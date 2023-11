ORGULLO MATANCERO: PREMIADO EN LONDRES COMO DIRECTOR DE UN DOCUMENTAL Y CORRESPONSAL DE GUERRA EN ISRAEL

Lihue Althabe (hijo de nuestro estimado amigo Dr. Juan Carlos Althabe) trabajó en Semanario “Quinto Poder TV” en la última temporada que estuvimos al aire (fueron 7 temporadas) como Director General. Una vez finalizado el ciclo comenzó a trabajar en Infobae realizando coberturas (https://www.infobae.com/autor/lihue-althabe/) periodísticas como reportero gráfico y camarógrafo.

Con el tiempo fue creciendo profesionalmente y comenzó a realizar un trabajo más comprometido en el medio donde trabaja y, como resultado de eso, dirigió el documental “Fronteras” (https://www.infobae.com/podcasts/fronteras/).

“Fronteras es un libro y es también un documental. La vida, el contrabando y el narcotráfico en el límite norte de la Argentina están en el centro de la trama de sus páginas, escritas por la periodista Lucía Salinas, y del material audiovisual que, apenas unos días después de estrenado y bajo la dirección de Lihue Althabe, fue premiado en el Latitude Film Awards de Londres” (https://www.infobae.com/leamos/2023/09/14/premiaron-en-londres-a-fronteras-el-documental-de-leamos-sobre-vida-contrabando-y-narcotrafico-en-el-norte-argentino/).

Cuando comenzó el conflicto armado en Israel, Lihue Althabe fue enviado por Infobae como corresponsal de guerra a dicha zona (https://www.infobae.com/fotos/2023/11/03/a-un-mes-del-comienzo-de-la-guerra-las-imagenes-mas-impactantes-del-conflicto-en-gaza/).

Antes de partir hacia Gaza entrevistamos a Lihue Althabe sobre el documental, la premiación del mismo y de su trabajo en el medio antes mencionado.

QP: Lihue Althabe, antes que nada, te felicito, nos sentimos orgullosos de que hayas ganado este premio. ¿Cómo se vive este momento?

LA: “Bueno, está bueno siempre un reconocimiento así, y más si es internacional, y forma parte de lo que son los festivales de cine. En el mundo hay un montón de festivales de cine que se los van organizando, no son festivales súper reconocidos. Yo lo que hice con este proyecto, que es Fronteras, que armamos una pieza grande, que dura más o menos 37 minutos y demás, ya medio que entra para competir en documentales cortos, o si llega a 40 minutos a algunos te entra como largo, como película digamos, y un poco menos podés ponerlo, a veces entra, a veces no.”

QP: ¿Es tu primera experiencia en un concurso como Director de documentales?

LA: “En festivales de cine sí, siempre también he mandado a competencias, pero más comerciales o de marcas. Siempre me metí porque por ahí los trabajos que mandé a competir tenía una marca en el medio y un sponsor, en donde el objetivo de eso se usa ahora para vender y lo que más funciona para vender, que es incluir la marca en un contenido lo más naturalmente posible, no burdamente, no un PNT, no un cartel, por ejemplo, en otro proyecto que se llama “Historia de Nuestras Gente” que era esto de contar una historia por provincia, se lo vendimos a Renault, entonces nosotros recorrimos el país con una camioneta que ellos querían promocionar, entonces en cada cápsula y en cada historia se veía la camioneta en algún momento, mostrando las distintas partes que tiene la camioneta, cosas que quería la marca reflejar en su contenido.”

QP: Este proyecto de Frontera, ¿fue difícil hacerlo?

LA: “Frontera fue, todo pareció con Lucía Salinas, que es periodista, trabaja en Clarín, en TN, tenía esta idea de escribir un libro. Esto empieza desde que Infobae tiene una parte que es ‘Leamos’ y que es una sección de literatura, libros, de cultura, digamos, y además es una editorial digital que se llama Bajalibros, que es como una plataforma para bajar libros y demás. Entonces vino con el planteo de escribir un libro sobre esto, de la frontera, o por lo menos ver un poco, porque no es muy fácil explicar qué es lo que pasa en la frontera, pero creo que ese es el mayor desafío de la frontera. Entonces a partir de ahí planteamos, bueno, hagamos un documental de esto. Entonces nos fuimos. Es difícil en cuanto a producción y después en tratar de reflejar lo que se ve. Porque uno parte por una hipótesis que no se sabe si se va a cumplir.”

