con todo el peso. Así que yo creo que se tomó una decisión acertada.”

QP: ¿Cómo ve el armado de este gobierno de Milei?, ¿cómo ve todo este proceso que está haciendo?

GF: “Es un proceso complejo. Ha habido algunas marchas y contramarchas, pero creo que las decisiones que tome el nuevo presidente, que creo que se están masticando, que se están procesando, y que ha tomado buenas decisiones de poner en algunos lugares a gente de mucha experiencia y de gestión, por lo cual ojalá eso repercuta en medidas rápidas que la gente pueda ver con esperanza alguna solución.”

QP: Sí, muchos están especulando. Ya algunos movimientos sociales lo han manifestado, el tema de conflictividad en la calle, con solo asumir tener conflicto en la calle, sin anunciar medidas ni nada. ¿Cómo lo ve usted eso?

GF: “Yo creo que eso es toda una retórica de un espacio que ha perdido. Entonces la única cuestión que le queda es la amenaza. Pero en esta oportunidad hay una sociedad, por eso digo, la diferencia que sacó en votos le da respaldo para sostener la legitimidad. No fueron dos puntos, fueron más de diez puntos de diferencia. Entonces eso es una legitimidad de una Argentina que va a poner los peros cuando quieran tomar la calle, cuando quieran hacer cosas incoherentes, de bloquear el funcionamiento de los organismos del Estado. La gente va a tomar posición sobre eso. Y va a respaldar, por lo menos en la primera etapa, a este nuevo presidente que propone hacer cambios. Y en ese tiempo de respaldo deberá hacer los cambios necesarios, que lo note la ciudadanía.”

QP: Yendo al ámbito local un poco, ¿cómo vio la elección de Matanza? Totalmente diferente al resto de los distritos y a nivel nacional.

GF: “Sí, la verdad que es un acertijo porque La Matanza no está bien, está claro. Los índices que hoy ven de pobreza, de falta de empleo, sobre todo la inseguridad con la cantidad de muertos, y que haya habido un resultado de esta característica parece hasta casi algo incoherente, ¿no? Pero bueno, habrá que analizar. La política deberá tener su análisis propio de por qué nos logra captar en este distrito un liderazgo que pueda generar un cambio, ¿no? Yo no creo que solo sea un problema de candidatos, sino que creo que es una cuestión cultural la cuál debería poder abordarse para que la cultura del asistencialismo, de que te conformas con lo poco que te den, pueda cambiar.”

QP: ¿Cómo percibió el ánimo de la gente?

GF: “Y hay dos miradas. Una de las que pusieron el voto para que La Libertad Avanza gane, que están esperanzados, están dispuestos a hacer un sacrificio, están dispuestos a resignar parte de sus expectativas con tal de que el rumbo se encamine. Y después está la otra parte, que van con la falsa disyuntiva de que se van a perder los derechos y demás, pero a ver, un tipo que está en la inundación, ¿qué derecho puede perder? Ninguno. Porque se inunda siempre. Ojalá esta crecida que estamos viendo en el litoral llegue atenuada a La Matanza. Porque si no, La Matanza se va a volver a inundar. Con el tema de la inseguridad, digamos también, creo que hay un porcentaje de la gente que está esperanzado que esto pueda cambiar, y hay otro porcentaje que lo ve con normalidad, que haya robo, que haya motochorro, que bueno, es parte del costo de lo mal que está la sociedad. Así que creo que va a haber un desafío importante para esto. Sobre todo, en La Matanza, que el gobierno que volvió a ganar, creo que con esto debe entender que debe hacer cambios. Debe haber una forma diferente de hacer política en La Matanza. Ya no va más ni con los planes, ni con subsidios, ni con la bolsa de comida. No va a alcanzar con eso. Porque si no empieza a haber medidas concretas de cambio, vamos a estar en problemas.”

QP: Pero también hay que reconocer que Espinoza ganó por una amplia diferencia. Tendría que haber, desde la oposición, un replanteamiento de todas las estrategias que se han hecho hasta ahora. Hace 40 años que no pueden ganar.

GF: “Por eso digo que no hemos podido leer lo que la sociedad quiere interpretar en La Matanza. Porque está claro que una elección local es diferente a una elección nacional. Porque cuando fue la segunda vuelta de la elección nacional fue aplastante la diferencia. Entonces en lo local habrá que ver cómo superar esta cuestión del asistencialismo y que la gente no vea una esperanza de salir sino entrarse en la conformidad de que con lo que tenés ya está y no vas a tener más que eso, es un cambio cultural profundo que hay que hacer. Ojalá lo podamos hacer con todos los vecinos de La Matanza.”

QP: Bullrich Ministra de Seguridad, ¿Qué se puede esperar de su futura gestión?

GF: “Creo que no solo va a ser una tarea del ministerio sino en conjunto con la sociedad dando estas batallas culturales donde no esté el narcotráfico, que no se normalice en un barrio que se pueda estar el narcomenudeo o que pueda haber asociaciones ilícitas que con el mecanismo del motochorro y roba de celulares hacen un mercado paralelo o con el robo de automotores. Digo, esta es una pelea que a quien le toque estar en esta función va a tener que saber explicarle a la sociedad o tener respaldo de la sociedad para dar estas peleas. Ya no van los falsos derechos humanos donde el delincuente es fruto de la sociedad. Eso ya no va más. Ha cambiado, evolucionado la sociedad para que esto no sea así. Así que es un gran desafío.”

QP: ¿Deseo agregar algo más?

GF: “Ojalá la sociedad, como vuelvo a reiterar, pueda saldar esta deuda de dar un paso hacia adelante comprometiéndose a los cambios que hay que hacer que algunos no serán fáciles y que se respalde si hay medidas de cambio que favorezcan a la Argentina.”