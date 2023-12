“EL VECINO DE LAFERRERE SOLO TIENE PALABRAS DE AGRADECIMIENTO PARA NUESTRO INTENDENTE”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Gabriel Guzmán delegado municipal de Gregorio de Laferrere y Alejandro Capobianco, coordinador general. Ambos hicieron un balance de este año y medio que llevan en la gestión, contándonos como se vivió el último balotaje, donde Laferrere aporto el 72% de los votos al espacio político que gobierna La Matanza con Fernando Espinoza a la cabeza. También nos relataron cómo están trabajando en la localidad, con las diferentes problemáticas y las obras en marcha, esto nos decían:

QP: Guzmán, ¿cómo tomaron, desde la delegación, este nuevo rumbo que toma el país?

GG.: “Después de estas elecciones se espera un país distinto, creo que vienen tiempos difíciles en cuanto a la economía del país, en La Matanza ganamos con una diferencia abrumadora, es una señal de que nuestro intendente está del lado de la gente, y el triunfo en Laferrere habla de eso, habla de una gestión con obras importantísimas, que están prácticamente terminadas casi en su totalidad, entendemos que el país está inmerso en una crisis que nos afecta a todos. Desde la localidad se viene un desafío importante para enfrentar lo que se avecina, creo que más que nunca vamos a tener que estar al lado del vecino, gestionando y conteniendo desde nuestro lugar junto a los compañeros, y el equipo que hemos formado para gestionar como quiere nuestro intendente”

QP: ¿La gestión municipal de la delegación ayudo a este 72% que se vio reflejado en las urnas?

GG.: “En la localidad se viene trabajando no solo por lo electoral, el intendente fue claro cuando asumimos hace un año y medio, Fernando nos pidió cercanía con los vecinos y que gestionemos con y para los vecinos y vecinas de Laferrere, todos entendimos eso y en ese camino llevamos todo este tiempo. Laferrere es una localidad muy grande que creció mucho en todo sentido, y hoy eso está a la vista con las obras, el crédito de la gestión es de Fernando Espinoza, nosotros solo somos la herramienta, somos la cara de la gestión en la localidad y hacemos lo mejor que podemos porque amamos nuestra ciudad, tengo que agradecer a todos los compañeros municipales, y a los funcionarios que componen nuestro equipo y los funcionarios de las diferentes áreas que colaboran con la gestión articulando los recursos que se necesitan para llevar adelante una ciudad tan grande como Laferrere, sin olvidarnos de la gran militancia peronista que pone un esfuerzo tremendo para ayudar en las problemáticas de los vecinos, creo que todas estas cosas se vieron reflejadas en las urnas a la hora votar. El vecino de Laferrere, solo tiene palabras de agradecimiento para nuestro intendente”

QP: Capobianco, ¿cómo es el trabajo de coordinación con todos los integrantes del equipo de la delegación ya que Ud. es el coordinador general?

AC.: “La verdad que el trabajo es muy bueno con el delegado Gabriel Guzmán, los sub delegados Mario Stella (centro), Germán Díaz (sur), Maxi Wild (norte) y los otros coordinadores Néstor Signori y Rubén Veitia, con los cuales formamos un gran equipo de trabajo, y ponemos lo mejor de nosotros para solucionar los problemas de los vecinos, coordinando el trabajo diario, entendiendo que esto funciona en equipo y que todos somos parte de generar soluciones a las problemáticas de la localidad”

QP: Laferrere ha sufrido mucho en otras épocas el tema de las inundaciones, ¿hoy eso no ocurre, se está haciendo un buen trabajo junto al ACUMAR?