QP: Nosotros más o menos tenemos una visión de lo que pasa en la frontera. Desde lejos, pero estar en la frontera, ¿es complicado? ¿Ver esa realidad, vivirla?

LA: “No sé si es complicado, pero te encontrás como que hay una identidad propia de la frontera. Nosotros desde acá a Buenos Aires podemos pensar que pasa en todo el mundo, de Bolivia vienen acá a comprar, a tratarse del médico y demás, pero pasan muchas más cosas, no es así nada más. Es como que hay toda una identidad en la idiosincrasia de la gente que vive en la frontera, porque básicamente la frontera es una línea que pusimos nosotros después, porque el pueblo es el mismo, lo dividimos. Entonces, estar ahí en el terreno lo que ves es que es más cotidiano de lo que uno parece, porque ¿cómo es vivir a dos pasos del país? Cruzas una calle y es el otro país, entonces,”

QP: Claro, te miran raro.

LA: “Totalmente, pero es lógico, es así desde que nacieron, es como: bueno, pero yo voy a comprar. Y es súper natural que pase. Lo que pasa es que ahí es cuando choca con las jurisdicciones de un Estado, en donde nosotros ponemos límites de un Estado que forma parte de un territorio, de límites, pero cuando te acercas ahí, el límite no existe, es medio imaginario.”

QP: Vos estás trabajando hace un tiempo en Infobae, haciendo todo lo que es imágenes y demás. ¿Esto cómo influye en tu carrera, estas experiencias documentales que estás haciendo?

LA: “Bueno, yo trabajo hace seis años ya ahí, empecé trabajando como realizador contratado, yo grababa entrevistas y demás.”

QP: Antes estabas en Quito Poder.

LA: “También. Yo sigo trabajando igual para otras cosas, yo no solo trabajo en Infobae. Pero bueno, esta es la parte más periodística. Y fui pasando de lugares hasta que fui aprendiendo esto del periodismo, contar historias y demás. En este caso, a mí lo que me sirve mucho es que es la primera pieza, digamos, que figuro yo como director, y lo pude presentar en varios lugares. Eso me sirve a mí porque son laureles. Si bien los laureles de estos festivales no son festivales reconocidos, eso como que un poco va abriendo puertas.”

QP: Ese asunto de abrir puertas ¿es muy difícil?

LA: “Como en todo hay como dos cosas. Está la parte del prestigio y la parte de la plata. ¿Viste? Es como que bueno, estos laureles y demás, y presentar un documental en un festival, no ganas plata con esas cosas ni nada por el estilo. Pero lo que tenés es un poco esto, de armar como un nombre que por ahí te permita entrar en otras cosas o tener otros trabajos más.”

QP: ¿Esto te abrió puertas para otros proyectos? ¿Se ha acercado gente?

LA: “No, todavía no. Esto pasó ahora igual, la verdad. Pero sí, durante estos años como fui construyendo un caminito donde se sabe cómo trabajo. Más que nada en el medio del periodismo porque es lo que hago.”

QP: ¿Vos tenés objetivos de trabajar en este ámbito o tenés ideas de hacer una película, un documental o te dejas llevar?

LA: “Cuando empecé, yo nunca tuve mucho que ver con el periodismo. En mi familia nadie es periodista, nadie trabaja de esto y demás. Yo estudié diseño de imágenes y sonidos, que tienen que ver con el audiovisual y después la vida se fue presentando y fui consiguiendo trabajos y terminé trabajando en Infobae y conocí el periodismo, me enamoré del periodismo, me encanta y descubrí que es una pasión contar historias. Después cuando fueron pasando los años y lo que está pasando ahora es que hay una parte como muy artística que siempre me copó mucho y que por ahí medio que la dejé ahí. Digo parte artística porque por ahí el cine tiene más que ver con eso que con la información. Si bien es como homogéneo, es difícil. Pero lo que estoy descubriendo por ahí, la parte documental es algo que me interesa mucho. Pero del lado de esto artístico, de plantear una obra, digamos.”

