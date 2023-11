“LA MATANZA ES EL CORAZÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y LAFERRERE ES EL CORAZÓN DE LA MATANZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mario Stella sub delegado centro de Gregorio de Laferrere, quien nos contó sobre el balotaje y el alto porcentaje de acompañamiento del pueblo de Laferrere al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en esta elección consolida a La Matanza como el bastión nacional del peronismo y a la ciudad de Laferrere como el corazón peronista del distrito, esto nos decía sobre los tiempos que se avecinan:

QP: Stella, ¿lo sorprendió el resultado del balotaje?

MS.: “La verdad que sí, nos sorprendió porque en la elección del 22 de octubre hemos sacado una ventaja considerable en todo el país, pero en el balotaje la gente decidió por otro candidato, que hoy es el nuevo presidente lamentablemente, digo lamentablemente porque sabemos las ideas que tiene, que fueron expuestas por él, ojalá el congreso este a la altura de la circunstancia para frenar aquellos avances que van en contra de los derechos que tanto nos costó conseguir”

QP: Y acá en La Matanza, ¿qué tiene para decir del resultado conseguido?

MS.: “Nosotros venimos trabajando para el vecino desde que asumimos en la gestión, junto a nuestro intendente y conductor del peronismo matancero, cuando hablo de gestión hablo de la localidad de Laferrere, donde somos un equipo que trabaja bajo los lineamientos del Intendente Fernando Espinoza. La localidad es una localidad que le da mucho al peronismo de La Matanza, nosotros desde la delegación no hacemos más que transmitir al vecino la impronta de nuestro intendente que nos pidió estar cerca de nuestra gente y de gestionar para el vecino, es lo que interpretamos con este equipo de trabajo que encabeza el delegado municipal Gabriel Guzmán, del cual estoy orgulloso de trabajar a diario con él, todos saben que es un importante empresario de la localidad con una capacidad de trabajo impresionante y que ama a Laferrere como todos los que integramos este equipo, el trabajo no para en esta localidad y nos complementamos muy bien con el resto del equipo que también es importante, acá no sobra nadie y todos ponen el cuerpo a la gestión, tanto Alejandro Capobianco que es el coordinador general, Néstor Signori, que es otro de los coordinadores del equipo y los sub delegados del norte y del sur de la localidad, Maxi Wild, y Germán Díaz, entre todos llevamos adelante esta gestión haciendo lo mejor que podemos y creo que eso se replicó en los votos, porque la gente se dio cuenta que La Matanza es otra y que Laferrere es otra, y en esto está la mano y la impronta y la capacidad de nuestro intendente, nosotros somos la herramienta, junto a la militancia, que pone en movimiento lo que el intendente quiere para La Matanza y para nuestra localidad de Gregorio de Laferrere.

Nuestro intendente es un militante más a la hora de recorrer los barrios y hablar con los vecinos por eso el pueblo de La Matanza respondió con su voto apoyando este proyecto que viene creciendo desde hace años, La Matanza fue fundamental para el triunfo en la provincia de Buenos Aires donde Axel Kicillof mantuvo la gobernación y nuestra querida compañera Verónica Magario la vice gobernación cosa que nos hace sentir muy orgullosos de ser peronistas bonaerenses y matanceros”

QP: La Matanza demostró una vez mas que es el bastión peronista, pero dentro de La Matanza, Laferrere demostró que es tranquilamente la capital del peronismo ya que es la localidad que más votos aporto al peronismo en esta elección con más del 72% del total de los votos del distrito, ¿Qué puede decir al respecto?

MS.: “La Matanza es el corazón de la provincia de Buenos Aires, y Laferrere es el corazón de La Matanza, claramente Fernando nos pidió, no solo a la gestión municipal, sino también a todos los militantes y a las diferentes agrupaciones de la localidad que tenemos la responsabilidad de trabajar día a día con el vecino, con el ciudadano, y como buenos peronistas nuestra filosofía de vida es trabajar para el otro, en este caso para nuestra sociedad y para cada vecino, realmente me siento orgullosos de ser peronista y de compartir la militancia con estos militantes que dan todo por el movimiento, y que son parte del peronismo, cuando se pone en marcha la militancia peronista de La Matanza y de Laferrere en particular no hay quien la pare. Sabemos que vienen tiempos difíciles y cada uno de nuestros militantes también lo saben y están preparados para asistir a cada vecino en cada rincón del distrito, la militancia peronista siempre esta y siempre va estar defendiendo la justicia social, porque de verdad creemos que donde hay una necesidad nace un derecho y que no podemos ser felices si el de al lado no es feliz”

QP: Se vienen tiempos difíciles, al menos es lo que muchos coinciden, ¿cree que La Matanza va a ser la locomotora que impulse el renacer del peronismo?

MS.: “Estoy convencido que desde la provincia de Buenos Aires con Axel y con Verónica, y nuestro intendente Fernando Espinoza que conduce el destino de La Matanza, demostraron y mostraron el camino a seguir, con errores y aciertos, porque se equivoca el que hace y Fernando hace, y eso marca la diferencia, hay que fijarse como está pintado el mapa de Argentina y el cómo está pintado el mapa de la provincia más importante del país, eso habla por sí mismo, hay un antes y un después de este balotaje y tenemos que ir por la reconstrucción del peronismo, el peronismo se tiene que adaptar a las circunstancias, tenemos que volver a enamorar al pueblo como lo hizo Perón, como lo hizo Néstor, tenemos que salir a transformar la historia, para construir una patria grande y un pueblo feliz”

QP: ¿Cómo se sigue de ahora en más?

MS.: “Primero nosotros somos verticalistas, y seguramente nuestro conductor planteara los lineamientos, debemos acompañar, opinar y debatir, porque claramente esto paso por algo, y como peronista hay que desarrollar ideas, abrir el debate puertas adentro sin temor a opinar y decir lo que hay que decir, nuestros dirigentes lo saben y creo que lo van a hacer”

QP: ¿Esto significa poner en marcha el consejo del partido para discutir la reconstrucción internamente?

MS.: “Creo que es la base fundamental para desarrollar lo que viene, y nuestros conductores seguramente van a estar a la altura de la circunstancia, y la casa del peronismo va a estar abierta a las ideas de todos los compañeros para hacer lo que sabe hacer el peronismo que es reconstruir la patria, reconstruir el movimiento, pero por sobre todas las cosas volver a enamorar al pueblo. Perón decía que la juventud dentro del movimiento era maravillosa, y creo que no supimos enamorar a los jóvenes y tenemos que hacernos cargo de eso, para volver a renacer una vez más, porque el peronismo es el único movimiento que nos va a permitir desarrollarnos como argentinos y podamos cumplir el sueño de la comunidad organizada”