AC.: “Si, se está trabajando muy fuerte en la limpieza de los arroyos, en este año y medio se ha limpiado tres veces la sedimentación del famoso arroyo Dupuy, que atraviesa nuestra localidad y que tantas inundaciones y anegamientos ha causado, con 20/30 milímetros que caían la ciudad sufría de calles anegadas muchas veces hasta 500 metros de las orillas por varias horas sufríamos estos percances, este año se ha hecho la limpieza desde la calle Teuco del lado sur hasta la ruta 3 en dos oportunidades, interactuando con ACUMAR con el cual trabajamos en conjunto retirando todo lo que ACUMAR saca del fondo del arroyo, el año pasado, en mayo, hubo 115 milímetros de lluvia y una segunda lluvia de casi 100 milímetros donde el arroyo funciono, y drenó toda el agua. Hoy ya está en construcción algo más que importante, el aliviador del arroyo Dupuy en la calle Teuco, esta es una obra que fue empezada en el año 2015 por el anterior gobierno donde se hicieron solamente 300 metros, y no se construyó más nada, si bien sirvió en su momento el agua no cruzaba porque faltaba recorrido para seguir el cauce del arroyo, hoy esa obra se está llevando a cabo y se va a seguir aunque haya este cambio de gobierno que dice que no va a haber más obras públicas, esta obra depende de la provincia, y parte de nación, pero como está financiada por el banco mundial, y nuestro intendente nos comunicó que esta obra va a seguir en marcha porque es importante para la ciudad y va seguir con su respectivo entubamiento”

QP: Guzmán, ¿cuál es el balance de la gestión de la delegación en este tiempo al frente de la misma?

GG.: “En un principio si bien nos sentimos avasallaos por las tareas que estaban retrasadas, y esto no es cargar las tintas en contra del compañero que estuvo al frente de la delegación en la anterior gestión, todos sabemos de dónde venimos, atravesamos una pandemia, en la cual los compañeros nunca cerraron la delegación y le han puesto el pecho a la gestión, rescatando a todos los compañeros municipales y a la militancia peronista de la localidad que pusieron todo de sí para gestionar en esos momentos tan difíciles para todos, donde se debía resguardar la integridad física de los vecinos y vecinas de la localidad, y por ahí quedaban cosas sin resolver porque lo prioritario era la vida de todos. En este año y medio nos tocó otra situación que fue el cambio de Laferrere, me refiero al cambio en infraestructura donde la ciudad creció exponencialmente, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, con este equipo que formamos los que ya menciono Alejandro, esta es una delegación de puertas abiertas. Atendemos a todos los vecinos y tratamos de dar respuesta rápida a cada problemática que nos presentan, sin duda siempre nos vamos a equivocar en algo, pero no somos necios y entendemos a los vecinos, y el vecino también comprende, pero en la mayoría de los casos llegamos a buen puerto, estamos cerca de nuestros vecinos y al servicio de nuestra ciudad como nos pidió el intendente”

QP: Capobianco, ¿cuál es su balance?

AC.: “La verdad me siento complacido de integrar este equipo que formo nuestro intendente, junto a Gabriel Guzmán nuestro delegado que tiene una mirada superadora, de compartir trabajo con nuestro compañero sub delegado Mario Stella que interactúa con los compañeros municipales y hace muy bien su tarea, nos apoyamos mutuamente para gestionar y que todo salga bien para el vecino y la localidad, nosotros estamos de paso y tenemos que estar preparados para dejar una delegación en orden y funcionando, cosa que creo hemos logrado entre todos, espero que nuestro intendente lo entienda así, porque pusimos todo de nuestra parte para plasmar su impronta tal cual nos encomendó hace un año y medio, hemos logrado un ida y vuelta con el vecino, que viene a la delegación nos plantea sus problemas y se va con una respuesta, como dijo el delegado esta es una delegación de puertas abiertas a la comunidad y de esa forma trabajamos por y para el vecino, y para la localidad”

QP: Este fue un año movido, elecciones de por medio ¿han tenido la oportunidad de hablar con el intendente post elecciones, para ver como sigue la gestión, con este nuevo aire político a nivel nacional?