QP: ¿Cómo es transmitir un mensaje con una cámara? Porque yo no me lo imagino. Porque yo escribo las historias, las cuento por ahí en televisión, pero no sé cómo sería transmitir a través de la imagen una historia.

LA: “Bueno, es lo mismo. Lo más cercano ponele que es la poesía que son imágenes visuales en palabras, es lo mismo. Es lo más cercano. Las imágenes como que dicen lo mismo. Por ejemplo, no sé, vos cuando empezás un párrafo y querés contar algo que pasó en un lugar y vos empezás a contar, bueno: estamos en el Congreso de la Nación Argentina, es soleado, el día son las 3 de la tarde. Estás sentado en un banco. Eso se puede hacer con una sola imagen. Es lo mismo. Hay como una estructura, no es al azar.”

QP: Entiendo el concepto en el que estamos partiendo. Digo, hay cuestiones que yo en palabras puedo contar en términos de política. ¿Vos como la mostrás desde la imagen?

LA: “Con un gesto. Las palabras son como un porcentaje muy chico de nuestra comunicación en realidad. La mayor parte son estos, los gestos, la mirada, lo visual. Siempre está ahí en realidad lo visual. Lo único que hace una cámara es recortar eso.”

QP: Ahora haciendo tu trabajo diario, ¿cómo es andar con una cámara en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano haciendo historias periodísticas?

LA: “Lo que pasa siempre es algo que siempre le llama la atención a la gente. Después uno ya pierde. A mí ya no me da pudor estar grabando cosas y preguntar y romper los huevos. Hay que tener cuidado y pedir permiso nada más. A veces hay que pedir permiso, a veces no hay que pedir permiso. A veces es más fácil pedir perdón que permiso. En este sentido de que es algo periodístico, documental. A veces se pueden arreglar y a veces no. Y lo que tiene de difícil hacer algo documental o periodístico es que hay un porcentaje que lo podés producir. Podés decir, bueno, vamos acá, o trabajamos a tal hora, buscamos esto. Pero el 50% es totalmente impredecible. Que eso es como el desafío del documental. Es mucho ir al terreno y ver qué pasa. Y no se puede arreglar de antes. Esa es la diferencia por ahí de una ficción o algo que uno tiene escrito y va por partes. En el documental hay un porcentaje que no se puede controlar. Nosotros tenemos que grabar esta entrevista ahora. O buscar la historia del chabón que vive en la puerta del congreso. Y vos cuando vas a grabar llueve torrencialmente. Se puede complicar o de eso puede ser algo bueno, ¿no? Como que todo eso es el desafío por ahí de grabar.”

QP: Es más fácil que te choreen la cámara a que te hagan algo por una foto.

LA: “Hoy sabés la manera de la reprimenda de esas cosas, es que, por ejemplo, si vos vas hoy a un acto que hace el gobierno o algo político así, vos fíjate donde están los fotógrafos. Allá al fondo, ¿entendés? O sea, hoy no pasan esas cosas, pero si no quieren verse mal, te van a tirar lo más al fondo posible. Nosotros nos quejamos siempre de lo mismo. Hay un acto de Alberto, un acto de demás. Y la prensa, si puede entrar, está allá al fondo. La foto la tenés, lo haces y demás, pero no tenés la fotito de los gestos que le molestan tanto. ¿te acordás la foto de Cristina mirando así para abajo y Alberto al lado? Es lo que decíamos, ¿cómo se representa una nota en una imagen? Es la mayor síntesis. Entonces estas cosas se empiezan a cuidar.”

QP: ¿Qué hacemos entonces? ¿Seguimos periodismo con el periodismo gráfico? ¿Esperamos lo que venga o seguimos camino?

LA: “Me gustaría armar alguna pieza, más obra. Creo que va a ser por el lado documental. Armar una buena historia.”

QP: Vos recién me decías fuera de micrófono que tenías ganas de contar alguna historia que suceda en las provincias.

LA: “Bueno, eso me encanta porque a mí este país me encanta y me parece que hay un montón de cosas que me atraen mucho en esto de contarlos. El año pasado, por ejemplo, contamos en Jujuy la liberación de un cóndor, en Chaco, la historia de Jonathan que es un nenito así chiquitito que su sueño era ser artesano y el padre era ladrillero y hace dinosaurios con arcilla. Digo, historias chiquitas pero que representan un poco todo lo que somos. Esas cosas me gustan a mí. Por ahí no tanto la actualidad, el día, el quilombo que hay. A mí me gustan esas historias que por ahí son más invisibles, pero tienen una potencia”

QP: ¿Fue difícil venir de La Matanza a este mundo? Porque La Matanza es otro país.

LA: “Es otro país. Ya de hecho vivir acá es diferente. Es muy gracioso porque mis afectos, mis amigos y demás son de San Justo. Yo vivo acá ahora, ¿sabes lo que me cuesta traer a alguien? Pero vení a tomar un café acá. No, es re lejos, es como raro, ¿viste? Porque en la ciudad como que maneja otros códigos. Que pasas un tiempo y es lo mismo, pero hay algo ahí que es una lucha. Y después, laboralmente, también lo que te decía, nosotros no tenemos nada que ver con el periodismo. Tampoco pensé que iba a terminar en eso, pero creo que lo que tiene el rubro de la tele o el periodismo y demás, así como medios nacionales, es como que es un circuito cerrado, pero se necesita siempre gente que tenga muchas ganas de trabajar. Porque se trabajan muchas horas y se sacrifica mucho. Y a veces no es tan fácil encontrar. O sea, hay una pasión que hace que te quedes despierto hasta las 4 de la mañana esperando una historia. Y creo que después eso mismo el medio lo recompensa porque es como todo lo que se necesita. Y después de eso hay cosas buenas. Cuando empecé a trabajar en eso, yo trabajaba todo el día. Todo el día yo me sentaba ahí esperando que me dieran algo para hacer. Y es mi manera de entrar. Hay otra gente que por ahí tiene más vínculos, en donde puede ubicarse de una manera. A mí no me conocía nadie, yo no tenía ningún tipo de contacto ni nada. Entonces lo único que tenía que hacer era laburar un montón y mostrar que no sé, que uno tiene una pasión, que quiere ir para adelante. Creo que eso fue lo que siempre pude lograr. Porque yo no creo que tenga ningún tipo de talento o cosa mágica, a mí me gusta hacer. Las cosas que hago las hago al 100% y las hago bien porque sino no las hago. La voy a hacer con todo lo que pueda dar. Busco la manera de que esté bien, pero bueno, a mí me gusta hacer las cosas así. Entonces creo que lo que me ayudó fue eso. Que yo estaba siempre. El teléfono suena a las tres de la mañana o a las cuatro o a las tres de la tarde y yo estaba siempre.”

QP: Bueno, antes que nada, te vuelvo a felicitar. En lo personal yo me siento muy orgulloso porque trabajamos juntos en alguna oportunidad. Vi la calidad profesional que tenías. En un programa pedorro, lo hacíamos. Pero bueno se hacía bien. Y bueno, te felicito nuevamente. Y bueno ¿querés agregar algo más?

LA: “Gracias a vos por el tiempo. Porque sé cómo te moves y las cosas que haces. Y digo, también esto, hace diez años que haces periodismo y el periodismo a veces es ingrato, es difícil. Sé cómo es. A veces es difícil la motivación de continuar. Decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Uno todos los días se lo pregunta. Por eso te decía lo de la pasión. Porque si trabajas de esto, medio que no tiene mucho sentido. Porque no hacemos plata. Como que solamente es para contar algo. Y contar algo que tenga que ver con otra persona o con otra cosa. Entonces, me parece que eso siempre está bien. Y no es tan fácil de encontrar, tampoco.”