AC.: “Todavía no para hablar de la gestión, lo hemos visto ayer en la inauguración del tramos de la autopista General Perón que une Virrey del Pino con 20 de Junio y que conecta ruta 3 con Tristán Suarez, y con la 205, hemos cruzado algunas palabras como cuando visitó la peatonal de Laferrere, donde habló con comerciantes, al intendente se lo nota muy contento cada vez que viene a la localidad, debemos destacar la humildad de Fernando y el amor que expresa por los vecinos y vecinas de Laferrere, la gente también lo recibe muy bien y agradece las obras. Fernando cada vez que tiene la oportunidad agradece a los vecinos de Laferrere y a la militancia peronista de Laferrere por acompañarlo en la gestión”

QP: Laferrere no para, ¿Que tareas se están realizando en la localidad en estos momentos?

AC.: “Hace una semana se están poniendo las guirnaldas que decoran y preparan la ciudad para las fiestas de fin de año, en estos momentos se está trabajando en la plaza ejercito de los andes, se va a decorar la peatonal y los laterales, eso en el centro, en el lado sur se están cambiando las veredas del centro comercial con la misma tónica que el centro, para igualar los centros comerciales y que queden igual de lindos, nuestro intendente piensa en Laferrere como una ciudad integra, no hace diferencias con el centro o el sur, o el norte, ve a esta ciudad como una ciudad con potencial y muy pujante, hasta diría con un cariño especial por su gente como en más de una oportunidad lo ha expresado. Estamos programando la plaza Santa Rita donde van a poder usar un lugar para estacionar los micros de larga distancia, en un lugar cómodo para el ascenso del pasajero”

QP: ¿Para cuándo se prevé habilitar la ruta 21 con sentido único entre Carlos Casares y Carcaraña?

AC.: “Está previsto para el transcurso de este mes, los bajo a niveles están funcionando los semáforos están funcionando, el tema de tránsito ya está dado el ok, la semana pasada se limpiaron los tres bajo niveles, estamos teniendo un serio problema en los bajo niveles, que se roban los cables como paso en el de Carlos Casares, estuvimos sin bombeo casi 5 horas, la empresa acudió a reparar el siniestro, y se están planteando opciones para que esto no vuelva a suceder, y dar seguridad al usuario, seguridad en todo sentido, estos no son robos cotidianos, pero ya sufrimos 5 veces el mismo robo en distintos lugares donde se roban el cableado”

QP: La basura un tema de vieja data en la localidad ¿han podido mermar los basurales?

AC.: “El tema de la basura es un tema difícil, pero gracias al apoyo de los compañeros y de Martin & Martin, realmente esta medianamente ordenado, estamos trabajando con un listado donde los trabajadores de Martin & Martin hacen un recorrido, en lugares de acopio, sin duda falta, pero estamos trabajando fuerte en ese tema, estamos atento al reclamo del vecino y articulamos con la empresa para un mejor funcionamiento”

QP: Capobianco, Ud. que viene del área del comercio ¿cómo ve la situación actual y lo que viene, en dialogo con la cámara de la localidad?

AC.: “La economía está muy complicada, van a venir tiempos duros por lo que se percibe y lo que se dice, tenemos que tener en claro que a partir del domingo no va a ser otro país, la gente no debe tener miedo, esto es Argentina donde todos hemos nacido, creo que todos los dirigentes y nuevos funcionarios tiene que poner por delante el país, y su gente, y las cosas que estén bien potenciarlas, y mejorarlas, no hay sentido alguno en venir y destruir todo por odio porque no lo hice yo, o por odio a un sector. Tenemos que pensar en los que menos tienen, y defender los derechos conseguidos en estos 40 años de democracia, y nuestros dirigentes tienen que tener la templanza y la capacidad de estar al lado del pueblo en estos momentos para ser garantes del pueblo y poner la Argentina por delante, cada uno tiene que poner lo mejor de sí mismo para que todos salgamos a flote y podamos construir un país mejor, si todos ponemos lo mejor vamos a salir adelante, nosotros como peronistas de La Matanza y bonaerenses tenemos que ser la resistencia para defender los derechos que se quieran vulnerar, muchos han perdido la vida para conseguir esta democracia y estos derechos”